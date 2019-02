Dha Yurt Bülteni-3

VAN'ın Bahçesaray ilçesinin 3 bin rakımlı Özbeyli Mezrasına film çekimi için giden belgesel ekibi, dönüş yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.Yetkililere haber verilmesi üzerine, bölgeye giden karla mücadele ekiplerinin 4 saat süren mücadelesi sonucu,12 kişilik ekip kurtarıldı. Kurtarma anları ise cep telefonlarıyla kaydedildi. Belgesel çekimi için İstanbul'dan Van'a 12 kişilik ekip, Bahçesaray ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Özbeyli mezrasına gitti. Bir hafta boyunca mezrada çekim yapan ekip, geçtiğimiz Cuma günü il merkezine dönmek isteyince köy yolunda tipi ve kar yağışına yakalandı. Bir süre mahsur kalan ekiptekiler, durumu AK Parti Başçesaray ilçe başkanlığına bildirdi. İlçe başkanı Cumali Sabırlı'nın yetkililere durumu bildirmesi üzerine de bölgeye bir iş makinesi sevk edildi. Karla mücadele ekibinin, yaklaşık 4 saat süren karla mücadelesi sonucu belgesel ekibine ulaşıldı.



Belgesel ekibinden Sait Keskin, Başçesaray ilçesine belgesel çekimi için geldiklerini belirterek,"Kar ve tipiden dolayı 2 saat bekledik. Ak Parti Bahçesaray ilçe Başkanı Cumali Sabırlı beyin devreye girmesiyle bulunduğumuz bölgeye iş makinesi geldi.Yolun açılmasıyla Van merzkeze döndük. Bölgede yaklaşık 4 metreye yakın kar var."dedi.



2)ŞAVŞAT'TA 3 KATLI EVDE BACA YANGINI KORKUTTU



ARTVİN'in Şavşat ilçesinde 3 katlı evin bacadan çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Evde oturanların birbirlerini uyandırarak dışarı attığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



İlçeye bağlı Atatürk Caddesi'nde Yaşar Erdem'e ait 3 katlı evin çatısındaki bacada gece yarısı yangın çıktı. Alevler bir anda üst katlarını sardı. Çatıdaki alevleri fark eden ev sakinleri, diğer katlardaki komşularını da uyandırıp, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Alevler rüzgarın etkisiyle artarken, evlerde oturanlar korku ve panik içinde kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evin üst katlarında hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



'DİĞERLERİNİ UYANDIRDIK'



Yangın sırasında evde uyumak üzere olduklarını ve diğer katlardakileri uyandırarak uyardıklarını anlatan Yaşanur Erdem, "Evde tam uyumak üzereydik. Bir anda yüksek bir ışık gördüm. Nedir diye baktığımda evin çatısında alevler gördüm. Hemen yatmak üzere olan aile fertleri ile kendimiz dışarı attık. Uyuyanları uyandırıp önlem aldık" dedi.



Yangın üzerine bölgeye gelen Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş da, evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Göktaş, "Yangın kötü bir şey. Elbette bir vatandaşımızın bu mağduriyeti bizleri üzmüştür. Can kaybı olmaması sevindirici olmuştur. Evi büyük bir ölçüde zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetleri konusunda çalışma başlattıkö diye konuştu.



3)BURSA'DA İKİ KATLI BİNADA YANGIN



Bursa'da iki katlı binada çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken yaralanan olmadı. Yangın sırasında evde bulunan Ayşe Koçuk(66), "Oğlum olmasaydı biz de yanacaktıkö dedi.



Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Molla Fenari Mahallesi Uğureli Sokakta meydana geldi. Abidin Koçuk'a ait 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında evin içinde bulunan Abidin Koçuk, Ayşe Koçuk ve torunları Fatih Koçuk güçlükle evden çıkabildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken yaralanan olmadı.



Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.



'OĞLUM OLMASAYDI BİZ DE YANACAKTIK'



Komşularının yangını gördüklerinde bağırmaları üzerine uyandıklarını söyleyen Ayşe Koçuk, "Dışarıdan ev yanıyor dediler. Ben de komşunun evi sandım. Çıktım oğlum yukarı katta. Üst katta tavan alev almış. Oğlum hemen aşağı inip elektriği kapattı. Babamızı zor çıkardık. Eğer oğlum olmasaydı biz de yanacaktık. İtfaiye zamanında geldi ama sokağımıza yapılan yeni binaların yolu daraltmasından dolayı itfaiye sokağa giremediö dedi.



4)İTFAİYE ÇALIŞANI, İŞ YERİNDE DAMADINI TABANCAYLA VURDU



KONYA'da itfaiyede şoför olarak çalışan Mustafa A. (47), kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Mehmet Koyuncu'yu (36) tabancayla 3 el ateş ederek yaraladı. Kollarından ve başından yaralanan Koyuncu, hastanede tedavi altına, Mustafa A., da gözaltına alındı.



Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Uluyayla Cadddesi üzerinde bulunan Selçuklu İtfaiye Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre Konya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalışan Mustafa A.'nın, yanına kızıyla 8 gün sonra boşanma davaları olan damadı Mehmet Koyuncu geldi. İkili konuşmak için mutfak kısmına geçti. Mehmet Koyuncu'nun kızıyla ilgili söylediği sözlere sinirlenen Mustafa A., yanındaki ruhsatsız tabancasıyla damadına 3 el ateş etti. Açılan ateş sonucu Koyuncu. kollarından ve başından yaralandı. İtfaiye personelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Koyuncu sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Koyuncu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüpheli Mustafa A. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Mustafa A. polisteki ilk ifadesinde, "Mehmet Koyuncu damadım olur. Kızım ile 8 gün sonra boşanma davaları var. Damadım sürekli bana tehdit mesajları atıyordu. Konuşmak için yanıma geldi. Aramızda tartışma çıktı ve bu olay yaşandı"dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



5)KAYSERİ'DE FETÖ SORUŞTURMASINDA 13 ŞÜPHELİ ADLİYEDE



ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan 26 eski komiser yardımcısından 13'ü adliyeye sevk edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı öncesi örgüt üyelerinden soruları aldığı belirlenen bin 112 kişi hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası Kayseri'de 26 kişi gözaltına alındı. Komiser yardımcılığından ihraç edilen 26 kişiden 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Diğer 13 kişinin sorgusu devam ediyor.



6)ÇÖPTE BULUNAN KÖPEK, ENGELLİLERİN 'DOSTU' OLDU



VAN'da çöp konteynerinin içerisinde ölüme terkedilmiş halde bulunan ve 'Dost' ismi verilen köpek, engellilerin gören gözü ve dostu oldu. Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Akademisi, engelli vatandaşların yanısıra, toplumsal sorunlara da büyük önem veriyor. Van-Özalp Karayolu'ndaki çöplükte geçen Temmuz'da tellere bağlı halde çöp konteynerinin içerisinde fark edilen ve 'Dost' ismi verilen köpek, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ndeki tedavisinin ardından İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademesi'ne teslim edildi. Dost, kendisini gezdiren görme engelli Kadir Erdemir'e rehberlik ederken, diğer engelli kursiyerlerin de can yoldaşı olduğu.



Görme Engelli Erdemir ve Bedensel Engelli Nihat Almaz ile Müzik öğretmeni Baran Atabay tarafından günün belirli saatlerinde simit, boğaça, mama verilip, su içirilerek büyük bir özenle beslenen Dost, eriştiği kilosu ile de oldukça sağlıklı durumda.



'İLK GELDİĞİNDE YÜRÜYEMİYORDU'



Engelsiz Yaşam Akademisi Müdürü Ömer Durmuş, geçen yıl 23 Temmuz'da belediye temizlik ekipleri tarafından tele bağlı vaziyette bulunan köpeği, tedavisinin ardından teslim alarak sahiplendiklerini belirterek, "Belediye ekipleri Dost'u ölüme terk edilmiş halde buldular. İşkenceye maruz kalan bu köpekle ilgili ulusal basında çıkan haberleri izleyince, ilçe kaymakamımız ve Belediye Başkan vekilimiz Cemil Öztürk'ün talimatıyla, köpeği teslim alıp, engelli kardeşlerimizle birlikte bakmaya başladık. Dost ilk bize geldiğinde hakikaten çok kötü bir durumdaydı. Yürüyemiyordu, mama bile yiyemiyordu, hayata karşı tabiri caizse küsmüş bir vaziyetteydi. Buradaki engelli kursiyerlerimizle birlikte Dostu koruma altına aldık. Şu an geldiği konum bambaşka. Dost canlısı bir hayvan oldu" dedi.



'GÖRME ENGELLİLERİN GÖREN GÖZÜ OLDU'



Dost'un engelli kursiyerlere rehberlik ettiğini de söyleyen Durmuş, "Görme engellilerimiz, Dost'u bahçede gezdirip oyun oynuyorlar. Dost, bir nevi görme engellerimizin gören gözü oldu. İlginç olan şey; Dost görme engelli bir kursiyerimizi, sarı bandın dışına çıkmadan rehberlik edip gezdiriyor. Tehlikeli alanlara girmeyip sarı bandı takip ediyor. Akademik olarak 35 farklı hizmet alanımız var. Sadece okul olarak değil, toplum sorunlarına da el atmaya başladık ve Dost ile bunu görmüş olduk. Aslında bakıma muhtaç hayvanları eğittimizde, baktığımızda çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Ölüme terk edilen köpeğimiz, görme ve bedensel engelli kursiyerlerimizin dostu olup, onların gören gözü oldu. Dost sağlığı ve aldığı kilosu itibariyle de gayet iyi. Eski ile yeni arasında bariz bir fark var" diye konuştu.



