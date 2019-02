Dha Yurt Bülteni -3

İzmir'in eğik apartmanlarında tehlike sürüyorİzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 13 apartman, dolgu zemine inşa edildiği için zaman içerisinde eğilerek, birbirinin üzerine yattı.

İzmir'in eğik apartmanlarında tehlike sürüyor



İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 13 apartman, dolgu zemine inşa edildiği için zaman içerisinde eğilerek, birbirinin üzerine yattı. Eğik binaların sorunu yıllardır çözülemezken, vatandaşın mağduriyeti devam ediyor. Eğik binaların birinde oturan Filiz Neşer, "Arkadaşlarım korkudan evime gelmek istemiyor, dışarıda görüşüyoruz. Tehlikeyle burun burunayız. Bizim sonumuz da İstanbul Kartal'daki çöken bina gibi mi olsun" dedi.



Karşıyaka'nın Bostanlı semtinde, Cemal Gürsel Caddesi'nde bulunan 13 eğik binaya yıllardır çözüm bulunamadı. Dolgu zemine inşa edildiği için zaman içerisinde eğilerek birbirinin üzerine yatan binalar, tehlike oluşturmaya devam ediyor. Eğik binalar, mülk sahipleri ile belediye arasındaki kat sayısı anlaşmazlığı yüzünden kaderiyle başbaşa kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de kat yüksekliği konusundaki anlaşmazlık nedeniyle bölge için yeni plan hazırlamadığı belirtildi. Karşıyaka Belediyesi görevlileri, apartmanlarda oturan ve 6 kattan fazla yükseklik isteyen vatandaşlarla bir anlaşma sağlanamadığı için bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir imar planı hazırlaması gerektiğini dile getirdi.



'İNSANLIK ADINA AYIP'



Eğik binaların birinde oturan Filiz Neşer, "Arkadaşlarım korkudan evime gelmek istemiyor, dışarıda görüşüyoruz. Tehlikeyle burun burunayız. Bizim sonumuz da İstanbul Kartal'daki çöken bina gibi mi olsun" dedi. Filiz Neşer, "Üç sene önce bize yıkılacak dendi, o zamanlar 30 santimetre yatma olduğunu söylemişlerdi ama şimdi çok daha fazladır. Her şey tamam dediler, üstüne para ödenmeyecek dediler ama olmadı ve böylece kaldı. Gittikçe daha tehlikeli hale geliyor, binanın çatırdadığını bile duyuyoruz. Diğer binanın üstüne doğru eğiliyor. Binanın tabanı kalmadı komple çürüdü. Büyükşehir Belediyesi izin vermiyor diyorlar, onu duyuyoruz. Kolonya şişesini yere koyduğumuzda yuvarlanıyor. İleride eğik olan bir bina var o çok daha tehlikeli, çünkü iki yanı da boş ve devrilme riski var. Evin içinde sürekli denge kaybı yaşıyoruz. Ben her an hazırım buradan çıkmaya. Ama birçok arkadaşımız taşınacak vaziyette değil, çünkü başka hiçbir şeyleri yok. İnsanlık adına çok ayıp, hiç ilgi yok" dile konuştu.



Cemal Gürsel Caddesi üzerinde kafe işletmeciliği yapan Serdal Demir de, "Biz buradaki işletmemizi bir sene önce devraldık ve binaların eğikliğinden çok rahatsızız. Böyle olmasını istemiyoruz. İnsanların hayatı söz konusu. Bir şekilde yardım edilmesini ve binaların düzelmesini istiyoruz. Buraya gelen herkes binaların yamuk olduğunu görüyor. Biz yıkılmasını istiyoruz" dedi.



Adana'daki PKK operasyonunda 13 şüpheli adliyede



Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi.



Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 yılında yakalanışının yıl dönümü öncesinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce sokak eylemlerine karıştığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine 14 Şubat günü sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda, 38 adrese eş zamanlı girildi. Evlerin kapılarını koçbaşlarıyla kırıp, giren ekipler, aralarında 18 yaşından küçük kişilerin de olduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Şüphelilerden 13'ünün sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptığı saptandı. 13 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 14 şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.



Kadın muhtar adayı, seçilirse maaşının bir kısmıyla öğrencilere burs verecek



Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve emekli maaşının büyük bölümünü sokak hayvanları ile ihtiyacı olan insanlar için harcayan 55 yaşındaki Ülker Sevinç Karataş, mahalle muhtarlığı için adaylığını koydu. Seçimi kazanırsa muhtar maaşının bir bölümünü de burs için öğrencilere ayıracağını söyleyen Karataş, "Mahalleme adeta aşığım, bu nedenle aday oldum" dedi.



Efeler ilçesinin 20 bin nüfuslu mahallesi Efeler'de yaşayan evli ve iki çocuk annesi, Bağkur emeklisi Ülker Sevinç Karataş, hayvanlara ve insanlara yardım edilini uzatmasıyla tanınıyor. Sokak hayvanları için yiyecek alan ve ihtiyacı olanlara destek olan Karataş, mahalle muhtarlığına da adaylığını koydu. 13 yıldır yaşadığı mahallesini çok sevdiğini söyleyen Karataş, "Mahallemizdeki hayvanları sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez düzenli olarak besliyorum. Eğer yaralı ve hasta olan kediler varsa veterinere götürerek tedavi ettiriyoruz. Mahalle sakinleri de bu konuda çok duyarlı. Aynı zamanda mama ve gerekirse maddi yardımda da bulunuyorlar. Emekliyim. Maaşımın çoğunluğunu sokak hayvanlarına ve ihtiyacı olan komşularımıza harcıyorum. Sabah kahvaltı yapmadan ilk işim, kedileri beslemek oluyor. Önce kahvaltı yaparsam huzursuz oluyorum. Çünkü onlar beni aç bir şekilde bekliyorlar. Doğal ortamda olmadıkları için şehir hayatında yiyecek bulmaları çok zor. Eğer yaralı ve kaza geçiren bir kedi varsa gerçekten çok üzülüyorum. Elimden gelen bütün imkanları kullanmaya çalışıyorum. Kediler mahallemizin bir parçası oldular. Özellikle bahçemizdeki kedilerin hepsinin bir ismi var. Komşular da isimleri biliyorlar" dedi.



Ülker Sevinç Karataş, eğer seçilirse muhtarlık maaşının bir bölümünü de öğrencilere burs vermek için ayıracağını vurguladı.



Eski fotoğraflarda gördü, sosyal medyada satmaya başladı



Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 44 yaşında İsmail Vardaroğlu, eski fotoğraflara bakarken, 45 yıl önce babası ve dedesinin birlikte sübye içeceği yapıp sattığını gördü. Anne ve babasından tarifini alan Vardaroğlu, kolları sıvayıp bu içeceği hazırladı, sosyal medyadan satarak yaptığı bu ek işle ev ekonomisine katkı sağladı.



Tevfikiye Mahallesi'nde yaşayan ve mobilya üretimi yapan, evli ve 2 çocuk babası İsmail Vardaroğlu, eski fotoğrafları incelerken baba ve dedesinin bir dönem sübye içeceği sattığını görünce kendisi de harekete geçti. Kolları sıvayan İsmail Vardaroğlu, annesi Lefteriya Vardaroğlu (72) ve babası Refik Vardaroğlu'ndan (78) içeceğin tarifini alıp, yapımına başladı. Sabahtan saat 14.00'e kadar mobilya işinde çalışan Vardaroğlu, sonrasında sosyal medya üzerinden aldığı siparişleri yapmak için evinin mutfağında içeceği hazırlamaya başladı. 350 mililitrelik şişelere doldurduğu sübye içeceğini 10 liradan satışa sundu.



Şeker, su, kavun çekirdeğinden oluşan içeceğin yapımının zahmetli olduğunu belirten İsmail Vardaroğlu, "Sübye içeceği çok yaygın değil ancak tarihçesi 550 yıl öncesine dayandığı söyleniyor. Faydası ve vitaminleri çok fazla. Raf ömrü çok fazla olmadığından ve yapımı biraz zor olduğundan dolayı gündemden düşmüş durumdaydı. İzmir'de birkaç usta kaldı. Onlardan da yardım alıyorum. Bu içeceği tekrar gündeme getirmek istedim. 4 aydır da üretiyorum. İzmir'den, İstanbul'dan Almanya'dan siparişler geliyor. İçeceğin raf ömrü az olduğundan, ben buradan uzak illere ve yurt dışına hamurunu yolluyorum. Onlar sadece suyla karıştırıp, süzgüden geçirip içebiliyorlar" dedi.



Bu işi çocuklarına miras bırakmak istediğini söyleyen Vardaroğlu, hazırlık aşamasını da anlatıp, "Kavun çekirdeğini Kırkağaç'tan alıyoruz. Çekirdeği birkaç kez yıkıyoruz. 5-6 saat ıslak suda bekletiyoruz. Daha sonra makineden geçiriyor ve hamur şekline getiriyoruz. Ardından şekerle karıştırıp, 1 gün bekletiyoruz. Daha sonra yine suyla karıştırıyor ve iki farklı boyuttaki elekten geçiriyoruz. Suyla buluşup içerisinde tortu kalmayınca, sübye içim aşamasına geliyor. Bunun soğuk içilmesi gerekiyor" dedi.



SÜBYE NEDİR?



Sübye, tarihsel süreci içerisinde İzmir ile özdeşleşmiş, başka yerde pek bilinmeyen, kavun çekirdeğinin ezilmesiyle ve hafif şekerle tatlandırılan, hafif nişastalı, süt kıvamında, soğuk içilen ve mutlaka taze tüketilmesi gereken, Sefarad mutfağından gelen bir içecektir.



500 yıllık 'Develi Cıvıklısı', ilk günkü özelliğini koruyor



Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerindeki Develi ilçesinde yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip pide çeşidi 'Develi Cıvıklısı' ilk günden bu yana aynı lezzeti ve özelliğini korumaya devam ediyor.



Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 2008 yılında alınan 'coğrafi işaret tescil belgesi' ile yapımı sürdürülen 'Develi Cıvıklısı', parça etin çift bıçak altında kıyılarak küçük parçalara ayrılması, etin yağının da çift bıçak darbeleriyle 'cıvıtılması' ile yapılıyor. Erciyes Dağı eteklerinde yetiştirilen koyun ve danaların etinin, 1 gün boyunca dinlendirilip pişirilmesiyle hazırlanan, domates ve biber eklenmesiyle tamamlanan 'Develi Cıvıklısı', yıllardır bölgede en çok tercih edilen tadlar arasında olması özelliğini koruyor. Yavuz Sultan Selim döneminde adına ferman yazıldığı rivayet edilen ve 500 yıllık geçmişe sahip pide çeşidi, yüzyıllardır orijinalliği korunarak nesilden nesile aktarılıyor.



'Develi Cıvıklısı' ustası Ahmet Tokluoğlu, 32 yıldır bu işle uğraştığını söyleyerek, "Develi'ye has bir lezzet olduğu için kendi hayvanlarımızdan elde ettiğimiz etlerle, kendi yöremize ait unumuzla yapmış olduğumuz bir üründür. Cıvıklı, Türkiye genelinde Develi'ye ait olan Develi Belediyesi'nin patentini almış olması bizi onurlandırmış ve gururlandırmıştır" dedi.



'KAYSERİ, NEVŞEHİR, NİĞDE, ADANA'DAN MİSAFİRLERİMİZ GELİR'



'Develi Cıvıklısı'nın hamurun ekşisi, etin bayatı ve malzemenin eskisini kabul etmediğini söyleyen Tokluoğlu, şöyle konuştu:



"Eti taze olmalı, günlük doğranmalıdır. Cıvıklının eti kesinlikle makinede çekilmez; çünkü etin suyunu çıkarıyor. Onun için genelde bıçakla doğranması lazım. Eti doğradıktan sonra 1 gün eti dinlendiririz. Et, dinlenme sırasında ağlar. İçindeki kan boşalır. Sadece 1 gün dinlendirildikten sonra sabahleyin geliriz, domatesimizi ve biberimizi doğrarız. Biz harç haline getiririz. Daha sonra eti hamurun üstüne dökeriz. Kadınların 45 dakikada pişiremediği eti biz 5 dakikada pişiriyoruz. Develi'de 28 tane cıvıklı salonu var. İlginin nasıl olduğunu siz düşünün. Kayseri, Nevşehir, Niğde veya Adana'dan misafirlerimiz gelir" diye konuştu.



