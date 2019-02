Dha Yurt Bülteni-3

Siirt'te PKK'ya şafak operasyonu: 13 gözaltıSiirt'in Kurtalan ilçesinde güvenlik güçlerinin, şafak vaktinde 11 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Jandarma ekipleri, 11 adreste düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, 13 örgütsel fotoğraf, 2 harici bellek, 2 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar, 88 CD, 9 av tüfeği, 166 av tüfeği fişeği, ruhsatsız tabanca, 3 tabanca fişeği, aydınlatma tabancası ele geçirilmiştir.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.



Otomobile çarpan servis minibüsü lokantaya girdi: 12 yaralı



Düzce'de, servis minibüsü otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan lokantaya girdi. Kazada 1 ağır 12 kişi yaralandı.



Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Doğanlı kavşağında meydana geldi. Ali Çakır idaresindeki 81 S 0647 plakalı servis minibüsü Ömür Öztürk idaresindeki 06 EF 2058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan minibüs yol kenarında bulunan lokantaya girdi. Lokantaya giren minibüsün sürücüsü ve yolculardan bazıları araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaralıları çıkartırken sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan çocuğu ile minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol uzun bir süre trafiğe kapalı kalırken, yaralıların çıkarılmasının ardından araçlar çekilerek trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Düzce'de servis minibüsünün otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşakta dönen otomobil kırmızı ışıkta dururken, arkadan hızla gelen minibüsün otomobile çarptığı görüldü.



Sümela'dan sonra Ayasofya'nın restorasyon için kapatılmasına tepki



Trabzon'da, 3 yıldır restorasyon çalışmaları süren Sümela Manastırı'nın ziyarete kapatılmasının ardından bu kez de Ayasofya Camiinin restorasyona alınması tartışma yarattı. Trabzonlu turizmciler ve esnaflar kentin tarihi ve turistik yerlerinin aynı anda restorasyona alınması ile ziyaretçi sayısının azaldığını savundu. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, tarihi mekanların restorasyona ihtiyacı olduğunu ve kısmi olarak ziyarete açık olduklarını belirterek, "Tarihi eserlerin restorasyonu zaman alan çalışmalar. Biraz sabretmek gerekiyor. Restorasyon çalışmaları keyfi yapılmıyor. Eğer restorasyon çalışmaları yapılmaz ise seneler sonra yapılar kullanılamayacak hale gelecekler" dedi.



Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, restorasyon çalışmaları 3 yıldır devam ediyor. Restorasyon nedeniyle ziyarete kapatılan manastırın ardından bu kez de Ortahisar ilçesinde yer alan ve 2013 yılında camiye dönüştürülen Ayasofya restorasyona alındı. Trabzonlu turizmciler ve esnaflar kentin tarihi ve turistik yerlerinin aynı anda restorasyona alınması ile ziyaretçi sayısının azaldığını belirterek tepkilerini dile getirdi. Ayasofya Camisini görmeye gelen yerli turistler tadilat dolayısı ile sadece bahçede sınırlı bir alanı görebiliyor.



'TRABZON TURİSTLERE KAPIYI KAPATTI'



Trabzon'un iki önemli turizm mekanlarında aynı anda restorasyon çalışması yapılmasına tepki gösteren esnaf Yakup Akbayrak, Trabzon'un turistlere kapıyı kapattığını söyledi. Akbayrak, "Eğer Sümela Manastırı açılmaz ve Ayasofya Camisi'nin de tadilatı fazla sürerse bu durumdan sadece Trabzon değil, Karadeniz olumsuz etkilenir. Her turist Karadeniz'de Trabzon'u görmek ister. Bunun sebebi ise Sümela Manastırı ve Ayasofya Camisi'dir. Buralarda yapılan tadilat işlemleri daha fazla sürerse turistler Trabzon'u es geçmeye başlar ve başka şehirlere yönelirler. Sümela'nın kapalı olması zaten Trabzon'a gelen turist sayısını düşürdü. Trabzon turistlere kapılarını kapattı. Son 10 yıldır yerliler ve sadece Araplar geliyor. Biz esnaflar Arap turistleri de kaybetmekten korkuyoruzö dedi.



Ayasofya'ya nişan fotoğraflarını çektirmek için geldiklerini belirten Metin Eraslan, "Ayasofya'yı daha önce de gezmiştik. Manzarası ve bahçesi çok güzel. Nişan çekimizi yapmak için bugün buraya geldik ama şanssız günümüzdeyiz sanırım. Burada tadilat yapılıyor. Gelmişken birkaç çekim yapacağız, fotoğrafları da photoshopla düzelteceğizö diye konuştu.



'TURİSTLER ŞİKAYETÇİ'



Ayasofya'yı gezmeye gelen Adnan İleri ise "Şimdi burada gezmek çok mümkün değil. Tadilat işlemleri bittikten sonra gezmeye tabi ki tekrar geleceğiz. Tek temennimiz başka yerlerde tadilat esnasında yapılan yanlışların burada yaşanmaması" ifadelerine yer verirken Kübra Alkan ise, "Ayasofya camisine merak ettiğim için geldim. Ama burada gezmek mümkün değil. Ziyarete açık ama sadece çim bölümde yürüyebiliyorsunuz. Manzarayı görmek, Ayasofya Camisine fotoğraf çekmek mümkün değil. Zaten buralara hep şerit çekmişler. İnşallah bir daha geldiğimizde tadilat tamamlanmış olur da görebilir yapıyıö dedi.



VALİ USTAOĞLU: RESTORASYON ÇALIŞMALARI KEYFİ YAPILMIYOR



Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Demirören Haber Ajansı'na kentte restorasyonu süren tarihi yapılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Ustaoğlu, tarihi mekanların restorasyona ihtiyacı olduğunu belirterek şunları dedi:



"Sümela Manastırı ve Ayasofya Cami sanki ziyarete kapalı gibi lanse ediliyor. Elimizde ziyaret sayıları mevcut. Bizler gelen ziyaretçilerimizin gezebileceği belli alanlar oluşturup gezmelerine olanak sağlıyoruz. Tarihi eserlerin restorasyonu zaman alan çalışmalar. Biraz sabretmek gerekiyor. Restorasyon çalışmaları keyfi yapılmıyor. Eğer restorasyon çalışmaları yapılmaz ise seneler sonra yapılar kullanılamayacak hale gelecekler. Biz de istiyoruz Trabzon'da turizm kesintiye uğramadan devam etsin. Bu yapılar tüm insanlığa hizmet eden mekanlar. Biz de bu konuda hassasız. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesini amaçlıyoruzö



AYASOFYA CAMİ



Ayasofya, yüzyıllar boyunca şehri ziyarete gelen seyyah ve araştırmacıların ilgisini çekmiştir. 1868 yılında harap durumda olan caminin Bursalı Rıza Efendi'nin teşvikleriyle yeni baştan onarıldığı bilinmektedir. Bina, 1'inci Dünya Savaşı yıllarında sırasıyla depo, hastane ve son olarak yine cami olarak kullanılmıştır. 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburg Üniversitesi'nin işbirliği ile restore edilerek 1964 yılından sonra müze olarak ziyarete açılmıştır. Geç Bizans kiliselerinin güzel bir örneği olan yapı, kare-haç planlıdır ve yüksek bir merkezi kubbeye sahiptir. Yapı ana kubbenin etrafında değişik tonozlarla örtülmüş, çatı farklı yükseklikler verilerek kiremitle kaplanmıştır. Üstün bir işçiliğin görüldüğü taş plastiklerde Hristiyan sanatının yanı sıra Selçuklu Dönemi İslam sanatının da etkileri görülmektedir. 2012 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen, freskleri asma tavan ve özel perdelerle kapatılan Ayasofya, 2013 yılında kılınan cuma namazıyla resmen ibadete açılmıştı.



Çocuklar kardan ev yaptı



Ağrı'da çocuklar, kar yağışını eğlenceye çevirdi. Evlerinin bahçesinde kardan ev yapan çocuklar hem oynadı hem de eğlendi.



Ağrı'nın merkez Gazi Mahallesi'nde yaşayan bir grup çocuk, hafta sonu tatilini kardan ev yaparak geçirdi. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının artmasını da fırsat bilen çocuklar soluğu apartmanlarının bahçesinde aldı. Bahçede biriken karlardan kendilerine ev yapan çocuklar, beyaz çilenin kendilerinin en büyük eğlencesi olduğunu bildirdi. Yeni yağan karla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir yükselme olduğunu söyleyen çocuklar, hafta sonu tatilini eğlenerek değerlendirdiklerini söyledi.



Gasbettikleri cüzdan boş çıktı



Adana'da 2 üniversite öğrencisini av tüfeğiyle yaralayarak, birinin cüzdanını gasbettiği iddia edilen Ramazan B. (20) ile B.O. (17), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin ise gasbettikleri cüzdanda para olmadığı ortaya çıktı.



Olay, 12 Ocak 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişi, üniversite öğrencisi Serhat Berk B. ve kendisini şehir dışından ziyarete gelen arkadaşı Abdullah İ.'nin yolunu kesti. Şüpheliler, gençlerden cüzdanlarını ve cep telefonlarını istedi. Şüpheliler, Abdullah İ.'nin cüzdanını alırken, Serhat Berk B. direnince arbede çıktı. Gaspçılar, Serhat Berk B.'yi av tüfeğiyle bacağından yaralayıp, havaya da bir el ateş ettikten sonra kaçtı.



Silah sesini duyup, dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan üniversiteli genç, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından soruşturma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin metruk bir binada gizlendiğini saptadı. Yapılan baskında Ramazan B. ile B.O. yakalandı. Olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirildi. Şüphelilerin gasbettikleri cüzdanda para ve değerli bir eşya olmadığı ortaya çıktı.



Ramazan B. ile B.O., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Zeybek oynayarak oy istedi



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bayındır, doğduğu Ödemiş ilçesinin kırsal Kayaköy Mahallesi'nde hemşerileri ile bir araya gelip, destek istedi. Davul, zurna eşliğinde Efeler ile karşılanan Bayındır, zeybek oynayıp, "İzmir'i hakettiği yere taşımak, ona hayat vermek, can suyu olmak temel hedefim. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip oldum" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olan Mehmet Bayındır, köylülerle tek tek tokalaştı, davul zurna eşliğinde zeybek oynadı, türküler söyledi. Bayındır'a efeler de eşlik etti. Bayındır, daha sonra kalabalığa seslendi. Halka hizmet etmenin, Hakk'a hizmet olduğunu bilerek yola çıkıp, aday olduğunu belirten Bayındır, şunları söyledi:



"Adayım, çünkü çalışmak, bölgeme ve ülkeme hizmet etmek önceliğim. 31 yıldır bir doktor, özellikle de cerrah olarak sağlık alanında İzmir ve tüm Ege Bölgesi'ne herkese yediden yetmişe hiç ayrım yapmadan hizmet vermeye çalıştım, çalışıyorum. Bu süre içinde halkımızın sadece sağlık sorunlarının değil daha pek çok sorunlarının da olduğunu yakından gördüm ve yaşadım. Sağlık alanındaki sorunların ve halkın diğer sorunlarının çözümü için sadece doktorluk yapmamın yeterli olmayacağını, halka daha yakın hizmet için siyaset ile de aktif ilgilenmem gerektiğini fark ettim. Sadece bu amaç ve hizmet için, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktır' veciz sözünden yola çıkarak 2002'den beri üst üste 5 defa milletvekilliği seçimlerine aday ve aday adayı olarak katıldım. 35 yıllık Samsun, Ankara, Diyarbakır, Artvin, Eskişehir ve İzmir'de yaptığım memuriyet ve hekimlik, 16 yıllık idarecilik ve bir o kadar da siyaset hayatımda elde ettiğim bilgi birikimi ve tecrübelerimi, güzel İzmir'in sorunlarını çözmek için kullanmak istiyorum. Bu şehri hak ettiği yere taşımak, ona hayat vermek, can suyu olmak temel hedefim. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday oldum."



'YETERLİLİK YOK, SADAKAT KİME VE NEYE GÖRE ÖLÇÜLÜYOR TARTIŞILIR'



İngiliz devlet adamı Winston Churchill'in "Bazı insanlar prensipleri için partilerini değiştirir, bazıları partileri için prensiplerini değiştirir" sözünü hatırlatan Bayındır, herhangi bir partiden aday olmamasını nedenini ise şöyle açıkladı:



"Demokrasilerin olmazsa olmazı halkın halk tarafından yönetilmesidir. Peki halk bunu nasıl yapar; özgür iradesi ile kendi içinden, kendi belirlediği kişilerden yine kendi seçtiği temsilcilerini, belediye başkanı, milletvekili, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı yaparak ülkeyi yönetir. Ülkemizde bu durum pek de öyle değildir. Yakın zamanda Cumhuriyetimizin 95'inci yaşını kutladık ancak demokrasi açısından henüz rüşdümüzü bile ispatlayamadık. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı seçiminde tıkanan yollar açılarak halkın Cumhurbaşkanı'nı seçmesini sağlayabilsek de mevcut siyasi partiler ve seçim kanunlarımıza göre halk belediye başkan adaylarını ve milletvekili adaylarını doğrudan belirleyip seçemez hale gelmiştir. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerimiz, yine demokrasinin en güzel örnekleri olmaları gerekirken, kendi iç yapıları ve işleyişleri itibarı ile demokrasiden çok uzak bir görüntü sergilemekte. Tüm partilerimiz için, parti içi demokrasiden bahsedebilmek pek mümkün değil. Hasbelkader parti yönetimini bir kere ele geçiren, ekip, grup artık orada sonsuza değin kalıcı oluyor. İstisnasız bütün siyasi partilerimizde bu geçerli. Üye, delege, ilçe ve il başkanlarını çoğu kere kendileri belirledikleri için de kongrelerde asla kendi iktidarlarını kaybetmiyorlar. Kısaca biri giderken yerine mutlaka adamını, grubundan birilerini bırakarak gidiyor. Sonuç kısır döngü, aynı tas aynı hamam. Yeterlilik yok, sadakat kime ve neye göre ölçülüyor tartışılır, bilgi işte o, o ise hiç aranmıyor."



