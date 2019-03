Dha Yurt Bülteni -3

Kağıt toplama arabasını yastık yapıp kaldırımda uyuyan küçük çocuk yürek burktuAdana'da 6 yaşındaki Aziz'in boyundan büyük kağıt toplama arabasını yastık yaparak kaldırımda uyuması yürek burktu.

Adana'da 6 yaşındaki Aziz'in boyundan büyük kağıt toplama arabasını yastık yaparak kaldırımda uyuması yürek burktu.



Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesinde bir durağın arkasında, kağıt toplama arabasını yastık yaparak kaldırımda uyuyan, 6 yaşlarındaki küçük çocuk vatandaşların dikkatini çekti. Çevredeki vatandaşlar tarafından uyandırılan küçük çocuk, kendisine sorulan sorulara yanıt veremedi ancak isminin Aziz olduğunu söyledi. Vatandaşların, "Bu kağıt toplama arabasını kullanamayacak kadar küçüksün, kimsen yok mu?" diye sorması üzerine küçük çocuk babasının şişe toplamaya gittiğini söyledi. Kadın, kışın ortasında kaldırımda uyuyan çocuğa bir miktar harçlık verdikten sonra yoluna devam ederken, küçük çocuk nerede yaşadığına, babasının nerede şişe topladığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.



72 yaşında kayak öğretmenliği yapıyor



Türkiye'nin ilk kayak öğretmenlerinden biri olan 72 yaşındaki Erzurumlu Yıldırım Budak, 42 yıldan bu yana görevini sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir tarafına dağılan birçok kayak öğretmenin de öğretmeni olan Yıldırım bugün kadar 10 binin üzerinde kişiye kayak öğretti. Sağlıklı olmasını kayağa bağlayan Yıldırım, "Sporu bırakmayı hiç düşünmedim. Üç oğlumda kayak öğretmenliği yapıyor" dedi



Evli 3'ü erkek toplam 5 çocuk babası Budak Yıldırım, uzun yıllar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde kayak öğretmeni olarak görev yaptı. 1992 yılında emekliye ayrılan Budak, Palandöken'de özel olarak kayak öğretmenliği yapmaya başladı. Türkiye'nin kayak merkezlerinde görev yapan birçok kayak öğretmenin hocası olduğunu belirten Budak bugüne kadar 10 binin üzerinde kişiye bu sporu öğrettiğini söyledi. 3 oğlunun da kendisi gibi kayak merkezlerinde kayak öğretmenliği yaptığını ifade eden Budak şunları söyledi:



"Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde kayak öğretmenliği yaparken çocukları yetiştiriyorduk. 1992 yılında emekli oldum ve Bursa Uludağ'da 14 yıl kayak öğretmenliği yaptım. Erzurum'a döndüm ve mesleğimi Palandöken'de sürdürmeye başladım. Tam 42 yıl geçti. Bana göre dünyanın en güzel sporunu yapıyoruz. Erzurum bu işe elverişli. Profesyonelinden acemisine kadar onlarca pist var. Kristal kar, pistler, tesisler ve otellerimiz çok güzel. Şehir dışından buraya binlerce kişi geliyor. Burada Erzurumlular'ı görmek istiyorum. Sağlık ve sıhhatimi korumak için hem spor yapıyorum hem de para kazanıyorum. Bana göre dünyanın en güzel duygusu dağlarda kayak yapmak. Herkese tavsiye ediyorum. Sporsuz yaşam olmaz"



Yıldırım Budak'tan kayak dersi alan Lütfiye Altuntaş ise, "Palandöken'e eşimle birlikte kayak yapmaya geldik. Ben bilmiyordum bu nedenle Yıldırım hocadan ders almak istedim. Hocamın tecrübesi sayesinde kısa sürede kayak yapmayı öğrendim" dedi.



Bu mahallede yılın 9 ayı sadece 4 kişi yaşıyor



Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin 30 haneli kırsal Ayvacık Mahallesi'nin muhtarı Mesut Atbiner (62), yılın 9 ayı boyunca mahallelerinde toplam 4 kişinin yaşadığını belirtip, muhtarlığın kapatılmasını ve burasının başka bir mahalleye bağlanmasını önerdi. Kendisine muhtarlık hizmeti nedeniyle maaş ödendiğini, sigortasının yatırıldığını belirten Atbiner, "Bunun devlete gereksiz yere yük, külfet olduğunu düşünüyorum" dedi.



Şehzadeler'e 36 kilometre mesafedeki, 30 haneli Ayvacık Mahallesi eski günlerini arıyor. Mahallenin ilçe merkezine uzak olması ve yoğun kış şartları nedeniyle şehir merkezinde yaşamayı tercih edenler nedeniyle 137 olan nüfusu zamanla 4'e kadar düştü. Muhtarlık binası, çocuk parkı ve 2 de camisi bulunan Ayvacık Mahallesi'nin muhtarı Mesut Atbiner, "Mahallemizde şu an sadece 2 hanede yaşayan var. Bu hanelerden birinde eşim ve ben diğerinde de emekli öğretmen olan başka bir çift yaşıyor. Bunun dışındaki diğer haneler ikinci konut olarak kullanılıyor. Sahipleri haziran, temmuz, ağustos aylarında geliyor. Yılın 3 ayını burada geçirip, dönüyorlar" dedi.



"MUHTARLIK KAPATILSIN, EN YAKIN MAHALLEYE BAĞLANSIN"



Mahallelerini 'hayalet mahalle' olarak niteleyen iki çocuk babası Muhtar Atbiner, "Mahallemizde durum uzun yıllardır böyle. Yılın 9 ayı boyunca 4 kişi yaşıyor. 25 yıl önce kanser hastalığını yenmek için yerleşen çift olmasa, mahallede eşim ve benden başka kimse olmayacak. Kayıtlara göre ise mahallemizin 2 ay öncesine kadar 137 seçmeni vardı. 36'sının burada yaşamadığı belirlendiği için kaydı donduruldu. Şu an mahallemizin, kayıtlara göre 101 seçmeni görünüyor. Yılın büyük bölümünde koskoca mahallede sadece 4 kişi yaşamasına vicdanım el vermiyor. Mahallemizin kapatılması ve en yakın mahalleye bağlanması için Manisa Valiliği'ne, Şehzadeler Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçeyle başvurdum. Muhtarlık hizmeti nedeniyle bana maaş ödeniyor, sigortam yatırılıyor. Bunun devlete gereksiz yere yük, külfet olduğunu düşünüyorum" dedi.



GÖRÜŞ AYRILIĞI



1994 yılından bu yana sürekli olarak Ayvacık Mahallesi'nde yaşadığını belirten emekli öğretmen 72 yaşındaki Nursel Şimşek (72), "Mahalleye dışarıdan gelerek ev yapan ilk kişi biz olduk" dedi. Kendisi gibi emekli öğretmen olan eşi 74 yaşındaki Yunus Şimşek de yaz kış Ayvacık Mahallesi'nde yaşadıklarını belirterek, "Mahallemizin yazı da kışı da ayrı bir güzel. Tertemiz bir havası var. Adeta cennette yaşıyoruz. Ancak 4 kişilik mahalle olmaz. Mahalle muhtarlığımızın kapatılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.



Evli ve bir çocuk annesi Yasemin Ateş de Manisa'daki bir sendikada sekreter olarak görev yaptığını belirtip, "İşim gereği Manisa şehir merkezinde yaşıyorum. Ayvacık Mahallesi Muhtarı Mesut Atbiner ve diğer mahalle sakinleri ile siyaset açısından fikir ayrılığı yaşadığım için de Manisa'da yaşamıyı tercih ediyorum. Ancak, seçmen kayıtlarında halen Ayvacık Mahallesi'nde görünüyorum. İşten kalan zamanlarımı yine Ayvacık Mahallesi'nde geçiriyorum, buradan kopmuş değilim" dedi.



Evli ve bir çocuk babası Mehmet Yer (37) de az kişi yaşasa da Ayvacık Mahallesi Muhtarlığı'nın kapatılmasına karşı olduğunu söyledi.



KAYMAKAMLIK İNCELEMESİ



Şehzadeler Kaymakamlığı yetkilileri, Ayvacık Mahallesi Muhtarlığı tarafından, mahalledeki muhtarlığın kapatılması için 60 imzalı bir dilekçe verildiğini belirtip, bunun üzerine inceleme başlattıklarını ve Şehzadeler Belediyesi'ne konuyla ilgili bilgi aktarıldıklarını söyledi. Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyeleri tarafından da konunun incelemeye alınacağı belirtildi.



Kaş'ta fidanlar toprakla buluştu



Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen törende fidanlar toprakla buluşturuldu.



Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kalkan Orman Bölge Şefliği sınırları içindeki Palamut Mahallesi'nde ağaç dikim töreni düzenlendi. Dikim alanına 'Bugün diktiğin ağacın gölgesinde, gelecek kuşaklar serinler', 'Daha yeşil bir Türkiye için bir fidan da sen dik', 'Yol rehbersiz, dağ ormansız olmaz', 'Ormanlarımız bize atalarımızdan miras değil, torunlarımızın emanetidir' pankartları asıldı. Kaş'a bağlı Palamut, Kasaba, Uğrar, Dirgenler ve Karadağ mahallerindeki 120 hektar alana toplam 180 bin kızıl çam fidanı dikildi.



Fidan dikim törenine Kaymakam Ulaş Akhan, Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Kalkan Orman Bölge Şefi Aydın Ersoy, Palamut Mahallesi Muhtarı Şaban Ardıç, Palamut, Çavdır ilk ve ortaokullarından, Çavdır Anadolu Lisesi ve Çavdır Anaokulu'ndan 260 öğrenci, okul müdürleri, öğretmenler ve orman işçileri katıldı.



Ağaç dikim töreninde yapılan konuşmaların ardından ilk fidanı Kaymakam Ulaş Akhan dikti. Kaymakam Akhan, ikinci fidanı öğrencilere diktirdi. Ardından öğretmenler, öğrenciler ve orman çalışanları alana yayılarak binlerce kızılçam fidanını toprakla buluşturdu. Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle beraber üç yıl önce dikilen fidanların bakımını yaptı, çapalayarak otları temizledi.



Ağaç dikim törenine katılan Anadolu Lisesi öğrencisi Kevser Tanç, "Bugün ülkemiz ve hepimiz için birer ağaç diktik. Çok mutluyuz. Çünkü yıllar sonra oksijen bizim sayemizde daha fazla olacak. En azından biraz katkımız oldu. Bunun için çok mutluyuz" dedi.



Kalkan Orman Bölge Şefi Aydın Ersoy, "Toplam 180 bin adet fidanı toprakla buluşturduk. En büyük sahamız olan Palamut Mahallesi'ndeki bu sahada 80 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. Doğası ile örnek olan Kaş ilçesinin



yüzde 60'ı ormanlık alanla kaplıdır. Biz bu yeşile daha çok katkı sağladığımız için onurlu ve gururluyuz" diye konuştu.



Kaymakam Ulaş Akhan da şunları kaydetti:



"Kaş'ımız gerçekten orman bakımından zengin. Yaklaşık yüzde 60'ı ormanla kaplı. Bu da bizi gururlandırıyor. Açıkçası bu kadar orman sahasında, yeni fidan dikiliyor olması, sahaların daha da geliştirilmesi bizi gururlandırıyor. Ama buradaki en büyük pay vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin buradaki sahalara sahip çıkması. Sizler de inşallah üniversiteyi bitirdiğinizde, kendi doğup büyüdüğünüz memleketinize geldiğinizde, görmüş olduğunuz bu ormanlarda gururla 'Bu ormanın oluşmasında, bu fidanların dikilmesinde benim de bir katkım var, benim de bir payım var' diye bakabileceksiniz. O yüzden bu dikim sahalarında herkes dikimine katkı sağladığı fidanı unutmasın. İnşallah yıllar sonra burada siz kendi evlatlarınıza bu ormanları, bu ağaçları göstererek onların da gelip fidan dikmesine, ağaç sevgisine vesile olursunuz."



Deniz kabuklarından maketler yapıyor



İzmit'te, 61 yaşındaki Mehmet Aka, kumsaldan topladığı deniz kabuğu, ağaç dalı ve taşları çeşitli yapıştırıcılar yardımıyla birleştirerek gemi ve deniz feneri maketleri yapıyor. Maketlerini tamamen hobi amacıyla yaptığını belirten Mehmet Aka, tamamladığı eserlerini ise evinde sergiliyor.



İzmit Kozluk Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Aka, sahillerden topladığı deniz ürünlerini bir araya getirerek birbirinden güzel maketler ortaya çıkarıyor. Deniz kabuğu, ağaç dalı ve taşlarla gemi ve deniz feneri maketleri yapan Aka, bitirdiği eserlerini ise evinde sergiliyor. 20 yıldan uzun süredir evinde maket ürettiğini belirten Mehmet Aka, eserlerin çok fazla olmasından dolayı eşinin kendisine kızmaya başladığını söyledi. Yakın zamanda bir sergi açacağını ifade eden Mehmet Aka, 20 yıldır ürettiği maketlerini ilk kez vatandaşlar ile buluşturacak.



Deniz merakının küçük yaşlardan itibaren başladığını belirten Mehmet Aka, "Küçüklüğümden beri denize olan bir merakım var. Bu da dedemden gelen bir merak. Dedem balıkçılık yapıyordu Tuzla'da. Ben de sandalımla balığa çıkmayı seviyorum. Döndüğümde deniz kıyısında gördüğüm kabukları toplayıp, eve gelince sınıflandırarak böyle bir şeyler yapmaya kendi çapımda karar verdim. Bir, iki derken yaptıkça bu maketler bayağı bir çoğaldı. Çoğalınca da hanım, 'Artık evde yer kalmadı. Her tarafa koydun, oturacak yerimiz kalmadı' diye söylenmeye başladı. Onun için bunları bir yerde değerlendirmek istiyorum." dedi.



Maketlerinde kullandığı ürünleri topladıktan sonra çeşitli işlemlerden geçirdiğini belirten Aka, "Denizden ürün topladığım zaman, deniz kıyısına vuran kabukları toplamaya dikkat ediyorum. Kıyıya vuran güzel deniz kabuklarını topluyorum. Onları kurutuyorum. Tatlı suyla yıkıyorum ve güneşte tekrar kurutuyorum. Ağaç dalları, kurumuş dallar, bunları hazırlıyorum. Ondan sonra da, akşam olunca evde oturduğum zaman ufak bir masam var, o masada çalışmalarımı yapıyorum. Sonuç olarak da bu objeleri meydana getiriyorum. Hoş şeyler oluyor ve bunları da paylaşmak istedim. Bir sergi açmayı planlıyorum." diye konuştu.



Kar banyosu ile zinde kalıyor



Kars'ın meşhur aşçısı Hasan Aras (52) kar banyosu ile zinde kalıyor.



Arpaçay ilçe sınırında Çıldır Gölü kıyısındaki Kütük Ev'de aşçılık yapan Hasan Aras, işinden arta kalan zamanında kar banyosu yaparak zinde kalıyor. Güneşli havalarda soyunarak kar yığınlarına uzanan Aras, karda yüzüyor, kulaç atıyor ve vücuduna kar sürerek rahatlıyor. Kar banyosu yapmanın çok zevkli olduğunu söyleyen Aras, "Kara ve soğuk havaya alışkınız. Ben de zinde kalmak için kar banyosu yapıyorum. Tek kelime ile harika" dedi.



Kuşadası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem



EGE Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3.8 büklüğünde bir deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 06.54 sıralarında, merkez üssü Kuşadası açıkları olan, 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege Denizi'ndeki depremin Kuşadası'na 3.28 kilometre mesafede ve yerin 11.57 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Denizdeki deprem yerleşim yerlerinde hissedilmedi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.







Haber: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın), DHA)

