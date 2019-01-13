Dha Yurt Bülteni-3

1)KARAYOLUNDA ULAŞIMA SİS VE FIRTINA ENGELİMUŞ-Diyarbakır karayolu yoğun sis ve fırtına sebebiyle 5 günden beri ulaşıma kapalı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaşan karayolunu ulaşıma açmaya çalışan ekipler, zorlu hava şartlarıyla da mücadele ediyor.

1)KARAYOLUNDA ULAŞIMA SİS VE FIRTINA ENGELİ



MUŞ-Diyarbakır karayolu yoğun sis ve fırtına sebebiyle 5 günden beri ulaşıma kapalı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaşan karayolunu ulaşıma açmaya çalışan ekipler, zorlu hava şartlarıyla da mücadele ediyor.



Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle Muş-Kulp-Diyarbakır karayolu yaklaşık 5 gün önce trafiğe kapandı. Muş-Kulp karayolunun 20'nci kilometresinden sonra etkili olan sis ve yoğun fırtına sebebiyle karayolunda kar kalınlıkları yer yer 3 metreye ulaştı. Görüş mesafesinin bir metreye kadar düştüğü yolda zor şartlara rağmen çalışan karayolları ekipleri, güçlükle ilerliyor. Yol kenarındaki levhaların bile kara gömüldüğü bölgede ekiplerin açtıkları bölümler fırtınanın taşıdığı karlarla yeniden kapanıyor. Bölgede bir taraftan 3 metreye ulaşan karla bir taraftan da zorlu hava şartlarıyla mücadele eden ekipler, çalışmaların bir süre daha devam edeceğini bildirdi.



Yoğun sis ve tipi altında rotatifle yol açmaya çalışan operatör İdris Karaçam, hedeflerinin Muş-Kulp arasındaki yolu kısa sürede trafiğe açmak olduğunu söyledi. Karaçam, yoğun fırtına sebebiyle açtıkları yolun yeniden kapanması nedeniyle işlerinin uzandığını belirtti.



Görüntü Dökümü



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Kulp yolunda rotatifin kar açma çalışmalarından detaylar



Sis ve fırtınadan detaylar



Kara yolunda genişletme çalışmalarından detaylar



Kara gömülen trafik levhalarından detaylar



Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,



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2)İZMİR'DE KAÇAK KÖMÜR ALARMI



İZMİR Odun Kömür Satıcıları Esnaf Odası, yapılan denetimlerde, Ege Linyit İşletmeleri'nin torbalarına konularak satılan kaçak kömürlerin bulunduğunu tespit etti. Oda Başkan Vekili Orhan Koş, bu yıl kaçak kömür satışlarının büyük oranda arttığını, bu yüzden vatandaşlardan çok fazla şikayet aldıklarını söyledi. İzmir Odun Kömür Satıcıları Esnaf Odası, kaçak kömür satışlarına dikkat çekti. Yaptıkları denetimlerde, birçok bölgede Ege Linyit İşletmeleri'nin torbalarına doldurularak satışı yapılan kömürler tespit eden Oda, önlem alınmasını istedi. Odun Kömür Satıcıları Esnaf Odası Başkan Vekili Orhan Koş, yaptıkları denetimler sonucunda, devletin denetimi altında olmayan kaçak madenlerden çıkarılan ve Ege Linyit İşletmeleri'nin torbalarına konularak piyasaya sürülen kömürlerin, kalitesiz olduğunu belirterek, kaçak kömürde satışlarının yüzde 70'lere vardığını savundu. Orhan Koş, "Geçen yıl kaçak kömür satışları yaklaşık yüzde 50 civarındaydı. Bu yıl daha kışın ilk ayında yüzde 70'e varmış durumda. Biz birçok denetim yapıyoruz. Kaçak ve kalitesiz kömürler, Ege Linyit İşletmeleri'nin torbalarında satılıyor ve vatandaşlar bunun kaçak olduğunu anlamıyor. Oda olarak gerekli denetimleri yapıyoruz. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne durumu bildiriyoruz. Ama gerekli önlemler alınmıyor" dedi.



'BU KÖMÜRÜN İZMİR'E GİRİŞİ ENGELLENMELİ'



Balıkesir ve Çanakkale taraflarından getirildiği öne sürülen kaçak kömürlerin, İzmir'e girişinin engellenmesi gerektiğini vurgulayan Orhan Koş, henüz kış aylarının başında olunmasına rağmen, Soma kömürü diye bir tonu 860 liraya satılan kömürlerin, ısı vermediği ve yanmadığı yönünde yoğun şikayetler aldıklarını belirtti. Kaçak kömürlerin satışlarından dolayı esnafın da mağdur olduğunu vurgulayan Koş, kalitesiz kömür kullanılmasının aynı zamanda ciddi hava kirliliğine neden olduğunu aktardı. Koş, şunları söyledi:



"Kaçak ve kalitesiz kömürlerin İzmir'e sokulmaması lazım. İzmir'e getirilen kömürlerin denetimlerinin yapılması şart. Biz aslında yetkililerin alabileceği önlemleri de kendilerine ilettik ama kimse ilgilenmiyor. Biz de bu durumdan dolayı artık yıldık."



VATANDAŞ KAÇAK KÖMÜRÜ NASIL ANLAYACAK?



İzmir Odun Kömür Satıcıları Esnaf Odası eski Başkanı Mustafa Düzyol ise, kalitesiz ve sahte kömürü anlamak için ipuçları verdi. Gerçek ve kaliteli kömürün Ege Linyit İşletmeleri'nden çıktığının anlaşılabilmesi için, parçalarının 18 milimetre çapında olması gerektiğini söyleyen Düzyol, "Torbalardaki kömür parçaları eğer büyük parçalardan oluşuyorsa, o zaman bu kömür mutlaka kaçaktır. Biz kaçak olduğunu düşündüğümüz kömürleri analize gönderiyoruz ve genellikle kalitesiz olduğunu analiz sonucunda da görüyoruz. Soma kömürleri elekten geçiyor ve ufak parçalar halinde oluyor. Vatandaşın kömürün kaçak olmasını anlaması mümkün değil. Devlet kömürlerinin torbalarının birebire bir aynısını yapıyorlar. Vatandaş, ancak kömür torbalarını elle yoklayacak. Eline büyük kömür parçaları gelirse, bu kalitesizdir, Soma kömürü değildir ve kaçaktır" diye konuştu. Kalitesiz kömürden dolayı hava kirliliğinin de oluştuğuna dikkat çeken Düzyol, önlem alınmaması halinde gelecek yıllarda vatandaşların artık maske ile dolaşacağını savundu.



Görüntü Dökümü



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-Depodan görüntü



-İzmir Odun Kömür Satıcıları Esnaf Odası Başkan Vekili Orhan Koş ve oda eski başkanı Mustafa Düzyol ile röp.



-Genel ve detay görüntü



Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,



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3)ÖN BACAKLARI KESİLEN KEDİ VE İKİ YAVRUSUNA ÖĞRENCİLER KUCAK AÇTI



MANİSA'nın Salihli ilçesinde, elektrik akımına kapılan ön bacakları kesilmek zorunda kalan 'Boncuk' adlı kedi ve iki yavrusuna, Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri sahip çıktı. Öğrenciler teneffüslerde severek besledikleri 'Boncuk' ve yavruları için okul bahçesinde kulübe de yaptı. Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi bahçesinde yaşayan ve öğrencilerin 'Boncuk' adını verdiği sokak kedisi, 2 ay önce ortadan kayboldu. Kedi bir hafta sonra okulun kalorifercisi tarafından bahçede yarı baygın halde bulunup, veterinere götürüldü. Elektrik akımına kapıldığı belirlenen kedinin zarar gören ön bacakları kesildi. İki de yavrusu bulunan Boncuk, yoğun bir bakım sürecinin ardından yaşama tutundu. Kedi ve yavrularına okulun öğretmen ve öğrencileri sahip çıktı. Okul bahçesine önce Boncuk ile 'Karabücük' ve 'Pamuk' ismi verilen yavruları için 'Villa Boncuk' adı verilen bir kulübe yapıldı. Boncuk ve yavrularının bakım, temizlik ve ufak tefek tedavileri de öğrenciler tarafından yapılmaya başlandı. Öğrenciler, belirli saatlerde Boncuk ve yavrularına mama vererek, beslenmelerini sağlıyor.



Sekine Evren Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ayşe Aktay, "Boncuk, yavruyken okulumuzun bahçesinde beslediğimiz bir kediydi. Daha sonra büyüdü ve yavruları oldu. Ortadan kaybolmasından bir hafta sonra kedisini bulduğumuzda perişan bir haldeydi. Çok korkmuştu, ön bacak kemikleri kopmak üzereydi ve sallanıyordu. Hemen veterinere götürdük ve o gün bacaklarının birisi kesildi. Diğer ayağı da bir süre sonra tedaviye cevap vermediği için kesilmek zorunda kaldı. Tedavisinin ardından da şimdi, okul bahçesinde yaptığımız yeni yuvasında yavruları ile mutlu. Öğrencilerimiz de boncuk ve yavrularına çok alıştı. Teneffüslerde kedileri seviyorlar. Kediler onlar için adeta terapi oldu" dedi.



Okul Müdürü Halil İbrahim Yaren ise "Öğrencilerimiz Boncuk ve yavrularını çok seviyor, onlara büyük bir ilgi gösteriyor. Öğrencilerimizin bu konudaki hassasiyetlerini sonuna kadar destekliyorum. Aynı zamanda bir tarihçiyim. Geçmişe baktığımızda atalarımız hayvanlara karşı gerçekten merhamet örneği gösteren davranışlarda bulunmuşlar. Vakıflar kurmuşlar, hayvanlarla ilgili barınaklar inşa etmişler. Biz de aynı duyarlılığı gösterme adına çocuklara hayvan sevgisini aşılama adına böyle bir çalışmanın içerisine girdik" diye konuştu.



Öğrencilerinden Ayşenaz Güreç, "Boncuk ve yavrularını çok seviyoruz. Onlar da bize çok alıştı" dedi. Ayşe İrem Şahin adlı öğrenci ise "Bir kişide insan sevgisi olabilmesi için önce hayvan sevgisi olması gerekiyor. Bu yüzden herkes hayvanları sevmeli. Özellikle sokak



hayvanlarını sahiplenerek onlara sahip çıkmalıyız" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Ön bacakları kesilen 'Boncuk' isimli kedinin görüntüsü



-Sekine Evren Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ayşe Aktay ile röp.



-Sekine Evren Anadolu Lisesi Müdürü Halil İbrahim Yaren ile röp.



-Boncuk ve yavrularının yeni yuvalarının önünde görüntüleri



-Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),



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4)TOSYA'DA SOKAK HAYVANLARI İÇİN KULÜBE



KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde 'Patiler üşümesin' kampanyası kapsamında sokak hayvanları için yaptırılan kulübeler ilçenin farklı noktalarına yerleştirildi.



Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sokak hayvanları için 'Patiler üşümesin' kampanyası başlattı. Kampanyaya Tosya Belediyesi, Tosya Marangozlar Odası, hayvan severler ve öğrenciler destek verdi. Kampanya kapsamında, sokak hayvanları için kulübüler yaptırıldı. Yaptırılan ilk kulübüler öğrencilerin de katıldığı programla ilçenin farklı noktalarına yerleştirildi. Kaymakam Deniz Pişkin, kampanyaya desteklerinden dolayı ilçe sakinlerine teşekkür etti. Bu kampanya ile birlikte ortak bir çözüm ürettiklerini kaydeden Kaymakam Pişkin, "Burada amacımız; ilçemizdeki sokak hayvanları meselesine hem onları hem de insanları mağdur etmeyecek şekilde ortak bir çözüm üretmekti. Hem soğukla, hem de açlıkla mücadele eden bu hayvanlara, 'sağlıklı barınaklar oluşturabilir miyiz' ilk etapta düşüncemiz buydu. Bu barınakları herkesin mutabık olacağı, kimsenin rahatsızlık duymayacağı noktalara taşıdıktan sonra ilçe merkezinde vatandaşlarımızın köpeklerden duydukları tehdit ve korkular bir nebze olsun bertaraf edilmiş olacak. Bu kulübeleri daha çok şehir merkezinin dışına koyacağız. Oralarda beslemeyi sürdüreceğiz ve bu şekilde onların şehre inmeyeceğini de düşünüyoruz. Sağlıklı bir barınma ve beslenme ortamı sunduğumuzda artık köpeklerimizi şehir merkezinde göremeyeceğimizi ümit ediyorum" dedi. Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, projenin önemine dikkat çekerek, "İnşallah Türkiye'ye örnek bir proje olur diye ümit ediyor, destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Kulübelerin konulacağı yerin revize edilmesi



-Köpek kulübelerinin taşınması



-Öğrenciler tarafından yapılan kulübelerin taşınması



-Kaymakam Deniz Pişkin'in konuşması



-Belediye Başkanı Kazım Şahin'in konuşması



-Detay



Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU/TOSYA,(Kastamonu),



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5)YAYLADA KALAN KÖPEKLERİ BESLİYORLAR



TRABZON'un Tonya ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası'nda zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan köpekler için harekete geçen esnaf Yasin Bozoğlu ve Rıdvan Öner; lokanta, fırın ve kasaplardan artık yiyecek topluyor. İki esnaf, topladıkları yiyeceklerle haftanın belirli günlerinde çıktıkları yaylada kalan köpekleri besliyor.



Karadeniz'de yağan karla birlikte yaylalar beyaza büründü. Yaylacıların göç ederek köylerine indiği yaylalarda kalan sokak köpekleri yiyecek bulmakta zorlanıyor. Tonya ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası'nda zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan köpekler için harekete geçen esnaf Yasin Bozoğlu ve Rıdvan Öner; lokanta, fırın ve kasaplardan artık yiyecek topluyor. İki esnaf, topladıkları yiyeceklerle haftanın belirli günlerinde karlı yolları aşarak yaylaya ulaşıyor. İki esnaf, yaylada kalan köpekleri getirdikleri yiyeceklerle besliyor. İki esnaf yaylaya göçlerin başlayacağı mayıs ayına kadar köpekleri besleyeceklerini belirtti.



Hayvanları ve özelliklede köpekleri çok sevdiğini anlatan Rıdvan Öner "Yayladaki göçlerin köylere inmesinin ardından köpekler burada kaldı. Eminim ki birçok yerde böyle sahipsiz kalan köpekler vardır. Arkadaşımla birlikte, köpekleri çok seviyoruz. Hayvanları çok seviyoruz. Tonya'daki iş yerlerinden topladığımız yiyecekleri getirip, köpekleri yediriyoruz. Hayvanlara karşı herkesin böyle duyarlı olmasını istiyoruzö dedi.



Yasin Bozoğlu da "Erikbeli Yaylası'nda yaklaşık 10-15 tane köpek var. Köpeklerin yavrularının çoğu soğuktan donarak öldü. Geride kalan köpekleri beslemeye çalışıyoruz. Kar yağdığı zaman daha çok yaylaya çıkıyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Yayla detayları



İki esnafın köpekleri beslemesi



Köpeklerden detay



Esnaflarla röp.



Yayla detayları



Haber-Kamera: İnan KALYONCU TRABZON-DHA



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6)SESLERİ GİTARIYLA DUYUYOR



İZMİR'de 4 yaşındayken işitme kaybı olduğu fark edilen Yalın Çal (14) 10 yıl önce tanıştığı gitarı sayesinde hem sözel iletişimini arttırdı hem de müzikteki yeteneğini geliştirdi.



Almanca öğretmeni anne Nalan Yeşil'in işitme kaybını fark ettiği oğlu Yalın Çal, Op. Dr. Levent Olgun'un yönlendirmesi üzerine 4 yaşındayken müzikle ilgilenmeye başladı. İşitme kaybının iltihaba bağlı değil iç kulaktaki sinirlerle ilgili bir kayıp olduğu belirlenen Yalın, iki taraflı işitme cihazı kullanmaya başladı. Dr. Olgun'un müzikle aktif olarak ilgilenmesi için yaptığı öneri üzerine Çal, 10 yıl önce tanıştığı gitarını hiç elinden bırakmadı.



Yalın'ın işitmesini düzeltebilmek için işitme cihazı dışında başka bir çözüm olmadığını anlatan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Levent Olgun, iletişim becerilerinin de müzik sayesinde arttığını dile getirdi. Olgun, "Yalın'ın işitmesindeki sorunu önce anne fark ediyor. Muhtemelen sonradan gelişen işitme kaybı. Testleri yapıldı, işitme kaybı olduğu saptandı ve cihaz kullanmaya başladı" dedi. Sesi algılayan ve daha sonra o bilgiyi kullanarak konuşmayı sağlayan organın beyin olduğunu ifade eden Dr. Olgun, beyne ne kadar fazla ses uyaranı giderse değişik merkezlerle olan bağlantıların artacağını belirterek, "Müzikle aktif olarak uğraşmak sözel iletişimi arttırır. Bunu gösteren çalışmalar var. Normal işiten bir kişiyle müzikle uğraşan bir kişinin beyni farklıdır. Müzik sayesinde beyindeki sözel iletişimle ilgili bağlantılar artar. İşitme kaybıyla geçen senelerden sonra müzik Yalın'ın hayatındaki başarısını arttıracaktı. Ailesi bilinçli, Yalın da çok uyumlu bir çocuk. Önerimi dikkate aldılar ve hem müzikte hem sözel iletişimde çok iyi bir noktaya geldi" diye konuştu. İşitme cihazı kullandığı halde kayıpları azalmayan ve implant yaptığı hastaları olduğunu ifade eden Levent Olgun, müziğin bu çocuklara sağladığı katkılarla ilgili şunları söyledi:



"Böyle çocuklar aktif olarak müzikle uğraşsınlar. Piyano çalan ve yurt dışında birincilik alan hastalarım var. Onların iletişim becerilerinin de müzikle uğraşmayan çocuklara göre çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Müzikle aktif olarak uğraşmak bu problemin yenilmesinde çok büyük bir artı sağlıyor. Beynin, bağlantıları kurma kapasitesi yaşa bağlıdır. Yalın müziğe 15 yaşında başlasaydı başarılı olamazdı. Yıllık kontrollerimiz devam ediyor. Ona yeni bir öneri yapmama gerek yok. Çok özgüvenli ve hep başarılı olacak. Pek çok çocuğa göre hayata sağlam bakıyor."



KLASİKLE BAŞLADI, ELEKTRO GİTAR ÇALIYOR



Yalın'a ilk teşhis konulduğunda yüzde 70 işitme kaybı bulunduğunu dile getiren anne Nalan Yeşil, zamanla bu kaybın bir kulağında yüzde 50, diğerinde yüzde 40'a kadar düştüğünü söyledi. Müziğin Yalın'ın hem fiziksel hem ruhsal gelişimine çok büyük katkı sağladığını anlatan Yeşil, "Sorun ilk fark edildiğinde kulağa hiçbir ses girmiyordu. Duymadığı için kendini ifade edemiyor ve sürekli çığlık atıyordu. Tedavisine başlandı ve oğlum müzik sayesinde kaliteli bir sosyal hayatın içine girdi. Küçük yaşta klasik gitarla başladı ve ilerledikçe elektro gitarla devam etti. Müzikle ilgilenmesi işitme kaybı nedeniyle yaşadığı sorunları azalttı. Onu ailesi olarak her açıdan destekliyoruz. Yakınlarımızdan istekler geliyor. Aile ortamında çalmayı seviyor biz de onu zevkle dinliyoruz" diye konuştu.



MÜZİĞİ HİÇ BIRAKMAYACAK



Gitar çalmadan önce bazı sorunlar yaşadığını anlatan Yalın Çal, eskiden televizyonu çok yüksek sesle dinlediğini hatırlatarak, "Annem seslendiğinde duymuyordum. Gitara başladım ve duymam gelişti. Hem daha sosyalleştim hem bir yeteneğim ve ilgi alanım oldu. Haftada bir saat ders alıyorum. Etütte ve okulda da istek üzerine zaman zaman çalıyorum. Rock, jaz ve Türkçe pop türünü seviyorum. Müziğe hayatım boyunca hobi olarak devam edeceğim. Pes etmek yok" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Yalın'ın gitar performansından görüntü,



-Dr. Levent Olgun ve Yalın'ın detay görüntüsü,



-Dr. Levent Olgun ile röp,



-Yalın Çal ile röp,



-Anne Nalan Yeşil ile röp.



Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



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7)OTOMOBİLDE 11 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ



VAN'rda polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde nakrotik köpek 'Şila' ile yapılan aramada, otomobilin havanlandırma boşluğunda ginlenmiş 11 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi.Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.



Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu Caddesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurdukları otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin havalandırma boşluğuna gizlenmiş 20 paket halinde 11 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü



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-Dedektör köpek 'Şila'nın yaptığı arama



-Otomobile gizlenen metanfetamini bulması



-Metanfetaminin otomobilden çıkarılması



-Metanfetaminin emniyette teşhir edilmesi



Orhan AŞAN/VAN, -



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Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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