Dha Yurt Bülteni -3

3Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağızSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde seçilecek adayların, kurallar doğrultusunda hizmet edeceğini belirterek, "Ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz, ne de israf edeceğiz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde seçilecek adayların, kurallar doğrultusunda hizmet edeceğini belirterek, "Ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz, ne de israf edeceğiz. Hizmette partizanlık yapmayacağız" diye konuştu.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Türkiye'nin Geleceği İçin Çare Var' buluşması kapsamında, partisinin Yozgat il teşkilatı tarafından düzenlenen konferansa katıldı. Karamollaoğlu, yaptığı konuşmada, siyasi ve ekonomik gelişmelere, dış politika konularına değindi.



Temel Karamollaoğlu, Adapazarı'nda bulunan Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesinin yanlış bir karar olduğunu ifade ederek, "Maalesef ortalık ısınıyor, kendi silahımızı, kendi teknolojimizi geliştirmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu.



'BELEDİYECİLİKTE İŞİ EHLİNE VERECEĞİZ'



Yerel seçimlerde seçilecek Saadet Partili adayların, belirledikleri kurallar doğrultusunda hizmet edeceğini belirten Karamollaoğlu, "Belediyecilikte biz işi mutlaka ehline vereceğiz. Biz belediyede, bize emanet edilen paraya ve belediye mülküne yetim malına sahip çıkar gibi çıkacağız. Ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz, ne de israf edeceğiz. Hizmette partizanlık yapmayacağız. Kapımızı herkese açık tutacağız. Bize oy veren vermeyen, bir derdi varsa, gelecek ve kucaklaşacağız" diye konuştu.



Bodrum'da minibüs alev topuna döndü



Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yakınında yakılan ateşin sıçradığı minibüs alev topuna dönerken, içinde yaşayan evsiz korkuyla kendini dışarı attı. Yangının itfaiye söndürürken, evsiz ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.



Türkkuyusu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne yakın bir arazide park halinde duran atıl haldeki minibüs, geçen perşembe gecesi, yakınında yakılan ateşin sıçramasıyla yanmaya başladı. Minibüste yaşayan evsiz adam, kendini korkuyla dışarı attı. Araç ise alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüse müdahale etti, yangın söndürüldü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, evsiz adamı kontrol için ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrolün ardından taburcu edildi.



Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Çalıştığı fabrikayı soyan işçi: Paraya ihtiyacım yok, şeytana uydum



Konya'da çalıştığı fabrikadan TIR fren sistemi parçalarını çaldığı tespit edilen Mehmet Gökkaya (30), tutuklandı. Gökkaya'nın emniyetteki ifadesinde, "Paraya ihtiyacım yok ama bir anlık gaflete düşüp, şeytana uydum" dediği belirtildi.



Olay, geçen yıl 26 Mayıs tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Mahallesi 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. TIR fren sistemi parçaları üretimi yapan fabrikanın yetkilileri tarafından, yıl sonu olması nedeniyle parça sayımı yapıldı. Sayımda, 81 bin lira değerindeki parçaların olmadığı tespit edildi. Fabrika yetkilileri durumu araştırırken, fabrikanın güvenlik görevlisi Mayıs ayında şüpheli bir durumunun olduğunu söyledi. Görevli, gece geç saatlerde 10 yıldır fabrikanın işçisi olan Mehmet Gökkaya'nın mesaide olmamasına rağmen otomobili ile fabrikaya gelerek, 'Bitirmem gereken işler var" diyerek içeri girdiğini belirtti. Bunun üzerine incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Gökkaya'nın gece geldiği iş yerinde sabahladığı, sabah oluncada mesaine devam ettiği tespit edildi. Fabrika yetkilileri bunun üzerine durumu polise bildirdi. Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Gökkaya'yı çalışırken gözaltına aldı.



'ŞEYTANA UYDUM'



Mehmet Gökkaya'nın emniyetteki ifadesinde, "Paraya ihtiyacım yok, ama bir anlık gaflete düşüp, şeytana uydum. Pişmanım" dediği belirtildi. Polis, Gökkaya'nın 81 bin lira değerindeki malzemeleri 2 bin lira karşılığında sattığı iş yerine baskın düzenledi. Burada, çalınan malzemelere el konuldu. Ele geçirilen malzemeler fabrika yetkililerine teslim edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Gökkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Özel halk otobüsü şoförü, yaşlı kadına tokat attı, eşinin burnunu kırdı



Bursa'da, özel halk otobüsü şoförü, durakta inmek isteyen ancak düğmeye basmadıkları için tartıştığı yolculardan Alev Güleç'e (68) tokat attı, eşi Hüseyin Güleç'in (73) de burnunu kırdı..



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İsmi henüz belirlenemeyen sürücü idaresindeki 16 M 00103 plakalı özel halk otobüsünde seyahat eden yolcular, Atatürk Caddesi üzerindeki otobüs durağında inmek istedi. İddiaya göre, enecek yolcular düğmeyesine basmadı. Bu nedenle sürücü ile yolcular arasında sözlü tartışma yaşandı. Otobüs şoförünün yolculara hakaret ve küfür etmesi üzerine Hüseyin Güleç ve eşi Alev Güleç şoförü uyardı. Kendisini uyaran çifte de hakaret eden şoför, Alev Güleç'e tokat attı. Sürücü daha sonra da Hüseyin Güleç'i otobüsten indirip, dövdü. Olayın ardından sürücü, bölgeden ayrıldı. Çevrediklerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güleç çifti, Bursa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan muayenenin ardından Hüseyin Güleç'in burnunda kırık oluştuğu tespit edildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından polis merkezine giden çift, otobüs şoföründen şikayetçi oldu. Emniyet güçleri, sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.



'DÜĞMEYE BASSAYDINIZ'



Otobüste yaşananları anlatan Hüseyin Güleç, "Arka kapıdan bir yolcu kapının açılmasını istedi. Yolcu ısrarla şoföre bağırdı. Şoför duymayınca ben de seslendim. 'O düğmeleri oyun için mi koymuşlar ? Düğmeye bassaydınız açsaydık. O yüzden açmıyorum' dedi. O sırada eşim 'Böyle bir işi bulmak için uğraşıyorsunuz fakat sonra bizlere eziyet ediyorsunuz' diye otobüs şoförüne seslendi. Bunu söyleyince hemen ceketini çıkardı. Otobüsü durdurdu. Bizleri götürmeyeceğini söyledi. Çok fazla küfürlü sözler etti. O küfür edince ben çileden çıktım. Ondan sonra olay büyüdü. Otobüsten bizi indirmek istedi. Yolcuların bir kısmı indi. Beni darp etmek için dışarıya davet etti. Birkaç dakika sonra arkadaşları geldi. 5- 6 kişilik kalabalık bir grup halinde bizi tehdit etmeye başladılar. Bir anda 2 yumurk attı. Biri burnuma diğeri yanağıma geldiö dedi.



'ÜCRETSİZ BİNDİĞİMİZ İÇİN KÖTÜ DAVRANIYORLAR'



Sürücüyü nazik olması için uyardığını söyleyen Alev Güleç ise, "Ağır küfürler etti. Eşimle tartışmaya girdiler. Araç durdu, o sırada yolcular indiler. Daha sonra bir grup arkadaşları geldi. Bana da bir tokat vurdu. Kapıları kapattı ve bizi indirmeyeeğini söyledi. Otobüsten inince eşimi darp ettiler. Eşimin burnu kanadı. Otobüslere yaşımız dolayısıyla ücretsiz bindiğimiz için bizlere karşı çok kötü davranıyorlar. Bu yüzden çok mağduruz. Doktordan raporumuzu aldık. Eşimin burun kemiği kırıldı. Kafasında darp izleri var. Bu tür olaylara maruz kalmak istemiyoruz. Kendi memleketimizde otobüse binmeye korkuyoruz. Bunlara bir dur diyen yokö ifadelerini kullandı.



Emeklilik Derneği'ne 'tefecilik' operasyonu



Adana'da borç batağına düşen ve bankalardan kredi çekemeyen emeklileri, tefecilik yöntemiyle dolandırdıkları iddia edilen Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı M.K.'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden M.K. ve bir işletmeci tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi yöneticilerinin, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla harekete geçti. Ekipler, şüphelileri yakalamak için Adana ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yüreğir Şube Başkanı M.K.'nın da aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyeleri ile odun ve kömür satışı yapan bir firmanın işletmecisi olan F.G. yakalandı. Şube Başkanı M.K., iki dernek yöneticisi, kadın sekreter ve işletmeci F.G.'nin evlerinde yapılan aramada da 5 bin fatura ve fiş bulundu. Polis bazı evrakların arkasında, 'Ben bu fişle odun ve kömür aldım' yazısı olduğunu tespit etti. Şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi.



BORÇ BATAĞINDAKİ EMEKLİLERİ BULUYORLAR



Emniyete götürülen şüphelilerin, özellikle derneğe kayıtlı borç batağındaki emekli vatandaşları tuzaklarına düşürdükleri ortaya çıktı. Borcu olan kişilere faizle para vermeyi teklif eden şüphelilerin bir odun-kömür işletmecisiyle ortak hareket ettiği saptandı. Sorguya alınan dernek yöneticilerinin, kömür satıcısı ile işbirliği yaparak, ellerinden maaş kartlarını aldıkları emeklilere kömür satmış gibi fatura kestiği, fatura bedelini taksit taksit tahsil edilip, paranın bir bölümünü zimmetlerine geçirdiği belirlendi.



İşlemlerinin ardından mahkemece çıkarılan şüphelilerden dernek başkanı M.K. ile firma sahibi F.G. tutuklanırken, diğer kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Donan Çıldır Gölü'nde, Eskimo usulü balık avlıyorlar



Yoğun kar yağışının ardından başlayan dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü balık avlıyor.



Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı. Balıkçılar, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde oluşan yaklaşık 8 santimlik buz tabakasını kırarak, Eskimo usulü balık avlıyor. Sezonun açıldığını söyleyen evli ve 9 çocuk babası Atanur Dursun (48) yıllardır balıkçılık yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirtti. Çıldır Gölü'nde gümüş ve sarı balık bulunduğunu ifade eden Dursun şöyle dedi:



"Geceleri yaşanan şiddetli soğuklar nedeniyle gölün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Kıyı kesimlerinde buz tabakasının kalınlığı daha fazla. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kazma kürekle buz tabakasını kırıp, gölün içerisine attığımız ağla balıkları çıkarıyoruz. Buradan çıkardığımız balıkları kilosu 18-20 liradan satıp evimize ekmek götürüyoruz. Yaz kış demeden bu gölden çıkardığım balıklarla 11 nüfuslu aileme bakıyorum. Bazen hava çok soğuk oluyor ama çalışmak zorundayım."



Eğriçimen Yaylası'nda kış, bir başka güzel



Sivas'ın Koyulhisar ilçesi yakınlarında bulunan ve 'Ayder'e benzerliği ile dikkat çeken Eğriçimen Yaylası, kış aylarında metrelerce yağan karla doyumsuz bir görünüme kavuştu. Yaz ayları yeşilliğin hakim olduğu, etrafı devasa çam ağaçlarıyla örtülü yayla, kışın bembeyaz örtüsüyle hayranlık uyandırıyor.



Koyulhisar ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan ve ismini, içinden geçen kıvrımlı dereden alan Eğriçimen Yaylası, bahar aylarında doğal güzelliğiyle ziyaretçileri cezbediyor. Çam ormanları içinde yerleşen evler ve ortasından kıvrılarak uzayan dere, yaya ortasındaki gölette buluşuyor. Etrafı ağaçlarla kaplı yayla, ilkbaharda yeşil örtü ile sarı ve beyaz papatyalarla kaplanıyor. Kış aylarında sessizliğe bürünün yayla, yazın gurbetçiler ve piknikçilerin akınına uğruyor. Rize'nin meşhur Ayder Yaylası'na benzetilen Eğriçimen, yerleşim yapısıyla bir adım öne çıkıyor.



Son 5 yılın en şiddetli kışının yaşandığı bu günlerde Karadeniz bölgesi sınırları içinde kalan Eğriçimen Yaylası, kalınlığı yer yer bir metreye ulaşan kar örtüsü ile sessiz bir güzelliğe gömüldü. Şu an kimsenin konaklamadığı ve evlerin kapalı durumda olduğu yaylayı sadece hafta sonları meraklıları ziyaret ediyor. Devasa çam ormanının tam ortasında bulunan yayla, karla kaplanan beyaz örtüsü ile huzurlu bir görüntü sunuyor.



Öğretmenler okulun önündeki ve çatısındaki karı temizledi



Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Aydınpınar Köyü öğretmenleri İbrahim Kan ve Nurettin Adsay, öğrencilerin zorluk yaşamaması için okulun önündeki ve çatısındaki karları temizledi. Öğretmenin bu davranışı, vatandaşlar tarafından takdir edildi.



Kahta'nın yüksek noktalarındaki Aydınpınar Köyü, son günlerdeki kar yağışından olumsuz etkilendi. Aydınpınar İlkokulu öğretmenleri İbrahim Kan ile Nurettin Aksay, öğrencilerin okula gelirken zorluk yaşamaması için okul yolundaki karı küreklerle temizledi. Öğretmenler ayrıca tehlike oluşturmaması için okulun çatısındaki karlar ile sarkıtları da temizlemeyi ihmal etmedi. Öğretmenlerin bu çabasının ardından öğrencilerin rahat şekilde okula gelerek eğitimlerine devam etmesi veliler tarafından takdir edildi. Öğrencilerini seven iki öğretmen ayrıca çocukların üşümemesi için sınıfta soba yakarak ısınmalarını da sağladı.



Dükkana bile girmeden 8 telefonu böyle çaldı



Bursa'da Suriye uyruklu bir vatandaşa ait telefon dükkanının camını kıran hırsızlar, telefonların sergilendiği tezgahın da camını kırarak 8 adet cep telefonu çalıp kayıplara karıştı. Hırsızın, tezgahtan telefonu aldığı sırada elinin kesildiği görülürken, tezgahın camının kırılma anı ile telefonların çalınma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, merkez Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce Bursa'ya yerleşen ve burada telefon dükkanı açan Mahmud Tütüncü, gece dükkanı kapattıktan sonra evine gitti. Gece yarısından sonra telefon mağazasının üst katında oturan Mehmet Dülgeroğlu cam kırılma seslerini duyması üzerine balkona çıktı. Hırsızları gören Dülgeroğlu, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, telefon mağazasının camının kepenk arkasından kırıldığını, hemen yanındaki tezgahında levye ile kırılarak hırsızlığın gerçekleştiğini belirledi. Hırsızların tezgah camını kırarken elini kestiklerini camda kan lekelerinin olduğunu tespit eden olay yeri inceleme ekipleri, kandan örnek aldı.



8 adet telefonun çalındığını ve 15 bin lira zarar olduğunu belirten Mahmud Tütüncü hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi. Bu arada hırsızlık anı mağaza içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın sadece eli görülürken, mağazanın camını kırdıktan sonra kepengin arasından elini uzatarak levye ile tezgah camını kırdığı, sonra da tezgah içindeki telefonları aldığı görülüyor.



Hafızasını, işitme ve konuşma yetisini yitiren öğrenci, ilik nakli olmayı bekliyor



İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi Atakan Gür (22), yaklaşık 1.5 yıl önce yakalandığı lösemi hastalığıyla mücadele ediyor. İlik nakli yapılmaması durumunda, doktorlarının en fazla 3 ay ömür biçtiği Gür, kemoterapi tedavisi gördüğü sırada, hastalığın merkezi sinir sisteminde nüksetmesi nedeniyle bilincini yitirdi. 17 gün boyunca uyutulmasının ardından kendine geldiğinde konuşma ve duyma yetilerinin yanı sıra, hafızasını da kaybeden Gür'ün ailesi, uygun kök hücrenin bulunabilmesi için bağış çağrısı yaptı.



İzmir'de yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Atakan Gür, yaklaşık 1.5 sene önce öksürük ve halsizlik şikayetleri nedeniyle doktora gitti. Birkaç özel hastanede tetkikleri yapılan Gür'e ve ailesine, ilk başlarda alerjik belirtiler olduğu söylendi. Ancak şikayetleri geçmeyince, Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Murat Tombuloğlu'na danıştı. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından lösemi teşhisi konuldu. Atakan Gür, Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Servisi'nde, yaklaşık 6 ay boyunca çeşitli tedavilerin yanı sıra, kemoterapi de gördü.



BU SEFER MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNDE NÜKSETTİ



Gür tedavilere cevap verdi, ancak 2018'in Ekim ayında, hastalığın merkezi sinir sisteminde nüksetmesi sonrasında aniden bayıldı. Ailesi acile kaldırdı. 17 gün boyunca yoğun bakım servisinde uyutulan Gür, kendine geldiğinde konuşma ve işitme yetilerinin yanı sıra, hafızasını kaybetti. Şimdilerde yavaş yavaş konuşmaya başlayan Gür, başlarda kim olduğunu hatırlamadığı annesine, "Hastaneden ne yapıyoruz", "Ben kötü müyüm", "Yaşamak istiyorum. İyi olacak mıyım" soruları sormaya başladı.



AİLESİ, KÖK HÜCRE BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU



Atakan'ın gözü yaşlı annesi Sema Gür, oğlunun hastalığını öğrendiği günlerde sınavları olduğu gerekçesiyle tedavisini ertelemek istediğini dile getirerek, "Kendisi çok bilinçli, Murat hoca tedavinin derslerden daha önemli olduğunu söyleyince kabul etti. İlk başlarda dışarıdan tedavi görüyordu. Aynı zamanda okula da devam ediyordu ve morali yerindeydi. Ancak daha sonrasında nöbet geçirip bilincini kaybedince her şey değişti. Yeni doğmuş çocuk gibi oldu. Duymamaya ve konuşmamaya başladı. Hafızasını kaybetti. Yeni yeni konuşmaya başladığında bana "Sen kimsin", "Hastaneden ne yapıyoruz" gibi sorular sormaya başladı. Şimdi iyileşmesi için acilen ilik nakli olması gerekiyor. Herkesten rica ediyorum, kök hücre bağışında bulunsunlar. Bunların hepsini birlikte aşalım" dedi.



Abisi Gürkan Gür ise, kardeşinin üst düzey İngilizce bilen ve müzikle çok ilgili biri olduğunu belirterek, "Kendisi aynı zamanda bateri çalıyordu. Çok aktif bir çocuktu. Hayatta kalması için tek beklentimiz ilik nakli olması, herkesten yardım bekliyoruz" dedi. Baba Erdal Gür de, tüm Türkiye'ye kök hücre bağışında bulunmaları için çağrı yaptı.



İLİK NAKLİ OLMAZSA 3 AY ÖMRÜ KALDI



Talihsiz gençle ilgilenen Uzman Dr. Fatma Keklik Karadağ, ilik nakli olmaması durumunda teorik olarak Gür'ün 3 aylık ömrünün kaldığını belirterek, "Şu anda Atakan tedaviye cevap vermiyor. İlik nakli olması gerekiyor. Hastalığın merkezi sinir sisteminde nüksetmesi sonrasında tekrar kemoterapi tedavisine başlandı. İşitme yetisinin kaybının kalıcı olduğunu düşünüyoruz. Onun için bir şeyler yapmak adına az zaman var" dedi.



Hırsızlık anları güvenlik kamerasında



Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mobilya atölyesinden hırsızlık yaptığı tespit edilen O.A. ve H.K. tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.



Manavgat'ta D-400 karayolu üzerinde bulunan mobilya atölyesinin sahibi, geçen çarşamba sabah iş yerine geldiğinde, atölyede bulunan spor aleti dambıllarıyla menteşelerin yerinde olmadığını fark etti. Çalışanlarıyla birlikte atölyede spor aleti dambıllarını arayan iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını izlediğinde 2 kişinin atölyesine geldiğini ve bazı malzemeleri aldıklarını görünce Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak şikayetçi oldu.



AYNI GÜN YAKALANDILAR



Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarının incelemesi ve parmak izi çalışmasının ardından atölyeye giren şüphelilerin O.A. ve H.K. olduğunu tespit etti. Şüpheliler jandarma tarafından aynı gün evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında aynı iş yerine daha önce de gece yarısı girdikleri belirlendi. Şüphelilerden O.A.'nın 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ve 'iş yerinden hırsızlık' suçlarından da arandığı tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan O.A. ve H.K. adliyeye gönderildi. Cumhuriyet savcısının sorgulamasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler 'iş yerinden hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



GÜVENLİK KAMERASINI SÖKMEYE ÇALIŞTILAR



Diğer yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İş yerine yan taraftan gelen şüpheliler, kapının üzerinde bulunan güvenlik kamerasını fark ettiği görüntülerde yer alırken, biri güvenlik kamerasını sökmeye çalışıyor. Diğer görüntüde ise şüpheliler iş yerinden aldıkları malzemeleri güçlükle yola doğru götürdükleri görülüyor.



Ortaokul öğrencisi, bursuyla arkadaşlarına 250 kitap aldı



Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Mehmet Akif Tuna (13), parasız yatılı ve bursluk sınavında kazandığı bursla sınıf arkadaşlarına 250 kitap satın aldı. Tuna, "Son zamanlarda sınıf ve okul arkadaşlarımın kitap eksikliği olduğunu gördüm. Arkadaşlarıma kitap almaya karar verdim. 3 ayda bir aldığım 750 liralık burs parasıyla 250 kitap alıp, arkadaşlarıma hediye ettim" dedi.



Kurtalan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu'nun 7'nci sınıfında eğitim gören Mehmet Akif Tuna, 2 yıl önce girdiği parasız yatılı ve bursluluk sınavında başarı elde ederek, burs almayı hak kazandı. 3 ayda bir ayda 750 lira burs ücretini alan Tuna, bursu çoğu zaman yardıma muhtaçlar için harcıyor. Tuna, en son aldığı burs parasıyla bu kez sınıf arkadaşlarının okumaları için 250 kitap satın aldı.



Tuna'nın Türkçe öğretmeni Mehmet Emin Demir, öğrencisinin yaptığı bu girişim örnek bir davranış olduğunu dile getirerek, "Öğrencimiz girdiği sınavda bedava yatılı ile burs sınavını kazandı, kendisini tebrik ediyoruz. Ancak bununla kalmadı ve okul öğrencilerine yardımda bulunuyor. Kendisine verilen 3 ayda bir 750 lira ile okuldaki öğrencilere kitap alan Mehmet Akif Tuna'yı tebrik ediyoruz" dedi.



2 yıldan beri aldığı bursla gerek yardıma muhtaç ve gerekse kendi okulunda okuyan öğrencilere kitap yardımında bulunduğunu anlatan Tuna, "Bazı arkadaşlarımız kitap alacak paraları yok ben kendilerine alıp veriyorum. Son zamanlarda sınıf ve okul arkadaşlarımın kitap eksikliği olduğunu gördüm. Okulumuzun Türkçe öğretmeni Mehmet Emin Demir ile konuştum. Tüm okul arkadaşlarıma kitap almaya karar verdim. Öğretmenimle birlikte kırtasiyeye gidip, 250 adet kitap aldık ve bunları okulda dağıttık. Ben bunu yaptığım için çok mutluyum" diye konuştu.



İzmit Körfezi'ne flamingo akını



İzmit Körfezi, göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mola verdikleri uğrak yerine dönüştü. Yüzlerce flamingo İzmit Körfezi'ne akın etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Fuarı arkasındaki kesimde kuşlara ayırdığı sulak alan birbirinden farklı su kuşlarıyla doldu. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen bölümde 150 farklı kuş türü barınıyor. Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu İzmit Körfezi, şu anda flamingoları ağırlıyor. Besin açısından zengin olan sulak bölgede flamingolar denizin dibini tarayarak karınlarını doyururken, körfez sahilinde renkli görüntülere sahne oldu.



Yavru baykuş, belediyenin maskotu oldu



Bursa'nın Karacabey ilçesinde belediye ekiplerince bulunan yavru baykuş, belediyenin maskotu oldu. Makam odasında yavru baykuşu eliyle besleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bakımının yapılmasının ardından baykuşun uzmanlara teslim edildiğini söyledi.



Karacabey'de donmak üzereyken belediye ekipleri tarafından bulunan yavru baykuş, belediyenin maskotu oldu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, baykuşu makam odasında besleyerek, "Normalde baykuşların kışın ürememesi lazım. Etle beslendikleri için kışın beslenmeleri sınırlı oluyor. Geçtiğimiz yıl Karacabey ilçesinde kar yağışının az olması ve kış şartlarının olumsuz olması nedeniyle fare sayısında ciddi bir atış oldu. Hal böyle olunca kışın da beslenme konusunda sorun yaşamıyorlar. Bu yavru da kışın doğmuş bir yavru. Bu tarz ihbarlar aldığımız zamanda ekiplerimizi bölgeye hemen gönderiyoruz. Yıl boyu sadece sahipsiz sokak hayvanları için değil, yaban hayvanları için de ekiplerimizi yardıma yolluyoruz. Bu sevimli kuşu da misafir ettik ve bakımların yapılması için işin uzmanlarına teslim edilecek. Ardından doğal ortama salınacak. Belediye personeli yavruya çok alıştı. Adeta belediyenin maskotu haline geldi. Tabii ki bülbülü altın kafese koymuşlar yine de vatanım demiş. Sadece şehir içinde değil tüm canlılara elimizden gelen desteği sağlamanın peşindeyiz ve vatandaşlarımızda bu bilinçle hareket ediyor" dedi. Tedavisinin yapılması için Başkan Özkan, baykuşu yetkililere teslim etti.



