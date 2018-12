Dha Yurt Bülteni -3

3KARS'TA MAHSUR KALAN BABA İLE OĞLU KURTARILDIKars'ın merkez Borluk köy yolunda tipi nedeniyle yaklaşık 2 saat mahsur kalan baba ile oğlu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kars'ın merkez Borluk köy yolunda tipi nedeniyle yaklaşık 2 saat mahsur kalan baba ile oğlu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Digor ilçe yolunda da buzlanma nedeniyle bazı araçlar şarampole kayarak devrilirken, Tekneli köyünde de tipiden kapanan yol açıldı.



İl Özel İdaresi ekipleri, şehirde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle yolda kalanların imdadına yetişti. Sürücülere zor anlar yaşatan tipi merkeze bağlı Tekneli ile Borluk köyü yollarında kapanmalara neden oldu. Kars/Digor-Iğdır karayolunda etkili olan yoğun tipiyle yolların buz tutması ve bazı araçların yoldan çıkarak devrilmesine neden oldu. Araçlardan bazıları çekicilerle kurtarılırken bazıları ise halen kurtarılmayı bekliyor.



Merkez Borluk köy yolunda oğlu Murat ile birlikte mahsur kalan Hakkı Tikicieri'nin imdadına Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri yetişti. Araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kaldıklarını anlatan Hakkı Tikicieri, "Köye 2 kilometre kala tipinin doldurduğu kara saplandık. Arabanın altını elle boşalttık. Zincirleri attık, yanımızda birkaç öğrenci vardı. Onlar köye yürüyerek gittiler oğlum ise benimle kaldı. 2 saat sonra ekipler geldi yolu açarak bizi kurtardılar" dedi.



Tekneli Köyü yolunda da ekipler hummalı bir çalışma yaparak mahsur kalan araçlara ulaştılar. Araçların karlı zeminde terk edildiği, içerisindeki öğrenci yolcuların köye gittikleri görülürken, yapılan çalışmalar sonrasında yol ulaşıma azıldı. Tekneli Köyü Muhtarı Mehmet Şan, yolları açan ekiplere teşekkür etti



KARS VE ELEŞKİRT'TE EĞİTİME KAR ENGELİ



KARS ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildiği açıklandı. Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtilerek, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim- öğretime 27 Aralık 2018 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller izinli sayılacaktır" denildi.



Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı okullar ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.



82 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR; KARADENİZ, İÇ ANADOLU'YA EĞRİBEL TÜNELİ İLE BAĞLANIYOR



Giresun'un 82 yıllık hayali olan ve Karadeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayacak 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüplü Eğribel Tüneli'nde sona gelindi. Türkiye'nin en uzun 3'üncü çift tüplü tüneli olacak Eğribel Tüneli'nde ışığın görünmesine sadece 95 metre kaldı. Tünelin bitirilmesi ile kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle aksayan ulaşım Eğribel Geçidi'nde kolaylaşacak. Geçici süreliğine duran tünel inşaatı ikinci ikmal ihalesi yapılarak kısa sürede başlayacak, kalan işleri tamamlanarak trafiğe açılacak.



Karadeniz ile İç Anadolu'yu Giresun ve Sivas üzerinden birbirine bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksaması üzerine 1936 yılında ilk kez tünel projesi gündeme geldi. Yıllardır yapımı tartışılan tünel için Ulaştırma ve Alt Bakanlığı, 5 bin 900 metre uzunluğunda çift tüplü Eğribel Tüneli projesi hazırladı. Giriş kotu bin 860 metre, çıkış kotu ise yüzde 2.86 eğimle bin 720 metre olacak 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüp tünel ile güzergah 6.5 kilometre kısalacak, seyahat süresi 25 dakika azalacak. Tünelin bitirilmesi ile kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı Eğribel Geçidi'nde ulaşım kolaylaşacak. Tünelin açılmasıyla birlikte Giresun'dan Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas arasında rahat ve konforlu ulaşım sağlanacak.



IŞIĞIN GÖRÜNMESİNE 95 METRE KALDI



Eğribel Tüneli'ndeki çalışmalarda sona gelindi. Rize'deki ulaşıma açılan 14.3 kilometre uzunluğa sahip Ovit Tüneli ile Trabzon'da inşaatı süren 14.5 kilometre uzunluğundaki Zigana Tüneli'nden sonra Türkiye'nin en uzun 3'üncü çift tüplü tüneli olacak Eğribel Tüneli'nde sol tüpte çalışma tamamlanırken sağ tüpte ise ışığın görünmesine sadece 95 metre kaldı. 110 Milyon liraya mal olacak tünelde çalışmalar ise geçici olarak durdu. Ödeneğin tamamının kullanıldığı tünel inşaatında kalan işler için Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nca yapılacak ikinci ikmal ihalesi ile inşaat kısa bir süre sonra yeniden başlayacak. Tünel inşaatında kalan 95 metrelik mesafe kazılacak, mekanik aksamlar ile bin 800 metrelik bağlantı yolları yapılacak.



BELEDİYE BAŞKANI: TÜNEL, BÖLGEYE KATKI SAĞLAYACAK



Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı Şahin Yılancı, tünel inşaatında sona yaklaşıldığını belirterek bir tüpte ışığın göründüğünü diğer tüpte ise ışığın görünmesine 95 metre kaldığını açıkladı. Başkan Yılancı, "Tünel inşaatımız tamamlandığında Karadeniz ile İç Anadolu en rantabl yoldan bağlanacak. Gerek Şebinkarahisar gerekse Giresun bölgesine katkı sağlayacak bir tünel olacak. Sadece tünel inşaatı ile kalmayacak. Bağlantı yolarlıda yapılacakö dedi.



'TURİZM VE TİCARET GELİŞECEK'



Tünel inşaatının turizm ve ticareti geliştireceğini de kaydeden Başkan Yılancı, "Tünelin bir tarafında karasal iklim diğer tarafta Karadeniz iklimi yaşanacak. Karadeniz'de yağmurlu havada yola çıkanlar tünelden geçip güneşi görecek. İklim farkını kısa sürede yaşayacak. Tünelimiz tamamlanıp bittiğinde Giresun Limanı'na gelen ürünler, tünel ve bağlantı yolları ile Sivas-Kayseri üzerinden Akdeniz'e kadar uzanacaktırö diye konuştu.



MERSİN'DE 'TEK KİŞİLİK ÇETE' ÇÖKERTİLDİ



Mersin'de 2 kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemi ile çalarken suçüstü yakalanan ve adliyeye sevki sırasında, "Tek başımıza bir çeteyiz. Büyük bir şebekeyi çökerttiler abilerim" diyen 45 yaşındaki Hıdır A. tutuklandı.



Yankesicilik suçundan birçok sabıkası bulunan Hıdır A., 25 Aralık'ta merkez Çilek Mahallesi'nde kurulan semt pazarında alışveriş yapan 2 kadının cebindeki telefonları çalarken, Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği bünyesindeki 'Yıldırım Timleri' olarak bilinen sivil motorize ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Ekipler, telefonları sahiplerine teslim edip şüpheliyi gözaltına aldı.



'BÜYÜK BİR ŞEBEKEYİ ÇÖKERTTİLER'



Emniyetteki işlemlerinin ardından polis aracına bindirileceği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hıdır A.'nın, "Büyük bir şebekeyi çökerttiler sağolsunlar abilerim. Ne çetesi olacağız ki? Tek başımıza bir çeteyiz. Telefonu çöpte buldum. Suçüstü yakalanmadım, çöpte buldum. Memur abi kimlik araması yaparken üstümde çıktı. Başka da bir olay yok" demesi dikkat çekti.



Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından cezaevine teslim edildi.



YENİ YIL HEDİYELERİYLE MORAL DEPOLADILAR



İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisi'nde tedavi gören çocuklar İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği üyelerinin getirdiği hediyelerle yeni yılı erken kutladı. 2019 yılına hastane odasında girecek çocuklar gitar, kıyafet ve çeşitli oyuncaklarla moral buldu.



Her yıl özel günlerde hastanede tedavi gören çocukları yalnız bırakmayan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği üyeleri bu yıl da sürpriz hediyelerle onların yüzünü güldürdü. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan ve dernek üyeleri gönüllülerin desteğiyle aldıkları hediyeleri Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisi'nde tedavi gören çocuklara getirdi. Dernek Başkanı Sevil Ozan, servisteki 27, Kemik İliği Ünitesi'nde yatan 34 hasta çocuğa hediyeler getirdiklerini belirterek "Destekçilerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Her aşamada bir telefonun ucundalar. Onların katkılarıyla çocukların yüzünü güldürdük. Daha önce gelip servisi süslemiştik bugün de hediyelerini dağıttık. Getirdiklerimiz içinde gitar, keman gibi farklı hediyeler de var. Onun dışında eşofman takımları, çarşaflar ve nevresimler aldık. Onların istediklerini daha önce sorduk. Buna göre alışveriş yaptık" dedi.



Çocuklardan çok güzel tepkiler aldıklarını belirten Sevil Ozan, 8 yaşındaki Mehmet Salih Koçak'ın gitar hediyesiyle çok mutlu olduğunu vurgulayarak "Mehmet Salih odasında yatıyordu. 'Ben gitar istiyorum' dedi. Biz de de fazla gitar vardı. Hediye getirdiğimiz çocuklardan biri şuan serviste olmadığı için elimizde kalmıştı. Onu verdik. Bu kadar çabuk olmasına şaşırdı. Annesi oğlunun sürekli yattığını gitarı görünce hemen ayağa kalktığını anlattı. Ona moral olduk. Moral onlar için çok önemli. Biraz olsun onların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.



MİLLİ PİYANGO TEZGAHLARI YENİ YIL İÇİN RENKLENDİ



İZMİR'de Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürerken Alsancak'ta yılbaşına özel çeşitli süsler ve Noel baba heykelleri ile süslenen Milli Piyango tezgahları, vatandaşın ilgisini çekiyor.



Alsancak'ta yeni yıl yaklaşırken, vatandaşlar yılbaşı çekilişi için büyük ikramiyesi 70 Milyon lira olan Milli Piyango biletlerini almaya başladı. Milli Piyango satıcıları heyecanlı bekleyişi daha eğlenceli hale getirmek amacıyla tezgahlarını yılbaşı süsleri, Noel baba heykelleri ve kar küreleri ile süsledi. Kimi tezgahların yanına koyulan ses sistemlerinden yükselen anons ve müzik sesleri, vatandaşın ilgisini çekiyor. Altı yıldır Milli Piyango bileti satan Tarık Esen, "Sadece yılbaşına özel reklam amaçlı bir uygulama yapıyoruz. Satış alanınız ne kadar renkli olursa talep o kadar artıyor. Radyoyu, Noel baba heykelini, kar küresini bu yüzden koyduk. Bir haftadır bu şekilde satış yapıyoruz, gayet iyi gidiyor. Müzik ve kayıttan gelen anons çok ilgi çekiyor. Genelde Milli Piyango bileti almayı insanımız son haftaya bırakıyor. Bu yüzden hareketli günler geçiyoruz" dedi.



PİSİDİA ANTİOKHEİA ANTİK KENTİ'NDE KAZI SÜRESİ 1 YILA UZATILDI



Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının yıl boyunca süreceğini belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, Men Tapınağı ve St. Paul Kilisesi'nde yürütülecek çalışmalar ve ortaya çıkarılacak eserlerle birlikte antik kente gelen ziyaretçi sayısının 100 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi.



Yalvaç'taki Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde 11 yıldır yürütülen kazı çalışmalarına başkanlık eden SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla antik kentteki kazı çalışmalarının 1 yıla çıkarıldığını açıkladı. 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla başlatılan kazı çalışmalarının bu güne kadar yılda 5 aylık sürede yapılabildiğini, bunun da çalışmaları kesintiye uğrattığını aktaran Özhanlı, alınan kararın kendilerini sevindirdiğini söyledi.



'BİRÇOK ESERİN ORTAYA ÇIKARILMASI DEMEKTİR'



Türkiye genelinde bakanlıkça yürütülen 118 kazı alanı bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, "Bakanlık bu kazılardan 20'sinde yıl boyunca kazı çalışmalarının yürütülmesi yönünde bir karar almış durumda. Bu da bizim 70- 80 dolayında işçiyle kazı çalışmalarını sürdüreceğimiz anlamına gelmektedir. Ayrıca oldukça önemli bir turizm merkezi olan Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde birçok eserin ortaya çıkarılması demektir" diye konuştu.



100 BİN TURİST HEDEFİ



Kazıda ortaya çıkan eserlerin ülke turizmine, bilime çok büyük katkılar sağlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, sözlerin şöyle sürdürdü:



"Pisidia Antiokheia Antik Kenti hipotamik kent planıyla şehirleşme konusunda Antiokheia'nın en önemli kentlerinden biridir. Hemen yanı başında olan ve Helenistik dönemde hac merkezi olan Men Tapınağı oldukça önemli. Orada astroloji gözlemleri yapılmış olduğunu biliyoruz. Oranın kazısı tamamlandığında yıldız ve ayın hareketlerini gözlemleyebilecek teleskoplar yerleştirilmesiyle büyük bir turizm potansiyeli oluşacaktır. Tabii ki Antiokheia'yı dünya üzerinde hac merkezi olarak tanıtan St. Paul Kilisesi. Kilisenin kazısını bu çalışmayla tamamladığımızda bugün gelen 20 bin turiste yaklaşık 80 bin daha katmamız demektir. Çünkü burada çıkarılacak eserler, restorasyon ve konservasyon işlemleri buraya olan ilgiyi mutlaka artıracaktır."



'YEREL DESTEK ŞART'



Bakanlığın kazı çalışmalarının süresini 12 aya uzatmasının oldukça yararlı olduğunu ancak bunun yeterli olmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, "Bakanlığın tahsis edeceği ödeneklerle işi tam anlamıyla yürütmek mümkün olmayabiliyor. Ben o yüzden kentimizin yerel yönetimlerine Sayın Valimize de bu konuda bize destek sağlamaları konusunda ricada bulunuyorum" dedi.



EMEKLİ ÖĞRETMEN KURDUĞU ÇİFTLİKTE ORGANİK HİNDİ YETİŞTİRİYOR



Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinin Taşburun köyünde yaşayan emekli öğretmen Timur Eğrice (72), kendi imkanları ile kurduğu çiftlikte organik hindi yetiştiriyor. Eğrice, hindilerin büyük bir bölümünü yeni yılda satmayı düşündüğünü söyledi. Hindilerin doğal ortamda büyüdüğünü belirten Eğrice fiyatlarının ise 100 ile 150 TL arasında değiştiğini bildirdi.



Yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olarak Iğdır'ın Ağrı dağı eteğindeki Taşburun köyüne yerleşen evli ve 2 çocuk babası Timur Eğrice, hobi olarak hindi yetiştiriciliğine başladı. Daha sonra kendi imkanlarıyla çiftlik kuran Eğrice, Diyarbakır'dan bin adet hindi yavrusu getirtti. Yıldırım düşmesi sonucu 253 adet hindisi telef olan Eğrice, kalanları yetiştirmek için kolları sıvadı. Zor ve maliyeti yüksek bir işe girdiğini söyleyen Eğrice, "Kar zarar değil, benim için başarmak önemliydi başardımda. Maddi olarak kar edeceğimi sanmıyorum. Alıcı bulursam satacağım. Devletten hiçbir destek almadım kendi imkanlarımla yaptım. Organik hindi yemek isteyenleri beklerim. Gelecek yıl gezen tavuk çiftliği kuracağım" diye konuştu.



Çiftlikteki hindilerin tamamen doğal ortamda yetiştirildiğin ifade eden Timur Eğrice, "Doğal ortamda gezen dolaşan bir hindi yetiştiriyorum. Şu an hindilerimiz 5-6-7 ve 8 kilograma ulaştı. Hayvanlarımızın hafif olması tamamen doğal şartlarda yetişmelerinden kaynaklanmaktadır. Tamamıyla doğal ortamda yetiştirilen hindileri canlı olarak 100 ile 150 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu hirilerin büyük bir bölümünüde yeni yılda satacağıma inanıyorum" dedi.



Hindilerin sağlıklı besin kaynağı olduğunu dile getiren Eğrice, şunları söyledi:



"Hindiler her gün yeşil ot yiyorlar. Doğal beslendikleri için hindilerimiz organik. Hindi eti özellikle Lösemi hastalığına iyi geliyor. Yılda en az 5-6 kez hindi eti yenilmelidir. Hindinin eti binbir derde devadır. Kırmızı ette olan vitaminlere sahiptir."



