Dha Yurt Bülteni -3

3YENİ YILA DEVE OYNATARAK GİRDİLERARDAHAN'ın Posof İlçesinde yeni yıla yöresel 'deve oyunu' ile giren gençler, davul zurna eşliğinde evleri gezerek 'Yılbaşı harçlığı' topladı.

DHA YURT BÜLTENİ -3



YENİ YILA DEVE OYNATARAK GİRDİLER



ARDAHAN'ın Posof İlçesinde yeni yıla yöresel 'deve oyunu' ile giren gençler, davul zurna eşliğinde evleri gezerek 'Yılbaşı harçlığı' topladı.



Posof'ta 2018'in son gecesi geleneksel deve oyununu oynamak için bir araya gelen gençler, deve kostümü giyen arkadaşlarıyla birlikte ilçe merkezinde dolaştı. Cadde ve sokak aralarında davul zurna eşliğinde dolaşan ve bahşiş almak için vatandaşları deveye bindirmeleri ilginç görüntü oluşturdu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



-Deve ekibinin halay çekmesi



-Cadde üzerinde davul zurna ekibi ile dolaşması



-Deve üzerine binen vatandaşlar ve çocuklar



-Deve ekibinin kabı kapı dolaşım bahşiş toplaması



-Deve ekibinin sakallı dedesinin konuşması



-Detaylar



Haber-Kamera: Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),



=====================



TURP, ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ



OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 'bacasız fabrika' olarak tabir edilen turp, bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, "Bu yıl sezon iyi başladı. Havaların soğuk gitmesi üreticinin işine yaradı. Tüketim de artınca talep çoğaldı" dedi.



Türkiye'nin turp ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Kadirli'de, tarladan paketlemeye kadar sezonunda 5 bin kişiye geçim kaynağı olan ürün, fiyatıyla üreticileri sevindirdi. Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, ilçede 40 bin dekarlık alanda ekimi yapılan turpun fiyatının, havanın soğuk olması ve tüketimin artması dolayısıyla iyi gittiğini söyledi. İspir, "Kadirli'de turp, ıspanak, pırasa ve kara lahana eken çiftçilerimizin yüzleri gülüyor. Bu yıl sezon iyi başladı. Havaların soğuk gitmesi üreticinin işine yaradı. Tüketim de artınca talep çoğaldı. Türkiye'nin turp ihtiyacını karşılamak için buz gibi suda binlerce işçi turp yıkayıp, paketliyor. Hem evine ekmek götürüyor hem de ülkemizin turp ihtiyacına yetişmeye çalışıyorlar. Kadirli'de turpun kilogram fiyatı 85 kuruştan satılıyor. Ispanak 1 lirayken, şimdi 2 lira oldu. Çiftçimiz fiyatlardan memnun. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.



'TÜRKİYE'NİN EN İYİ TURPUNU ÜRETİYORUZ'



Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan ise sezonun iyi devam ettiğini söyledi. Sektörde 3- 4 yıldır zor dönemler geçirildiğini kaydeden Topalhan, "Geçtiğimiz yıl birçok arkadaşımız havuzlarını kapattı. Çoğumuz turptan zarar ettik. Bu yıl sezon iyi başladı. 6 çeşit turp, ıspanak, pırasa ve lahana yetiştirip, havuzlarımızda paketlemesini yaptıktan sonra ülkemizin çeşitli yerlerine gönderiyoruz. Kadirli turpunun tadı bir başka oluyor. Türkiye'nin en iyi turpunu üretiyoruz ve ülkemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Torbası 17 TL'ye veriyoruz. Torbalarımız 20 kilogram olarak ayarlanıyor" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



Turp havuzlarından görüntü



İşçiler çalışırken görüntü



Römorklardan dökülen turpun yıkanması



Kamyona yüklenmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),



===========



KOÇARLI'DA KADINLAR İÇİN DİNLENME EVİ AÇILDI



Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, kadınların zaman geçirebilecekleri 'Kadın Dinlenme Evi' törenle hizmete açıldı.



Koçarlı Belediye Başkanı CHP'li Mutlu Öztürk öncülüğünde, eski belediye binasının bir bölümüne yapılan Kadın Dinlenme Evinin hizmete açılışı için dün (pazartesi) tören düzenlendi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Belediye Başkanı Öztürk, açılışı kadınlarla birlikte yaptı. Kadın Dinleme Evi'nin bir bölümünde, kadınların çocuklarını uyutabilecekleri ve emzirebilecekleri bölüm bulunuyor. Tamamen kadınlara özel açılan mekanda çaylar ücretsiz olacak.



Açılış öncesi konuşma yapan Özlem Çerçioğlu, "Türk kadını yüreklidir. Türk kadını efedir. Bizler efe torunuyuz. Ben 10 yıllık belediye başkanlığım süresinde her zaman pozitif ayrımcılık yaptım. Her zaman kadın ve kızlarımıza öncelik verdim. Vermeye de devam edeceğim" dedi.



Başkan Öztürk ise, "Bugün kadınlarımızın büyük bir çilesine son veriyoruz. Çünkü annelerimizin, ablalarımızın ve kız kardeşlerimizin özellikle pazartesi günü açılan semt pazarında masrafını gördükten sonra rahat rahat oturarak dinlenebilecekleri ve bekleyebilecekleri bir yerleri yoktu. Kadınlar için büyük bir ihtiyaçtı, biz de bugün büyük bir ihtiyacı karşılamış olduk" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Özlem Çerçioğlu, Mutlu Öztürk ve beraberindeki kadınlar, dualarla açılışı yaptı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------



Kadın Dinlenme Evi'nden görüntü



Kadınlardan görüntü



Açılış töreninden görüntü



Özlem Çerçioğlu ve Mutlu Öztürk'ün konuşması



Genel ve detay görüntü



Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,



====================



LİSELİ İKİ ARKADAŞ KARDAN EV YAPTI



Erzurum'un Oltu İlçesi'nde lise öğrencileri lapa lapa yağan kardan ev yaptılar. 5 saat süren çalışma sonunda 3 metrekare genişliğindeki evi tamamlayan iki arkadaş çay içip, ney üfledi, bağlama çaldı.



Oltu İlçesi'nde Halitpaşa Mahallesi'nde oturan Anadolu Lisesi 9'ncu sınıf öğrencileri Umutcan Kul (14) ile Yusuf Var (14) lapa lapa yağan karı eğlenceye çevirdi. Evlerinin hemen yanında 2 metre yüksekliğinde yaklaşık 3 metrekare genişliğinde kardan ev (iglo) yapan iki arkadaşın çalışması yaklaşık 5 saat sürdü. Kardan evlerini tamamlayarak içine giren Umutcan ve Yusuf, çay içip, bağlama çaldı, ney üfledi. İki arkadaş, önümüzdeki günlerde bu evin daha genişini yapıp, arkadaşlarını da davet edecekerini söyledi. Hayalinin mimarlık olduğunu söyleyen Umutcan Kul, "Uzun bir süreden sonra ilçemize bol kar yağdı. Elim bu işlere yatkın olduğu için Yusuf'un da yardımı ile iglu yaptık. Çok da güzel oldu. Hafta sonlarını kardan evimizde geçiriyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------



-Umutcan kar doldurup duvar yapması



-kar evin son düzeltmeleri



-kar evin içinde çay içmeler



-kar evin gece görüntüsü



-bağlama ve ney çalması



-umutcan kul ve Yusuf var röp



(Süre: 5,40DK/642 MB



Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),



===================



İZMİR'DE METRO VE TRAMVAY PERSONELİ DE GREVE HAZIRLANIYOR



İZMİR'de İZBAN işçilerinin başlattığı grev devam ederken, İzmir metrosu ile tramvay çalışanlarının da greve hazırlandığı açıklandı. İşveren ile Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından, taraflar arabulucu aşamasında da anlaşamadı. Arabulucu raporu sendikaya ulaştı. Sendika grev için gün sayarken, İZBAN'dan sonra metro ve tramvayın da seferlerini durdurması gündemde. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, personel için 600 lira seyyanen zam istediklerini belirtti.



İzmir'de işveren ile ücret zamları konusunda uzlaşamayan İZBAN işçilerinin başlattığı grev sürerken, İzmir Metro A.Ş. ile İzmir Tramvayı'nda da grev için geri sayım başladı. Fahrettin Altay ile Bornova Evka-3 arasında 17 istasyonda hizmet veren metro ile yine Karşıyaka'da Ataşehir-Alaybey ile Konak'ta Halkapınar-Fahrettin Altay arasında iki hat olarak işletilen tramvayda çalışan 449 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, arabulucu süreci sona erdi. İşçilerin örgütlü olduğu Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, arabulucu raporunun kendilerine ulaştığını, grev ilanını asmak için gün saydıklarını açıkladı. Metro'da çalışanlar için ücretlere yüzde 10 teklif edildiğini, sosyal kalemlerde 2 yıldır zam alınmadığını, sosyal haklardaki artışın, ücretlerle paralel olarak artmadığını savunan Ervüz, "İkinci oturumda her şey dahil yüzde 14 zam önerdiler. Üçüncü oturum için 'Aziz Kocaoğlu ile görüşeceğiz, yeni bir teklifimiz olabilir' dediler. Bizi davet edeceklerini söylediler. Hatta sözleşmenin toplantısını tutanakta açık bıraktık. Son gün geldi, çattı. Arabulucular, işverenin kendileri aramadığını söyledi. Bizi de arayan olmadı. Arabulucu aşamasındaki son toplantı yapılmadan, arabulucuya rapor düzenlenmesi söylenmiş. Arabulucu raporunu verdi. Rapor, sendikaya ulaştı" diye konuştu.



'60 GÜNLÜK SÜREYİ BEKLEMEYECEĞİZ'



Personel için 600 lira seyyanen zam istediklerini açıklayan Ervüz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İZBAN ile paralel ücret zammı istedik. Kaldı ki ben o teklifi kabul edecekler diye korktum. Biz o teklifi hazırladığımız zaman enflasyon denen illet Türkiye'nin başına bu kadar bela değildi. Orada yüzde 14,56 en üst rakama istedik, yüzde 28 en alt rakama istedik. 100 gün olan ikramiyeyi, 112 güne çıkarmak istedik. Ayrıca sürüş tazminatı ve vardiya tazminatı talebimiz var. Görüşme süreci dediğimiz 60 günlük süreci tabii ki bekleyemeyiz. 60 günlük süreci beklediğimiz anda biz yetkimizi kaybederiz. En fazla 50 gün beklememiz lazım. Onu da öyle değerlendirmeyi düşünmüyoruz. Arkadaşlarımızla görüştükten sonra, stratejimizi belirleyeceğiz. Bu süreçte belediye bizi grev kararı almak zorunda bırakabilir.



Haber: Umut KARAKOYUN/İZMİR, -



====================



CHP'NİN İZMİR'DE KAYBETTİĞİ 8 İLÇE ADAYLARI ERKEN AÇIKLANMAYACAK



CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin İzmir'de kaybettiği 8 ilçedeki belediye başkan adaylarının erken açıklanmasına yönelik talebini daha önce genel merkeze bildirdi. Ancak 8 ilçe için gösterilecek belediye başkan adayları, erken açıklanmayacak. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkan adaylarının, 16 Ocak'tan sonra yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısına kalabileceğini belirtti.



CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 4 Ocak'ta yapılacak olan Parti Meclisi (PM) toplantısında, İzmir adaylarının açıklanmasını beklemediklerini söyledi. 16 Ocak'ta yapılacak olan PM'de adayların açıklanabileceğini ifade eden Deniz Yücel, il başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, "16 Ocak'ta İzmir adayları açıklanabilir ya da sadece Büyükşehir adayı açıklanır, ilçeler 16'sından sonraki ilk PM'ye kalabilir. O da ocak sonunda olur. Adayların açıklanması şubat ayına kalmaz" dedi. CHP Genel Merkezi'nin, İzmir için hassas bir çalışma yürüttüğünü, bu nedenle adayların henüz açıklanmadığını belirten Yücel, "İzmir'de çok sayıda aday adaylık başvurusu var. Bazı ilçelerde 17-18 kişi aday adaylık başvurusu yaptı. Bunların incelenmesi, değerlendirilmesi, zaman alıyor" diye konuştu.



'BU DURUM BİZDE ZAAFİYET YARATMAZ'



Başkan Yücel, AK Parti'nin İzmir adaylarını CHP'den önce açıklamasının, partisi açısından bir dezavantaj oluşturmayacağını kaydederek, şunları söyledi:



"Bu durum bir dezavantaj olmaz. Çalışmalarımızı, adaylarımızı AK Parti'nin adaylarına göre belirlemeyeceğiz. Zaten 24 Haziran'dan sonra biz çalışmalarımıza başladık. Örgütlerimiz çalışıyor. Aday adaylarımız sahada, çalışıyor. Bu durum bizde bir zaafiyet yaratmaz. AKP'nin adaylarının kim olduğu bizi çok ilgilendirmiyor. Bu diğer partilerin adaylarını önemsememe veya hafife alma değil. Onların da hepsi bir birinden değerli ama biz CHP olarak özellikle İzmir'deki duruşumuzu, tavrımızı, adaylarımızı belirleyeceğimiz kriterleri daha önce de birçok kez belirttik. Partili olması, İzmir'de aday olacağı ilçede sevilen, sayılan kişilerden olması, örgütte görev almış olması, CHP örgütü ile bir bağı olması. Bu tip kriterler var. Dolayısıyla diğer partilerin adaylarını açıklayıp açıklamaması, bizim kendi planımız ve programımız açısından çok da önemli değil."



'ÇOK AKLA MANTIĞA UYGUN DEĞİL'



AK Parti İzmir Milletvekili ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesini de değerlendiren Yücel, "AKP'nin iç işlerine karışmak bizim işimiz değil. Ama 2014 yerel seçimlerinde sayın Aziz Kocaoğlu ile yarışında seçimi kaybeden aynı zamanda İzmir milletvekili olan birinin kalkıp İstanbul gibi bir yerden aday gösterilmesi, çok akla ve mantığa uygun gelmiyor. Seçim günü sonuçlar alındığında, kararlarının doğru olup olmadığını göreceğiz" dedi.



'HENÜZ BİZE RESMİ BİR BAŞVURUSU OLMADI'



Yücel, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığından çekilmesine yönelik de şunları söyledi:



"Beklemiyorduk, kendi kararı. Henüz kendisi ile bir görüşmemiz olmadı. Resmi olarak bize başvuru veya bildirimi de olmadı. Biz de kararını basından öğrendik."



Deniz Yücel, "İzmir İl Başkanı olarak, Büyükşehir Belediyesi için gönlünüzde nasıl biri yatıyor" sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"Her şeyden önce gönlümde partimizin başarısı yatıyor. Gönlümüzde bir kişi ya da bir profil yatmıyor. Ama Büyükşehir adayı önemli. Sadece Büyükşehir olarak bakmamak gerekiyor. Partimizin Büyükşehir Belediyesi'ndeki başarısı diğer ilçeleri de etkileyecek, ilçeleri sürükleyecek. O nedenle biz çok titiz bir çalışma yapıyoruz. Genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız onlar da çok titiz bir çalışma yapıyor. Adayların açıklanmasının gecikme nedenlerinden biri de bu."



Başkan Yücel, İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı hariç, tüm ilçeler için anket çalışması yapılacağını, çalışmaların henüz başlamadığını da sözlerine ekledi.



Haber: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde İkramiye Kazanan Numaraların Sıralı Tam Listesi

Enis Arıkan'dan Muhteşem Every Way That I Can Performansı!

İrem Helvacıoğlu'nun Yapımcının Talebi Üzerine O Ses Türkiye'deki Sahneleri Kaldırıldı

Bakan Akar Açıkladı: Geçen Sene 2 Bin 398 Terörist Etkisiz Hale Getirildi