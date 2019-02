Dha Yurt Bülteni -3

Kocaeli'de PKK operasyonunda 9 kişi adliyedeKocaeli'de, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında HDP Kocaeli Eş Başkanı Leyla Akgün'ün de bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gün İzmit, Darıca ve Gebze'de düzenlediği operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 10 kişiden 9'u gözaltına aldı. PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan sözde tecridi protesto etmek amacıyla düzenlenen açlık grevine destek olmak, terörist başının yakalanma yılı olan 15 Şubat öncesinde kitleye motivasyon sağlamak amacıyla cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan terör örgütü mensuplarına destek olunması, kamuoyu oluşturulması için eylemleri organize eden ve yönlendiren, bu yönde sosyal medyayı kullandıkları iddia edilen HDP Kocaeli Eş Başkanı Leyla Akgün ile S.O., V.K., E.K., Ç.K., K.B., Z.T., Ö.U. ve Ö.E. evlerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgütsel doküman, flama, yasak yayın ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan A.Z.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Yanan evde yatağında öldü



Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında yalnız yaşayan 44 yaşındaki Hakan Kütük uyurken dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.



Saat 07.30 sıralarında, Pamukova Elperek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde Hakan Kütük'ün yaşadığı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri evin kapısını kırarak içeri girdi. Evin oturma odasını saran alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yatağında bulunan Hakan Kütük'ün dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen polis, evde incelemelerde bulundu. Kütük'ün cenazesi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Pamukova İlçe Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yangında evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı



Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik bir eve düzenlenen operasyonda, 34 gram metamfetamin ve bonzai ele geçirildi, 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.



Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi İlçesi Konaklar Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.



Yapılan operasyonda, uyuşturucu paketleyen M.C.K. (24), H.A.Ç. (38), O.S. (26), H.E. (34), R.A. (27), Ö.S. (18) ve A.B. (30) gözaltına alındı. Polisin evde yaptığı aramada 17 fişek halinde toplam 34 gram metamfetamin ve bonzai, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo, uyuşturucu paket ayrım aparatı ve 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



12 yılda 30 bin çiftin nikahını kıydı



Sivas'ta 12 yıldır nikah memurluğu yapan Muzaffer Güner (53), 2007 yılından 2019 yılına kadar yaklaşık 30 bin çiftin nikahını kıydı.



Sivas'ta yaşayan evli 3 çocuk babası Muzaffer Güner, Sivas Belediyesinde 15 yıl Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminde çalıştıktan sonra Eğitim Kültür ve Konservatuvar Müdürlüğüne geçti. Ardından 2007 yılında nikah memuru olarak görevlendirildi. Kentte hemen herkesin yakından tanıdığı Güner 12 yıldır mesleğini severek yapıyor. Her gün tam saatinde nikah dairesine gelen Güner, randevuları kontrol ettikten sonra cübbesini giyerek nikah salonuna geçiyor ve çiftlerin evliliklerine imza atıyor. Akşamları düğün yapılan yerlere de giderek, çiftlerin nikah akitlerini yerine getiriyor.



'30 BİN ÇİFTİN NİKAHINI KIYDIM'



Her sene yaklaşık 2 bin 500 çiftin nikahını kıydığını söyleyen Güner, "Burada biz kanunen gerekli işlemler çerçevesinde uygulama yapıyoruz. Buraya gelen çiftlerimize kendilerini ev ortamında gibi hissetmelerini sağlıyoruz. Nikahlarını gerçekleştirdikten sonra çiftlerimizi uğurluyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 30 bin çiftin nikahını kıydım. Buraya gelenlerle çok iyi diyaloğumuz var. Hepsine bir ağabey ve kardeş gibi yaklaşıyoruz. Evlenen çiftlerimizin bu mutlu gününe bizler de ortak oluyoruz. Bu görev bizleri ayrıca mutlu ediyor. Nikah memurluğu mesai mevhumu olmayan bir görevdir. Zor bir yanı yoktur. Bu işi severek yaptıktan sonra, insanların mutluluğunu gördükten sonra sen de mutlu oluyorsun" dedi.



'SOKAKTA İLGİ GÖRÜYORUM'



Görevini severek yaptığını dile getiren Güner, "Bu işte duruş ve tavırlar çok önemlidir. İnsanların bizleri tanıması önemli değil, bizleri sevmesi önemlidir. Çiftlerin buradan güler yüzlü gitmeleri bizleri gerçekten ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben bu görevimi severek yapıyorum. Ben evlendirdiğim çiftleri dışarıda gördüğüm zaman, biz isim olarak hatırlamasak dahi onlar bizi tanıyorlar, hepsi özel bir ilgi gösteriyor. Bu da bizi memnun ediyor. Bu bizim için çok hoş bir şey" diye konuştu



'ÇİFTLERİMİZ BİRBİRLERİNİ İYİ TANISINLAR'



Çiftlere de evlilik süreci hakkında önerilerde bulunan Güner, "Çiftlerimiz birbirlerini iyi tanısınlar, iyi analiz etsinler. Sevgi, saygı, hoşgörü, bunlar çok önemli. Bunları kaybetmedikleri sürece mutlu bir hayat, mutlu bir evlilik sürecinin başlayacağına ben canı gönülden inanıyorum. Bizler nikahı gerçekleştirdiğimiz zaman çiftlerimize bunları söylüyoruz. Biz o masaya oturmadan önce çiftlerimizi gelin odasına alıyoruz. Kendileriyle ufak bir sohbetimiz oluyor. Heyecanlılarsa heyecanlarını, gerginlerse gerginliklerini almaya çalışıyoruz. Bu işlerin bir ömür devam edeceğini çiftlerimizin bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.



Down sendromlu çocuklara ücretsiz taksi



Adana'da bir yıldır taksi şoförlüğü yapan Alpay Tan (46), down sendromlu çocuklara taksisiyle ücretsiz taşıma hizmeti veriyor.



Geçmiş dönemlerde bir rehabilitasyon merkezinde çalıştığını belirten Alpay Tan, kent merkezinde bir taksi durağında yolculara hizmet vermeye başladı. Rehabilitasyon merkezinde down sendromlu bir çok çocukla vakit geçirdiğini ve çok değerli tecrübeler kazandığını söyleyen Tan, bu konu hakkında duyarlı davranmaya karar verdiğini vurguladı. Tan, "Orayı bırakıp taksiciliğe başladıktan sonra onların hayatını nasıl kolaylaştırabilirim, onlar için neler yapabilirim? diye düşündüm. Eğer zengin bir insan olsaydım onlar için bir spor tesisi ya da bir okul açabilirdim. Ama gücüm bu kadarına yetti. Sonuç olarak bu özel çocuklara ücretsiz taşıma hizmeti vermeye karar verdim" dedi.



'REKLAM YAPIYOR DEDİLER'



Toplumdaki herkesin bir engelli adayı olduğunu ve buna göre hareket etmesi gerektiğini söyleyen Tan, şöyle konuştu: "Bu bir gönül ve sevgi işidir. Buradan topluma da sesleniyorum, hepimiz birer engelli adayıyız. Duyarlı olmamız gerekiyor. Bu uygulamadan sonra genelde insanlardan olumlu tepkiler alıyorum fakat istisna da olsa bazı kişiler reklam amaçlı bunu yaptığımı söylüyor. Benim öyle bir beklentim yok. Durumum bana yetiyor. Taksim bana ait. Hiçbir şekilde reklama ihtiyacım yok zaten ekmeğimizi alnımızın teriyle kazanıyoruz. Duruma böyle bakacaklarına herkes bu kardeşlerimize yardım etmek için işin bir ucundan tutarsa zamanla neden bunu yaptığımı anlarlar. Bir nebze de olsa kardeşlerimin hayatını kolaylaştırabiliyorsam ne mutlu bana.ö



Suriyeli kadını öldüren sanıkların altın paylaşımında 'hak' arayışı



Bursa'da, Suriye uyruklu Melek Akta'yı (49), ellerini bağlayıp plastik kelepçe ile boğarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 1'i kadın 4 sanığın yargılanmasına başlandı. İfadelerinde suçu birbirlerinin üzerine atan sanıkların, talihsiz kadının altınlarını aralarında pay ederken birbirlerine "Sana fazla geçti ise hakkımı helal etmiyorum" dediği ortaya çıktı.



Olay, Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi Karanfil Sokak'ta, geçen yıl Ağustos ayında Suriye uyruklu Melek Akta'nın çocuklarıyla birlikte yaşadığı evde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Musab Kuvara (16), annesi Melek Akta'yı elleri bağlı şekilde hareketsiz yatarken buldu. Kuvara'nın komşulara haber vermesinin ardından eve gelen polis, Melek Akta'nın, elleri plastik kelepçe ile bağlandıktan sonra başka bir plastik kelepçe ile boğularak, öldürüldüğünü belirledi.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Borusu ekipleri, Akta'nın katil zanlıları olarak Suriyeli Muhammet Cemil Neal (28), Abdullah Şeyhakkur (44), Eymen Elvan (24) ve Aliye Muhammed Ali'yi (26), İstanbul'daki evlerine düzenlenen baskınla yakaladı. Biri kadın 4 şüpheli, Bursa Adliyesi'nde tutuklandı.



SEVGİLİSİ KAPIYI ARALIK BIRAKMIŞ



Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek ve yağma' suçlarından haklarında ömür boyu ile 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı. Muhammet Cemil Neal, Abdullah Şeyhakkur ve Eymen Elvan duruşmada hazır bulunurken Yenişehir Cezaevi'nde kalan Aliye Muhammed Ali ise SEGBİS ile katıldı. Sanıklardan Muhammet Cemil Neal ifadesinde Melek Akta ile birlikte olduklarını öne sürerek, "Bacanağım Abdullah telefon edip, bin lira para istedi. Melek'in arkadaşım olduğunu biliyordu, parayı ondan almamı istedi. İstanbul'dan baldızım Aliye, Abdullah ve Eymen ile birlikte gelip, ziynet eşyalarını alacakları yönündeki planı anlattı. İstanbul'dan geldiler. Olay günü Melek'in evine kahve içmeye gittim. Çıkarken kapıyı aralık bıraktım, biraz sonra onlar girdi. Evde ne yaşandığını bilmiyorum. Daha sonra buluştuğumuzda baldızım, Melek'in ölmüş olabileceğini söyledi. İstanbul'a gittiğimizde Abdullah ile Aliye kuyumcuda bin 800 liraya bir tane bilezik bozdurdu. Melek'in öldüğünü yakalandığımda öğrendim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorumö dedi.



ÇALINTI ALTINDA BİLE HELALİK İSTEDİLER



Mahkeme başkanının, daha önceki ifadesinde ziynet eşyalarının paylaşımı sırasında sanıklardan Eymen Elvan'a "Eşit dağıtmadıysanız, hakkımı helal etmiyorum" dediğini hatırlatması üzerine Muhammet Cemil Neal, "Öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorumö yanıtını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı "Çalınan ziynet eşyalarını bile helal, haram diye düşünmüşlerö yorumu yaptı.



BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR



Abdullah Şeyhakkur ise, Muhammet Cemil Neal'in anlattıklarının gerçek olmadığını iddia ederek, "Eymen benden bin lira istedi. Eşim ve Eymen'le birlikte Bursa'ya geldik. 6 gün Muhammet Cemil'in evinde kaldık. Muhammet parayı halledeceğini söyledi. Ölen kadının evine gitmedim. Plastik kelepçe de almadım, hırsızlık olayı için plan da yapmadım. İstanbul'a dönerken, sıkıntısı olduğunu söyleyen Muhammet, 'iki gün sizde misafir kalabilir miyim' dedi, beraber yola çıktık. Sıkıntısını söylemeden polis yakaladı. Altınlar tuvalette çıktı. Cinayetle ve hırsızlık olayı ile ilgim yok. Tahliyemi istiyorum" dedi. Göz ameliyatı olacağını ve bin liraya ihtiyacı bulunduğunu belirten Eymen Elvan da "Kahvede tanıştığım Abdullah parayı verebileceğini söyledi. Birlikte Bursa'ya geldik. Kimse bana para vermediği gibi böyle bir olay da anlatmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştı. Abdullah'ın eşi olan Aliye Muhammed Ali, "Muhammet Cemil'in eşi benim kız kardeşim olur. Eşim Bursa'ya gideceğini söyleyince ben de kardeşimi uzun süredir görmediğim için birlikte geldim. Eymen'i tanımam. Kimseyi öldürmedik, plandan da haberim yok. Beş çocuğum var, tahliyemi istiyorum" dedi.



Sanık avukatlarının tahliyesi talebinde bulunduğu mahkeme duruşmayı erteledi.



Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -

