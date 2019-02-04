Dha Yurt Bülteni -3

Cipinin nasıl soyulduğunu anlayamadıAdana'da, sabah yürüyüşüne çıkan Mehmet Bozdoğan (40), döndüğünde cipinin içindeki 650 euro ve bin lirasının çalındığı fark etti.

Cipinin nasıl soyulduğunu anlayamadı



Adana'da, sabah yürüyüşüne çıkan Mehmet Bozdoğan (40), döndüğünde cipinin içindeki 650 euro ve bin lirasının çalındığı fark etti. Bozdağan, 'Aracımın camı kırılmamış, kapısında oynama yok. Acaba hırsızlar beni yeni geliştirdikleri bir sistemle mi soydu?' notuyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Olay, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Dilberler Sekisi mevkiinde meydana geldi. Tarım ve otomotiv alım satımı yapan Mehmet Bozdoğan, sabah saatlerinde cipini park edip, yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra aracına dönen Bozdoğan, torpidosunun açık olduğunu fark etti. 650 euro ve bin lirasının yerinde olmadığını gören Bozdoğan, camlarında kırık olmadığını, kapı kilitlerinde de zorlanmadığını görünce şaşırdı. Cep telefonunu ve bazı elektronik eşyalarının yerinde olduğunu gören Bozdoğan, polisi aradı.



Bozdoğan, sosyal medya hesabından 'Arkadaşlar, şu anda aracım Dilberler Sekisi mevkiinde soyuldu. Lütfen dikkatli olun. Aracımı kilitlediğimi hatırlıyorum, döndüğümde param yoktu. Fakat hırsız parayı görünce cep telefonu ve diğer elektronik eşyalarımı almamış. Camı kırmamış, kilitlerinde oynama yok. Acaba hırsızlar beni yeni geliştirdikleri bir sistemle mi soydu?' notuyla paylaşımda bulundu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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- Mehmet Bozdoğan'ın aracından görüntüler



- Mehmet Bozdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapması



- Mehmet Bozdoğan'ın konuşması



SÜRE: 02'41" BOYUT: 297 mb



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,



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Van'a, 7,5 milyon dolarlık yatırımla güneş enerji santrali



Türkiye'nin en çok güneş gören illerinden olan Van'a 7,5 megawatlık kurulu gücünde 7,5 milyon dolarlık yatırımla Güneş Enerji Santralli (GES) kuruldu. Yaklaşık olarak 2 bin 500 hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek tesis üretime başladı.



Van güneşli gün sayısı ile GES yatırımlarına uygun arazi varlığı açısından Türkiye'nin en önemli kentleri arasında yerini alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun belirlediği güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek bölgeler arasındaki 28 il arasında da Van en yüksek ikinci kotayı aldı. Van'daki güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmek isteyen ve Türkiye'deki enerji açığını gidermek için yatırımcılar da girişimlerini sürdürüyor. Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Atmaca köyünde, Farges Üretim AŞ., Nur-Ges Üretim A.Ş., Lav GES A.Ş. ile Silis GES üretim A.Ş ortaklığında 114 bin metrekare alan üzerine güneş enerji santrali (GES) kuruldu. Yaklaşık 100 kişilik ekiple 2,5 aylık çalışmanın ardından 15 Ocak'ta faaliyete giren tesis, 2 bin 500 hanenin elektrik ihticanı karşılayacak kapasiteye sahip.



Tesisin işletme sorumlusu Elektrik Mühendisi Ümit Aksaç, çok zor kış şartlarına rağmen tesisi 2,5 ayda faaliyete geçirdeklerini söyledi. Aksaç, "Bu tesis Tarım ve Kırsal Kalkınma Hibe Programı kapsamında 7,5 milyon dolarlık yatırımla sağlandı. Kurulumunu EPC firması Eliss Enerji Limited Şirketi, Mirsu Mühendislik Limited Şirketi, Ofis 2a Mimarlık Limited Şirketi sağladı. Ocak ayının 15'inde üretime geçtik. Kurulan GES Tuşba ilçesine ait köylerin enerji ihtiyacını karşılayabilicek güçtedir. "



Görüntü Dökümü



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-Drone ile güneş enerji santrali görüntüsü



-Güneş enerji panellerinden genel ve detay görüntüler



-Ekiplerin trafolarda çalışması



-Tesisin genel ve detay görüntüleri



-Tesisin işletme sorumlusu Elektrik Mühendisi Ümit Aksaç ile röportaj



-Güneş enerji panellerinden drone ile genel görüntüler



-Santralden detay görüntüler



SÜRE: 2 DAKİKA 53 SANİYE



BOYUT: 559 MB



Haber-Kamera: Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/ VAN,-



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Amcasının oğlunu tabanca ile bacağından vurdu



Adıyaman'da, Tayfun Aydemir (48) tartıştığı amcasının oğlu Mahmut Aydemir'i (40) tabanca ile bacağından vurdu.



Olay, sabah saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Tayfun Aydemir ile kuzeni Mahmut Aydemir arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Tayfun Aydemir, yanındaki tabanca ile Mahmut Aydemir'i sağ bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan Mahmut Aydemir'i ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



POLİSE; 'BEN VURDUM' DEDİ



Bu arada olay yerinde inceleme başlatan polis, olay mahallinde bulunanlara Mahmut Aydemir'i kimin vurduğunu sordu. Kalabalıkta bulunan Tayfun Aydemir, polislerin sorusuna 'Ben vurdum' karşılığını verdi. Bunun üzerine Aydemir, yanındaki suç aleti tabanca ile gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Görüntü Dökümü



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Olay yeri ve yerdeki yaralı



Sağlık görevlilerinin müdahalesi



Yaralı ambulansa alınması



Şüphelinin gözaltına alınması



Şüphelinin yaralı başında beklemesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 290 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



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Şehrin simgesi olacaktı, 13 yıldır bir çivi çakılmadı



Zonguldak'ta, 2006 yılında faaliyetine son verilen Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait lavuar (kömür yıkama tesisi) alanına, mülkiyet sorunu çözülemediği için geçen 13 yılda bir çivi bile çakılamadı. Zonguldak Belediyesi'nin ödüllü proje yarışması düzenlediği 141 bin metrekarelik alan yıllardır otopark olarak kullanılıyor.



TTK, 1957'de kent merkezine yakın bölgede bulunan Terakki Mahallesi'nde 141 bin metrekare alanda kurulan kömür yıkama tesisi kurdu. Tesiste 49 yıl boyunca TTK'nın Kozlu ve Üzülmez Müessese Müdürlükleri'nde üretilen kömürler yıkandı. Tesis 2006 yılında, ekonomik ömrünü tamamladığı ve kurumun ihtiyacına cevap vermediği gerekçesiyle devre dışı bırakıldı. Tesisin söküm çalışmalarına başlandığı sırada Mimarlar Odası Zonguldak Şubesi, alanın koruma altına alınması için Karabük Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kurulu'na başvurdu. Kurul, Cumhuriyet'in ilk sanayi yapılarından olan ve kömür kültürünü gösteren 'Endüstri mirası' olarak değerlendirdiği lavuar alanındaki bir bina ile 3 kuleyi koruma altına aldı. Zonguldak Belediyesi, alanı kongre merkezi, çağdaş sanatlar galerisi ve sergi salonu, sinemalar, kafe, restoran ve dükkanlar, yürüyüş parkurları, oturma alanları olarak değerlendirmek için 2010 yılında 60 bin lira ödüllü proje yarışması düzenledi. Yarışmada birinci gelen proje, bir kısmı TTK, bir kısmı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait söz konusu arazinin önce hazineye sonra belediyeye devrinin gerçekleştirilememesi nedeniyle uygulanamadı. Yapılan girişimler sonucunda Karabük Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kurulu alandaki atıl durumda bulunan bina için koruma kararını kaldırdı. Bina, belediye ekiplerince yıkıldı. Ancak geçen sürede arazinin tamamının hazineye devri yapılamayınca geçen 13 yılda alana bir çivi bile çakılamadı. Yapılacak projeyle kentin simgesi halini alacak alan mülkiyet sorunu çözülemeyince otopark olarak kullanılmaya başlandı.



HAZİNE DEVRİ İÇİN İSTENEN ÜCRET ÖDENMEDİ



Zonguldak Valliği'nin girişimleri sonucu, alanın TTK'ya ait bölümünün hazineye devri konusunda anlaşma sağlandı. Ancak Milli Emlak Genel Müdürlüğü, devir için anlaşılan parayı TTK'ya yatırmaması nedeniyle anlaşma sonuçlanmadı. TTK yetkilileri, yaklaşık 60 milyon lira tutarındaki paranın TTK'ya yatırılması durumunda arazinin tamamen hazineye devredebileceği ve uygulanması planlanan projenin önünde hiçbir engel kalmayacağını söyledi.



BELEDİYE BAŞKANI: PROJE HAYATA GEÇİRİLMELİ



Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, lavuar alanındaki sorunun çözülmesi durumunda belediyenin yaptığı projeyi hayata geçirmek istediklerini söyledi. Sorunun çözümü konusunda büyük ölçüde mesafe alındığını ifade eden başkan Akdemir, şöyle dedi:



"Enerji Bakanlığı yerin hazineye devri için çalışmalar son aşamaya kadar gelindi. Eğer hazineye devredilirse hazineden belediyelere tahsis daha kolay oluyor. Kanunda daha kolaylaştırıcı madde koymuşlar. O maddeyi çözebilirsek oraya talibiz zaten. Bizim orayla ilgili yaptığımız yarışma ve birinci gelen projemiz var. Ufak tefek değişiklikler olabilir. Biz orayı sağlıklı bir şekilde halkımızın kullanımına sunmak istiyoruz. O proje hayata geçirilmeli."



HALK SOSYAL ALAN OLARAK KULLANILMASINI İSTİYOR



Alana yakın yerde yaşayan Hakan Ayna, alanın yıllardır boş ve atıl vaziyette durduğunu söyledi. Alanın sosyal tesisler yapılarak kullanılabileceğini ifade eden Hakan Ayna, "Herhangi bir sosyal aktiviteyi destekleyici bir alan yapılsa halk arasında memnuniyetle karşılanır. Bir ara konserler yaptılar şimdi onlarda yok. Keşke güzel bir şey yapılsa da insanlar değerlendirse ama gelin görün ki 13 yıldır bu halde. Demek ki bizim dediklerimiz yetkililer için bir şey ifade etmiyor." dedi.



Esnaf Niyazi Şen de kent merkezine en yakın boş arazinin yıllardır kullanılamamasının yerel yöneticilerin başarısızlığı olduğunu ifade etti.



Görüntü Dökümü



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-Alanın drone ile görüntüsü



-Yerden detaylar



-TTK işçisi Harun Demir ile röp.



-Hakan Ayna ve Niyazi Şen ile röp.



-Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ile röp.



-Yapılmak istenen proje



-Yıkımdan arşiv görüntü



Süre : (8.23) Boyut: (938 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,



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İkizlerin 11 yıllık 'şaşılık' sorunu çözüldü



Antalya'da ikiziyle 31 haftalık doğan Ali Koca'nın sol gözündeki kayma (şaşılık), ilerde düzelebileceği düşünülerek ihmal edilince 11 yıl boyunca günden güne ilerledi. Görmesinde bulanıklık başlayan, sürekli elleriyle gözlerini ovuşturan Ali doktora götürüldüğünde ise acil ameliyata alındı. İkiziyle doktora gelen Ahmet'in de sol gözünde gizli kayma olduğu belirlendi. Ali'nin şaşılığı ameliyatla, Ahmet'inki gözlükle düzeldi.



Küçük Ali'nin ameliyatını gerçekleştiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Seçil Özdemir Şahin, 12 yaşlarına giren Ali ve Ahmet Koca adlı ikizlerin prematüre retinopatisi açısından riskli erken doğmuş bebekler olduğunu, doğduklarında göz takipleri yapılmasına karşın daha sonra hiç kontrole gelmediklerini kaydetti.



İkizlerin yıllar sonra birinde şaşılık, diğerinde görme kusuru ve gizli şaşılıkla kendilerine başvurulduğunu ifade eden Opr. Dr. Şahin, "Ali bize gözde kayma şikayetiyle geldi. Aslında uzun süredir şaşılığı varmış. Biz hemen ameliyata alınması gerektiğini söyledik. Yaşı bu ameliyatlar için ileri olmasına rağmen tam düzelme sağlandı" dedi. Opr. Dr. Şahin, "Ali'nin ikizi Ahmet'te ise yine aynı gözde gizli şaşılık belirledik. Ancak gözlükle çözülebilir" diye konuştu.



'ŞAŞILIK AMELİYATI 6 AYDAN İTİBAREN YAPILABİLİR'



Doğuştan şaşılık olan çocukların ameliyatının 6'ncı aydan itibaren yapılabildiğini kaydeden Opr. Dr. Şahin, "Bu hastalıkta görmeyi etkileyen durum varsa bir süre sonra göz tembelliği oluşur. Bu da çocuğun başarısını etkiler. Ayrıca şaşılık direkt çocuğun sosyal ortamını etkileyen bir durum. Hiçbir görme bozukluğu olmasa bile çocuğun sosyal gelişimi açısından şaşılığın düzeltilmesini öneriyoruz" dedi.



'KEŞKE FARK ETTİĞİMİZDE ÖNLEM ALSAYDIK'



Antalya'nın Aksu ilçesinde oturduklarını belirten anne Firdevs Koca (35), Ali'nin şaşılığını doğuştan fark ettiklerini, ileride düzelebileceği umuduyla bu kadar yıl beklediklerini söyledi. Anne Koca, "Ali ve Ahmet 31 haftalık doğdu. 40 gün kuvözde kaldılar. Ali'nin göz kaymasını bebekken fark ettik. Fazla önemsemedik. Sonra düzelir dedik. Ama bunca yıl düzelme olmadı. Ali'nin görmesi bulanıktı, sürekli gözlerini ovuşturuyordu. Bunun üzerine doktora geldik. Keşke en başta önemseyip önlem alsaydık" diye konuştu.



Ali'nin gözündeki şaşılık ameliyatla düzeltildiği için çok mutlu olduklarını söyleyen Firdevs Koca, "Çok şükür. Şimdi çok iyi. İkizi Ahmet'te de gizli kayma varmış. Artık iki çocuğum için de daha dikkatli oluruz. Devamlı kontrole getiririz" dedi.



Görüntü Dökümü



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Op.Dr.Seçil Özdemir Şahin'in Ali'yi muayene ederken görüntüsü



Op.Dr.Seçil Özdemir Şahin'in Ali ile diyalogları



Op.Dr.Seçil Özdemir Şahin ile röportaj



Anne Firdevs Koca ile röportaj



Ali'nin ikizi Ahmet'in göz muayenesinden görüntü



Ali ve Ahmet'in birlikte görüntüsü



Anne ve ikizlerin birlikte görüntüsü



Detay görüntüler



Haber: Selma KUNAR- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA)



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Germanicia Antik kentinin 2 alanı daha ziyaretçilere açılıyor - (ÖZEL) -



Kahramanmaraş'ta bir bölümü geçen yıl Ağustos ayında ziyarete açılan Germanicia Antik Kenti'nin yeni ortaya çıkarılan 2 mozaikli alanı daha turizme kazandırıldı. Arkeolog Safinaz Akbaş, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan (DOĞAKA) ayrılan 1 milyon liralık bütçe ile yeni bulunan alanları yıl sonunda ziyarete açmayı planladıklarını söyledi.



2007 yılında Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir evde yapılan kaçak kazı sonucu ortaya çıkarılan Germanicia Antik Kenti'nin turizme kazandırılması adına bölgede kazı çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalarda antik kentin Dulkadiroğlu, Bağlarbaşı, Şeyhadil ve Namık Kemal Mahalleleri'nin tamamı ile Kanuni Mahallesi'nin de bir kısmını kapsadığı belirlendi.



Germanicia Antik Kenti'nin M.S. 1'inci yüzyılda kurulduğunu ancak bugüne kadar yapılan kazılarla şehrin M.S. 4'üncü ve 6'ncı yüzyıllarına ait mozaik ve kalıntılarına ulaştıklarını belirten Safinaz Akbaş, "Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait olduğu tespit edilmiştir. Ancak ileriki zamanda yapılan kazılar sonrası tabii ki daha erken döneme ait verilere ulaşmamız mümkündür" dedi.



'2019'UN SONUNA DOĞRU ZİYARETÇİYLE BULUŞACAK'



Germanicia Antik Kenti'nin ortaya çıktığı 2007'den bu yana şehrin tüm kazı çalışmalarında görev alan Safinaz Akbaş, yaptıkları çalışmada mozaiklerin fazla olduğu Bağlarbaşı Mahallesi'nin kentin yerleşim alanı olduğunu belirtti. Akbaş, ayrıca yapı kalıntılarının fazla olduğu Şeyhadil Mahallesi'nin ise kent merkezi, Dulkadiroğlu ve Namık Kemal Mahallelerinin de kentin yayılım sahası olduğunu belirlediklerini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "2014-2015 yılında kazısı yapılan mozaikli alanımızın etrafına geçici koruma duvar örgüsü ve çatısı ile ziyaretçiler için yürüme platformu yapıldı. Mozaikler üzerinde restorasyon, konservasyon işlemleri gerçekleştirildikten sonra bakanlığımızın da izniyle alanımız ücretsiz olarak ziyarete açıldı. Şu an bulunduğumuz alanımızın ve 2017 yılında kazısı yapılan alanımızda kazımızda çıkan mozaiklerimizin yine etrafına koruma duvarları örülmesi, geçici çatı sistemi ve yürüme platformu yapılması ile mozaiklerimizin restorasyonunun, konservasyonunun yapılması için Sayın Valimiz Vahdettin Özkan'ın talimatıyla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında DOĞAKA'ya bir proje sunuldu ve projemiz uygulama aşamasına geçildi. 2019 yılının sonlarına doğru inşallah Bakanlığımızın da izniyle iki alanımız ziyaretçiyle buluşacak hale getirilecektir."



VİLLANIN TABANI



Kalkınma ajansının proje için 1 milyon liralık bütçe ayırdığını belirten Safinaz Akbaş, Ağustos ayında ziyarete açılan yerde 140 metrekarelik mozaiğin olduğunu, bu yıl sonunda ziyarete açılması planlanan 2 alanda da toplam 150 metrekare mozaiğin olduğunu söyledi. Ziyarete açılacak olan yerlerden biri olan Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki mozaik hakkında bilgi de veren Akbaş, "Bu taban mozaiğimizin Roma dönemine ait bir villanın salonunun taban mozaiği olma ihtimali şu an için yüksek gözükmektedir. İleriki zamanda bölgedeki diğer yerlerin kazısı gerçekleştirildikten sonra hangi yapısının hangi bölgesine ait veya hangi odasına ait olduğu tam olarak netlik kazanacaktır" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Mozaikli alan



Mozaiklerden detay



Safinaz Akbaş ile röp.



Mozaiklerden detay



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 895 MB



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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