Dha Yurt Bülteni-3

1)YAĞMURLU HAVADA KÖYE GİTMEK İÇİN BETON MİKSERİ ÇALDILARADANA'da sarhoş olan Özgür Y. (28) ve Türker K. (41) yağışlı havada köye gidecek araç bulamayınca inşaat firmasına ait beton mikserini çaldı.

ADANA'da sarhoş olan Özgür Y. (28) ve Türker K. (41) yağışlı havada köye gidecek araç bulamayınca inşaat firmasına ait beton mikserini çaldı. 500 metre gittikten sonra yaptıklarının suç olduğunu fark eden 2 arkadaş aracı bırakıp, köylerine yağmur altına 1 günde ulaştı. Olay, Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yakın arkadaş olan Özgür Y. ve Türker K. şehir merkezine gelerek içki içti. Sarhoş olan iki arkadaş daha sonra eve gitmek için yola çıktı. Saatin geç olduğunu fark etmeyen Özgür Y. ile Türker K. daha sonra yağmura yakalandı. Uzun süre yağmur altında ıslanan arkadaşlar köylerine gitmek için hiçbir araç bulamayınca yürümeye başladı.



BETON MİKSERİ ÇALDILAR



Bir süre otostop çeken iki arkadaşı hiçbir sürücü aracına almadı. Bunun üzerine Özgür Y. ile Türker K. bir petrole gelip burada yakıt alan kişilere kendilerini evlerine yakın bir yere götürmesini istedi. Ancak buradaki sürücülerde bu isteği kabul etmedi. Bunun üzerine Özgür Y. ile Türker K. yağmur altında tekrar yürümeye başladı. O anlar ise akaryakıt istasyonunu güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Islanan Özgür Y. ile Türker K. bir inşaatta firmasının önünden geçeken beton mikseri gördü. Aracı kontrol eden Özgür Y. mikserin kontak anahtarının üzerinde olduğunu fark etti. Bunun üzerine sarhoş iki arkadaş araca binerek köylerine doğru yola çıktı. Yaklaşık 500 metre ilerleyen, Özgür Y. arkadaşına "Biz ne yapıyoruz," dedi. Bunun üzerine ikili araçtan inerek tekrar yürümeye başladı.



24 SAATTE EVE VARDILAR



Tekrar yağmur altında yürümeye başlayan iki arkadaş yolda bir aracı durdurmayı başardı. Şöföre son kalan 30 liraların veren Özgür Y. ile Türker K. 1 gün sonra eve ulaşmayı başardı. Sabah saatlerinde mikserinin çalındığın gören işyeri sahibi bekçiye aracın nerede olduğunu sordu. Görevli bekçi ise, sabaha karşı mikserin çalışanlar tarafından götürüldüğünü söyledi. İşyeri sahibi onların çalışan olmadığını hırsız olduğunu bekçiye söyleyerek polisi aradı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mikseri yol kenarında terk edilmiş halde buldu. Çevredeki güvenlik kamelaranı inceleyen ekipler, ise Özgür Y. ile Türker K. kısa sürede yakalandı. Hiç bir suç kaydı bulunmayan iki arkadaş ise, " Yağmurda çok ıslandık, mikseri eve gitmek için aldık. Çok sarhoştuk, yaptığımızın suç olduğunu fark edip, aracı bıraktık" dedi. Özgür Y. ile Türker K. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,



2)TIR'IN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI



ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Samsat- Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Abdullah Şahin'in yönetimindeki 73 AE 869 plakalı TIR, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Mustafa Demirelli yönetimindeki 02 AN 288 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki Mehmet Selim Taşkın (23), Halil Taşkın (21) ile Bayram Demirelli (21) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Jandarma olay yerinde başka kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



Kaza yeri ve araçlar



Yaralıların hastaneye getirilişi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)



3)KLASÖR SİLAH SAYILDI, AVUKAT CEZAEVİNE ALINMADI



İZMİR'de, ceza avukatı Abdi Yaşar müvekkilinin duruşması öncesinde savunma hazırlamak için gittiği cezaevinde elinde dosya klasörü silah sayıldığı gerekçe gösterilerek içeriye alınmadı. Müvekkiliyle görüşmesinin engellendiğini söyleyen Yaşar, "Dosya klasörü kesici alet, silah sayılıyormuş. Ancak bu konuda herhangi bir yasal madde yok. Bana uygulanan tavır tamamen keyfidir" dedi. Avukat Abdi Yaşar, İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan müvekkili K.A. ile duruşma öncesi savunma hazırlamak için görüşmek istedi. İddiaya göre cezaevi girişinde Yaşar'a elindeki plastik dosya klasörünün delici, kesici alet ve silah sayıldığı gerekçesiyle dosyayla içeriye giremeyeceği söylendi. Daha önce defalarca aynı dosyayla cezaevinde müvekkilleriyle görüştüğünü dile getiren Yaşar, içeriye alınmayınca cezaevi müdürüyle görüştü. Cezaevi müdürü de talimatı kendisinin verdiğini ve klasörle cezaevine giremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Yaşar, böyle bir yasal düzenleme olmadığını bunun keyfi bir uygulama olduğunu söyledi. İddiaya göre cezaevi müdürü de Yaşar'a "Burada müdür de, savcı da kral da benim" dedi.



'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE DOSYAYLA İÇERİ GİRİYORUZ'



Müvekkiliyle görüşmesinin keyfi uygulamalarla engellediğini ve yaklaşık üç saat boyunca cezaevinde öne süren avukat Yaşar, şöyle konuştu:



"Müvekkilimle duruşma öncesinde görüşmek için cezaevine gittim. Ancak elimdeki dosyanın kesici alet, silah sayıldığını söyleyerek beni içeri almadılar. Ben de müvekkilimin savunmasını hazırlayacağımı ve dosyayla girmem gerektiğini söyledim. Ancak Müdür Bey'in talimatı olduğunu söylediler. Müdürün odasına gittim. Durumu anlattım. Müdür Bey ise talimatı kendisinin verdiğini söyleyip, 'Burada müdür de, savcı da kral da benim' dedi. Bu uygulamanın keyfi olduğunu söyleyip, odadan çıktım. Müdürün odasından çıktıktan sonra göz kaydımı sildiler. Oradaki görevli 'Müdür Bey'in kesin talimatı var, bu cezaevine Avukat Abdi Yaşar giremez' dedi. Görevliler beni engellediler. Tam üç saat boyunca beni beklettiler. Durumu hem Cumhuriyet Başsavcımıza ve İzmir Barosu'na ilettim. Onlar da ilgilendiler. Üç saat sonunda dosyasız bir şekilde içeriye girdim. Yani bu şekilde kanunsuz iş yapan, kendini kanundan üstün gören, avukatlara böyle davranan bir müdürün böyle bir görevde olması hem devletimize hem de vatandaşlara sıkıntı olacağını düşünüyorum."



'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'



Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Yaşar, "Ben o cezaevine de Türkiye'nin her yerindeki cezaevlerine de bu dosyayla girdim. Bana yapılan tamamen keyfi bir uygulamadır. Ben ve İzmir Barosu bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bu dosyanın nasıl silah sayıldığının açıklamasını istiyorum. Yetkililere de sesleniyorum, biz hepimiz kanun adamıyız. Kanun dışına da çıkmadık. Kendimize ayrıcalıkta istemedik. Ama böyle keyfi bir uygulama ile karşılaştık. Yetkili mercilerden gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.



Avukat Abdi Yaşar ile röportaj



Genel ve detay görüntü



Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



4)'NE YAŞ NE ENGEL, HAYAT EL ELE GÜZEL'



İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 7. ve 8. sınıf öğrencileri, yaz mevsiminde deniz kenarından topladıkları taşları boyayarak ve keçeleri kesip dikerek hediyelik eşyalar hazırladı. Öğrenciler bu hediyelik eşyaları öğretmenlerinin desteği ile Sevgi Yolu'nda kurdukları stantta satarak, elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi yaşlılara erzak alıp, dağıttı.



Bayraklı Kaymakamlığı ve Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 'Sorunlarımızdan Sorumluyuz' projesi kapsamında Bayraklı Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 7. ve 8. sınıf öğrencileri 'Ne yaş ne engel, hayat el ele güzel' sloganıyla bir yardım projesi hazırladı.Teknoloji ve tasarım öğretmeni Saime Okutan (50) ile okullarındaki atölyelerinde 4 ay önce üretim yapmaya başlayan öğrenciler, yaz mevsiminde deniz kenarından topladıkları taşları boyayıp, keçeleri kesip dikerek magnet, duvar süsü, çerçeve gibi hediyelik eşyalar yaptı. Projeye başlama amaçları mahallelerinde bulunan ihtiyaç sahibi yaşlılara erzak yardımı yapıp, onları sinemaya götürerek mutlu etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak olan öğrenciler, Bayraklı Sevgi Yolu'nda açtıkları stantta satış yaptı. Duyarlı öğrenciler hediyelik eşyaları projeye destek için alışveriş yapan insanlara verirken, plastik poşet kullanıp çevreyi kirletmek yerine, kendi yaptıkları renkli kesekağıtları ve kullanılmayan tişörtlerden dikilen bez torbaları tercih etti. Öğrencilerin farkındalık yaratacak 'İnsan gençken öğrenir, yaşlanınca anlar', 'Yaşlıların yüzündeki gülümseme olmak ister misiniz', 'Fırsatın varken durma, sen de yardım et' yazılı pankartlarla süsledikleri stant, vatandaşlardan ilgi gördü ve takdir edildi. Satıştan toplam 500 TL elde eden öğrenciler, ihtiyaç sahibi olduğunu belirledikleri yaşlılar için erzak alışverişi yaparak yardımda bulundu. Yapılan yardımla mutlu olan yaşlılar, gözyaşlarını tutamadı.



YAŞLILARI SİNEMAYA DA GÖTÜRECEKLER



Proje fikrinin öğrencilerinden çıktığını söyleyen teknoloji tasarım öğretmeni Saime Okutan, şunları söyledi:



"Bu yaz öğrenciler, deniz kenarından topladıkları taşlarla neler yapabileceklerini sordular. Ben zaten taş boyamayı çok seviyordum ve hep beraber taş boyama yapmaya karar verdik. Boyadığımız taşlarla değişik düzenlemeler yaparak, buzdolabı süsleri, duvar süsleri ve resimler yaptık. Bunları nasıl değerlendirebileceğimizi düşünürken Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Sorunlarımızdan Sorumluyuz' projesini duyduk. Biz de bu proje kapsamında çocuklarımla beraber yaptığımız çalışmaları değerlendirebileceğimizi düşündük. Taş boyamaya keçe çalışmasını da ekleyerek bir sürü hediyelik eşya ürettik. Çocuklar, proje kapsamında ürünlerimizi satarak elde edilen gelirle yaşlılara yardım etmeyi önerdi. Onları sinemaya da götürüp mutlu etmek istiyorlar. Aynı zamanda okulumuzda çalıştığımız atölyede de sadece taş çalışması yapmıyoruz. Buradaki her şeyi öğrencilerimle beraber yaptık. Perdeleri, masa örtülerini keçelerden yaptık, duvarları boyadık."



Öğrencilerden Songül İşçi (14), "İşe yaramak, üretmek, insanları mutlu etmek çok güzel" derken Nehir Budak (14) da "Bu çalışmayı yaparken gerçekten çok mutlu olduk çünkü sonucunda ihtiyaç sahibi insanların da mutlu olacağını düşündük. Hem elimizdeki eşyaları değerlendirdik, hem de insanlara yardım ettik bu çok gurur verici bir şey. Çalışmalarımızı yaparken çok eğlendik" dedi.



-Okuldaki atölyede çocukların çalışmalarından genel ve detay görüntüler



-Öğretmen Saime Okutan ile röp



-Atölyede çalışma yapan öğrencilerle röp



-Bayraklı'da açılan stanttan görüntüler



-Satılan ürünlerden detay görüntüler



-Stantta görevli öğrencilerle röp



Haber - Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR,



5)O DUVARA BU KEZ, 'TORBACI KALMADI' YAZDILAR



ADANA'da, 2 yıl önce '100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor' yazısı yazan sokak satıcıları bu kez aynı duvara 'Torbacı Kalmadı' yazdı. Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu satıcıları tarafından 2 yıl önce bir duvara '100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor' yazıldı. Aradan geçen süre içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 4 bin 500 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan uyuşturucu satıcılarından 900 kişi tutuklandı. Yapıla baskınlarda ise 2 tona yakın uyuşturucu ele geçirilerek imha edildi. 2 yılın ardından aynı duvara ise sokak satıcıları bu kez 'Torbacı Kalmadı' yazdı. Mahallelerinin uyuşturucu satıcılarından temizlendiğini söyleyen vatandaşlar ise, polisin yaptığı denetim ve baskınlardan olayı memnun olduklarını söyledi.



Operasyondan arşiv görüntü



Duvardaki "100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor" yazısı



Duvardaki "Torbacı kalmadı" yazısı



Gençlerle röp.



SÜRE: 01'05" BOYUT: 120 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



6)LİSEDE TAM DONANIMLI TELEVİZYON VE RADYO STÜDYOSU



BURSA'da Hamitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon bölümü öğrencileri, stüdyo ve reji ortamında eğitim görüyor. Sektörle lise sıralarında tanışan öğrenciler, yerel ve ulusal kanallarda çalışabilecek tecrübeye sahip olarak okuldan mezun oluyor. Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Hamitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencileri, derslerini uygulamalı olarak görüyor. Televizyon stüdyosu, reji, radyo ünitesi, kurgu atölyesi gibi bölümlere sahip olan okulda eğitim gören öğrenciler, tıpkı televizyon programındaymış gibi projelerini hazırlayarak verilen görevin başına geçiyor. Ana haber bültenini sunacak olan öğrencinin hazırlık odasında makyajı yapılarak yayına hazırlanıyor. Bu sırada stüdyo ekibi de yayına hazırlanıyor. Canlı yayını aratmayan ortamda haber sunup çeşitli programlar yapan öğrenciler, sektörle lise sıralarında tanışma fırsatı buluyor.



Haber Stüdyosu, reji, fotoğraf stüdyosu, kurgu laboratuarı, hazırlık odaları gibi yayın yapılabilecek tüm birimlerin okulda mevcut olduğunu belirten Radyo ve Televizyon Bölümü Atölye Şefi Samet Arabacı, sektördeki tüm aşamaların ve zorlukların lise yıllarında öğrencilere aşılandığını belirtti. Yapılan yayınların öğrencilere not olarak geri döndüğünü belirten Arabacı, "Öğrencilerimiz temel fotoğrafçılık ve kameramanlık eğitimi alıyorlar. Bu eğitimleri aldıktan sonra 11'inci sınıfta uygulamaya doğru geçiş yapıyoruz. Uygulama olmadığı zaman meslek lisesinin bir anlamı kalmıyor. Bundan dolayı uygulama yapmamız gerekiyor. Yapılan uygulamalarla birlikte öğrenciler sahada iş yapacağı zaman veya 12'nci sınıfta staja gideceği zaman buralardaki tüm zorlukları görüyorlar. Öğrencilerimiz bu stüdyolarda ulusal kanallarda olan tüm imkanları görüyorlar. Stüdyomuzda yapılan çekimlerle rejideki arkadaşlar tıpkı canlı yayındaymış gibi çekimlerini tamamlıyor. Öğrenciler buradan mezun olduklarında ulusal ve yerel kanallarda iş yapabilecek duruma geliyor" dedi.



Canlı yayın havasında ana haber bülteni sunan 12'nci sınıf öğrencisi Peruze Ersöz ise, "Bölümü okumaya başladıktan sonra daha çok sevdim. Dışarıdan göründüğü gibi bir bölüm değilmiş. Okul içerisinde bize çeşitli performanslar veriliyor. Kısa film, klip, photoshop çalışmaları, afiş çalışmaları gibi ödevler veriliyor. Stüdyoları bunun için kullanıyoruz. 10 Kasım, 29 Ekim, 19 Mayıs gibi özel günlerde öğretmenlerimiz bizleri çekimlere götürüyor. Bölüm dışarıdan basitmiş gibi görünüyor ama içine girdikten sonra bazı zorlukları olduğunun farkına vardık. Okulda bulunan atölyeler sayesinde teknik açıdan kamera, fotoğraf makinesi gibi teknik aletleri daha yakından tanıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sayesinde ileride iyi bir kurgucu olacağıma inanıyorum. Çeşitli kurgu programlarını rahatlıkla kullanabileceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.



-Haber sunan öğrenci detayları



-Reji ortamından detaylar



-Kameramanlardan detaylar



-Öğrenci röportajı



-Öğretmen röportajı



-Drone görüntüsü



Süre: 04.57 Boyut: 554 MB



Haber-Kamera: Muammer İRTEM/Bursa,

