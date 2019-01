Dha Yurt Bülteni-3

1)ADANA'DA 500 POLİSLE ASAYİŞ VE NARKOTİK OPERASYONUADANA'da İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, helikopterden yönettiği narkotik ve asayiş operasyonları nefes kesti.

ADANA'da İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, helikopterden yönettiği narkotik ve asayiş operasyonları nefes kesti. 500 polisin katıldığı operasyonlarda 33 kilo 740 gram esrar, 25 bin 861 adet uyuşturu hap ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, Yüreğir ilçesi Çamlıbel ve Serinevler Mahallesi'nde 500 polisin katılımıyla 'Şok' adı verilen operasyonlar gerçekleşti. Ekipler mahalledeki iş yerlerinde, internet kafelerde ve kahvehanelerde bulunan kişileri tek tek kontrol etti, şüpheli görülen yerlerde detaylı arama yaptı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı uygulamada ayrıca, yoldan geçen otomobiller de durudurularak uyuşturucu kontrolü yapıldı. Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise uygulamayı polis helikopteriyle havadan yönetti. Telsizle ekipleri arama noktalarına yönlendiren Aktaş, uygulama boyunca polislere talimat verdi. Operasyonlarda, 33 kilo 740 gram esrar, 25 bin 861 adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 6 kişi de yakalandı. Ehliyetsiz araç kullanan 4 kişiye de 4 bin 614 lira para cezası kesildi.



2)CEHENNEM DERESİ KANYONU, TURİZME AÇILIYOR



ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile Türkiye'nin en büyük kanyonlarından olan Cehennem Deresi Kanyonu'nun turizme açılması için 'Cehennem deresinde cennet yaşanıyor' adı verilen proje hazırlandı. Amerika'nın Arizona eyaletindeki Grand Canyon'dan sonra dünyanın en yüksek ikinci kanyonu özelliği bulunduğu belirtilen Cehennem Deresi Kanyonu, proje ile birlikte turistler için cazip hale getirilecek.



Ardanuç ilçesinde, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile Türkiye'nin en büyük kanyonlarından olan Cehennem Deresi Kanyonu'nun turizme açılması için Ardanuç Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'Cehennem deresinde cennet yaşanıyor' adı verilen proje hazırlandı. DOKA tarafından yaklaşık 781 bin lira destek sağlanacak projenin sözleşmesi, Ardanuç Kaymakamı Furkan Sancaktutar, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş' tarafından imzalandı. DOKA'nın destekleyeceği proje ile kanyonun iki yakası inşa edilecek 80 metre uzunluğunda, 2,5



metre genişliğinde cam köprü ile birleştirilecek, gezi ve yürüyüş yolları yapılacak. Amerika'nın Arizona eyaletindeki Grand Canyon'dan sonra dünyanın en yüksek ikinci kanyonu özelliği bulunduğu belirtilen Cehennem Deresi Kanyonu, proje ile birlikte turistler için cazip hale getirilecek.



'KANYONUN YAMAÇLARI ADETA DUVAR GİBİ'



Kanyonla ilgili araştırmalar yapan coğrafyacı Leman Albayrak, ilçenin doğal oluşumlarından olan kanyonun giriş kısmının dar olmasına rağmen ilerledikçe genişleyen ve biriken toprak materyalleri üzerinde gelişen bitki topluluklarının olduğu genişçe bir alana sahip olduğunu söyledi. Çalışmalarla kanyon sahasının birçok spor dalı için de tercih edilebileceğine işaret eden Albayrak, "Karstik kayaçların yer kapladığı bu alanda mağaralar, oyuklar gibi birçok jeolojik oluşum görülüyor. Kanyonun yamaçları adeta duvar gibi oldukça diktir. Bu sahadaki jeomorfolojik oluşumlar gerek bilimsel araştırmalar için gerekse gezip görmek isteyenler için zengin bir potansiyele sahip. Yapılacak cam köprü, kanyon sahasında geliştirilebilecek etkinlik sahalarını sınırlayıcı etkisi olmaz ise birçok spor dalı için de tercih edilebilir doğal bir ortam olacakö dedi.



3)YABAN HAYAT İÇİN KARLI DAĞLARI AŞTILAR



KIŞ şartlarının ağır geçtiği Erzurum'da Dar'ul Erkam Kur'an Okulu Derneği'nin '-30 Derecede Yaşamak!' sloganıyla düzenlediği 'Sen de ekmeğini, buğdayını al gel' kampanyasına kentteki Ejder ve Macera Off-Road Kulüpleri de destek verdi. Yoğun kar yağışı altında yüklenen yemlerle yola çıkan ekipler yaklaşık 30 santimetreyi geçen kar kalınlığının bulunduğu araziyi 4x4 araçlarıyla aşmayı başardı



Son yılların en çok yağış alan kış mevsimini geçiren Erzurum'da yaban hayvanlarının açlıktan ölmemesi için Dar'ul Erkam Kur'an Okulu Derneği kampanya düzenledi. Öğrencilerin ve üyelerin yem topladığı derneğe Ejder ve Macera Off-Road Kulüpleri ile AKUT ulaşım desteği verdi. Derneğin Palandöken İlçesi Yıldızkent semtindeki binasında toplanan ekmek, buğday ve sakatattan oluşan yemler yoğun kar yağışı altında arazili araçlara yüklendi. Grup daha sonra zorlu kış koşullarının etkili olduğu karlı dağlara doğru yola çıktı. Yaban hayvanların yoğun olduğu Yakutiye İlçesi Ferhat-Şirin Mağaraları bölgesine ulaşmayı hedefleyen ekipler, yer yer 30 santimetreyi geçen kar engelini araçlarıyla aşmayı başardı. Kara saplanan araçlarını birbirlerine destek olarak kurtaran ekipler daha sonra araziye ekmek, buğday ve sakatat bıraktı. Bölgede belirli aralıklarla araziye yem bırakan ekipler, bazen de kar topu oynayarak karın eğlencesini çıkardı.



Dar'ul Erkam Kur'an Okulu Derneği Başkanı Avukat Ümmet İlhan, "Kardeşlerimizle beraber doğada yaşayan canlıları destekleme için yem desteği sağlamak istedik. İlimizdeki Ejder ve Macera Off-Road Kulüpleri ile AKUT araçlarıyla bize ulaşım desteği verdi. Temin ettiğimiz ekmek, yem, et ve kemikleri doğaya bıraktık. Bu alanda toplumda bir hassasiyet oluşsun istedik" dedi.



Yaban hayatı yemleme çalışmasına arazili cipiyle katılan Ejder Off Road Kulübü'nden Şafak Seda Marancıgil, yaban hayata destek amacıyla düzenlenen kampanya araçlarıyla destek verdiklerini belirtti. Etabın çok zorlu olduğunu belirten Marancıgil, "Etap bayağı zorluydu, bizim araçlarımız uygun olduğu için bu zorlukları kolaylıkla geçebildik. Yaptığımız faaliyetin verdiği memnuniyetin yanısıra doğa şartları bizi zorladıkça daha çok eğlendik" diye konuştu.



Zorlu doğa şartlarını aşarak yem bırakan grup daha sonra aynı yoldan Erzurum'a geri döndü.



4)KARADENİZLİ KADINLAR, HER MEVSİM ÇALIŞKAN



KARADENİZ'de çalışkanlıkları ile bilinen yöre kadınlarının yaz-kış tarla, bağ ve bahçe işlerinde çalışma azimleri örnek oluyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, genç yaşlardan itibaren aile bütçelerine katkıda bulunmak için çalışıyor. Karadeniz'de kadınlar her mevsim çalışkanlıkları ile öne çıkıyor. Bölgenin zorlu doğa koşullarına rağmen yaz-kış bağ, bahçe ve tarlalarda çalışmaları renkli görüntüler oluşturan kadınlar çay ve fındık topluyor, ot kesip, hayvanlarının bakımını yapıyor. Karadenizli kadınlar, yaşamın zorluklarını aşmak ve evlerinin geçimini temin için her alanda kendini gösteriyor.



Karadeniz kadınları, mayıs ayı ile birlikte büyük ve küçükbaş hayvanlarını daha iyi şartlarında besleyebilmek ve ot kesip stoklayarak kışlık saman ihtiyacını biriktirebilmek amacıyla orman örtüsünün sona erdiği 1000-1800 metre ve üzerinde yükseklikteki yaylalara çıkıyor. Yaz aylarını yaylalarda geçiren kadınlar Eylül ayı sonuna kadar süren mevsimlik göç gerçekleştiriyor. Yazları yaylalarda geçirenler doğal ürünlerle beslenme imkanı buluyor, çalıştıkları yaylalarda sürekli hareket ediyor. Kadınlar kış aylarında döndükleri köylerinde yine çalışmayı sürdürüyor.



ÇALIŞKAN KADINLAR DAHA SAĞLIKLI



Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Duman, 2 yıllık araştırma ile tedavi ettikleri 4 bin hastanın yaşam koşullarına ilişkin rapor hazırladı. Rapora göre; aktif çalışan, doğal beslenen, katkı maddelerinin olmadığı yiyecekleri tüketen, egzoz gazı bulunmayan yaylalarda temiz havayı soluyan özellikle daha çok çalışan Karadenizli kadınlarda kalp hastalıklarının daha az görüldüğüne yer verildi.



'BİZ YORULMAYIZ'



Bağ ve bahçe işlerinde çalışan Ayşe Fettahoğlu (62), kendi tarlasında çalıştığını belirterek "Yazın çayı kesiyoruz, patates, fasulye ekiyoruz. Kendi çabalarımız olmasa idare edemeyiz. Karadeniz kadını hiçbir zaman yorulmaz. Biz ormana da gider, odunda keseriz, yük de taşırız" dedi.



Bahriye Arı ise "Her ihtiyacımızı kendi emeğimizle karşılıyoruz. Bizim yardımcımız yok" derken Sevilay Sepetçi de "Sabah namazı ile kalktım. Gittim, yükümü aldım. Bunu bırakınca hayvanlara gideceğim. Bu işleri mecbur yapıyoruz. Düzenli bir gelirimiz yok. Dünyayı görüyorsunuz, yapmazsanız olmuyorö ifadelerini kullandı.



Karda yağsa evde duramadığını anlatan Fadime Çelik "İllaki bir şey yapmamız lazım. Yaz ayında her şeyi yapıyoruz, kış ayında da tüketiyoruz. Biz üşümeyiz, yaşantımız böyle ve alıştık. Çocuklarım 'gel bizimle otur' diyorlar ama ben kabul etmiyorum. Odunlarımı kestim, sonra gidip hayvanlarımı yedireceğim. Ben çok yük taşıdım, araba yoktu. Şimdi arabalar var, gençler bizim yaptığımız işi yapmıyor. Ne ot biçer, ne ormana gider, biz yine yaşlı kadınlar gidiyoruzö diyerek gençlere çok çalışmaları tavsiyelerinde bulundu.



5)VAN'DA PARK HALİNDEKİ KAMYONETTE 62 KİLO EROİN BULUNDU



VAN'ın Edremit ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, evin önünde park halindeki kamyonetin tabanında 62 kilo 235 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Edremit'in Şabaniye Mahallesi'nde bulunan ev ve müştemilatına operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Zeyna'nın da kullanıldığı operasyonda detaylı arama yapan ekipler, park halinde bulunan kamyonetin taban kısmına zulalanmış 122 paket halinde 62 kilo 235 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi, gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.



