Dha Yurt Bülteni -3

18 yaşındaki Tuğçe'yi, babası uyurken tüfekle öldürdüAdana'nın Kozan ilçesinde Kadir Tatar (52), kızı Tuğçe Tatar'ı (18) uyurken av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

18 yaşındaki Tuğçe'yi, babası uyurken tüfekle öldürdü



Adana'nın Kozan ilçesinde Kadir Tatar (52), kızı Tuğçe Tatar'ı (18) uyurken av tüfeğiyle vurarak öldürdü.



Olay, ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kadar Tatar, kızı Tuğçe Tatar'ı yatağında uyurken henüz bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Kadir Tatar, oğlunu arayarak, 'Yanlışlıkla Tuğçe'yi vurdum' dedi. Oğlunun ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kadir Tatar, polislere kapıyı açmadı. Bunun üzerine polis ekipleri, kapıyı kırıp girdikleri evde Kadir Tatar'ı gözaltına aldı. Tatar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Tuğçe Tatar'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



TUĞÇE'NİN 'BABA' PAYLAŞIMI: BABA ÜZER Mİ EVLADINI



Adana'nın Kozan ilçesinde babası Kadir Tatar tarafından uyurken öldürülen Tuğçe Tatar'ın babasına Facebook adresinden yaptığı paylaşımlarla serzenişte bulunduğu ortaya çıktı. Tuğçe Tatar'ın 21 Ocak'ta yaptığı 2 paylaşım şöyle;



"Bir baba üzer mi evladını, kırar mı? Gözünün içine baka baka yalan söyler mi bir baba? Hem de nasıl. Hem de tüm duygularını tek tek ezer bir baba. ve ona rağmen ayakta kalmaya çalışırsın, onun gibi olmamaya çalışırsın, kendini parçalarsın belki bir şeyler yoluna girer diye. Ama hiçbir şey yoluna girmez. ve baban varmış gibi hissetmezsin hiçbir zaman. Bir şeyler paylaşabileceğin bir baba figürün hiç olmaz.", "Hayatta en güzel ikililerden biridir baba-kız ilişkisi. Yaşamayanın içinde bir eksiklik oluşturan ve bunu tüm ömrünce hissedeceği bir şeydir bu. Bazıları için pembe bulutların üstüdür babalarıyla olan anıları bazıları için ise kara bulutlardır yağmurların yağdığı.??"



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), -



==================



Polis amiri, kaçak kazı için zırhlı araç yönlendirmiş



Diyarbakır Silvan'da Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle geçen hafta aralarında Silvan Emniyet Müdürü Ömer Öztürk ile 4'ü polis 8 kişinin tutuklandığı operasyonla ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Tutuklananlar arasında bulunan Nöbetçi Amir Komiser Serkan C.'nin kaçak kazıya resmiyet kazandırmak ve fazla dikkat çekmemesi amacıyla ihbarların önüne kesmek için olay yerine zırhlı polis aracı yönlendirdiği ifadelerde yer aldı.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak define aranacağı yönünde ihbar üzerine teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan araştırmada Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk, komiser yardımcısı Bekir B., komiser yardımcısı Serkan C., polis memurları Ali P. ve Abdulmüddalip G.'nin de aralarında bulunduğu bir grup kişinin olaya karıştığı belirlenince durum, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a bildirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın, "Ne gerekiyorsa yapılacak" dediği kaçak define arayıcılarına yönelik talimatı ile Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatıldı.



KAZI ÖNCESİ EMNİYETTE ÖNLEM ALINDI



Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk ve suça karışan ekibi, meslektaşlarının kendilerini takip ettiklerinden habersiz kaçak kazı için harekete geçti. Komiser yardımcılarından Serkan C. olay gecesi İlçe Emniyet Amirliği'nde Nöbetçi Amir olarak görevlendirildi. Öztürk ise diğer rütbelilerin tarihi konağın bahçesindeki kaçak kazıya müdahale etmelerini engellemek amacıyla hepsini odasında topladı. Nöbetçi Amir Serkan C., '155 Polis İmdat' ihbar hattındaki görevli polis memurunu arayarak kendilerinin bir çalışması olacağını, kazı yapıldığına ilişkin ihbar telefonu geldiğinde ekip göndermemelerini ve kendisinin aranmasını istedi.



YOĞUN İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE ZIRHLI POLİS ARACI SEVK EDİLDİ



Aralarında polis memurlarının da bulunduğu ekip söz konusu adreste kazı yaparken, çevredeki vatandaşların yoğun şekilde ihbarda bulunuldu. Ancak 155 hattında bulunan polis memuru kendine söylenilen emri yerine getirip hiçbir şey den habersiz durumu Nöbetçi Amir Komiser Serkan C.'ye bildirdi. Bunun üzerine Serkan C., kaçak kazıya resmiyet kazandırmak ve fazla dikkat çekmemesi amacıyla ihbarların önüne kesmek için olay yerine zırhlı polis aracı yönlendirdi.



EMNİYET MÜDÜRÜ ASLAN'IN TALİMATIYLA OPERASYON BAŞLATILDI



Tüm hazırlıklarını tamamlayan kaçak define arayıcıları kendilerini takibe alan meslektaşlarından habersiz söz konusu bölgede kazı yapmaya başladıkları sırada Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın da talimatıyla operasyon başlatıldı. Kaçak kazı yapan ekip henüz 1 metre kazdıkları sırada uzun süredir takip eden polisler baskın yaptı. Kazı yapılan aramada ise kazma, kürek, dedektör gibi malzemeler ele geçirildi.



Olay yerinde bulunan komiser yardımcıları Bekir B., polis memurları Ali P., Abdulmüddalip G, sivil vatandaşlar Mahfuz A, Nesih T., Abdulvahap K., Arif A. ve İsamettin Ç. ile o gece nöbetçi amir olan komiser yardımcısı Serkan C. ve Silvan Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'de gözaltına alındı.



TERÖRİSTLERİN KAÇARKEN GÖMDÜKLERİ PARA VE ALTINLARI ARIYORDUK



Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin verdikleri ifadede, "Sur olayları sırasında kaçan teröristlerin altın ve paraları buraya gömdüklerini öğrendik. Bu nedenle kazı yapıyordukö dedikleri öğrenildi. Ancak yapılan tespitlerde bahsedilen evrakla ilgili herhangi bir resmi işlem yapmadıkları belirlendi. Polis soruşturmayı derinleştirdiğinde gerçek ortaya çıktı. Şüphelilerin kazıyı Ermenilere ait altınların buraya gömülü olduğu duyumları üzerine yaptıkları öğrenildi.



POLİS MÜDÜRÜ İLE BİRLİKTE 8 KİŞİ TUTUKLANDI



Sorgularının ardından mahkemeye sevkedilen şüphelilerden Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk, komiser yardımcısı Bekir B., komiser yardımcısı Serkan C., polis memurları Ali P. ile Abdulmüddalip G ve sivil şüphehiler Arif A., Nesih T., Abdulvahap K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ANNESİ RÜYAYA YATMIŞ



İddiaya göre tutuklananlar arasında bulunan ziraat mühendisi Abdulvahap K.'nın annesinin de defineyi bulmak için istihareye yattığı ve kazı sırasında oğlunu telefonla yönlendirdiği öğrenildi.



Haber: Müslim SARIYAR, -



=================



109 yaşındaki Ali Rıza Can, Erdoğan'ı görmek istiyor



Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan ve çocukluk döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ü görme şansını yakalayan 109 yaşındaki Ali Rıza Can, ölmeden görmek istediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. 9 çocuk ve 38 torun sabihi Can, "Sayın Cumhurbaşkanım, Allah size uzun ömürler versin. Sizi çok görmek istiyorum" dedi.



Milli mücadele yıllarında ülkenin dört bir yanını ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, 1931 yılında Silifke'ye geldi. Dönemin protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Atatürk, halka hitabında milli mücadelenin önemini vurguladı. O tarihte 21 yaşında olan Ali Rıza Can ise Atatürk'ü yakından görme fırsatı buldu. O anı hayatının dönüm noktası olarak kabul eden Can, çocuklarını da Mustafa Kemal'in hatıraları ve kahramanlıkları ile büyüttü. Hayatı boyunca ilke ve inkılaplarından vazgeçmediği Atatürk'ü zaman zaman torunlarına da anlatan Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da Atatürk kadar değer verdiğini dile getirdi.



En kısa sürede Erdoğan ile görüşmek istediğini ifade eden Can, "Reis-i Cumhur Erdoğan'ı da görmek istiyorum. Yaşamasını istiyorum. Allah uzun ömür, bol kısmet versin. Başımızda sağolsun. Cumhurbaşkanımız gibi kimse güzel konuşamıyor. Ben daha görmedim. Konuşmayı yaratıyor. Bundan 90 sene önce üç okka tuzu olan ev zengin sayılırdı. O yokluk, o fakirlikten kurtardı. Biz askerde dört ayda bir mektup gelirse seviniyorduk. Şimdi televizyonlar, telefonlar var. Rahatlıkla konuşabiliyorlar" dedi.



Hükümetçe yapılan hizmetlere de değinen Can, "Ben cahillikten çok çektim. Kendi evlatlarımı okuttum, torunlarımı da okutmaya devam ediyorum. O zamanlar en büyük oğlumu okutuyorum. Şimdilerde o günleri hatırladıkça vicdanım sızlıyor. Köyün aşağısına iner, pazar günü harçlığını verirdim. Tek başına, yürüyerek Silifke'ye 8 saatte giderdi. Aklıma geldiğinde üzülürüm. Fakat bugün, Tayyip Erdoğan'ın gününde Silifke 20 dakikaya indi. Yollar, tüneller, Allah o adamı görmeyi bana nasip etsin" diye konuştu.



Babasına Işıklı Mahallesi'ndeki evinde bakan Zafer Can (60) ise "Babam bize hep Atatürk'ü anlattı. Yıllar sonra evimizde Erdoğan'ı konuşuyoruz" ifadesini kullandı.



Görüntü Dökümü



-------------



Ali Rıza Can'dan genel görüntü



Detay görüntü



Ali Rıza Can ile röportaj



Dışarı çıkışı ve ağaç budama görüntüsü



SÜRE: 01'52" - BOYUT: 932 MB



Haber-Kamera: Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin),



=================



Boşanmak istemeyen kocasının iş yerini benzin dökerek ateşe verdi (YENİDEN)



Adana'da Nurşen B.(28), boşanmayı kabul etmeyen eşi Sefa B.'nin (56) işyerini, benzin dökerek ateşe verdi. Gözaltına alınan kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



İddiaya göre, Nurşen B., dün öğle saatlerinde elinde bir bidon benzin ile boşanmak istediği eşi Sefa B.'nin, Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde bulunan, demir profil üretimi yapan işyerine geldi. Nurşen B., iş yerini benzini döküp, ateşe verdi ardından da kaçtı. Alevlere işçiler yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Polisin yakalayarak gözaltına aldığı Nurşen B. ifadesinde eşiyle 9 yıl önce evlendiklerini ve 3 çocukları olduğunu anlatarak, "Eşimden boşanmak istiyorum. Ancak kendisi mal varlığından pay vermemek için, ayrılmayı kabul etmedi. Aramızda bu nedenle sıkıntı oldu ve olayı bu yüzden gerçekleştirdim" dedi. Sefa B.'nin şikayetçi olmadığı Nurşen B. serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,-



=====================



'Tepkilerle yaklaşırsak çocuklarımıza faydamız olmaz'



Adana'da, uzman psikolog Sabri Yurdakul, ebeveynlerin, çocuklarını karnelerindeki notlara göre yargılamamaları gerektiğini söyledi. Yurdakul, "'Çalıştığını görüyorum ve bu benim için yeterli' diye yaklaşırsak onların gayretini artırmış oluruz. Aksine 'Bu nasıl not, sen nasıl tembelsin?' diye tepkilerle yaklaşırsak çocuklarımıza faydamız olmayacak" dedi.



Uzman psikolog Sabri Yurdakul, çocukların karnesindeki düşük notların ve derslerdeki başarısızlıklarının nedeninin 'tembellik' olarak algılanmaması gerektiğini, bu durumun başka temel problemlerden kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Başarısız çocuğun aile ve eğitim hayatında ciddi problemler olabileceğini belirten Yurdakul, aile içi sorunlar, dikkat eksikliği, sınav kaygısı ve verimli çalışamama gibi faktörlerin başarıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Yurdakul, "Düşünün ki evinizde sürekli bir kavga ortamı var. Bakıyorsunuz ki çocuğunuz, ders notları düşmeye başlamış. Bu çocuklarımızın ruhsal dünyasının derslerine yansımasıdır; çünkü çocuklarımızın üzüntülü ve mutsuz olduklarında ders çalışamazlar. Kafalarını derslere yoğunlaştıramazlar. Aynı durum, dikkat eksikliği için de geçerlidir. Dikkat eksikliği, sadece sınavlarda dikkatsiz davranmak ya da odaklanmamak değildir. Çocuklarımız; evde dersin başına oturamazlar. çabuk sıkılırlar. Öğrendiklerini aklında tutamaz ve bakarız ki bildikleri konularda dahi birçok hatalar yapmıştır" diye konuştu.



Ailelerin, çocuklarının ders notlarına odaklanıp, onları sürekli eleştirmek yerine dersler konusundaki gayretlerine odaklanması gerektiğini vurgulayan Sabri Yurdakul, "Çocuklarımıza 'Ben senin çalıştığını görüyorum ve bu benim için yeterli' diye yaklaşırsak onların gayretini artırmış oluruz. Bunun aksine 'Bu nasıl bir not, sen nasıl tembel bir insansın?' diye tepkilerle yaklaşırsak çocuklarımıza hiçbir faydamız olmayacaktır. Bu yüzden onlara karşı kullandığımız dil çok önemlidir. Ne çok fazla cesaret vermek için 'Ben sana güveniyorum, en güzel notları alacaksın' diye onları baskı altına almalıyız ne de onları sürekli eleştirip, kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olmalıyız" dedi.



Görüntü Dökümü



--------



Uzman Psikolog Sabri Yurdakul ile röp.



Karne alan çocuklardan genel ve detay *ARŞİV



SÜRE: 02'41" BOYUT: 297 mb



Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,



================



Olimpiyat renkli evler ilgi odağı oldu



SAMSUN'da 2 yıl önce İşitme Engelliler Olimpiyatları'na hazırlık kapsamında kent merkezindeki bazı sıvasız evler yapılan düzenlemeyle olimpiyat renklerine boyandı. Olimpiyat halkalarında yer alan renklerle boyanan ve kentin silueti değiştiren rangarenk evler, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.



Kentte 2017'de, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen dünyanın 3'üncü en büyük spor organizasyonu olarak kabul edilen 23'üncü İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesi kent merkezindeki boyasız ve sıvasız evler için düzenleme yapıldı. Olimpiyat halkalarının rengi olan sarı, mavi, siyah, yeşil ve kırmızı renklerle boyanan evler sayesinde kentin silueti de değişti. Rengarenk evler yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Fotoğraf sanatçılarının yanı sıra vatandaşlar da, fotoğrafladıkları renkli evleri, sosyal medyada paylaşıyor.



'KENTE BÜYÜK RENK KATTI'



Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, evlerin kente renk kattığını söyledi. Toktaş, "Burada amaç görsel kirliliği ortadan kaldırmaktı. Nitekim de, buna ulaşıldı. İkinci olarak da şehre girişte ve çıkışta çok fazla dikkat çekiyor. Bu anlamda çok ciddi bir şekilde sosyal medyada fotoğrafları paylaşılmaya başlandı. Burada oluşturulan alan Samsun'un tanıtımı ve bilinirliği konusunda büyük bir katkı sağladı. Hiç beklenmeyen bir etki oluştu. Böyle bir etkiyi bekliyordum. Avrupa'da örneklerine baktığımızda İtalya'da, Küba'da, Kosta Rika'da yine aynı şekilde Fransa'da burada olduğu gibi bu tür evlerin bir arada olduğu sokaklar ya da mahalleler görüyorsunuz. Hatta İtalya'da aynı Özellileri taşıyan 5 mahalle Unesco tarafından koruma altına alınmış durumda. Bu tür alanların geliştirilerek, hem görsel kirliliği toparlaması açısından faydası olacağını düşünüyorum. Ayrıca burada fotoğraf çekip paylaşanlar, kentin bilinirliği açısından büyük önem taşıyor" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------



-Alandan detaylar



-Renkli Evlerden detaylar



-Röportaj



-Kentten detay



(SÜRE: 4.07 ) (BOYUT: 461 MB)



Haber-Kamera: Hüseyin KALAY- SAMSUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Babasının Cinayetine Kurban Giden Tuğçe Böyle Sitem Etmiş: Baba Üzer mi Evladını?

Vicdansız, 5 Aylık Hamile Karısının Vücudunda Kırılmadık Yer Bırakmadı!

Türkiye'nin Efsane İsmi Barış Manço, 20. Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor

Barlar Sokağındaki Yasak Aşk Cinayetinin Sır Perdesi Aralanıyor: Sevgilisini Kendi Kardeşinden Kıskanmış