Dha Yurt Bülteni -3

FETÖ hükümlüsü eski komiser, kovalamaca sonucu yakalandıAdana'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski komiser yardımcısı Soner O., polisle girdiği kovalamaca sonunda yakalandı.

FETÖ hükümlüsü eski komiser, kovalamaca sonucu yakalandı



Adana'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski komiser yardımcısı Soner O., polisle girdiği kovalamaca sonunda yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yaparken, bir kişiyi 'şüphe' üzerine durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Polis, Hünkar K. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu fark edince şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanan şüphelinin, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser yardımcısı Soner O. olduğu ortaya çıktı. Soner O, cezaevine konuldu.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Zanlının Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi



Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması



Polis aracına bindirilmesi



Polis aracının gidişi



SÜRE: 45" BOYUT: 85 mb



Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,



=====================



2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı



Adana'da lüks otomobiliyle bir yayaya çarptıktan sonra kaçmaya çalışırken zincirleme kazaya karışarak 2 kişinin ölümüne neden olan üniversite öğrencisi Muhammet A. (22) teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Muhammet A., tutuklanarak cezaevine kondu.



Geçtimiğiz 3 Şubat'ta gece saatlerinde Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda Muhammet A.'nın kullandığı 01 ASL 75 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir araçla yarıştığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1'inci sınıf öğrencisi Adil Şahpaz'a (20) çarptı. Daha sonra 48 M 0606 ve 06 HNP 95 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kazadan yara almadan kurtulan Muhammet A., aracı terk edip, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin çarptığı Adil Şahpaz hayatını kaybetti. Ayrıca kaza sonucu hurdaya dönen otomobillerde sıkışan 4 kişi de itfaiye erlerince çıkartıldı. Araçlardan çıkarılan Ahmet Akgül, eşi Hacer ve kızı Sena Nur Akgül, akrabası Medine Erol ile Hürü Akyokuş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sena Nur Akgül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların durumunun iyiye gittiği öğrenildi.



TESLİM OLDU, TUTUKLANDI



Otomobilini bırakarak kaçan sürücü Muhammet A., olaydan 5 gün sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Korktuğu için kazanın ardından kaçtığını iddia eden Muhammet A., alkollü olmadığını kimseyle de yarış yapmadığını kazadan dolayı çok pişman olduğunu savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Muhammet A., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Zanlının Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi



Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması



Polis aracına bindirilmesi



Polis aracının gidişi



SÜRE: 56" BOYUT: 104 mb



Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,



====================



Ortak iş vaadiyle 1,5 milyon liralık dolandırıcılık iddiası



Bursa'da, ortak iş yapma vaadiyle 20 kişiden yaklaşık 1,5 milyon lira topladığı öne sürülen Murat T., kayıplara karıştı. Murat T.'ye para verenler, dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Olay, merkez Yıldırım İlçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisini Hakan Efe olarak tanıtan Murat T., mahallede kendisine küçük bir lokanta açtı. Çeşitli temaslarla Tuncay Özen (32) ile tanışan Murat T., Özen'e ortaklık teklif etti. Teklifi kabul eden Tuncay Özen, Murat T. ile birlikte ortak işletme açtı. Dükkanın gelir, gider harcamalarıyla kendisi ilgilenen Murat T., Tuncay Özen'e ait olan şirket hattına mobil bankacılık uygulamalarını indirerek Özen'in hesaplarını kontrol etmeye başladı. Borç ve iş kurma vaadiyle 20'ye yakın kişiden toplamda 1,5 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Murat T.'nin aldığı paraları Tuncay Özen'in hesabı üzerinden şebeke oldukları iddia edilen iki kadına gönderdiği öne sürüldü. Mağdurlar dolandırıldıklarını anlayınca emniyete giderek şikayetçi oldu.



Mağdurlardan Tuncay Özen, "Aranması olduğu için hesabı benim adıma açtırdığını ve kendisini deşifre etmemek için işlerini benim hesabım üzerinden yaptığını öğrendim. Bu kişi benim hesabım üzerinden başkalarına 150 bin lira gönderiyor. Benim bu kişi yüzünden 80 bin liram gitti. Zaten dolandırıcıymış, daha önce Adana, Mersin, Eskişehir'de dolandırıcılık yapmış ve aranması da varmış. Lokantada çalışan ve çevremizde bulunan 10 arkadaşı ortak etme ve iş kurma bahaneleriyle kandırarak paralar aldı. Bizim de bu arada birbirimizden hiç haberimiz olmadı. Biz arkadaşlarımla Bursa'da bu kişinin dolandırdığı 20 kişiye ulaştık. Bursa'da insanları dolandırarak aldığı para 1,5 milyon liradan fazla. En kısa zamanda yakalanıp adalete teslim edilmesini diliyoruz" dedi.



AYNI İŞLETMEDE ÇALIŞAN 3 KİŞİYİ DOLANDIRDI



Aynı anda birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Murat T., açmış olduğu lokantanın yanında işletmecilik yapan Murat Ekici'ye (38) ortaklık teklif etti. Türlü bahanelerle Ekici'nin dükkanına ortak olan Murat T., iddialara göre Ekici'den 22 bin lira, Ekici'nin işletmesinde çalışan personelin birinden 80 bin lira, diğerinden ise 180 bin lira aldı. Ekici, "Bahsi geçen arkadaş yan tarafımıza dükkan açtı ve kendisini Hakan Efe olarak tanıttı. 3-4 ay sonra da dükkanları birleştirelim beraber iş yapalım, işleri büyütelim gibi cazip tekliflerle geldi. Dükkanı birleştirdik, başta ortak konuştuk daha sonra 'ben size günlük kira ödeyeyim' dedi. Bizim onunla anlaşmamız bu şekildeydi. Benden 22 bin lira aldı. Ustamdan 180 bin lira, diğer çalışan arkadaştan da 80 bin lira paralar aldı fakat bu paraları verirken birbirimizden haberimiz olmadı. Mağdur olan bütün arkadaşlar polise giderek suç duyurusunda bulunduk. Bu kişinin asıl adının Murat olduğunu öğrendik ve fotoğraflarını gerekli mercilere ilettik. Biz mağdur olduk ancak başkaları mağdur olmasın diyerek şikayette bulunduk. Bunlar 3 kişi çalışıyor, bu adamın yanında 2 de kadın var" dedi.



OĞLUNUN DÜĞÜNÜ İÇİN BİRİKTİRDİĞİ PARAYI 'TİCARET YAPACAĞIZ' DİYEREK ALDI



Oğlunun düğünü için biriktirdiği parayı 'ticaret yapacağız' diyerek alan Murat T.'nin kayıplara karıştığını belirten Ayhan Yılmaz ise "180 bin lira dolandırıldık. 8 Haziran'da çocuğumun düğününü yapacaktım ancak dolandırıldık. Ben perişan oldum, çocuğumun hayalleri yıkıldı. Ticaret yapacağız diyerek beni kandırdı. İnternette tekstil işi yapıyordu, bana da 'Biz buradan güzel paralar kazanırız, düğün yapacaksın en azından çocuğa daire alırız' gibi söylemlerle kandırıp bizi bu duruma düşürdü" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



----



-Olay Mağdurlarının röportajları



Detaylar



Süre: 04.15 Boyut: 478 MB



Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,



==================



5 asırlık ağaçları sanata dönüştürüyorlar



Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında 100 ila 500 yıllık ceviz ağaçları sanata dönüştürülüyor. Tekil üretiminin yapıldığı ceviz ağaçlardan imal edilen masalar 25 ülkeye ihraç ediliyor. Bin ile 40 bin lira arasında fiyatla satışa sunulan adeta tarihi yaşatan ürünler ilgi çekiyor. Antika özelliğini taşıyan ürünlerin ikinci bir kopyası ise kesinlikle üretilmiyor.



İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya firması 100 ila 500 yıllık ceviz ağaçlarını sanata dönüştürüyor. Türkiye'nin çeşitli illerine giderek vatandaşların 1 ila 5 asırlık ceviz ağaçlarını alan mobilya firması sahibi Yusuf Gül, ağaçların nasıl işlenip, adeta bir sanat eserine dönüştüğünü anlattı. 50 yıldan bu yana mobilya sektöründe faaliyet gösterdiklerini aktaran Yusuf Gül, "Ahşap sanatını ön plana çıkardık. Ürünlerimizin çok güzel katma değer kazandırdığını gördük. İlk önce ağaçları bulmak için Türkiye'nin çeşitli illerine giderek, verimden düşmüş ağaçları buluyor ve satın alıyoruz. Bu ağaçlar 100 ila 500 yıl arasında yaşı olan ağaçlar. Kesimi gerçekleştirdikten sonra İnegöl'e getiriyoruz. Doğal hava şartlarına uyum sağlaması açısından 1.5 sene bu ağaçları bekletiyoruz. 2 ay kadar da kurutma fırınlarında bekletiyoruz. Sonrasında zımpara yapıyoruz. Ardından çeşitli süslemelerle satışa hazır hale geliyorö dedi. Gül, ürünlerin bin liradan başlayıp 45 bin lira kadar satışa sunulduğunu kaydetti.



BU ÜRÜNLERİN KOPYASI YOK



Ürünlerin kopyasının olamayacağının altını çizen Gül, "Yaptığımız ürünlerin her biri tekil üründür. Aynı ağaçtan ikinci aynı ürünü üretmiyoruz. Tüm projelerimizin sadece bir örneği var ikinci bir örneği olamaz. Çok çeşidimiz var. Antika özelliğine sahip ürünlerimizin hiç biri diğerine benzemiyorö dedi. Gül, ürünlerin 25 ülkeye ihraç edildiğini de sözlerine ekledi.



Görüntü dökümü



-----------



-genel görüntü



-masanın üretimi



-açıklama



-detaylar



süre 3.53 boyut 435 MB



Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



======================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Fatih Terim, Babasının Mezarını Ziyaret Etti

Babası Nedeniyle Eleştirilen Tunç Soyer: Hırsızlığımı Bulamadılar Babamla Uğraşıyorlar

Bomba İddia: Türk Şirket, Venezuela'nın 900 Milyon Dolarlık Altınını Kaçırdı