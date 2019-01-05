Dha Yurt Bülteni -3

3Keşan'da şiddetli kar yağışı etkili oluyorEdirne'nin Keşan ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.

DHA YURT BÜLTENİ -3



Keşan'da şiddetli kar yağışı etkili oluyor



Edirne'nin Keşan ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.



Keşan'da hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, çocuklar kar topu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, karın yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Keşan-Gelibolu karayolu Korudağ mevkiinde ise tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri yolun açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Keşan'da Cumartesi günleri açılan halk pazarı ise yoğun kar yağışı nedeniyle kurulamadı. Öte yandan şehir merkezinin bir bölümü ve köylere elektrik verilemiyor.



Görüntü Dökümü



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-Yoğun kar yağışı



-Karda ilerleyen araçlar



-Karda yürüyen yayalar



-Kar üstünde oynayan sokak hayvanları



-Belediye ekiplerinin kar küreme çalışmaları



-Karla kaplanan park



-Detaylar



Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-



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Karacabey'de 3.9 büyüklüğünde deprem



Merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere açıklarında olan 3.9 büyüklüğündeki deprem Marmara'da hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre deprem, sabah 7.20'de Karacabey ilçesi Bayramdere'nin 4.11 km açıklarında, yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi. Karacabey'in yanı sıra Bursa, Balıkesir hatta İstanbul'da hissedilen deprem paniğe neden oldu. 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 23 dakika sonra aynı mevkide 1.8 büyüklüğünde artı deprem daha meydana geldi.



Depremin merkezüssü Karacabey'de herhangi bir maddi zarar ya da can kaybı yaşanmadı.



Görüntü Dökümü:



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-İlçe Merkezinden detaylar



-Sokaklardan görüntüler



-Vatandaşlar ile röportaj



Süre: 1.57 Boyut: 220 MB



Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,



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10 bin kişi, Sarıkamış şehiteri için meşalelerle yürüdü



Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliklerinin 104'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi. Tekbirlerle başlayan ve yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüş 'Ruhunuz Şad Olsun' yazısı ateşlenerek son buldu.



Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında Kazım Karabekir Camii'nde mevlid okutuldu. Mevlidde dua edilmesinden sonra Yukarı Sarıkamış Şehitliğine kadar yapılacak meşaleli yürüyüş için hazırlıklar başladı. 'Asımın Nesli Asrın Yürüyüşü' sloganıyla düzenlenen yürüyüş için yaklaşık 10 bin kişi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda hazırlandı. Havanın soğuk olması nedeniyle vatandaşların üşümemesi için belli aralıklarla ateşler yakıldı. Ateş etrafında ısınarak tören alanındaki etkinlikleri izleyenler şehitler için dua etti, Fatiha okudu. Aileleriyle birlikte alana gelen minikler, ellerinde maşelelerle yürüyüş için bekledi. 4 yaşındaki Ahsen Öztürk "Şehitlerimiz için yürümeye geldim" dedi.



Alandaki konuşmalar, şiir ve gösterilerin ardından binlerce vatandaş, ellerinde bayraklar ve meşalelerle Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yürüyüşe başladı. Yürüyüşe Kars Valisi Türker Öksüz, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, ilçe belediye başkanları, kurum ve daire amirlerinin yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Katılımcılar şehitler anıtı önünde kadar tekbir getirerek marş söyleyerek yürüdü. Şehitler anıtına ulaşan binler İstiklal Marşı okuduktan sonra saygı duruşunda bulundu. Şehitlikte yapılan duaların ardından 'Ruhunuz Şad Olsun' yazısının ateşlenmesiyle yürüyüş sona erdi.



ÜŞÜMEK İÇİN BURSA'DAN GELDİ



Etkinliklere katılmak için Bursa'dan geldiğini söyleyen Şair Kenan Süküt, Sarıkamış'a üşümek ve donarak şehit olan askerlerin yaşadıklarını bir anda olsa hissetmek için geldiğini ifade etti. Sarıkamış şehitlerine de bir de dörtlük okuyan Süküt, elindeki meşaleyle birlikte karlar üzerine yattı. Duygulu anlar yaşayan Süküt, "Sarıkamış'ı anlamak, anlatmak ve yaşatmak gerek" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Tören alanındaki ateşte ısınanlar



-4 yaşındaki Ahsen Öztürk'ün bayrak ve meşaleli görüntü ve konuşması



-Yürüyüşün başlaması, genel ve detaylar



-Meşalenin yakılması



-Vatandaşların fotoğraf çektirmeleri



-Bursa'dan üşümek için gelen ve kara yatan Şair Kenan Süküt'ün konuşması



Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,



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Konya'da otomobil ve kasa hırsızlığına 9 gözaltı



Konya'da 5 otomobil ile 2 iş yerinden çelik kasa çaldığı iddia edilen 9 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.



Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda Karatay ve Selçuklu ilçelerinde meydana gelen 5 otomobil hırsızlığı ile iki iş yerinden çelik kasa çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin, içlerinde bulunan 10 bin lira para, çek, senet ve tabancayı alıp, kasaları Adana yolu üzerinde İsmil Mahallesi'nde boş bir araziye attığı saptandı.



Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki yaklaşık 150 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Burhan T., Sedat G., Zeki G., Mehmet Salih K., Burhan U., Şükrü E., Burak E., Selim S. ve Hüseyin Ç. olduğunu belirledi. 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Şüphelilerden Burhan T.'nin, çalınacak araçları ve hırsızlık yapılacak işyerlerini belirleleyip, kuaförlük yapan Sedat G.'ye söylediği, Sedat G.'nin de ekibiyle olayları gerçekleştirdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



Görüntü dökümü:



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Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi



Haber-Kamera: Tolga YANIK Mehmet IŞIK KONYA DHA))



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Turkuaz ve beyaz Gökpınar Gölü'nde buluştu



Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve turkuaz mavisi rengi ile doğal akvaryum olarak nitelendirilen Gökpınar Gölü, kışın da doyumsuz bir güzelliğe büründü.



Kent merkezine 147 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölü yıl içinde bir çok ziyaretçiyi ağırlıyor. Berrak suyu ve manzarasıyla ilgi çeken Gökpınar, doğa fotoğrafçılarının da en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği yaklaşık 18 metreyi bulan Gökpınar, dalgıçların da sıklıkla dalış yaptığı yerlerin başında yer alıyor. Turkuaz mavisi zemin rengi ile dikkat çeken göl bahar ve yaz aylarında ziyaretçileri büyülüyor.



Yaz aylarında yaşanan hareketliliğe karşın, kışın ulaşımın daha zor olduğu göl genellikle hafta sonu meraklıların ilgisini çekiyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte çevresi beyaz örtü ile kaplanan Gökpınar, kışın da kendine özgü bir güzelliği yansıtıyor. Turkuaz mavisi ile beyazı bir arada barındıran Gökpınar'ın doyumsuz görüntüsü, havadan drone ile de görüntülendi.



Göroüntü Dökümü:



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-Gölün drone görüntüleri



-Detaylar



(342 mb)



Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



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Yıllanmış halı ve kilimlerin dilinden anlıyor



Denizli'de yaşayan 54 yaşındaki Abbas Ayhan, Ege Bölgesi'nin çeşitli kentlerinden temin ettiği yıllanmış halı ve kilimleri, el emeğiyle tamir ederek Avustralya, ABD ve Arjantin gibi ülkelere satıyor. Tamir ettiği halılarda tarih yattığını belirten Ayhan, "İnsanların hayatlarını, aşklarını, yaşam sıkıntılarını barındırıyor halılar. Kilimlerin cidden bir dili var ama anlayana. Halıları tamir ederken bazen neşeleniyorum, bazen de hüzünleniyorum" dedi.



Mesleğine 12 yaşında başlayan, evli ve 2 çocuk babası Abbas Ayhan, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Ahi Sinan Caddesi'ndeki dükkanında halı tamir ederek geçimini sağlıyor. 42 senedir, yıllanmış halılarla iç içe bir yaşam süren Ayhan, Ege Bölgesi'nin çeşitli yerlerinden temin ettiği halıları, dükkanında iğne ve iplikle tamir ediyor. Hafta sonları Ege Bölgesi'ndeki kentleri dolaşarak eski kilim ve halıları toplayan Ayhan, getirdiği halıları önce yıkıyor, ardından yırtılmış ya da delinmiş kısımlarını el emeğiyle orijinalliğini bozmadan onarıyor.



YURTDIŞINA 400 PARÇA HALI VE KİLİM SATTI



İğneyle ipliği tutabildiği sürece bu mesleği yapmak istediğini ifade eden Ayhan, "Tamir ettiğim halıların üzerinde aslında tarih yatıyor. İnsanların hayatlarını, aşklarını, yaşam sıkıntılarını barındırıyor halılar. Kilimlerin cidden bir dili var ama anlayana. Halıları tamir ederken bazen neşeleniyorum, bazen de hüzünleniyorum. Genellikle 50 yaşın üzerinde kilimler alıyorum. 150-200 yıllık kilimler de elimize geçiyor. Halıları onarıyorum ve yurt içi ve yurtdışına satıyorum. Bu yıl 400 parça kilim ve halıyı yurt dışına sattım. Emek ve sabır isteyen bir iş, mesleğimi çok seviyorum" dedi.



KITALAR ÖTESİNE İHRACAT



Tamir edilmiş eski halılara yurt içi ve yurt dışından yoğun bir ilginin olduğunu belirten Ayhan, "Avrupa'ya yıllardır halı gönderiyoruz. Avustralya, ABD, Japonya'da müşterilerimiz var. Yeni yeni Brezilya, Arjantin ve Portekiz de ilgi göstermeye başladı. Halı artık eskisi gibi dokunmuyor. Halı tamirciliği de bitmek üzere. İnsanlar, yıllanmış halılara doğal olduğu için ilgi gösteriyor. El işçiliği olduğu için dekorasyonda da rahatlıkla kullanılabiliyor" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Abbas Ayhan'ın halı tamir etmesi



Halılardan detaylar



Ayhan'ın halılar hakkında bilgiler vermesi



Abbas Ayhan röp.



Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



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Turgutlu'da insanın içini ısıtan görüntü



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kadın, işyeri önünde soğuktan korunmaya çalışan bir köpeğin üzerine, evden getirdiği çocuğunun bebek battaniyesini örttü. İnsanın içini ısıtan o anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



İlginç olay, geçen perşembe günü saat 17.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Yedi Eylül Yolu üzerindeki bir petshop'ın önünde yaşandı. İsmi öğrenilenemeyen bir kadın, evde beslediği balıklar için alışveriş yaptığı petshop'tan çıkarken, sokakta bir köpeğin titrediğini gördü. Bunun üzerine eve gidip, çocuğunun bebek battaniyesi alan kadın, işyeri önünde bekleyen sokak köpeğinin üzerine örttü. Kentte sıcaklığın zaman zaman sıfıra düşmesi nedeniyle sokak hayvanları zor günler geçirirken; insanın içini ısıtan o anlar, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



"DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI O VATANDAŞIMIZ"



Görüntülerin kaydedildiği dükkanın işletmecisi Ayten Eralp, "Bu sokak köpeğine dükkan önünde bakıyoruz. Biz üzerine bir şey örttük mü atıyordu. İçeri de girmiyor. Bize gelen müşterimiz işyerinden çıkarken, köpeğin üşüdüğünü görünce eve gidip kızının battaniyesini üşenmeden buraya getirip örttü. Kendisi bizim devamlı müşterimiz ama ismini bilmiyorum" dedi. Görüntülerin insanı duygulandırdığını dile getiren Eralp, "Zenginlik sadece mal, mülk ve para biriktirmekle olmaz. Bana göre dünyanın en zengin insanı o vatandaşımız. Bu soğuk havada evden getirdiği battaniyeyi üşümekte olan bir köpeğin üzerini örten vatandaşımızdır" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kadının battaniyeyi köpeğin üzerine örtmesi



Sokak köpeği



İşyeri sahibi Ayten Eralp ile röp.



Genel ve Diteay görüntü



Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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