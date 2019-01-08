Dha Yurt Bülteni-3

TÜRK YILDIZLARI PİLOTU VE 20 ASKER FETÖ'DEN TUTUKLANDIKONYA merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 18'i muvazzaf 23 asker gözaltına alındı.

TÜRK YILDIZLARI PİLOTU VE 20 ASKER FETÖ'DEN TUTUKLANDI



KONYA merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 18'i muvazzaf 23 asker gözaltına alındı. Örgütün 'mahrem abileri' ile ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri belirtilen, aralarında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nda 10 yıldır görev yapan Hava Pilot Yüzbaşı Ali Onur Adalı'nın da bulunduğu 21 asker çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 asker hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Aralık'ta Konya merkezli Adana, Ankara, Balıkesir, Amasya, Kayseri, Kütahya, Kırklareli, Malatya, Şırnak, Tekirdağ illerinde 3 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 7 yüzbaşı, 4 üsteğmen, ve 5 astsubay olmak üzere toplam 23 askeri gözaltına aldı.



ALÇAK UÇUŞTA BİR KASTININ OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ



Operasyon kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nda 7 numara olarak görev yapan Hava Pilot Yüzbaşı Ali Onur Adalı da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 18 Aralık'ta açığa alınan Adalı'ya savcılıktaki sorgusunda, 30 Ağustos 2015 tarihinde Ankara'daki 30 Ağustos törenlerinde aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu protokolün oturduğu yerin hemen üzerinden neden alçak uçuş yaptığı da soruldu. Adalı, uçakta bir arıza olduğunu ileri sürerek, "Uçakta bir arıza vardı. O nedenle alçak uçuş yaptım. Herhangi bir kastım yoktu" dediği öğrenildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Adalı'nın ankesörlü telefonlardan mahrem abileri arayarak 70'e yakın görüşme yaptığı da tespit edildi.



21'İ TUTUKLANDI



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında Hava Pilot Yüzbaşı Ali Onur Adalı'nın da bulunduğu 21 asker çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 kişi de etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olmaları sebebiyle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü



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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



Adliye binasına alınması



Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)



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2)ADANA'DA TEFECİ OPERASYONU







Adana'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, kent genelinde tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilerin evlerine, sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, suç unsurlarına da el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü



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Adli tıp kurumunun dış görüntüsü



Şüphelilerin adli tıpa getirilmesi



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



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3)ADANA'DA FETÖ OPERASYONU







Adana'da, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle ilişkisi olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün diğer birimlerinin de destek verdiği operasyonda, aralarında muvazzaf ve kadınların da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında evlerde aramalar yapılırken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Görüntü Dökümü



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Şüphelilerin adli tıpa getirilmesi



Adli tıp biriminin dış görüntüsü



Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



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4)ADANA'DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU



Adana'da 2 bin litre 'boğma' olarak bilinen sahte rakı ele geçirildi. Merkez Seyhan ilçesi, Hadırlı mahallesinde bir evde boğma rakı üretildiği ihbarını alan polis, baskın düzenledi. Yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 2 bin litre boğma rakı ele geçirildi. Varillerin içindeki sahte rakı imha edilirken, depoda anason damıtmasında kullanılan iki düzenek de bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü



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Kaçak içkilerin bulunduğu Fıçıların görüntüsü



Polislerin kaçak içkileri boşaltması



Kaçak içkilerin bulunduğu damacanaların boşaltılması



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA.



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