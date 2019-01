Dha Yurt Bülteni -3

Adana'da terör operasyonu



Adana'da terör örgütü adına sözde mahkeme kurarak yargılama yapan B.G ile yine örgüte eleman kazandırmaya çalışan Suriyeli N.H. ile İ.M. yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. 9 Ocak'ta 5 adrese şafak vakti baskın yapan ekipler, terör örgütü PKK adına sözde mahkeme kurarark yargılama yaptığ iddia ediler B.G. yakalandı. Ekipler ayrıca, terör örgütü YPG/PYD'ye eleman kazandıran Suriyeli N.H. ve İ.M,'i gözaltına aldı.



Emniyette sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Hayatının en zor kararını verip, yeğeni yerine ablasına böbreğini bağışladı



Konya'da oturan Kadriye Atak (45), her ikisi de kronik böbrek yetmezliği hastası olan yeğeni Adnan Büyüközkan (33) ile ablası Saliha Büyüközkan (60) arasında zor bir seçim yaptı. Atak, 'Canım önce, cananım bir tık geride' diyerek, ablası için bağışçı oldu. Teyzesinin kararını saygıyla karşılayan Adnan Büyüközkan ise annesinin ameliyatından 2 gün sonra kadavradan bağışlanan böbrekle yaşama tutundu.



Konya'da 13 yıldır kronik böbrek yetmezliği hastası olan oğlu Adnan Büyüközkan'a üzülürken 4 yıl önce kendisine de aynı tanı konulan Saliha Büyüközkan, haftada 3 gün diyalize girdmeye başladı. Doktorları, nakil yapılması gerektiğini belirtince anne- oğul Antalya'ya geldi. Saliha Büyüközkan'ın kardeşi Kadriye Atak'ın verici olmak istediğini belirtmesi üzerine yapılan tetkiklerde, nakil için uygun olduğu görüldü. Hayatının en zor kararıyla karşı karşıya kalan Kadriye Atak, ablası için verici oldu. 18 Aralık günü Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof.Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından yapılan operasyonda, Atak'ın bir böbreği ablasına nakledildi.



2 GÜN SONRA OĞLU DA NAKİL OLDU



1 yıldır organ nakil listesinde bekleyen Adnan Büyüközkan ise annesinin ameliyatından 2 gün sonra 'organ bulundu' haberiyle büyük sevinç yaşadı. Aynı hastanede yapılan kadavradan nakille Adnan Büyüközkan da sağlığına kavuştu. Aynı odada yan yana yataklarda kalan anne- oğul, evlerine dönecekleri günü bekliyor.



'OĞLUMA ÜZÜLÜRKEN ALLAH BANA DA AYNI HASTALIĞI VERDİ'



Saliha Büyüközkan, 4 yıl önce kendisine yüksek tansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği tanısı konulduğunu söyledi. Hayatta kız kardeşinden başka kimsesi olmadığını söyleyen Büyüközkan, "Hastalığım ortaya çıkınca kız kardeşim hep 'Ablam ben sana böbreğimi vereceğim' diyordu. Verdi de. Canını bana verdi. Dünyalar benim oldu" dedi. Oğlu Adnan'ın da kendisi gibi kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu ve 13 yıl boyunca diyalize girdiğini anlatan anne, "Oğlum diyalizden sonra eve gelip uyurdu. Başına oturup ağlardım. 'Hay oğlum sana da bir böbrek çıksa da nakil olsan' derdim. Çok üzülürdüm. Rabbim 'Sen çok üzülüyorsun, bir de sana vereyim bu sıkıntıyı' dedi. Allah'tan gelene razı oldum" diye konuştu.



'HASTALANMADAN ÖNCE OĞLUMA BÖBREĞİMİ VERMEK İSTEDİM'



Kendisine tanı konulmadan önce oğluna böbreğini vermek istediğini de belirten Saliha Büyüközkan, "Doktorlar riskli olduğunu anlattı. Sağlıklı olmadığımı ve böbreğimi veremeyeceğimi söylediler" dedi. Oğluyla iki gün arayla böbrek nakli olan Saliha Büyüközkan, 2019 yılına hem kendisi hem de oğlunun sağlıklı girdiğini söyleyerek, doktorlarına teşekkür etti.



'KARAR VERİRKEN CANANIM BİR TIK ARKADA KALDI'



Ablasına böbreğini veren Kadriye Atak, yeğeni ve ablası arasında kaldığını anlatırken, "Ablama tanı konulduğundan bu yana hep böbreğimi vereceğimi söyledim. Benim ablamdan başka kimsem yok. Ablamı yaşatmak için bu kararı verdim. Yeğenim de hastaydı. Biri canım, biri cananım ama düşündüğümde canım daha önde geldi. Cananım bir tık arkada kaldı. O yüzden ablama vermeyi tercih ettim" dedi. Yeğeninin de kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştuğunu belirten Atak, canının da cananının da sağlıklı olmasına çok sevindiğini söyledi.



'TEYZEMİN KARARINA SAYGI DUYDUM'



İlk olarak Van'da askerlik yaparken rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını belirten Adnan Büyüközkan, kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulunca diyalize girdiğini söyledi. 13 yıldır değişik hastanelerin organ nakil listesinde, son 1 yıldır da Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nin listesinde olduğunu aktaran Adnan Büyüközkan, kendisi gibi hasta olan annesine böbrek veren teyzesinin kararını saygıyla karşıladığını söyledi. Adnan Büyüközkan, "Allah'a hep dua ettim bana da bir böbrek çıksın diye. Allah dualarımızı kabul etti. Annem de ben de sağlımıza kavuştuk. Allah tüm hastalara şifa versin" diye konuştu.



AİLE BOYU MUTLULUK YAŞADILAR



Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Nefroloji Uzmanı Prof.Dr. Havva Asuman Yavuz, yüksek tansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği hastası olan anne ve oğlunun çok şanslı olduğunu kaydetti. Önce annenin canlıdan böbrek nakli olduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz, "Anne nakil olduktan 2 gün sonra 'Benim oğlum gelecek kontrol için' dedi. 'Oğlun gelsin ama kadavradan böbrek çıkması zor. Kadavra bir piyango' demiştim. ve oğlu geldiğinde ne tesadüf ki kadavradan böbrek çıktı. Oğlu da böbrek nakli oldu. Aile boyu mutluluk yaşadılar. İkisi de şu an şükür sağlıklı" dedi.



Adana'da uyuşturucu operasyonu: 55 gözaltı



Adana'da polisin yaptığı operasyonlarda 10 kilo 250 gram eroin ile 21 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi, uyuşturucu sattığı öne sürülen 55 kişi gözaltına alındı.



İl Emnniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kent genelinde uyuşturucu operasyonu yaptı. Ekipler, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçeleri'nde bulunan mahallelerde sokak satıcılarının evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda toplamda 21 bin 816 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 55 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramada ise aracın gizli bölmelerine zulalanmış 33 ayrı paket içinde toplam 10 kilo 250 gram eroin bulundu. Araç sürücüsü ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.



Çatı katına gizlenmiş çuvalda 35 kilogram eroin ele geçirildi



Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonla, çatı katına gizlenmiş 35 kilo 320 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eve oparasyon düzenledi. Operasyonda çatı katında narkotik köpeği 'Lisa' ile birlikte yapılan detaylı aramada çuval içerisine zulalanmış 35 kilo 320 gram eroin bulundu. Evde bulunan 2 uyuşturucu taciri gözaltına alındı. Narkotik Polisi'nin soruşturması sürüyor.



Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu



Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden suça sürüklenen 5 çocuk tutuklanırken, 9 şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.



Manavgat'ta jandarma ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine geçen ekim ayında çalışma başlattı. Ulualan mevkisinde oturan 15 kişinin organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 aylık fiziki ve teknik takibin yanı sıra drone ile de havadan takip yapan jandarma ekipleri, geçen çarşamba günü sabah saatlerinde 15 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.



Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ile Akseki Jandarma Komando Taburundan 160 personelin katıldığı operasyonda, aralarında kadın ve suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve eklentileriyle araçlarında dedektör köpeklerle yapılan aramalarda 10 gram eroin, 228 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 77 sentetik uyuşturucu hap, 3 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 11 av tüfeği fişeği, 3 tabanca mermisi, video kayıt cihazı, 2 harici bellek, 2 cep telefonu, haberleşme için kullandıkları 2 'walkie talkie' denilen telsiz cihazı, 2 cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 234 lira ve 5 Euro ele geçirildi. Şüpheliler Ü.K., Ü.K., H.K., H.K., M.D., S.K., T.K., M.K., Ş.K., Ş.K., M.K., M.K., T.K. ve E.K. Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



5 KİŞİ TUTUKLANDI



Şüphelilerden yaşları 18'den küçük olan Ş.K., E.K., T.K., M.K. ve M.K. jandarmada ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, fotoğraf ve görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını, görüntülerin fotomontaj olduğunu iddia etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine getirilen 5 şüpheli, çocuk suçları savcılığındaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Manavgat 1'inci Sulh Ceza Hakimliğince 'uyuşturucu madde imalat ve ticareti' suçundan tutuklandı.



Adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler Ü.K., Ü.K., H.K., H.K., M.D., S.K., T.K., M.K., Ş.K.'nin ise savcılık sorguları sürüyor.



Diğer yandan operasyon kapsamında bir şüphelinin ise arandığı kaydedildi.



Liseli Azad'ı bıçaklayan şüpheli tutuklandı



Adana'da lise öğrencisi Azad Çiçek'i (17), bıçaklayan, İbrahim Demirel (20) tutuklandı.



Olay, 9 Aralık'ta Seyhan Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 11'inci sınıf öğrencisi Azad Çiçek ile karşı okulda eğitim gören İbrahim Demirel arasında önceden 'yan bakma' yüzünden kavga çıktı. Okul çıkışı yolda karşılaşan Çiçek ve Demirel arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerinde taraflar birbirlerine saldırdı. Demirel ise Çiçek'i boynundan bıçakladı. Yaralanan Çiçek, bir süre koştuktan sonra yere yığıldı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Azad Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Demire ise, suç aleti bıçakla kısa sürede yakalandı.



Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



'Telefonda hayat kurtarmada yüzde 99 başarılıyız'



Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür vekili ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gülsüm Ateş Doğan, çocuklarına acil müdahale gerektiren durumlarda merkezi arayıp yardım isteyen ebeveynleri uyararak, "Ambulans gelsin diye beklemesin ve telefondaki sağlıkçılarımızın talimatlarını yerine getirsin. Telefondaki kişi size ambulans gelene kadar 'hastanızın hayatını beraber kurtaralım' diyerek görüşmeye çalışıyor. İnanın bu konuda yüzde 99 başarılıyız" dedi.



Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2017 yılında yapılan gereksiz çağrı oranı yüzde 70'lerdeyken 2018 yılında bu oran yüzden 30'lara kadar düştü. Günde 2 bin çağrı alan ve sağlık, emniyet, jandarma, AFAD, orman ve itfaiyenin bağlı olduğu merkeze gelen çağrılar ilgili kurumlara aktarılıyor. 112 çatısı altında birleşen çağrılar sayesinde zaman kaybının önüne geçilirken, olaylara da kısa sürede müdahale şansı elde ediliyor.



'GEREKSİZ ÇAĞRI ORANI YÜZDE 30'A DÜŞTÜ'



112 Acil Çağrı Merkezi Müdür vekili ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gülsüm Ateş Doğan, "2014 yılından bu yana 112 hattı ile kurumlarımız görev yapmaktadır. 2017 yılı eylül ayından itibaren de 155 ile 156'yı 112 Çağrı Merkezi'ne dahil ettik. Hatta Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) de dahil ettik. GAMER acil ve kriz anında yönetim merkezidir. Bunun haricinde geçen yıllarda gelen gereksiz çağrıların yüzde 60-70'lerde olduğunu görüyoruz. 2018'de gereksiz çağrıların oranı yüzde 30'lara düşmüş durumda. Gereksiz çağrı oranının yüzde 30'a düşmesi de tabii ki personelimizi de ciddi anlamda rahatlattı. Halkımızın duyarlılığından dolayı da teşekkür ediyoruz. Artık daha az çocuk arıyor. Artık daha az kişi telefonunu denemek için 112'yi arıyor. Dolayısıyla biz de gerçek vakalara yönelebiliyoruz" dedi.



ÇAĞRILARIN ÇOĞU AMBULANS İSTEMİ



112 Acil Çağrı Merkezi'ne günde 2 bin çağrı geldiğine işaret eden Dr. Gülsüm Ateş Doğan, gelen çağrıların çoğunun ambulans istemi olduğunu aktardı. Doğan, "Günde ortalama Acil Çağrı Merkezi'mize 24 saat içerisinde 2 bin çağrı geliyor. Bunun 800 tanesi kurumlara aktarılıyor. 400 civarı sağlığa ambulans istemi için aktarılıyor. Ortalama 300'ü emniyete, 120 civarı jandarmaya aktarılıyor. Diğer kalanlar ise AFAD, orman ve itfaiyeye aktarılıyor. Vatandaşımız gereksiz yere aramasa yakınındaki hekime veya polis karakoluna gidip danışmak istediklerini danışsa bizim büyük bir yükümüz alınmış olur" diye konuştu.



TELEFONDAKİ TALİMATLAR HAYAT KURTARIYOR



Çağrı merkezinde görevli personelin zaman zaman telefonla da hayat kurtardığına dikkati çeken Dr. Gülsüm Ateş Doğan, şöyle dedi:



"Özellikle köylerden kışın telefon geliyor. Daha yenilerde başımıza gelen bir olay var. Anne çocuğuna mama verdikten sonra nefes alamadığı için bizi arıyor. Böyle durumlarda ciddi anlamda ayaklanıyoruz. Bu bizim için çok çok önemlidir. Bu tür çağrıları sık alıyoruz. Bizi şaşırtan bir şey değil. Ama bizim o anda telefon başındaki tüm sağlıkçılarımızın amacı o çocuğu telefonda kurtarmak. Çünkü ambulans oraya gidene kadar o çocuk ölebilir. Çok şükür ölen bir çocuğa rastlamadık ve rastlamayalım. Genelde bunlar 1 veya 2 aylık bebekler oluyor. Telefonda kim varsa anne veya baba arkadaşımızın verdiği talimatlara uyuyor ve ne kadar panik de olsalar çocuğunu kendisi kurtarıyor. Lütfen halkımız bunu da çok dikkate alsın."



'ÇOK KONUŞMA AMBULANSI GÖNDER'



Özellikle küçük çocuğu olan ebeveynleri uyaran 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür vekili ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gülsüm Ateş Doğan, "Ambulans gelsin diye beklemesin ve telefondaki sağlıkçılarımızın talimatlarını yerine getirsin. Bazen anne ve babalar şunu söylüyor; 'Çok konuşma ambulansı gönder.' O zaten ambulansı yola çıkarttı geliyor. O telefondaki kişi size gelmiyor. O arkadaş size ambulans gelene kadar 'hastanızın hayatını beraber kurtaralım' diyerek sizinle görüşmeye çalışıyor. Lütfen telefondaki sağlıkçının dediklerini uygulamaya ve panik yapmamaya çalışın. Ama zor bir şeydir, evladı ölmek üzereyken müdahale etmek ve edemeyecek durumlara düşmek. Fakat inanın bu konuda yüzde 99 başarılıyız" dedi.



Emine Arık'ın tazminatını yakan boş çikolata kutusu TBMM kürsüsünde



Bursa'da merkez ilçe belediyesinde taşeron firmaya bağlı çalışan 4 çocuk, 10 torunu bulunan Emine Arık'ın (59), boş çikolata kutusunu aldığı için 16 yıldır çalıştığı kurumdan tazminatsız işten çıkartılınca başlattığı hukuk mücadelesini kaybetmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşındı. Meclis kürsüsünden konuşan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Emine Arık'ın mağduriyetini dile getirdi. Kayışoğlu, "Hukuk daireleri son dönemlerde hukuka göre, kanuna göre, hele hele vicdanlarına göre karar vermeyip, gelen dosyaları işçinin aleyhine neticelendiriyor. İşçiler, maalesef haklarını alamadan böyle basit şeylerle yüzüstü kalıyorlar" dedi.



Emine Arık'ın boş çikolata kutusunu aldığı için 16 yıldır çalıştığı kurumdan tazminatsız işten çıkartılması, TBMM gündemine taşındı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM TV'den de yayınlanan konuşmasında, "Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; tanıştırayım, bu Emine Arık. Milyonlarca emekçiden biri. Bursa'da yaşıyor. Emine Arık 59 yaşında. Bursa'da belediyenin bir kurumunun taşeron şirketinde çalışıyordu. 16 yıl boyunca bir temizlik görevlisi olarak sabah işine gitti, akşam evine döndü. Hiçbir sorun yaşamadı; ne bir ihtar aldı ne bir disipline sevk edilme olayı yaşandı, evine ekmek götürdü. Eşi hasta ve gördüğünüz gibi sobalı bir evde yaşıyor. Emine Arık'ın tek derdi ekmeğini kazanmak, geçimini sağlamak ve bu şekilde hayatını idame ettirmek" dedi.



'16 YILLIK EMEK BOŞA GİDİYOR'



Kayışoğlu, "Avrupa'da yaşayan işçiler gibi emekli olayım, gezeyim, turist olayım yurt dışını gezeyim gibi bir hayali yok; bizim ülkemizdeki milyonlarca işçi gibi. Emine Arık bir gün temizlik yaparken çöplerin bulunduğu bir depoda boş bir çikolata kutusu görüp alıyor" dedikten sonra, şöyle devam etti:



"Emine Arık sizin, bizim gibi her gün kendisine, ailesine kıyafetler alan bir ablamız değil, malum, dikiş yapıyor, eskilerini onarıyor ve boş çikolata kutusunu da dikiş kutusu olarak kullanmak üzere evine götürüyor ve hukuk tarihine, iş hukuku literatürüne, içtihat tarihine de 'boş çikolata kutusu davası'yla adını yazdırıyor. Tazminatsız olarak, iş yerinin güvenini sarstığı gerekçesiyle işten çıkarılıyor. Yapılan yargılamalar sonunda 16 yıllık emek boşa gidiyor. İş davalarıyla ilgili, hukuk daireleri son dönemlerde işçiler aleyhine kararlar veriyor yani hukuka göre, kanuna göre, hele hele vicdanlarına göre karar vermeyip gelen dosyaları sermayenin lehine, işçinin aleyhine neticelendiriyorlar ve işçiler, emekçiler maalesef haklarını alamadan böyle basit şeylerle yüzüstü kalıyorlar."



'TAZMİNATIN ÖDENMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM'



Kayışoğlu, "Adalete herkesin ihtiyacı var ama emeğinin karşılığını almak için yıllarca mahkemelere gidip gelen işçilerin, emekçilerin çok daha fazla ihtiyacı var diyorum" dedi.



Emine Arık'ın durumuyla ilgili AK Parti Bursa Millevtvekili Efkan Ala ile tazminatın ödenmesiyle ilgili konuştuklarını belirten Kayışoğlu, "Bir boş çikolata kutusu yüzünden 16 yıllık emeğin harcanmaması gerekir. Arık'a tazminatın ödenmesi için çalışacağım" dedi.







Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -

