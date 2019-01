Dha Yurt Bülteni-3

1)GARDA GÜVENLİK ÇİZGİSİNİ GEÇEN KADINA TREN ÇARPTIADANA Garı'nda, sarı güvenlik çizgisini geçen Fatma Boztürk (63), trenin çarpması sonucu yaralandı.Kaza, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesinde, tren garında meydana geldi. Mersin 'e gitmek isteyen Fatma Boztürk, biletini alıp, yolcu trenini bekleyeme başladı. Boztürk, tren gelirken sarı güvenlik çizgisini geçti. Bu sırada vagonlardan biri, Fatma Boztürk'e çarptı. Yere yığılan Boztürk'e ilk müdahaleyi gar görevlileri ve vatandaşlar yaptı. Çağırılan ambulansla hastaneye götürülen Boztürk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyete götürülen Eyüp Alıcı, işlemlerinin ardından cezaevine kondu. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü 'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçen zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlıların iki ayrı hurdacıya sattıkların malzemelerin bir kısmı ele geçirilerek, belediye görevlilerine teslim edildi. Türk ve Yunan sanatçıların katılımıyla organize edilen konserlerin ilki 24 Ocak Perşembe akşamı İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 'nde gerçekleşmişti. Konserin Bodrum ayağı ise Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Yunanlı şef Nikos Haliassas'ın yönettiği konsere Türkiye 'den ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın, Yunanistan 'dan Mezzo soprano İnez Zikouile ve Buzuki sanatçısı Konstantinos Gedikis solist olarak katıldı. Programda, Türk ve Yunan bestecilerin eserleri salonu dolduran sanatseverler tarafından ilgiyle dinlendi. Konser, Cihat Aşkın'ın Ulvi Cemal Erkin 'in keman konçertosu ile başladı. Konserin ikinci bölümünde ise Yunan besteci Mikis Teodorakis'in dünyaca ünlü 'Zorba' isimli bale müziğinden bir bölüm seslendirildi. Bodrum Oda Orkestrası Sanat Koordinatörü Numan Pekdemir, konserle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konserin Türk ve Yunan sanatçıların katılımıyla gerçekleşiyor olması, iki ülke arasında her zaman barış ve dostluğun var olmasına olan inancımızdan doğmaktadır. Zaten bu temel Atatürk ve Venizelos tarafından atılmış bulunmaktadır. Hepimiz biliyoruz ki sanat ve sporun ülkeler arasında barışa yaptıkları katkı önemli olup her zaman siyaset üstü olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyim" dedi.Yunanlı şef Nikos Haliassas ise Türkçe yaptığı konuşmasında, "Burada olmaktan ve Türk ve Yunan eserleri seslendirmekten dolayı çok mutluyum. Müzik, Dünyadaki tüm insanları özellikle kardeş gibi yaklaştırıyor. Bu özel etkinliği düzenlediği için Numan Pekdemir'e minnettarım, umarım beğenirsiniz ve her zaman birbirimize sevgi ve saygıyla yaklaşırız" dedi. Yaklaşık iki saat süren konser sonrası sanatseverler, orkestrayı ayakta alkışladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüleri izleyen polisin şüphelileri yakalamak için başlatttığı çalışma sürüyor.