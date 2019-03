Dha Yurt Bülteni -3

Sevgili olma teklifini kabul etmeyince bacağına şırıngayla sıvı enjekte ettiAdana'da, H.G. (29), otomobille gezintiye çıktığı H.K. (28) adlı kadının bacağına, sevgili olma teklifini reddedince şırınga içindeki sıvıyı enjekte etti.

Sevgili olma teklifini kabul etmeyince bacağına şırıngayla sıvı enjekte etti



Adana'da, H.G. (29), otomobille gezintiye çıktığı H.K. (28) adlı kadının bacağına, sevgili olma teklifini reddedince şırınga içindeki sıvıyı enjekte etti. Can havliyle kendini otomobilden atan genç kadın hastaneye kaldırılırken, H.G. tutuklandı. Şırıngadaki sıvının ne olduğunu araştırılıyor.



Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. H.K. ile arkadaşı H.G., otomobille gezintiye çıktı. H.G. genç kadına sevgili olmak istediğini söyledi. Ancak H.K. olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada H.G., kız arkadaşının bacağına şırınga içerisindeki bir sıvıyı enjekte etti. Genç kadın can havliyle kendini otomobilden attı. H.G. ise kaçtı. Baygın haldeki H.K.'yı görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan H.K., tedaviye alındı. Doktorlar, genç kadının bacağına enjekte edilen sıvının ne olduğunu belirlemeye çalışırken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro ekipleri, H.G.'yi yakaladı. Polis, şüphelinin otomobilinde olayla kullanılan şırıngayı da buldu.



Genç kadın polise verdiği ifadesinde, "H., bana saplantılı derecede aşıkmış. Kavga ettik, bacağıma bir şey şırınga etti" dedi.



Şüpheli ise genç kadını suçlayarak, "Şırıngayı önce kendine sonra bana sapladı" diye konuştu. H.K. tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.



Görüntü Dökümü



----------------



Kadının araçtan inmesi



Hastanenin acil servisi önünde görüntüsü



Hastaneden arşiv görüntüler



SÜRE: 01'08" BOYUT: 126 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



===================



Adana'da 150 kilo esrar ele geçirildi



Adana'da polisin takibinin ardından durdurulan otomobilde 150 kilo kubar esrar ele geçirdi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente esrar getirileceği ihbarını aldı. Takip edilen araç, Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde durduldu. Yapılan aramada araç içinde 150 kilo kubar esrar bulundu. Sürücü Mahmut G. (42) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda suçlamaları kabul etti.



Mahmut G. sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



---------



Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden genel ve detay görüntüler



SÜRE: 01'02" BOYUT: 115 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



===================



Jandarma abla' gönüllerde taht kurdu



Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın 18 ilçede kadına şiddetin, çocukların suça sürüklenmesini engellemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmada ailelerle görüşüp, öğrencilerle eğitici faaliyetlere katılan Astsubay Sevim Koç, sevgisini kazandığı kişilerin gönlünde 'Jandarma abla' olarak taht kurdu.



Antalya İl Jandarma Komutanlığı, aile içi şiddet, kadına şiddet, çocukların suça sürüklenmesini engellemek amacıyla seferberlik başlattı. Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği bünyesinde görev yapan 2 astsubay, 1 uzman jandarma ve 3 personel, Antalya'nın 18 ilçesinde jandarma idaresindeki bölgelerde eğitim çalışmaları yaptı. Kadına yönelik şiddet olaylarının, çocuk suçlarının sıklıkla görüldüğü yerleşim yerlerinde ailelerle, öğrencilerle görüşen jandarma, eğitici faaliyetlerle toplumda ailenin, kadının önemini anlattı.



Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği olarak geçen yıl suça sürüklenen 749 çocuk, aile içi şiddet olaylarında da 2 bin 188 mağdur kadın ile ilgili işlem yapan jandarma, bu yıl sayının azalması amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği'nde görevli Astsubay Sevim Koç, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet olaylarının yaşandığı bölgelerde suç işleme sebepleri konusundaki çalışmalarda etkin rol oynadı. Jandarma yönetimindeki yerleşim yerlerinde sık sık kadınlarla ve öğrencilerle bir araya gelen Astsubay Koç, onlara gösterdiği ilgiyle sevgilerini kazandı.



Jandarmadaki görevinde sosyal aktiviteleriyle, kişiliğiyle de vatandaşlara örnek olan Astsubay Koç, yakından ilgilendiği kadınların 'Jandarma abla'sı, çocukların da animasyon film kahramanı 'Karlar Kraliçesi Elsa' tanımlamasıyla gönlünde taht kurdu. Asayiş olaylarında mağdur kadınların yanında yer alan, onlara psikolojik destek veren Astsubay Koç, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.



Babasının askerlik anılarıyla büyüyüp, asker ağabeyine özenerek başladığı jandarmada başarılarıyla 12 yıldır farklı görevlerde yer alan Astsubay Koç, müzik ve spora ilgisiyle de dikkati çekiyor. Jandarma bünyesinde özgüveniyle, çalışmalarıyla kadın asker olarak başarılar elde eden Astsubay Koç, boş zamanlarını muay thai sporuyla değerlendiriyor.



Görüntü Dökümü



--------------



-Girişte nöbet tutan askerin görüntüsü



-Jandarma giriş drone görüntüsü



-Kadın astsubayların binaya giriş detay görüntüleri



-Kadın astsubayın askerlere doldur boşalt yaptırması



-Okul dış plan görüntüsü



-Kadın astsubayın çocuklarla konuşması



-Çocuklara hediyelerin verilmesi



-Kadın komutanın yaptığı spordan görüntü



599 MB// 5.04 SN HD



Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-



======================



Çatıdaki otağda ney dinletisi



Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı binanın çatısına yaptırılan otağda ney dinletisi düzenlendi.



Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği tarafından çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kiralanan iki katlı binanın çatısına 80 metrekarelik keçi kılından yaptırılan otağda ney dinletisi düzenlendi. Müzik öğretmeni Mehmet Özer tarafından verilen ney dinletisine Dernek Başkanı Ali Eren, öğretmenler ve dernek üyeleri katıldı. Ney dinletisi öncesi sohbet edilerek, Türklerin eski zamanlardaki kültürleri konuşuldu. Ney dinletisi sonrası ise konuklara sobada pişen patates ikramı yapıldı.



'KENDİ KÜLTÜRÜMÜZÜN HAS ÖRNEKLERİ YANSITILMIŞ'



Müzik öğretmeni Mehmet Özer, "Otağ güzel, hoş bir ortam olmuş. Biz de otağın faaliyetlerine katkı sağlamak amaçlı ufak bir ney dinletisi yaptık. Herkesin bu güzel ortamı gelip görmesi gerekir diye düşünüyorum. Kendi kültürümüze has örnekler gayet güzel şekilde yansıtılmış" dedi.



'OTAĞIMIZ ÇOK BEĞENİLİYOR'



Dernek Başkanı Ali Eren, "Mehmet Özer arkadaşımız bize bir ney dinletisi sunuyor. Bunun yanında otağımızdaki sobamızda Sandıklı patatesi pişirdik. Patatesi ikram edeceğiz. Arkadaşlarımız var olsunlar davetimize katıldı. Otağımız beğeniliyor. İlçemize kaplıcaya gelen misafir arkadaşlarımız da otağımızı görmek istiyor. Sık sık bu günlerde okullardan ziyaretler bekliyoruz. Geçen günlerde otağımızı anasınıfından ziyaret eden öğrenciler oldu. Çocuklarımıza Türk kültüründen bilgilendirmeler yaptık" diye konuştu.



'ANADOLU MOTİFLERİNİ YANSITAN YER OLMUŞ'



Otağa misafir olarak gelen öğretmenlerden Özgür Vurkan da şöyle dedi:



"Dernek başkanımız Ali hocamızın davetiyle otağımıza geldik. Çok güzel bir ortam yaratmış. Anadolu'yu, Anadolu motiflerini yansıtan bir yer olmuş. Ayrıca müzik öğretmenimiz Mehmet Özer'den çok güzel ney dinledik."



Görüntü Dökümü



--------------



Otağ yüksekten geniş açı görüntü(arşiv)



Otağ içerisinde Mehmet Özer ney çalarken çeşitli açılardan ve yakın açıdan görüntüsü



RÖP1: Mehmet Özer(Ney dinletisi sunan müzik öğretmeni)



Mehmet Özer ney çalarken ve misafirler dinlerken görüntü



RÖP2: Ali Eren(Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği Başkanı)



Sobada pişen patatesler çıkartılırken görüntü



Misafirler pişen patatesi yerken görüntü



RÖP3: Özgür Vurkan(misafir öğretmen)



Patates yenildikten sonra sofra duası yapılırken görüntü



442 MB/// 03.59"



HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),

