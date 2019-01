Dha Yurt Bülteni -3

Van'da 41 kilo eroin ele geçirildiVan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu 2 araçta arama yapıldı.

Van'da 41 kilo eroin ele geçirildi



Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda minibüs kasasında 3 poşet içerisinde 41 kilo 306 gram eroin ele geçirildi. İkinci araçta da arama yapan polis ekipleri, 10 bin euro ele geçirdi. 2 şüpheli gözalaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlimiz İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi'nde durumlarından şüphelenilerek durdurduğu 2 araçta arama yaptı. Narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramada, minibüs kasasında 3 poşet içerisine zulalanmış 80 paket halinde 41 kilo 306 gram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri durdurduğu ikinci araçta da 10 bin euro ele geçirdi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarla ilgili soruşturma çok yönlü devam ettiği belirtildi.



Durdurulan minibüs



Minibüste narkotik köpek 'Zeyna' ile yapılan arama



Ele geçirilen eroin paketleri



Eroindenr genel görüntü



VAN



Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı



Adana'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si kadın, 9 kişiyi yakaladı.



Adana emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, tespit edilen adreslere eş zamanlı şok baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 2'si kadın, 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 5 kilo 800 gram esrar, 2 kilo 500 gram skunk, 4 bin 200 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışında elde edilen 71 bin lira ile 1 ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi



Zanlıların adli tıp biriminden çıkarılması



Adli tıp birimine tabelası



ADANA



Kaza yaptı, tüm ısrarlara rağmen tedaviyi kabul etmedi



Erzurum'da trafik kazası geçiren genç sürücü, yaşadığı şokun nedeniyle sağlık ekiplerinin ve çevredeki kalabalığın tüm ısrarlarına rağmen tedaviyi kabul etmedi.



Kaza merkez Palandöken ilçesinin Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi önünden, Polis mektebi istikametine giderken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi önünde 25 AH 517 plakalı otomobilin sürücüsü Mahmut Esfan direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp, iki ağacı kökünden sökerek bilborda vurup ters dündü. Hurdaya dönen otomobilin içerisinden mucize eseri yara almadan çıkan genç şoför yaşadığı şoku uzun bir süre üzerinden atamadı. Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar, sürücü Esfan'ı sakinleştirmeye çalıştı. "Babam az ileride çalışıyor gidip ona haber vereyim" diyerek kaza yerinden gitmek isteyen genci bırakmayan vatandaşlar, "Ambulans geldi. Muayene ol sonra babana haber verirsin" diyerek ikna etmeye çalıştı. 112 sağlık ekiplerinin ve çevredeki vatandaşların tüm ısrarlarına rağmen tedaviyi kabul etmeyen Mahmut Esfan kazayı gidip yakınlarına haber verdi.



Savaş alanına dönen kaza yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobilin üzerindeki ağaçları kaldırıp çıkabilecek yangına karşılık köpük sıktı.



Takla atan araçtan detay



Sürücü Murat Esfanın olay yerinden uzaklaşması



112 Sağlık ekiplerinin muayene için Murat Efsan'ı ikna çabaları



Murat Efsanın tedaviyi geri çevirmesi



Kaza yapan araç ve devrilen ağaçtan detay



İtfaiye görevlilerinin gelmesi



Görgü tanığı ile röp



İtfaiye ekiplerinin gaz sızan araca köpük sıkmasından detay



ERZURUM



Karnesini getiren buz pistinde ücretsiz kaydı







İzmir Büyükşehir Belediyesi Olimpik Buz Sporları Salonu, okullarının kapanmasını fırsat bilen çocuklar ve gençlerle doldu. Karnesini getirenlerin ücretsiz kayabildiği pistte yarıyılın stresi atıldı.



Karneleriyle birlikte soluğu buz pistinde alan gençler, tatilin tadını doyasıya çıkarıyor. Kimi ilk kez buz pistinde kaymasına rağmen cesaretiyle tüm zorlukların üstesinden gelirken, kimi ise piste adımını atar atmaz kayıp düşüyor. Yanında karnesini getiren her ilk, orta öğretim ve lise öğrencisi, 25 Ocak Cuma gününe kadar 13.00-16.40 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi'nin bu ücretsiz buz pateni şölenine ortak olabilecek. Pist, cuma gününden itibaren 4 bini aşkın öğrenciyi ağırladı. 10 yaşındaki Esila Ecrin Atılgan, "Burası çok eğlenceli. Kar pistine gidememiştim çok üzülmüştüm, babam da o yüzden beni buz pistine getirdi. 15 gün tatil boyunca her fırsatta buraya geleceğim" dedi. 12 yaşındaki Mehmet Şerif Can Er, Foça'da oturmalarına rağmen her fırsatta buz pistine geldiğini ve burada çok güzel vakit geçirdiğini söyledi. Buz pistinde kaymaya gelen Asya Erdem ve Aleyna Öner ise ilk defa buz pistinde kaydıklarını ve kendileri için inanılmaz bir deneyim olduğunu söyleyerek, "Bu üzerinde kaymak çok eğlenceliymiş. Karnemizi alıp hemen buraya koştuk. İyi ki de gelmişiz" diye konuştu.



Genel ve detay görüntüler
-Röportajlar



-Röportajlar



İZMİR



30 yıldır yürüme umuduyla mücadele veriyor



İzmir'in Üçkuyular semtinde yaşayan, 30 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle göğsünden aşağısı felç kalan Sibel Kula (51), 25 yıl sonra, gördüğü tedavinin etkisiyle ayak parmaklarını hareket ettirebildi. Yürüyebilmek için umudunu hiç kaybetmeyen, Hindistan ve Kanada'daki iki hastaneye tedavisi için kabul edilen, bugüne kadar resim yaparak, kitap, şarkı sözü ve şiir yazarak hayata tutunan Sibel Kula, hayallerini gerçekleştirebilmek için maddi destek beklediğini dile getirdi.



İzmir'de dünyaya gelen Sibel Kula, okuduğu Celal Bayar Üniversitesi Spor Akademisi'ne giderken, henüz 21 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında boynunun kırılması nedeniyle göğüsten aşağısı felç kaldı. Maddi imkanları yeterli olmadığı için gereken tedaviyi göremeyen Kula, 8 yıl boyunca yatağa mahkum yaşadı. Babası 1984 yılında ölen Kula'nın bakımını yıllarca annesi üstlendi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen yaşama sıkı sıkı bağlanan ve yatalak olduğu sürede parmaklarını tam olarak kullanamamasına rağmen resimler yapıp şiir ve şarkı sözleri yazan Kula'nın eserleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bir kampanya ile yurt içi ve yurt dışına satıldı. Kampanya sonucunda ilk tedavisini olabilmesi için İngiltere'de bir hastaneye gönderilen Kula, gördüğü 6 aylık tedavi sonucu yatağa bağlı olmaktan kurtulup tekerlekli sandalye ile Türkiye'ye döndü. Çin'de sadece iyileşme umudu olanların kabul edildiği bir tedavi merkezinden 4 bin kişiden 121 kişi içine girip kabul alan Kula, maddi imkanı olmadığı için çeşitli uğraşlar vermesine rağmen tedavi olmaya gidemedi. Yürüyebilmek için mücadele verirken aynı zamanda 'Zoru Başarmak', 'Merhaba' ve 'Sevgi Damlaları' isimli üç kitap yazan Kula, bunların satışlarından elde ettiği gelir ile 2014 yılında Lüleburgaz'daki özel bir hastanede 45 gün boyunca her gün nöral terapi, ozon terapisi, refleksoloji, ışın tedavisi ve fizik tedavi gördü. Tedaviden döndükten sonra bir gün sırtında bir karıncalanma hissetmesi ile beraber 25 yıldan sonra ayak parmaklarını hareket ettirerek bir mucizeye tanık oldu. Fakat tamamen yürüyebilmesi için Hindistan'da ve Kanada'da kabul edildiği hastanelerde tedavi görmesi gereken Kula, gidebilmek için hayırseverlerden maddi destek bekliyor.



İzmir İŞKUR İl Müdürü Makbule Dank da, yıllardır bakımını üstlenen annesinin de evde bir kaza geçirerek belini kırması sonucu yatağa bağımlı kalması nedeni ile bakıcı ihtiyacını karşılayabilmek için maddi gelire ihtiyacı olan Kula'ya, evden çalışma konusunda yardımcı olabilmek için evinde ziyaret etti.



'BANA YILLARCA BAKAN ANNECİĞİME ARTIK BEN BAKMAK İSTİYORUM'



Yıllarca birçok zorlukla karşılaşmasına rağmen yaşam enerjisini hiç kaybetmeyen Sibel Kula, "Annemin bakımı sayesinde ben hayata tutundum. Bana yardımcı olurken annemin beli kırıldı ve ikimiz de bakıma muhtaç olduk ve çok zor bir sürecin içine girdik. Yurt dışında tedaviye kabul edildim. Orada tedavi olursam tekrar yürüme şansım olabilir. Bu şansımı değerlendirmeyi çok istiyorum fakat maddi imkanım olmadığı için bu tedaviye gidemedim. Devletimizin kanallarına müracaat ettim ama destek sağlanmadı. Şu anda hem anneme hem bana bakacak bir bakıcı hanımefendinin ücretini karşılayabilmek için bir iş imkanı bulmaya çabalıyorum. Şu anda oturduğumuz evin kirasını akrabalarımız ödüyor. Sağolsun, Makbule Hanım ziyaretime geldi, iş konusunda yardımcı olacak. Bu iş yanımızdaki bakıcının parasını verebilmek için bir destek sağlar, fakat yurt dışındaki tedavim için yeterli değil. O yüzden ben bütün yardımseverlerden bana destek olmalarını rica ediyorum. Yurt dışındaki tedavi benim yürüme şansım, yürüme umudum. Beni engelli durumunda görüyorlar ama ben kendime hiçbir zaman engel koymadan, yıllarca bunun için mücadele verdim. O nedenle yaptığım resimleri, tasarımları, kitapları satabilmek, bir şeyler yapabilmek istiyorum. Herkesin bana bu konuda destek olup, yürümem için benim umuduma ışık tutmalarını istiyorum. Yürümek ve bana yıllarca bakan anneciğime artık ben bakmak istiyorum" diye konuştu.



Sibel Kula'nın evinden genel ve detay görüntüler



Sibel Kula resim yaparken genel ve detay görüntüler



Sibel Kula'nın annesi Handan Kula ile röp



Sibel Kula ile röp



İZMİR



Trabzon'da doğayla iç içe yürüyüş parkuru açıldı



Trabzon'un Tonya ilçesinde demir yapı üzerine monte edilerek özel tasarlanan ahşap bin 800 metrelik yürüyüş yolu tamamlandı. Yağan karla beyaza bürünen yol, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.



Tonya Belediyesi, doğal güzelliği ile ön plana çıkan ve yerli-yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Canik Şelalesi için harekete geçti, proje geliştirdi. Proje kapsamında Fol Deresi üzerindeki şelaleye ulaşılan ve bir bölümü patika olan yol üzerinde bin 800 metre uzunluğunda yürüyüş parkuru yapıldı. Doğaya zarar vermeden demir yapı üzerine monte edilen özel tasarımlı ahşap parkur, ziyarete açıldı. Hafta sonu şehirden uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyenlerin yeni adresi olan yürüyüş yolunda ağaçlar demir platformun içinden geçirildi. Yağan karla beyaza bürünen yol, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.



'ÇOK GÜZEL BİR PROJE'



Yürüyüş yolunun çok güzel olduğunu anlatan Yunus Bayrak, "Tonya'da yapılan bu yürüyüş yolu özellikle kültürel ve turizm acısından çok önem taşıyor. Şelale görsel bir şölen sunuyor. İnsanlar yapılan bu yürüyüş yolu ile yaz kış buraya gelip bu güzellikleri görebiliyor. Doğaya hiçbir zarar vermeden bu yol yapılmış. Bir tek ağaç bile kesilmedi, bir taş yerinden oynatılmadı. Çok güzel bir proje oldu" dedi.



Özgür Çelik ise, "Doğaya hiç zarar vermeden, hiçbir taşı yerinden oynatmadan şelaleye yol yapıldı, çok güzel oldu" diye konuştu.



Drone ile yürüyüş yolu detayları



Yoldan detaylar



Vatandaşlarla röp.



Şelale detayları



TRABZON



Tüketici dava açma hevesini kaybediyor



2018 yılında Bursa'da hakem heyetlerine başvurular bir yıl öncesine göre yaklaşık 5 bin kişi düştü. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Tüketici 100-200 liralık bir uyuşmazlık için 6 ay hakem heyetinde bekliyor. Bekledikten sonra karar lehine çıksa da bir icra süreci yaşıyor. Astarı aslından pahalı geliyor ve dava açma heyecanını yitiriyor" dedi.



Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz DHA muhabirine yaptığı açıklamada hakem heyetine yapılan başvurularda bir önceki yıla göre 2018'de 5 bin dosyalık düşüş yaşandığını belirtti. Bursa'da daha önce 17 olan hakem heyeti sayısının 6'ya düşürülmesinin düşüşte etkili olduğunu savunan Yılmaz, "Bursa'da hem tüketici derneklerine hem de hakem heyetlerine yapılan başvuru sayısı yaklaşık 40 bine yakındır. Her olay hakem heyetlerine gitmiyor. Bazıları tüketici dernekleri tarafından satıcı ve sağlayıcıyla karşılıklı konuşularak çözüm yoluna gidiyor. Çözülemeyen sorunları tüketicilerimiz hakem heyetlerine doğrudan başvuruda bulundukları gibi tüketici derneklerimize gelen çözülemeyen konuları da biz parasal sınırlarına göre hakem heyetlerine ya da tüketici mahkemelerine yönlendiriyoruz. Ancak 2017'ye göre, 2018 yılında 5 bin'e yakın bir düşüş görüyoruz. Bunun nedenlerinden bir tanesi ilimizde 17 hakem heyeti varken 2018 yılında bunun 11 tanesi kapatıldı. Şuan faal olarak 6 ilçe hakem heyeti tüketici sorunlarını çözmeye çalışıyor" açıklamasında bulundu.



Yılmaz, yasal sürecin uzun olmasından dolayı tüketicilerin böyle bir sürece girmekten çekinmesinin de bu düşüşte etkili olduğunun altını çizerek, "Diğer bir düşüş nedeni de tüketici 100-200 liralık bir uyuşmazlık için 6 ay hakem heyetinde bekliyor. Bekledikten sonra karar lehine çıksa da bir icra süreci yaşıyor. Astarı aslından pahalı geliyor ve dava açma heyecanını yitiriyor. Bu nedenle tüketicinin şevki kırılmış gibi görülüyor. Bursa genelinde hakem heyetlerinde 26 bin'e yakın uyuşmazlık çözüme kavuşturulurken 2018 yılında bu rakam 5 bin gibi bir düşüş var. Bu rakamlar hakem heyetlerinde söylenen yaklaşık rakamlar" diye konuştu.



BANKALARIN YERİNİ AYIPLI MAL VE HİZMETLER ALDI



Sıtkı Yılmaz, "Daha önceleri bankalara şikayetler öndeydi ancak son 2 yılda ayıplı mal ve hizmetlerle ilgili şikayetler ön plana çıktı. Özellikle internet üzerinden mesafeli sözleşmeler diye tabir edilen internet alışverişleri ve elektronik mallar ön plana çıkıyor. Ayıplı mal ve hizmetlerle ilgili ülkemize baktığımızda bir kalite düzeyinin yakalanamadığını görüyoruz. Daha kaliteli ve standartlara uygun üretimin yaygınlaştırılamadığını ve tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetler üzerinden mağdur olduğunu bu mağduriyetlerini de hakem heyetlerine giderek çözmeye çalıştığını görüyoruz" dedi.



KURUMSAL SİTELERDEN ALIŞVERİŞ YAPILMASINI ÖNERİYORUZ



İnternette alışveriş sitelerinin denetlenememesi nedeniyle pek çok tüketicinin mağdur olduğunu ve karşılarında muhatap bulamadıklarını ifade eden Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü "Biz tüketici derneği olarak kurumsal sitelerden alışveriş yapılmasını öneriyoruz. Vatandaşların talep ettiği malın barkodunu ve fiyatını daha önceden ön araştırmayla belirtip o şekilde istemelerinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Ama genellikle güvensiz sitelerden alışveriş yapıldığını görüyoruz. Burada devletin denetiminin olması gerekiyor. Her önüne gelen site açarsa ihtarname çektiğimizde ya da hakem heyetine gönderdiğimizde muhatap bulamayabiliyoruz. Hiç alakası olmayan ürünler tüketiciye gönderilmekte, tüketici internet üzerinde yapılan satışlarda bir de kargolar tarafından mağdur edilmektedir. Tüketici gelen malı görmeden parasını vermektedir kargolar da görmesine izin vermemektedir. Oysa tüketici 14 gün içerisinde cayma hakkına sahip, o ürünü gördüğü zaman cayma hakkını kullanabilir. Kargolar tüketiciye görme fırsatı vermediği için 100-200 liralık mağduriyeti aşmak için uzun bir yol olduğunu düşünüyor."



Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz'ın çalışma masasından çalışırken detay



Sıtkı Yılmaz röportaj



BURSA



Aydın'ın Söke ilçesinde CHP'den 26 istifa



Aydın'ın Söke ilçesinde, CHP eski İlçe Başkanı Suat Durukan'ın da aralarında bulunduğu 26 kişi, partiden istifa etti.



CHP Söke İlçe Eski Başkanı Suat Durukan ve 26 üye, ellerinde dilekçeyle ilçe seçim kuruluna giderek partiden istifa etti. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve iki meclis üyesinin istifasının ardından 26 kişinin daha istifa etmesi dikkat çekti. CHP eski İlçe Başkanı Suat Durukan, "Aydın ve ilçelerindeki belediye başkan adayı belirlemelerinde liyakat, vefa, başarı, ön seçim, yerele uygun aday kriterleri dikkate alınmadan adaylar tespit edilmiştir. Belirlenen adayın hangi kriterlere göre seçildiğinin, tercih edilmeyen adayın neden tercih edilmediğinin belli olmadığı, başarıyla çalışarak hizmet etmiş dürüst, namuslu, çalışkan belediye başkanlarıyla neden yola devam edilmediğinin sebebi izah edilmemiştir. Önümüze kim etkili ve yetkili birisinin adamı ise onun aday gösterildiğinin söylenildiği adaylar konmuştur" dedi.



'CHP AYDIN'DA ÖZLEM ÇERÇİOĞLU PARTİSİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR'



Parti içinde demokrasi, şeffaflık ve adaletin kalmadığını öne süren Durukan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aydın yerelinde parti, Özlem Çerçioğlu partisine dönüşmüştür. İlçe yönetim kurulu olarak görev yaptığımız 4 yıl boyunca Söke örgütüne hiç gelmemiş, yöneticileri hiç arayıp sormamıştır. 18 Ekim 2018'de makamına giderek, nezaket ziyareti için kendisinden istemiş olduğumuz randevuya cevap bile vermemiş, işine gelince örgütten, işine gelen kişiyle görüşüp, onun dışında örgütle işi olmamış Büyükşehir Belediye Başkanı, Aydın'da genel merkezce sözüne en çok itibar edilen kişi olmuştur. Bizlere bu sağlıksız yapının dışına çıkmaktan başka yol kalmamıştır. Bu seçimde oy vermeyeceğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden, bu sözlerimizle tepki göstererek istifa ediyoruz. Partinin bir gün çağın gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun, modern, gerçek bir halk partisi kimliğine dönüşeceği umuduyla partimizden ayrılıyor, herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz."



AYDIN

