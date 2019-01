Dha Yurt Bülteni -3

Nişanlı çift sel sularına kapıldı: 1 ölü, 1 kayıpMuğla'nın Bodrum ilçesinde içinde bulundukları otomobille sel sularına kapılan nişanlı çiftten Billur Atik (23) yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içinde bulundukları otomobille sel sularına kapılan nişanlı çiftten Billur Atik (23) yaşamını yitirdi. Nişanlısı 27 yaşındaki Çağlar Bencik ise kayboldu. Bencik'i arama çalışmaları sürüyor.



Bodrum'da gece gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur, Mumcular Mahallesi'nde sele yol açtı. Yönetimindeki 48 ABL 07 plakalı otomobilleriyle bir nişan merasiminden döndükleri öğrenilen elektrik teknisyeni Çağlar Bencik ile 2 aylık nişanlısı sosyal bilgiler öğretmeni Billur Atik, Akarca Mevkiinde taşan dereden gelen sel sularına kapıldı. Otomobille sürüklenen çifti gören bir vatandaşın ihbarıyla sağlık, itfaiye, jandarma, UMKE, AFAD, AKUT ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında, Billur Atik'in köprü korkuluklarına takılı cesedine ulaşıldı. Kayıp olan Çağlar Bencik'e ise ulaşılamadı. Bencik'i bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken, çiftin evlenme planları yaptığı öğrenildi.



Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor



Antalya'da geçen çarşamba gününden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.



Antalya'da geçen çarşamba başlayan, dün öğlen saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Fırtına, kent merkezinin yanı sıra Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili oluyor. Fırtına nedeniyle pek çok yerde ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, tabelalar uçtu.



Gök gürültülü yağış nedeniyle oluşan su birikintileri trafikte bulunan sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışın etkisiyle kent bazı bölgelerine gece boyunca elektrik verilemedi.



Kars'ta üniversite öğrencileri sokak hayvanları için seferber oldu



Kars Kafkas Üniversitesi öğrencileri harçlıklarıyla satın aldıkları ve gönüllülerin gönderdiği mamalarla sokak köpeklerini besliyorlar.



Dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta ve barınmakta zorluk çeken sokak hayvanları için Kafkas Üniversitesi öğrencileri ve eczacı Necmi Kocaoğlu seferber oldu. Kentte 2 yıl önce faaliyetlerine başlayan 'Soğuk Patiler Kars Hayvanları Koruma Kulübü'nün üyesi olan üniversite öğrencileri sokak hayvanları için gönüllü hizmetlerde bulunuyorlar. Öğrenciler, kendi harçlıklarından biriktirdikleri paralarla satın aldıkları ve gönüllülerin gönderdiği mamalarla, bakımlarını üstlendikleri sokak hayvanlarını elleriyle besliyorlar. Başta üniversite yolu civarı olmak üzere kentin belli noktalarında bakıma muhtaç sokak köpeklerinin beslenmelerini takip ediyorlar. Özellikle de yavruları olan köpeklere öncülük verilen bu çalışmayla hamilelik dönemlerinden doğum sonrası yavruların gelişme süreçleri titizlikle takip ediliyor. Günlük olarak kontrollü şekilde çalışan öğrenciler bir araya gelerek yanlarındaki mamalarla sokak köpeklerinin barındıkları alanlara gidiyorlar. Üniversiteli gençler, evlerinden getirdikleri battaniyeleri kaldırım kenarlarına sererek köpeklerin rahatça dinlenme ve uyumalarını sağladılar.



ŞİPŞİP'İN YAVRULARINA ÖZEL BAKIM



Gençler, üniversite kampus yolu üzerinde kullanılmayan arazideki tahta yığınları arasında yaşayan 'Şipşip' ismini verdikleri sokak köpeğini hamileliği süresince bakıp beslediler. 'Şipşip' doğum yaptıktan sonra 5 yavrusunu, daracık yuvaya yerleştirip kendisi de dışarıda kalmaya başladı. Üniversite öğrencileri doğum öncesi yalnız bırakmadıkları 'Şipşip'e ve 5 yavrusuna doğum sonrasında da sahip çıktılar. Sabah ve akşam saatlerinde yuvayı kontrol ederek düzenli bir şekilde 'Şipşip'i ve yavrularını elleriyle beslediler. Dondurucu soğuk altında üzeri karla kaplı tahta yığınları arasında yaşam mücadelesi veren şirin yavrular sağlıklı şekilde büyürken diğer sokak köpeklerinin de takibini devam ettirdiler.



'HAYVANLAR ZOR DURUMDA'



Soğuk Patiler Kars Hayvanları Koruma Kulübü Başkanı Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hilal Kerenciler, "Kars'ta gerçekten hayvanlar çok zor durumda. Soğuk onların en büyük düşmanı ve insanların önyargılı olmaları. Bu da onları korkutuyor. İnsanları duyarlı olmaya davet ediyoruz ve empati yapmalarını istiyoruz. Bu soğukta açlıkla baş etmenin ne kadar zor olduğunu anlamalarını ve düşünmelerini ve yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.



SOKAK HAYVANLARINI BESLEME NOKTASI



Eczacı Necmi Kocaoğlu da kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarını besleme noktası yaptı. Köpeklerin fotoğraflarının bulunduğu noktada 'Bizleri unutmayın', 'Onlar için bir kap yemek, bir kap su' yazılarıyla vatandaşların dikkatini çekildi. Herkesin görebileceği bir noktala kurulan bu sistemin tüm mahallelerde kurulması ve herkesin bu duyarlılıkla hareket edip evlerinde artan yemek ve ekmek kırıntılarını çöpe değil noktalara bırakmaları çağrısında bulunuldu.



Mama getirene ücretsiz güzellik



Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayan kuaförü Deniz Çınar, doğadaki sahipsiz hayvanlara destek için 'Mamalar sizden hizmet bizden' sloganıyla kampanya başlatt. Kuaföre mama getiren müşteriler saç kesimin yanı sıra tüm bakımlardan ücretsiz yararlanacak.



Kuaför Deniz Çınar, "Kış mevsimindeyiz. Dolayısıyla korunmaya ihtiyacı olan sokakta veya doğada bir çok canlı var. Ağzı dili olmayan, konuşamayan, ihtiyaçlarını hiçbir şekilde dile getiremeyen can dostlarımız için böyle bir projeyi hayata geçirdik, çorbada tuzumuz olsun istedik. Umarım örnek teşkil eder amacıyla 'mamalar sizden hizmet bizden' sloganıyla bir kampanya düzenledik. İnşallah toplumumuz bu konuda duyarlı olarak bize destek olur. Burası aynı zamanda güzellik merkezi. Bir çok alanda hizmet veriyoruz. Karşılığında sadece mama istiyoruzö dedi.



Kemalpaşa Mahallesi Hal Yanı Sokak'ta faaliyet gösteren Deniz Güzellik Merkezi'nde 2 gün sürecek kampanyada mamalarıyla gelen müşterilere ücretsiz hizmet verilecek.



Engelli hayvanlara annelik yapıyor



Bursa'nın İznik ilçesinde hayvansever Fatma Şeren, kendi imkanı ile oluşturduğu çiftlikte 80'e yakın engelli hayvana annelik yapıyor. Hayvanların içerisinde felçli kuzular, kör kediler ve sakat kalmış köpekler bulunuyor.



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 yıllık terzilik mesleğini bırakıp İznik'e yerleşen hayvan sever Fatma Şeren, İznik'in Çiçekli mahallesindeki evini çiftliğe çevirdi. Engelli hayvanların mama ve tedavi masraflarını da karşılayan 55 yaşındaki Fatma Şenay, içlerinde gözleri görmeyen, engelli doğan, vurularak sakat bırakılan köpek, kedi ve kuzulara çocukları gibi bakıyor.



"DÜKKANI KAPATTIM KENDİMİ ENGELLİ HAYVANLARA ADADIM"



Evli ve 1 çocuk annesi Fatma Şeren, "Hayatımı hayvanlara adadım. Eşim asgari ücret alıyor. Biz her şeyimizi hayvanlarımıza veriyoruz, onlar yaralı, onlar küskün. Ben onlara çocuklarım gibi bakıyorum. Birileri tarafından vurulan, bacağı olmayan, işkence edilen, gözleri görmeyen tüm hayvanlara kucak açtım. Zaten annem babam çok büyük hayvan severdi. Gebze'de 10 yıllık esnaflığımı bıraktım buraya yerleştim. Özürlü canlara kendimi adadım. Yılan bile bakarım hastaysa hiç çekinmemö dedi.



"SIKINTIMIZ ÇOK BÜYÜK"



Maddi anlamda sıkıntılar çektiklerini söyleyen Şeren, "Öksüz, yaralı, özürlü canlara el atalım derken biz yalnız bırakıldık. AŞ bulamaz olduk. Onlara yemek bulamaz olduk. Çok sıkıntımız var. Bize değil bu özürlü canlara yardım edilmesi lazımö şeklinde konuştu.



Köyde üretip şehirde satıyorlar



TRABZON'da köy ve mahallelerde kadınlar ürettiği süt ürünleri, sebze, meyve, el yapımı reçel ve pekmezleri getirdikleri Kireçhane pazarında satışa sunuyor, gelir elde ediyor. Vatandaşların ilgi gösterdiği doğal ve organik ürünler kısa sürede tükeniyor.



Trabzon'un Ortahisar ilçesinde girişimci Ayşe Kurban, kadınlar için ürettikleri ürünleri satabilecekleri pazar oluşturdu. Köy ve mahallelerde kadınlar ürettiği süt ürünleri, sebze, meyve, el yapımı reçel ve pekmezleri getirdikleri Kireçhane pazarında satışa sunmaya başladı. Gelir elde eden kadınlara özenen diğer kadınlarda köylerinde inek ve tavuk almaya başladı, üretime geçti. Vatandaşların ilgi gösterdiği doğal ve organik ürünler kısa sürede tükeniyor.



Kireçhane pazarının kurulmasına öncülük yapan girişimci Ayşe Kurban, kadınların Pazar sayesinde üretime yöneldiklerini belirterek "Pazarımızın kurulmasıyla birlikte tekrar inek, tavuk alan köylülerimiz var. Burada yöreye özel ot tavamız var, portakal reçeli, karadut, turşu, salep, kadayıf, sarma, çeşitli ekmeklerimiz ve boncuk işlerimiz var. Pazardaki tüm ürünleri kadınlarımız üretiyorö dedi.



Doğal ürünler ürettiklerini söyleyen Cemile Bayraktar da "Haftada 6 gün üretip, bir gün satıyoruz. Geceden sabahlara kadar çalışıyoruz. Tarlamızda, bağımızda, bahçemizde yetişen meyvelerimizden reçeller yapıyoruz. İneklerimizin sütünden peynir, yoğurt yapıyoruz. Burada üretilen her şey tamamen doğal.Çok güzel tepkiler alıyoruz. İnşallah başka ilçelerimize de kadınlarımıza da öncülük edeceğizö diye konuştu.



Kuytul, yeniden tutuklandı



Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı davasında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanıp, perşembe günkü duruşmada yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ile Ali Alagöz, savcının itirazı üzerine dün akşam yeniden tutuklandı.



Perşem günü 4'üncü Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında 45 sanıktan, tutuklu yargılanan Alparslan Kuytul, Ali Alagöz ve Veysel Dörtgöz'ün yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi. Duruşma savcısının tahliyelere ilişkin bir üst mahkemeye itirazda bulunması üzerine Kuytul ve Alagöz hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Kuytul ve Alagöz, dün akşam yeniden tutuklandı.



YAKLAŞIK BİR YILDIR CEZAEVİNDEYDİ



Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak 2018 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Kuytul, 9 Şubat 2018 tarihinde tutuklanmış, hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'özel belgede sahtecilik', 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Kuytul, tahliye edilmesinden tam bir gün sonra yeniden tutuklandı.



ADANA, -

