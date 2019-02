Dha Yurt Bülteni -3

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı yavaşlattı. Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.



D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar yağışı başladı. Bolu Dağı'ndaki yeşil alanlarda kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, güzergahta buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Sis, en fazla Seymenler ve Bakacak mevkiinde etkili oldu. Sürücüler, bu bölgede araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında bulunan ışıklar yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışıldı.



Park cezası korkusuyla misafir gelmeyen sitede mutlu son



Antalya'da 1700 kişinin yaşadığı sitenin çevresinde park yasağı tabelası olmamasına rağmen yol kenarına park edilen araçlara ceza yazan fahri trafik müfettişinin ruhsatı elinden alındı. Ceza yazılacağı korkusuyla misafir dahi gelmeyen sitenin sakinlerinden başvuranların ödediği paraların da geri alındığı öğrenildi.



Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi 304 Sokak'taki 420 konutlu, 1700 kişinin yaşadığı Afşin Kent Sitesi'nde otomobil sayısının artması, otopark sorununu da beraberinde getirdi. Yaklaşık 600 kayıtlı otomobilin bulunduğu sitede, sadece 160 araçlık park yeri olunca site sakinleri araçlarını site çevresinde yol kenarlarına park etmeye başladı.



HER HAFTA HATALI PARK CEZASI



Park yasağı tabelası olmamasına rağmen site sakinlerine hatalı park nedeniyle her hafta trafik cezası gelmeye başladı. Site yöneticisi Zeynel Belen konuyla ilgili yaptığı araştırmada, cezaların sürekli aynı fahri trafik müfettişi tarafından yazıldığını öğrendi. Birçok kez ilgili yerlere trafik cezalarının kasıtlı yazıldığı yönünde başvuran site yönetimi sonuç alamadı. Site sakinlerinin misafirlerinin dahi ceza yazılacak korkusuyla evlerine gelmediğinden yakınmasına ilişkin mağduriyet, yaklaşık 2 ay önce haberlere konu oldu.



FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİNİN CEZA EHLİYETİ ELİNDEN ALINDI



Gelişmeler üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü, site çevresinde ve sokaklarda inceleme başlattı. Fahri trafik müfettişinin haksız yere ceza yazdığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü, müfettişin ruhsatını aldı. 2 aydır tek bir ceza makbuzunun dahi gelmediğini belirten site yöneticisi Zeynel Belen, "Mağduriyetimiz giderildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. Fahri trafik müfettişinin ceza yazma yetkisinin elinden alındığını öğrendik. Artık ceza yazılmıyor site sakinlerine. Sorunumuz ortadan kalktı. Hatta ceza yazıldığı için mağdur olup başvuran bazı arkadaşlarımız ödedikleri paraları geri alabildi" diye konuştu.



15 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu



Çanakkale'de, böbrek yetmezliği nedeniyle 15 yıldır diyalize giren Nurettin Erdal (60), nakil başvurusundan bir ay sonra bulunan uygun böbreğin nakliyle sağlığına kavuştu.



Ayvacık ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk babası memur emeklisi Nurettin Erdal, askerde Spina Bifida (Omurilik Hastalığı) ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası idrar kesesi yeterli şekilde çalışmayan Nurettin Erdal'a, bu rahatsızlığa bağlı olarak 15 yıl önce de böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Diyalize girmeye başlayan Erdal'in hayatı, günden güne zorlaşmaya başladı. İzmir'de 15 yıl boyunca özel bir merkezde diyalize giren Erdal, böbrek nakli olmaya karar verdi. Erdal, bir ay önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne (ÇOMÜ) başvurdu.



BİR AY SONRA NAKİL OLDU



Nurettin Erdal'ın beklediği haber 5 Şubat'ta Bursa'dan geldi. Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan böbreği, aynı gün Çanakkale'ye getirilerek Nurettin Erdal'a nakledildi. Erdal, 3 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.



'TABURCU OLMA DURUMUNA GELDİ'



Nurettin Erdal'ın 15 yıldır diyalize bağlı yaşadığını belirten ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, "Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organları yakınları tarafından bağışlandı. Sağlık Bakanlığı bizimle iletişime geçti. Gerekli doku ve kan testleri Nurettin Bey'e uyumlu çıkınca aynı gün böbrek nakli işlemini 3 saatlik bir operasyonla gerçekleştirdik. Hızlı bir şekilde iyileşme sürecine girdi. Taburcu olma durumuna geldi" dedi.



'ESKİ SAĞLIĞIMA KAVUŞTUĞUM İÇİN MUTLUYUM'



Organ bağışı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirten Nurettin Erdal ise, "15 yıl İzmir'de diyalize girdim. Tanıdıklar vasıtasıyla ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne nakil için başvuru yaptım, bir ay içinde organ çıktı. Ben Bursa Çekirge doğumluyum. Organ bağışının da Bursa Çekirge'den olması, benim için büyük bir şans. Böbrek rahatsızlığım boyunca yemek yeme, su içme konusunda büyük sıkıntılar çektim. İstediğimi yiyemedim, içemedim. Nakil olduktan sonra hocalarımın kontrolü altında istediklerimi yiyip, içebiliyorum. Eski sağlığıma kavuştuğum için mutluyum" diye konuştu.



Bademcik ve geniz eti ameliyatıyla altını ıslatmaktan kurtuldu



Antalya'da bademcik ve geniz eti büyümesinden kaynaklı uyku apnesi tanısı konan Halil Emir (13), düzensiz uyku, gelişim geriliği ve geceleri altını ıslatma şikayetlerinden ameliyatla kurtuldu.



Alanya ilçesinde oturan Veli ve Zübeyde Emir çiftinin tek çocukları Halil, düzensiz uyku, uykuda hırıltılı solunum, yorgun uyanma ve geceleri altını ıslatma şikayetleriyle 8 yıl mücadele etti. Emir çifti, çocuklarının akranlarına göre gelişim geriliği yaşadığını fark edince 6 ay önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğinde Klinik Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Hülya Eyigör tarafından muayene edilen Halil Emir, hastanedeki uyku laboratuarında bir gün süresince izlemeye alınarak uykudaki hareketleri ve uyku kalitesi vücuduna bağlanan bir dizi cihazla ölçüldü. Halil Emir'e 'uyku apnesi' teşhisi konuldu.



Ameliyatla bademcikleri ve burnundaki geniz eti alınan Halil Emir, 1 haftalık iyileşme sürecinin ardından yaşantısına döndü. Emir'in 6 ay sonra yapılan ikinci muayenesinde tüm şikayetlerinden kurtulduğu ve gelişimle ilgili ilerlemeler olduğu kaydedildi.



Halil Emir'in ameliyatını yapan KBB Klinik Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Hülya Eyigör, 6 ay sonunda Halil Emir'in şikayetlerinin tamamen kaybolduğunu söyledi. Emir'in ameliyat öncesinde altını da ıslattığını vurgulayan Eyigör, "Aileler bazen vücudun bağışıklık sistemine zarar vereceği düşüncesiyle bademciğin alınmasına karşı çıkıyor. Ancak bu tür durumlarda bademciğin ve geniz etinin alınması şart. Ayrıca vücut birkaç ay içerisinde kendini yeni duruma karşı bağışıklığını güçlendiriyor. Uyku apnesi tedavi edilmezse ileriki yaşlarda ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor" dedi.



Hastanenin Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Deniz Yılmaz da çocuklardaki uyku apnesinin çok önemli bir sorun olduğunu anlattı. Çocuklarda akademik başarıyı, uyku kalitesini düşüren ve gelişim hızını durduran uyku apnesinin temel sorununun bademcik ve geniz etinin büyümesinden kaynaklandığını kaydeden Doç. Dr. Yılmaz, hastaların geceleri altını ıslattığını da söyledi. Doç. Dr. Yılmaz, çocukların sürekli sağa sola dönüp ağzı açık uyumaları ve hırıltılı solunumun bu hastalığın en belirgin işareti olduğunu söyledi.



'ARTIK ALTIMI ISLATMIYORUM'



Ameliyatın ardından yaşam kalitesinin arttığını ifade eden Halil Emir, ameliyat öncesinde yaşıtlarına göre kısa boylu ve zayıf olduğunu söyledi. Uykusunu alamadığı için sabahları güçlükle uyanabildiğini anlatan Halil, "Derslerde öğretmenlerimi tam dinleyemiyordum. Dikkat eksikliğim vardı ama artık yok. Boyum uzadı ve kilo aldım. Artık altımı ıslatmıyorum" dedi.



=================



Müze gemiyi 216 bin 77 kişi ziyaret etti



TÜRK Donanması'na 40 yıl hizmet verdikten sonra 2006 yılında müzeye dönüştürülen TCG Yarhisar Müze Gemisi'ni, müze olduktan sonra 216 bin 77 kişi ziyaret etti.



Amerika'da 1965 yılında üretilmesinin ardından Türk Donanması'nda 40 yıl keşif ve karakol gemisi olarak hizmet veren TCG Yarhisar, 2005 yılında hizmet dışı kaldı. Donanma Komutanlığı ve Gölcük Belediyesi arasında yapılan protokol ile 27 Ekim 2006 yılında müze gemi olarak Gölcük Kavaklı Sahili'ne yerleştirilen Yarhisar Müze Gemisi'nde ziyaretçilere Türk Donanması ve gemi hakkında bilgiler veriliyor. Yeniden düzenlenen gemide cansız mankenlerle gemideki yaşam gösteriliyor. Görev yıllarında TCG Yarhisar da dahil olmak üzere birçok gemide görev yapan emekli astsubay İlhan Akbulut'un müze müdürü olarak görevlendirildiği Yarhisar Gemisi'ni, müze olarak hizmete başladığı günden bu yana 216 bin 77 kişi ziyaret etti.



Gemideki bilgilerin Türk Donanması'nın tanıtımında önemli bir yeri olduğunu söyleyen İlhan Akbulut, "Bugüne kadar toplam 216 bin 77 misafirimize ev sahipliği yaptık. Ziyaretçilerimiz yurt içinden, yurt dışından, çevre illerden, özellikle okuldaki öğrencilerimize Donanma'yı, Donanma kenti Gölcük'ümüzü anlatan, savaş gemilerini anlatan bilgiler ile gezdirdik. En son sömestr tatilinde 996 misafirimizi ağırladık. Bu bizim için rekor bir sayı. Genelde kışın bu mevsimde, havaların soğuk olması sebebiyle 800 kişi civarında ziyaretçimiz oluyor ortalama. Biz 16 günde 996 kişi gezdirerek bir rekor kırdık. Bu yıl 13'üncü yılımız ve halen insanlarımızın talepte bulunması, ziyaret etmeleri bizi çok mutlu ediyor. Her geçen gün ziyaretler devam ediyor. Yurtdışından gelen misafirlerimiz oluyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden bir şekilde Gölcük'e gelmişler, buradaki misafirlikleri sırasında müzemizi de geziyorlar" dedi.



Geminin müzeye dönüştürülme sürecini de anlatan İlhan Akbulut, "2006 yılında Yarhisar'ın müze gemi yapılmasına karar verildiğinde, bu gemi Gölcük Tersane Komutanlığı'nda kaynak makinesi ile 3 parça olarak kesildi. Deniz yoluyla, yüzer vinç ile buraya taşındı. Sahilden 20 metre içeride, karadayız şu anda. Buraya parça parça getirilerek burada monte edildi ve böylece Donanma kenti Gölcük'e bir savaş gemisi müzesi kazandırmış olduk. Özellikle vatandaşlarımız elbette Donanma gemilerini gezmek istiyorlar ama stratejik açıdan önemli olduğu için orayı her istediklerinde gezemedikleri için burada önemli bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.



Van'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı



Van'ın Çaldıran ilçesinde polisin 10 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen 10 ayrı adrese baskın yapan polis, 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 3 şüpheli ise aranıyor.



VAN, -

