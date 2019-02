Dha Yurt Bülteni -3

Mersin'de 5 katlı binada çöktüMersin'in Toroslar ilçesinde, gece saatlerinde çatırdama sesleri geldiği gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bir binada, sabaha karşı çöktü.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN - MERSİN,



TSK'da ankesörlü telefon operasyonu: 25 gözaltı kararı



Konya merkezli 13 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 9'u muvazzaf, 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 3 albay, 3 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 2 teğmen, 13 astsubay olmak üzere 9'u muvazzaf 16'sı meslekten ihraç ve 5'i emekli 25 asker hakkında yakalama kararı verildi.



Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün Konya merkezli 13 ilde ve KKTC'de bu sabah eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapmasında 11 şüpheli yakalanırken, 14 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.



Haber- kamera : Mehmet IŞIK KONYA,



Van'da 15 kişilik minibüste 41 kaçak göçmen yakalandı



Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından takibe alınan minibüste 41 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile Başkale ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, minibüsün içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin takibe aldığı minibüs, Başkale ilçesine bağlı Atlılar Mahallesi'nde durduruldu. Minibüste yapılan aramada, Afganistan ve Pakistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı. Yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi ise gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi



VAN/DHA



Ukraynalı anne: Kızımı hayata bağlayan donörün ayaklarına kapanacağım



Ukraynalı Anzhela Pithotska, Antalya'da 3 ay önce ilik nakliyle yaşama bağlanan kızı Yevanhelina İlenchuk'ın birinci doğum günü partisinde gözyaşlarını tutamadı. Kızının hayatını kurtaran Türk donörle yasalar gereği 3 yıl sonra tanışabileceğini belirten gözü yaşlı anne, "3 yıl sonra Türkiye'ye geldiğimizde donörün ayaklarına kapanacağım. O benim kızıma yeniden hayat verdi" dedi.



Ukrayna'da yaşayan Anzhela Pithotska, kızı Yevanhelina İlenchuk'a 4 aylıkken 'immün yetmezlik' tanısı konulduğunda dünyalarının yıkıldığını söyledi. Eşi Anatolii İlenchuk ile İsrail ve Türkiye'deki hastanelerle ilgili araştırma yaptıklarını anlatan Anzhela Pithotska, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne gelmeye karar verdiklerini kaydetti. Antalya'ya geldikten sonra kızları Yevanhelina'nın hastanede tedaviye alındığını ve ilik için donör arayışının başladığını kaydeden Pithotska, "Aile içerisinde uygun donör bulunamayınca TÜRKÖK'e başvuruldu. Yevanhelina'ya uygun donör buradan bulundu. Bir Türk donörün bağışladığı ilikle kızım hayata tutundu" diye konuştu.



'1 YAŞINI BAŞKA BİR ÜLKEDE KUTLAYACAĞIMIZ HİÇ AKLIMIZA GELMEZDİ'



Kızının ilik naklinden sonra sağlığına kavuştuğunu belirten Anzhela Pithotska, "Türkiye'de olduğumuz ve Medical Park Antalya Hastanesi Kompleksi'ni seçtiğimiz için çok mutluyuz. Kızıma hayat veren donöre ve doktorlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi. Hastane yönetimi tarafından düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasında gözyaşlarını tutamayan anne, "Bugün kızımın doğum günü. 1 yaşı doluyor. Hastanenin yaptığı bu sürpriz için çok mutluyuz. Çok minnettarız" diye konuştu. Kızının 1'inci yaş gününü yabancı bir ülkede kutlamanın hiç aklına gelmediğini belirten anne, "1 yaş bir çocuk için en önemli yaş. İsterdim ki burada sadece biz değil kardeşleri, babaannesi, anneannesi tüm aile bir arada olabilelim" dedi.



'3 YIL SONRA MUTLAKA ANTALYA'YA GELECEĞİZ'



Kızına hayat veren donörün sadece yaş ve cinsiyetini bildiklerini anlatan Pithotska, yasalar gereği ancak 3 yıl sonra donörle tanışabileceklerini belirterek, "3 yıl sonra mutlaka Türkiye'ye gelip kızıma ilik bağışlayan donörle tanışmak istiyoruz" dedi. Gözyaşlarını tutamayan anne, "O zaman nasıl davranacağımı bilmiyorum ama donörün ayaklarına kapanacağım" dedi. 6 ay önce Antalya'ya geldiklerinde kızının çok hasta olduğunu ve ilik nakli yapıldıktan sonra sağlığına kavuştuğunu söyleyen Pithotska, Türkiye'yi asla unutmayacaklarını kaydetti.



1'inci yaş gününü Antalya'da kutlayan minik kız, tedavi gördüğü hastane tarafından düzenlenen doğum günü kutlamasında, üzerinde fotoğrafının bulunduğu pastasının mumlarını anne ve babasıyla birlikte söndürdü.



Haber: Selma KUNAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)



Uymaz Ailesi'nin dramı



Adana'da 3 çocuğu ve eşiyle birlikte harabeye dönmüş bir evde yaşayan KOAH hastası İsmet Uymaz (53), sağlık problemlerinden dolayı çalışamadığını söyledi. Daha önce 18 yaşında engelli bir çocuğunu ve 2 aylık bebeğini hastalıklardan dolayı kaybettiğini söyleyen Uymaz, "Çocuklarımı doyuramıyorum. 1 yıldır sıcak yemek yemedik. İki evladımı toprağa verdim. Bari bunlar gün yüzü görsün istiyorum" dedi.



Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde kız kardeşine ait harabe bir evde yaşadıklarını belirten İsmet Uymaz, evin her tarafından su aktığını elektriklerinin olmadığını ve kış aylarında ısınamadıklarını belirterek, "Boğazımızdan sıcak yemek geçmiyor. Çocuklarım sefil durumda. Evimin her yeri akıyor. Nefes darlığı, KOAH ve parmağımın kırık olmasından dolayı uzun süre çalışamıyorum. Evde yatacak yatağımız yok. Çocuklarımı doğru düzgün okula gönderemiyorum. Biri lisede diğeri de orta okulda okuyor. Ama ceplerine harçlık dahi koyamıyorum, gidemiyorlar. Benim durumum çok kötü. Bize yardım edin lütfen" dedi.



'2 ÇOCUĞUMU BU EVDE KAYBETTİM'



Yaşadıkları evde geçmişti biri 18 yaşında engelli diğeri henüz 2 aylık olan çocuklarını hastalıklardan dolayı kaybettiğini belirten baba Uymaz, " Burası iki çocuğuma mezar oldu. Birini annemin birini de babamın yanına gömdüm. Soğuktan gece uyuyamıyoruz. Bir battaniye ile yatıyoruz. Bir gün benim cenazemde çıkacak buradan göreceksiniz" diye konuştu.



Songül Uymaz ise evde değil bir harabede yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu:



"Bizim halimizi görsünler. Kapı, pencere yok. Yemek yapamıyorum. Harçlık istiyorlar veremiyorum. Kışı soğuktan titreye titreye geçirdik. Çok üzülüyorum. Bazen gizli gizli ağlıyorum. Bir sene oldu sıcak yemek yemedik."



SÜRE: 05'23" BOYUT: 596 MB



Haber-Kamera: Can ÇELİK-Akif ÖZDEMİR/ADANA,



Daisy suni tohumlamayla anne olacak



Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi bünyesinde suni tohumlama yapılan İngiliz Buldog köpeği 'Daisy' yaklaşık bir ay sonra 4 yavru dünyaya getirecek.



MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi bünyesinde yer alan Suni Tohumlama Kliniği, çeşitli sebeplerle çiftleşme problemi yaşayan evcil hayvanlarından yavru elde etmek isteyen hayvan sahiplerine de destek vermeye devam ediyor. Ocak ayında suni tohumlama yapılan 'Daisy' adlı İngiliz Buldog köpeği yaklaşık bir ay sonra 4 yavru dünyaya getirecek.



MAKÜ Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Güngör, MAKÜ'de yılda 10 suni tohumlama uygulaması yapıldığını belirtti. Güngör, "Suni tohumlama uygulamasına gelen hasta sahipleri genellikle çiftleşme problemiyle ilgili nedenlerden dolayı fakültemizi ziyaret etmektedir. Yaklaşık 35 gün önce tohumlama uygulamasını yapmış olduğumuz 'Daisy' isimli İngiliz Buldog cinsi köpeğin bugün gebelik muayenesini gerçekleştirdik. Gereken bütün tetkikler yapıldıktan sonra suni tohumlama uygulamasını uygun gördük ve yapmış olduğumuz 3 uygulamanın sonucunda da 4 sağlıklı yavru olduğunu tespit ettik. Annemizin genel sağlık durumu gayet iyi. Bir aksilik olmazsa 20-22 Mart 2019 tarihleri arasında Burdur MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde yapılacak operasyonla doğum gerçekleştirilecek" dedi.



Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,



Burdur'da Çakıroğlu anıldı



Burdur Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından 2015 yılında Ege Üniversitesi'nde çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma etkinliği düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Ülkü Ocakları Burdur İl Başkanı Ayhan Mete, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hikmet Ökte, Ak Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı AK Partili Deniz Kurt ile Ülkü Ocakları üyeleri katıldı.



Ülkü Ocakları İl Başkanı Ayhan Mete, "Kardeşimiz Fırat Yılmaz adı gibi yılmazdı. O yılmadı. Hedef gösterildiğinde de yılmadı. '20 kişi, 30 kişi kalsak da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz' dedi. Tarih okurken tarih yazdı. Asla korkmadı ölümden. Fırat artık Ağrı'dan başlayıp Basra'ya dökülen bir nehrin adı değil. Bayraklaşmış bir mücadelenin Akşehir'den doğup Ege'ye dökülen ismidir. Tarihi şehitlerle dolu ve şanlı bir geçmişe sahip olan Ülkücü hareket saflarını daha da sıklaştırarak kutlu yürüyüşe devam etmektedir. Fırat kardeşimiz milli şuur ile ülkesine, milletine, dinine ve bayrağına olan tutkusu nedeniyle bu değerlere düşmanlar tarafından şehit edilmiştir. Ancak Fırat'ın sahip olduğu milli şuur ile yetiştirilen milyonlarca Türk genci bulunmaktadır. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.



Mete'nin konuşmasının ardından Kuran okundu ve dua edildi. Daha sonra Fırat Yılmaz Çakıroğlu için irmik helvası dağıtıldı.



Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,



Kar üzerine ay yıldız yaptı



Konya'nın Hadim ilçesinde oturan dağcı Hasan Hüseyin Kahrıman'ın Toros Dağlarında, yalnızca kürek kullanarak kar üzerinde oluşturduğu ay-yıldız motif, sosyal medyada beğeni topladı.



Dağcı Hasan Hüseyin Kahrıman, Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi'nde kar örtüsü üzerine yalnızca kürek kullanıp, kar kütlelerini kazarak ay-yıldız motif oluşturdu. Görüntülerinin sosyal medya da paylaşılması üzerine Toros Dağları'ndaki kar manzarasıyla birlikte ay-yıldız motif güzel görüntüler oluşturdu.



================

