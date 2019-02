Dha Yurt Bülteni -3

Diyarbakır'da teröristlerin sığınak ve mevzileri imha edildiDiyarbakır'ın Hazro, Lice ve Kulp ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı belirlenen 7 sığınak ve mevzide silah mühimmat ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

Yaya geçidi için yüksek eğim tepkisi



İzmir'de Konak Tünelleri'nin çıkışında bulunan yaya üst geçidinin eğiminin, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen yüzde 6'dan yüksek olduğu ve bu durumun engelliler, yaşlılar, bebek arabası ile geçmek isteyenler başta olmak üzere yayalara güçlük yarattığı belirtildi. Yaya Derneği tarafından hazırlanan raporda, eğimin yüzde 10'u bulduğu, üst geçitte kullanılan malzemelerin de yağmurlu havalara uygun olmadığı, tehlike yarattığı öne sürüldü. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da üst geçidin yayaların yürüyüşüne engel teşkil etmeyecek şekilde, yüzde 5 ile 10 arasında değişen farklı eğimler kullanılarak projelendirildiği bildirildi.



Yaya Derneği, Konak Tünelleri'nin Konak Meydanı tarafındaki giriş ve çıkışının yakınında bulunan ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yaya üst geçidi ile ilgili rapor hazırladı. Türk Standartları Enstitüsü'nün yaya üst geçitleri için belirlediği eğimin en fazla yüzde 6 olduğunu ifade eden dernek üyeleri, Konak üst geçidinin bazı noktalarında yüzde 10'a yakın eğim tespit edildiğini kaydetti. Özellikle yağışlı havalarda, yaşlı, engelli ve bebek arabalı kişiler için daha tehlikeli hale gelen üst geçidin zemininde kullanılan malzemenin de uygun olmadığı ileri sürüldü. Yaya geçidinin teknik özelliklerinin yeterli olmadığını iddia eden Yaya Derneği üyesi bedensel engelli Mahir Işık, şunları söyledi:



"Bu yaya geçidi aslında yayaların toplu ulaşım araçlarına erişebilmesi için yapılmış bir köprü ama teknik özellikleri yeterli değil. Tarihi kent merkezine yapılabilecek bir üst geçit böyle olmamalıydı. Bu kadar uzun bir köprü yapıldığında, insanlar bu üst geçidi kullanırken eğimin bu kadar fazla olmaması gerekiyor. Türk Standartları Enstitüsü'ne göre eğimin en fazla yüzde 6 olması gerekiyor. Fakat yaptığımız ölçümlerde gördük ki, kimi yerlerde yüzde 9, kimi yerlerde yüzde 10'luk bir eğim var. Ayrıca zemin de oldukça kötü. Yağmurlu günlerde özellikle kadın ve engellilerin erişimi için hiç uygun bir köprü değil. Bu tür uzun rampalı yerler yapıldığında, yine Türk Standartları Enstitüsü'ne göre, belli yerlerde düz alanlar, yani dinlenme alanlarının bulunması gerekiyor. Böylelikle insanlar fazla güç harcadığında o alanlarda dinlenip soluklanabilirler. Ancak bu köprüde bunu da göremiyoruz. Özellikle yağmurlu günlerde kadınların topuklu ayakkabıyla bu köprüde rahat hareket etmesi, koltuk değnekleriyle bir engellinin bu köprüden geçmesi mümkün değil. Biz temelde tüm kamusal alanların yayaları baz alarak planlanmasını talep ediyoruz, aslında bir üst geçit tercih etmiyoruz."



Mahir Işık, Konak üst geçidi ile ilgili hazırladıkları raporu kısa süre içinde ilgili yerlerle paylaşacaklarını da belirtti.



VATANDAŞLAR DA 'ZORLANIYORUZ' DEDİ



Üst geçidin eğim konusunda sıkıntılı olduğunu dile getiren vatandaşlardan Dilek Çalışkan, "Üst geçit çok dik, bebek arabalarıyla inerken ve çıkarken zorluk yaşıyoruz. Engelliler tabii ki daha çok zorlanacaktır. Aşağı doğru inerken çok hızlı gidiyoruz ve arabaların kontrolü çok zor oluyor. Yukarı doğru çıkarken de fazla güç harcamamız gerekiyor" dedi. Sevim Fidan ise "Geçit çok dik, nefes nefese kalıyoruz. Bebek arabasıyla çıkmak daha da zor oluyor" diye konuştu. Bedensel engelli Hüseyin Çelik de "Ben bu geçidi kullanırken zorlanmıyorum çünkü elektrikli engelli aracım var. Ama yaşlıların zorlanacağını düşünüyorum, biraz dik. Aracım elektrikli olmasaydı ben de vatandaşlardan yardım isteyecektim" dedi.



KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: YAYALARIN KAYMAMASI İÇİN ÖZEL MALZEME İLE KAPLADIK



Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüyaptığı açıklamada üst geçidi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak karar alarak yaptıklarını, tünelin hizmete sunulmasının ardından, trafiğin bölgeye yönelmesiyle oluşan yaya trafiği sorununa çözüm üretmek amacıyla inşa ettikleri belirtildi. Açıklamada şöyle dendi:



"Konak Tüneli Yaya Üst Geçidi'nin doğu tarafındaki taşıyıcı ayağı metro hattının güneyinde, batı tarafındaki taşıyıcı ayağı ise metro hattının kuzeyinde yer almakta olup, metro hattının üzerinden geçen kesimini, yaya köprüsü açıklığı 50 metre uzunlukta olacak şekilde tasarlama zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Konak Tüneli Yaya Üst Geçidi, yayaların yürüyüşüne engel teşkil etmeyecek şekilde, yüzde 5 ile 10 arasında değişen farklı eğimler kullanılarak projelendirilmiştir. Üst geçidin döşemesi kompozit deck malzeme olup, yayaların kaymaması için üzeri özel bir malzeme ile kaplanarak her türlü önlem alınmıştır. Özellikle engelli vatandaşlarımız için hissedilebilir yüzey yürüme yolu yapılmış ve köprü üzerindeki eğim geçişleri farklı uygulanarak yayaların etkilenmesi en aza indirgenmiştir."



Belediye başkan adayından bisikletli seçim çalışması



Aydın'ın İncirliova ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı 72 yaşındaki Şerif Temel, seçim çalışmalarını 35 yıllık bisikletiyle yaparak rakipleri arasında dikkat çekiyor.



Evli ve 2 çocuk babası Şerif Temel, 1999-2004 yılları arasında bir dönem MHP'den İncirliova Belediye Başkanlığı görevi yaptı. Makam aracı yerine bisikletle dolaşınca adı 'bisikletli başkan'a çıktı. Çevresindeki bazı kişilerin tekrar aday olması yönündeki söylemlerinden etkilenen Temel, bağımsız olarak adaylığını koydu. 35 yıl önce aldığı bisikletiyle seçim çalışması yürüten Şerif Temel, esprileriyle de kendisini sevdiriyor. Yaptığı hizmetlere kaldığı yerden devam edeceğini söyleyen Şerif Temel, seçilirse herkesin bisiklete binmesini sağlayacağını ve bisiklet parkları yapacağının sözünü verdi. 15 yıl sonra tekrar belediye başkan adayı olduğunu belirten Şerif Temel, ittifaklar karşısında bağımsız aday olmayı tercih ettiğini dile getirerek, "4 partiye karşı benim bağımsız belediye başkan adayı olmama ailemdekiler dahi hepsi güldü ve karşı çıktı. Onlara şunu söyledim; Eğer ben bağımsız belediye başkanı olmazsam bize 'satıldı' derler. Benden sonra ilçeye çok fazla hizmet yapılmadı. Göreve geldiğimde, yapılmayan birçok hizmeti yapacağım" dedi.



'HEP BİSİKLETİ TERCİH ETTİM'



Her zaman otomobil yerine bisikleti tercih ettiğine vurgu yapan Temel, "Devamlı bisiklete binerim. Oğlumun ve kızımın altında otomobil var. Ben ise sportmen bir adamım. Koşarım, ağırlık çalışırım, yüzerim ve bisiklete binerim. İyi bir sporcuyum. Bu nedenle dinç ve genç kaldım. Benim yaşımda olanların çoğu bastonla dolaşıyor. Benim bindiğim şu bisiklet 35 yıllıktır. 1999-2004 yılları arasında belediye başkanıyken de hep bisiklete binerdim. Bu nedenle adım bisikletli başkana çıktı. Eğer kazanırsam yine makam aracı yerine bisiklete bineceğim. Bisikletle gezmenin avantajlı yanları var. Bisiklette ses yok bir yere giderken park sorunu yok. Seçilirsem bizde İncirliova'daki memur ve amir kardeşlerimize araçlarıyla değil de bisikletlerle gelip gitmelerini tavsiye edeceğiz. Bizden de rica etsinler onların çalıştıkları kurumların önüne bisiklet parkı yapalım. Güvence altına alalım ki park sorununda çözüm olsun. Biz ülke olarak da tasarrufa gitmemiz lazım. Bununla birlikte daha geleceğe dönük bir ilçe hazırlamış olacağız. Herkese de örnek olacak" dedi.



Uyuşturucu bağımlısı genç çatıdan atlamak istedi



ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen H.Ş. (27), apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. H.Ş., polis tarafından ikna edilerek çatıdan indi.



Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen H.Ş., saat 17.00 sıralarında Kazım Özalp Caddesi üzerinde bulunan apartmanın çatısına çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevrede önlem aldı. H.Ş., polisin yaklaşık bir saat süren çabası sonucu ikna edilerek çatıdan indi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ve tedavi olmak istediğini belirten H.Ş. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.



Motosiklet sepetinde bebek arabasıyla tehlikeli yolculuk (Görüntü ekiyle yeniden)



Adana'da seyir halindeki motosikletin sepetine bebek arabasındaki çocuklarını da koyarak yolculuk eden 8 kişilik aile, görenleri şaşkına çevirdi.



Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan 01 MF 097 plakalı sepetli motosikletle yolculuk eden 8 kişilik aile, akan trafikte şaşkın bakışlara aldırmadan yollarına devam etti. Motosikletin sepet kısmına bebek arabasındaki çocuklarını da koyan ailenin o anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.



Spastik engelli Fatih'in hedefi, boccia sporunda tekrar şampiyon olmak



İzmir'de yaşayan spastik engelli Fatih Akkan (28), engeline rağmen iki üniversite bitirdi, üçüncüsünü de okuyor. Azmiyle dikkat çeken Akkan, aynı zamanda Boccia Milli Takımı'nda spor yaşamını başarıyla sürdürüyor.



Gaziemir'de yaşayan Fatih Akkan, doğum sırasında oksijensiz kalınca, spastik engelli oldu. Akkan ailesi de kendilerini zorlu bir mücadelenin içinde buldu. Anne Hatice Akkan (48), el ve ayaklarını kullanamayarak hayatını devam ettireceğini öğrendiği oğlunu ayağa kaldırabilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Fizik tedavi ve özel eğitim ihtiyaçlarını aksatmadan sürdürebilmek için yeri geldiğinde alyansını satarak, komşusundan borç alarak masrafları karşıladı. Yürüyemeyeceği gözüyle bakılan Fatih, 10 yaşında ayağa kalkarak, kısa mesafe de olsa yürümeye başladı.



Okuma azmi ile hayata tutunan ve ilköğretimde elde ettiği başarılarla takdir belgeleri alan Fatih Akkan, lise eğitimini tamamladıktan sonra kendi imkanlarıyla üniversite sınavına hazırlanmaya başladı. İzmir dışına çıkması zor olan Fatih Akkan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden 2 yıllık Adalet ve 4 yıllık Uluslararası İlişkiler bölümlerini bitirdi. Aynı üniversitede Kamu Yönetimi bölümünde okumaya devam eden, kitap okumayı çok seven Akkan, Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyor.



TESADÜFEN BOCCİA İLE TANIŞTI



Boccia sporu ile tanışan oğlunun Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Boccia Milli Takımı'na kadar yükseldiğini dile getiren anne Hatice Akkan, "Bir gün durakta otobüs beklerken yanımıza biri geldi. Boccia hocasıymış. Fatih ile sohbet etmeye başladı ve 'Top oynamak ister misin' diye sordu. O günden sonra Fatih'in spor macerası başladı. Şimdi bireysel ve takım yarışlarına katılıyor. Üst üste Türkiye birincisi oldu" dedi. Anne Akkan, ailelere çocuklarını evlere kapatmamaları çağrısı yaptı.



YENİDEN TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMAK İÇİN ÇALIŞIYOR



Bocia takımında sporcu olan ve 3 kez Türkiye şampiyonu olan Fatih Akkan, hedefinin yeniden şampiyon olmak olduğunu söyledi. Bu sporun kendisini eğlendirdiğini ve mutlu ettiğini, yeni arkadaşlar ve ortamlar sağladığını dile getiren akkan, herkese tavsiye ettiğini belirtti.



Gaziemir Belediyesi Engelliler Bocia Takımı antrenörü Kemal Koç da otobüs durağında tanıştıkları Fatih Akkan'ın çok hırslı ve düzenli bir sporcu olarak başarılı olmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Koç, "Engellilerde genelde evden çıkmama yönelimi var. Fatih bizim diğer sporcularımıza örnek bir çocuk. Hepimiz onun gibi davranmaya başladık, ben dahil" dedi.



Bursa'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon: 17 gözaltı



Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, örgütün 'gaybubet evleri'nde kaldıkları belirlenen 17 kişiyi gözaltına aldı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'gaybubet evleri'nde kaldıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu 17 şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekipler eş zamanlı olarak önceden belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -

