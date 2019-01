Dha Yurt Bülteni-3

Büyük Menderes nehri taştı, 40 bin dönüm tarım arazi sular altında kaldıAydın'ın Koçarlı ilçesindeki Yeniköy Mahallesi'nin 40 bin dönüm tarım arazisi, Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla su altında kaldı.

Büyük Menderes nehri taştı, 40 bin dönüm tarım arazi sular altında kaldı



Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Yeniköy Mahallesi'nin 40 bin dönüm tarım arazisi, Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla su altında kaldı.



Büyük Menderes Nehri'nin İncirliova- Koçarlı ilçeleri arasından geçen kısmındaki setler, geçen pazar günü 5 noktadan patlattı. Taşan sular, buğday, fiğ, arpa ve yonca ekili ovadaki tarım arazilerini su altında bıraktı. Bugüne kadar bölgede yağmur aralıklarla sürerken; ovayı dolduran sular, Yeniköy Mahallesi'nin alt kısmındaki sokaklara ve bazı evlerin bahçesine kadar girdi. Yeniköy Mahallesi ile Germencik ilçesini birbirine bağlayan yol ise adeta göle döndü. Bölgenin sular altında kalmasıyla Yeniköy- Germencik yolu ulaşıma kapandı. Jandarma, sürücülerin yola girmemesi için nöbete başladı. Ovada mahsur kalan bazı çiftçilerin hayvanları, traktörlerin yardımıyla kurtarıldı. Mahallenin yüksekte kalan kısmı hariç, diğer 3 tarafı suyla kaplandı. Mahalle halkı, suların daha da çoğalarak evlerine kadar girmesinden endişe ediyor.



'40 BİN DÖNÜM ARAZİ SU ALTINDA KALDI'



Bölgede inceleme yapan Koçarlı Belediye Başkanı CHP'li Mutlu Öztürk, "Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla 40 bin dönüm ekili arazi sular altında kaldı. Bizler de, mahalledeki evleri su basmasın diye tedbirler alıyoruz. Sulama birliğinin de bir an önce sahaya inip, çalışma yapması gerekiyor" dedi.



'MENDERES HEP TAŞARDI AMA HİÇ BÖYLE OLMAMIŞTI'



Yeniköy Mahallesinde çiftçilik yapan Mustafa Mamur, "Bugüne kadar hiç yaşamadığımız bir sorunla karşı karşıyayız. Bununla ilgili tedirginlik yaşayan vatandaşlarımız var. Sel basmasına yakın evler var. Bununla ilgili yetkililerin yapabileceği bir önlem yok. Binlerce dönüm ekili arazimizde ürünler vardı. Onların hepsi sular altında kaldı. Koçarlı Ovası'nda doğal bir afet yaşıyoruz. Yeniköy Mahallesi ile Germencik arasındaki yolda sular altında kaldığı için trafiğe kapatıldı. Tehlike halen devam ediyor. Suyun ne kadar daha yükseleceğini bilemiyoruz. Daha önceki yıllarda da Menderes Nehri taşardı ama bu şekilde ilk kez bir baskınla karşılaştık. Gecede uyumayız, çünkü hayvanları olanlar var. Arazide tarım malzemeleri olanlar var" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------



Büyük Menderes Nehri'nin taşması



Tarım arazilerinin sular altında kalması



Mahsur kalan hayvanların traktörlerle kurtarılması görüntü



Çiftçi Mustafa Mamur ve Belediye Başkanı Mutlu Öztürk röp.



Jandarmanın yolu trafiğe kapatması ve mahallenin çevresinin sular altında kalmasından görüntü



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,



===============



Takla atan araçtan itfaiye kurtardı



Antalya'da kontrolden çıkan otomobil bir başka araca çarptıktan sonra takla attı. Sürücü Hayrettin Paşaoğlu, takla atan araçtan itfaiye tarafından kurtarıldı.



Kaza, Konyaaltı ilçesi Antalya- Kemer yolu üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Hayrettin Paşaoğlu'nun kullandığı 07 ETH 78 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıktı. Otomobil, aynı güzergahta seyir halinde olan Onur Soylu yönetimindeki 07 FGS 66 plakalı hafif ticari araca sol ön kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Paşaoğlu'nun kullandığı otomobil takla atarak yol kenarında durabildi. Kazayı gören diğer araç sürücüleri, takla atan aracın yanına gitti. Paşaoğlu'nun kaza yapan otomobilde sıkıştığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan Hayrettin Paşaoğlu'nu otomobilden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı sürücü, tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Soylu ve araçta bulunan arkadaşı kazanın etkisiyle gözyaşları döktü. Takla atan aracın altında bulunan alkol şişesi ve lahmacunların ise araçtan düştüğü iddia edildi.



Görüntü Dökümü



--------------



-Olay yerinden görüntü



-Takla atan araçtan detay



-Olay anından cep telefonu görüntüleri



-Aracın altında bulunan alkol şişesi ve lahmacun görüntüsü



206 MB//01.49"



Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER, ANTALYA,



================



Cenaze, 2 yıl sonra kimsesizler mezarlığından aile mezarlığına taşındı



Osmaniye'de 2 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren ve kimliği belirlenemediği için Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından kentteki kimsesizler mezarlığında toprağa verilen Aziz Kurdaş'ın cenazesi (52), ailesi tarafından mezarı açılarak Hatay'ın Erzin ilçesindeki aile mezarlığına taşındı.



Osmaniye'de, 11 Eylül 2017'de Vatan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ferit S.T., yönetimindeki 80 FZ 513 plakalı hafif ticari araçla bir kişiye çarptı. Kazada, üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki erkek öldü. Ölen kişinin kimliği belirlenemeyince, cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cenaze burada 15 gün bekletildikten sonra, sahip çıkan olmadığı için kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.



Aynı dönemde, Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Aziz Kurdaş (52) evinden ayrılıp bir daha dönmedi. Ağabeyini aramak için Antalya'dan Hatay'a dönen Salih Kurdaş, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Salih Kurdaş, çevre il ve ilçelere de Aziz Kurdaş'ın fotoğraflarını asarak ağabeyini aramaya başladı. Tüm çabalarına rağmen sonuç alamayan Salih Kurdaş, son olarak Osmaniye'de yerel gazeteye ağabeyinin fotoğrafını vererek kayıp haberi yaptırdı. Haberin ardından gelen telefonla yapılan araştırma sonucu, Adana'daki kimsesizler mezarlığında toprağa verilen kişinin Aziz Kurdaş olduğu ortaya çıktı. Aziz Kurdaş'ın cenazesi, dün yapılan işlemlerin ardından kimsesizler mezarlığından çıkartılıp, Hatay'ın Erzin ilçesinde toprağa verildi.



Demirören Haber Ajansı muhabirine konuşan Salih Kurdaş, ağabeyinin bulunması için resmi kurumlara başvurduğunu ancak ağabeyinin mezarını kendi çabalarıyla bulabildiğini belirterek, kurumlar arası iletişim kopukluğuna tepki gösterdi. Kurdaş, ağabeyine otomobiliyle çarptığı iddia edilen Ferit S.T.'nin ifadesinde "Gece karanlıktı. Yavaş gitmeme rağmen bir cisime çarptım ama fark etmedim" sözlerini kullandığını öne süren Kurdaş, "Ağabeyim 1.80 boyunda, 120 kilo ağırlığında. Bu insanı bir cisim olarak nitelendiriyorsa ya sarhoştu ya da çok hızlıydı. Çarpan kişi sarhoş olduğu için sürücülüğü Ferit S. T. üstlenmiş olabilir. Kısa süre içerisinde serbest bırakılmış" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-----------



-Ölen adamın abisi Salih Kurdaş ile röp



-Mezarın kazılması



-Ailenin görüntüsü



-Tabutun taşınması



-Cenaze aracının gidişi



-Ölen adamın sağlık fotoğrafı



-Olay yeri fotoğrafı



SÜRE: 04'54" - BOYUT: 543 MB



Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,



================



Torununa yardım edebilmek için okuma yazmayı öğrendi



Niğde'de kendisinden yardım isteyen torununa yardımcı olamayan Gülseren Ayık (55), okuma yazma öğrenmeye karar verdi. Ayık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Okuma- Yazma Seferberliği' kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa giden Ayık, okuma yazma öğrendi.



'Halk Eğitim Merkezi'nde açılan okuma- yazma kursunda eğitim alan Gülseren Ayık, öğrenmenin yaşının olmadığını belirtti. Artık okuyup yazabildiğini, ilkokula giden torununa derslerinde yardım edebildiğini ifaden eden Ayık, kursu tamamlayıp sertifikasını almak için çok çalıştığını söyledi. Haftada 3 gün derse girdiğini, aldığı eğitimin hayatını kolaylaştırdığını kaydeden Gülseren Ayık, "Çocuklarımın yanına gitmiştim. Torunum, 'Anneanne dersime yardım edebilir misin?' diye sorduğunda, okuma yazma bilmediğimden yardım edemedim ve çok üzüldüm. O an okuma yazma öğrenmeye karar verdim. Eşimin de desteğiyle Halk Eğitim Müdürlüğü'ne gelip kayıt oldum. Şimdi okuma yazmayı öğrendim. Artık torunuma derslerinde yardım edebileceğim" dedi.



Aynı kursa gelen ve Tapu Müdürlüğü'nde yaşadığı bir sorun sonrası okuma yazma öğrenmeye başladığını belirten Perihan Çetinkaya (60) ise, "Bizim tapu işlerimiz vardı. Okuma yazma bilmediğim için ne imza atabildim, ne de orada yazanları okuyabildim. Ben de parmak basmıştım. Orada biraz uğraştığımdan zoruma gitti ve okuma yazma öğrenmeye karar verdim. Komşum bu okuma yazma kursuna geliyordu. Ben de öyle başladım. Şimdi imzamı da atıyorum, yazıları da okuyabiliyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



----------



-Halk Eğitim Müdürlüğünün girişinden görüntü



-Okuma yazma kursundan genel görüntü



-Torununa yardım için okuma yazma öğrenen Gülseren Ayık ile röportaj



-Tapuda imza atamadığı icin okuma yazma öğrenen Perihan Çetinkaya ile röportaj



-Gülseren Ayık'ın tahtaya yazı yazarken görüntüsü



-Deftere yazı yazarken görüntüsü



-Okuma yazma kursundan detay görüntüler



BOYUT: 74,3 MB SÜRE: 2 DK 25 SN



Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,



=======================



Karla kaplı Erzurum Ovası'nda 4x4'lük eğlence



OFF ROAD Spor Kulübü üyeleri, karla kaplı Erzurum Ovası'nda 4x4 araçların arkasına bağladıkları şambrelle rafting yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ve kar kalınlığının yaklaşık 40 santimi bulduğu arazide adrenalin dolu dakikalar yaşayan off roadcılar, bu eğlenceye herkesi davet etti. Erzurum ovasında araçlarıyla dağ, taş demeden gezen Ejder ve Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, uygun buldukları arazide lastik raftingi yaptı. Aracın arkasına halatla şambrel bağlayan Mecare Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, ilk gönüllü olan bir kadın üyeye kaskını taktıktan sonra nasıl hareket etmesi gerektiğini anlattı. Kısa bir ders sonunda karlı kaplı arazide lasting raftingi başladı. Lastik raftingi için gönüllü olan Ejder Off Road Kulübü üyesi Şafak Seda Marancıgil'e de aynı dersi veren Toptaş, üçüncü kez lastik şambrelin üstüne kendisi oturdu. Bugüne kadar hep kendisinin aracı kullanan olduğunu ilk defa rafting yapacağını söyleyen Toptaş, Marancıgil'in pilotluğunu yaptığı kar raftinginde iki kez düştü. Yeniden aracva bağlı şambrele binen Toptaş, rafting turunu tamamladı. Karla kaplı arazide 4x4 araçlarla adrenalin yaşayan kulüp üyeleri, doğa severleri ve spor tutkunlarını Erzurum'a davet etti.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Araçlar ve izleyenlerin görüntüsü



-Lastiğin aracın arkasına bağlanması



-Kadın üyenin rafting için hazırlanması



-Kar üstünde raftingi tamamlayan kadının karlı hali



-Şafak Seda Marancıgil'in raftinge hazırlanması



-Marancıgil'le röp



-Raftingden detay



-Lokman Toptaş'la röp



-Rafting yapan Toptaş'ın lastikten düşmesi



-Rafting sonu Toptaş'la röp



HABER-KAMERA: Salih TEKİN/ ERZURUM,



============================



60 yıldır bez dokumacılığı yapıyor



Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Dağahmetçe köyünde yaşayan Melek Önel (75), geleneksel el sanatlarından olan bez dokumacılığı yapıyor. Annesinden kalma ağaç tezgahta 60 yıldır bez dokuyan Önel, ürettiği ürünlerde elde ettiği gelirle aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Bayramiç ilçesine 25 kilometre uzaklıkta, Kazdağları eteklerinde yer alan Dağahmetçe köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Melek Önel, geleneksel el sanatlarından olan bez dokumacılığını yaşatmaya çalışıyor. Annesinden kalma 70 yıllık dokuma tezgahında, 100 yıl öncesinin kıyafetleri ve iç çamaşırlarının yanı sıra gelinlik kızların çeyizleri için hazırlanan peşkir, havlu ve sehpa örtülerini unlu sudan çıkarıp, kuruttuğu ipliklerle çeşitli motifler işleyerek dokuyor.



İPLİKLERİ UNLU SUDA KAYNATIYOR



Melek Önel, önce ham pamuk ipliklerini unlu su ile bir kazanda kaynatıyor, ardından da bahçesinde kurutuyor. Kuruyan iplikleri çıkrık diye tabir edilen bir düzenek ile yumak haline getiren Önel, tezgahta çeşitli motiflerle süslediği el dokuması ürünleri dokuyor. Ağaç tezgahında bez dokuyarak el sanatlarını yaşatan Önel, sanatından elde ettiği gelirle, aile ekonomisine de katkıda bulunuyor. Gelinlik çağındaki kızların çeyizleri için yapılan bez dokumalar, 100 ile 200 TL arasında alıcı buluyor.



60 YILDIR DOKUYOR



El dokumasını annesinden öğrendiğini belirten Melek Önel, "Bez dokumacılığını 60 yıldır devam ettiriyorum. Kızıma da öğrettim. Fakat o dokumuyor. Bu gelenek bizle birlikte yörede yok olacak. Ürettiğim sadece yöresel kıyafetler değil, aynı zamanda genç kızların çeyizleri için peşkir, havlu, sehpa örtüleri de dokuyorum. Ayvacık bölgesinde bu işin pazarlamasını yapan toptancılara talep ettikleri sayıda ürünlerimi teslim ediyorum. Turistik bölgelerde, özellikle Assos'ta bu ürünler yerli ve yabancı turistlere satılıyor" dedi.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Kazanda iplikleri kaynatırken görüntü.



-İplikleri kurutmak için asarken görüntü.



-Dokuma tezgahının başında çalışırken görüntü.



-Çıkrık ile ip sararken görüntü.



-Fatma Melek Önel ile röportaj.



-Dokuduğu ürünlerden görüntü.



Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),



======================================================



Burdurlu sporcular madalyaları topladı



Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Burdur'dan katılan sporcular 9 madalya ile döndü.



Antalya'da 14-20 Ocak tarihleri arasında yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasına katılan Burdur'dan katılan sporcular bir birincilik, 3 ikincilik, 5 üçüncülük elde etti. Kick Boks Burdur İl Temsilcisi ve Antrenör Deniz Sögü Koç "Türkiye Şampiyonasının ilk ayağına 10 sporcu ile katıldık. Dokuz derecemiz var. Daha fazla derece elde edebileceğimiz daha iyi sporcularımız var ama müsabaka giderlerinden dolayı az sporcu götürmek zorunda kalıyoruz. Bir turnuvaya katılmak bir sporcu için 1200 liraya mal oluyor. Bunu da her sporcu kendi cebinden karşılıyor. Sponsorların desteğine ihtiyacımız var" dedi.



Turnuvada +70 Kg'da Türkiye birincisi olan Gökçenur Tarhan da "Sponsorumuz olmadığı için malzemelerimizi kendimiz alıyoruz. Maçlara cebimizden para harcayarak gidiyoruz. Bütün iller sponsor desteği ile turnuvalara geliyor. Bizim de sponsor desteğine ihtiyacımız var. Biz Burdur'u temsil ediyoruz. Burdur adına dövüşüyoruz. Üç arkadaşımla birlikte nisan ayında Avrupa kupasında milli takımda Burdur'u temsil edeceğiz. Burdurlulardan bizlere destek olmasını bekliyoruz" dedi.



Turnuvada Gökçenur Tarhan Büyük Bayanlar +70 kg K1 Rules branşında Türkiye 1'incisi, Zeynep Gültekin Büyük Bayanlar 56 Kg K1 Rules Türkiye 2'incisi ve 56 Kg Full Contact Türkiye 3'üncüsü, Duygu Yıldıran +70 Kg Genç Bayanlar Türkiye 2'incisi, Furkan Avcı 63 Kg Yıldız Erkek Point Fighting Türkiye 2'ncisi, Elif Aynur 65 Kg Büyük Bayanlar Light Contact ve Kick Light Türkiye 3'üncüsü, Davut Kaya 79 Kg Büyük Erkekler Point Fighting Türkiye 3'üncüsü, Ömer Büyükoğlu 84 Kg Genç Erkekler Point Fighting Türkiye 3'üncüsü, Edanaz Savaş 32 Kg Minik Bayanlar Point Fighting Türkiye 3'üncüsü oldu.



Gökçenur Tarhan, Elif Aynur, Zeynep Gültekin ve Davut Kaya, 4-7 Nisan'da Antalya'da yapılacak Uluslararası Açık Kick Boks Turnuvasında mücadele edecek milli takım kadrosuna alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------------



-Antrenmandan detay



-Deniz Sögü Koç ile röp.



-Antrenmandan detay



-Gökçenur Tarhan ile röp.



-Antrenmandan detay



Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

