Dha Yurt Bülteni -3

Karadeniz kırsalında terör operasyonları hız kesmeden sürüyorKaradeniz kırsalında güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucu bu yıl ilk kez kış üslenmesi yapamayan PKK'lı teröristlere yönelik eş zamanlı operasyonlar sürdürülüyor.

Karadeniz kırsalında terör operasyonları hız kesmeden sürüyor



Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucu bu yıl ilk kez kış üslenmesi yapamayan PKK'lı teröristlere yönelik eş zamanlı operasyonlar sürdürülüyor. 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' darbe alan PKK'lı teröristlerin bölgedeki sığınakları da ortaya çıkarıldı. Sığınaklarda ele geçirilen günlük ile deşifre olan PKK'lılardan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu terörist ile İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 'gri kategori'de yer alan 'Aras' kod adlı Aras Aslan'ın bölgede olabileceği ihtimali üzerine yayla evleri ve dağlar didik didik aranıyor.



Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timleri; Giresun, Ordu, Trabzon ve Tokat'ta eş zamanlı olarak insansız hava araçları (İHA) destekli kış operasyonu yürütüyor. Bölgede son 4 yıldır sürdürülen operasyonlarda, 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' ağır darbe alan PKK'lı teröristler, etkisiz hale getirildi. PKK'lıların bölgedeki sığınakları da ortaya çıkarıldı. Sığınaklarda ele geçirilen, PKK'lı teröristin yazdığı günlük ile etkisiz hale getirilen ve takviye gönderilen teröristlerin kod adları öğrenildi. Günlükler ile deşifre olan PKK'lılardan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu terörist ile İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 'gri kategori'de yer alan 'Aras' kod adlı Aras Aslan'ın bölgede olabileceği ihtimali üzerine JÖH timleri, dağları didik didik arıyor.



YAYLA EVLERİNE SIKI TAKİP



Teröristlerin, yayla evlerinden erzak çalmalarının önlenmesi için sonbahardan itibaren bölgede yoğun tedbirler alınmasıyla bu yıl ilk kez kış üslenmesi yapamadıkları da belirtildi. Yayla evleri sürekli kontrol altında tutulurken, karla kaplı ormanlıklarda da arazi arama- tarama faaliyetleri sürdürülüyor. Sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nun yok edilmesiyle takviye olarak gönderilen PKK'lı 2 teröristin sonbahar döneminde izini kaybettirdiği, telsizlerinin de sustuğu istihbarat birimlerince belirlendi.



SIĞINAKLAR ELE GEÇİRİLDİ



Halen araması süren teröristlerin izine rastlanılamazken, 2 gün önce Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Kızılali Dağı mevkisinde; içinde silah üstü termal dürbün, pil, örgütsel doküman, akü, giyecek, yiyecek, ilaç ve sıhhi malzemelerin olduğu sığınak ele geçirildi. Sığınağın, aranan 2 teröristle bağlantısı olduğu da belirlenirken, bölgedeki yoğun operasyonlar nedeniyle teröristlerin uzun zamandır sığınağa ulaşamadığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü



-------------



-JÖH timlerinden görüntü



-Kış operasyonundan görüntü



-Operasyonlardan genel görüntü (arşiv)



Süre: 4.14 Boyut: 637 MB



Haber-Kamera: Nedim KOVAN-GİRESUN-DHA



===================



Sahte belgeyle kırmızı reçeteli ilaç satan eczane çalışanı tutuklandı



Adana'da uyuşturucu bulamayan sokak satıcılarına çalıştığı eczaneden kırmızılı reçeteli ilaç temin etmekle suçlanan Hicran A.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi, tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesindeki eczaneden sahte reçete düzenleyerek kırmızı veya yeşil reçeteli ilaç satıldığı ihbarını aldı. Ekipler ayrıca 2 bin 800 ilacın bir depoda saklandığını ve bu ilaçların eczane çalışanı Hicran A.'nın sahte reçete düzenleyerek Mustafa D., Yunus Ç. Şahin B. ve Veysi A.'ya verdiğini saptadı. Harekete geçen ekipler, 1'i kadın 5 kişiyi ve depoda saklanan ilaçlarla birlikte yakaladı. Sağlık kontrolünün ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Hicran A., Mustafa D. ve Yunuş Ç. tutuklandı. Şahin B. ile Veysi A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü



------------



Zanlıların Adli Tıp birimine getirilmesi



Zanlıların Adli Tıp Biriminden çıkışı



Ele geçirilen ilaçlar



SÜRE: 01'39" BOYUT: 184 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



=================



Eskişehir kadınlar sayesinde daha temiz



Eskişehir'de tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı ilçesinde, sokakların temizliği belediye bünyesinde çalışan kadınlara emanet ediliyor. Sabahtan akşama kadar turistlerin yoğun olduğu yerlerde temizlik yapan kadınlar, görenlerin büyük desteğini alırken, çöp kamyonunu kullanan Aysun Tabak, "Çalışanların kadın olması nedeniyle çevre ve çöp bilinci arttı' dedi.



Eskişehir'de Odunpazarı Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli biri çöp kamyonu şoförü 4 kadın, tarihi evlerin bulunduğu bölgenin temizliğinden sorumlu. Sabahtan akşama kadar sokak aralarında dolaşarak temizlik yapan kadınları görenler büyük destek verirken, kadın temizlik görevlileri nedeniyle çevre ve çöp bilinci de arttı.



Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 3 yıldır çöp kamyonu kullanan evli ve 2 çocuk annesi Aysun Tabak, kadın şoför görenlerin başlarda çok yadırgadığını ve şaşkın gözlerle baktıklarını söyledi. Kısa sürede herkes kendisine alıştığını ve destek verdiğini ifade eden Tabak, "3 yıldır şoför olarak çalışıyorum. İlk başlarda herkes yadırgadı. Bir kadının kamyon kullanmasına, 'Aa kamyonu kadın kullanıyor' diye söylüyorlardı. Şimdi herkes alıştı. Herkes çok memnun, şaşırıyorlar. 'kadınların her işi yapabileceğini gösteriyorsunuz, bunun örneğisiniz' şeklinde olumlu tepkiler alıyoruz. Bayanlar olarak Odunpazarı bölgesi bize ait. Bayanlarımız temizlik işlerini yapıyor. Biz onların topladıkları çöpleri alıyoruz kamyonla. Kadınların çalışmasını herkes çok beğeniyor. Biz de bunun en güzel örneğiyiz. Sizce yeteri kadar mı değer veriliyor kadınlara? Okutulmayan kız çocuklarımız var hala. Şiddet gören kadınlarımız var. İstedikleri işi yapamayan kadınlarımız var. Bence yeteri kadar değer verilmiyor diye düşünüyorum. Başka şehirlerden gelenler bizim kamyon kullanırken fotoğraflarımızı çekiyorlar. 'Bizim İstanbul'umuzda, Ankara'mızda, İzmir'imizde böyle kamyon kullanan bayan hiç görmedik' diyorlar. Herkesin çok dikkatini çekiyor. Eskişehir bu konuda çok şanslı. Her işi yapabilen kadınlarımız var Eskişehir'deö şeklinde konuştu.



Temizlik görevlilerinden 3 çocuk annesi Nur Ok (35) ise 8 yıldır sokakta çalıştığını ve işini severek yaptığını ifade etti. Turistlerin yoğun olduğu tarihi evler sokağı temizliğinin kendilerine ait olduğunu anlatan Ok, "Odunpazarı bölgesinde sokakların temizliği bize ait. Gelen turistlerden çok güzel tepkiler alıyoruz, bizim fotoğraflarımızı çekiyorlar. Eşim de belediyede çalışıyor, bana çok destek oluyor. Kadınlar istedikten sonra her işi başarır. Başaramayacağımız bir iş olduğuna inanmıyorumö dedi.



'SOKAKLARI TEMİZLEYİNCE HOŞUMUZA GİDİYOR'



emizlik görevlilerinden evli ve 3 çocuk annesi olan Feride Toraman da yaptıkları işi sevdiklerini ve temiz sokakları gördüklerinde çok hoşlarına gittiğini anlatarak şunları söyledi:



"5 yıldır bu işi yapıyorum. Sokakları temizlediğimiz zaman hoşumuza gidiyor. İşimizi severek yapıyoruz. Evde de olduğu gibi temizlik yapmak çok güzel bir duygu. Temizlendiği zaman rahat oluyorsunuz. Ferah oluyor, güzel görünüyor. İnsanın yaptığı emeği dönüp baktığında mutlu ediyor. Kadınlar gününde de çalışıyorum. Biz her şeyden önce anneyiz, kadınız. Nasıl gece kalkıp bebeğinize bakmak zor gelmiyorsa, eviniz için bir şeyler yapıyorsanız, çocuğunuz için bir şeyler yapıyorsanız bu yaptığımız işte bizi mutlu ediyor. Eşimde her zaman bana destek oluyor. Tüm dünya kadınlarının Kadınlar gününü kutluyorum. Kadın bir çerçeveye sığdırılamaz. Kadın her şeydir. Kadın dünyaya güneştir, atasına evlattır, kocasına eştir, arkadaştır, çocuğuna annedir, kadınsız bir dünya olamaz. Toprağa çiçektir, ağaca yapraktır. Aslında her gün dünya kadınlar günü olmalıö



'ÇEVREM GÖRÜNCE GÜCÜME GİDERDİ'



Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 5 yıldır çalışan 2 çocuk annesi Gülizar Sarıkoyun (45), ilk işe girdiğinde yakınlarının kendisini sokak süpürürken görmesinden rahatsız olduğunu ancak daha sonra bu duruma alıştığını söyledi. Çevreden çok destek gördüklerini ve çevre bilincinin arttığına dikkat çeken Sarıkoyun, "İlk girdiğim zaman çok zoruma gidiyordu. Dışarıda arkadaşlarım, çevrem gördüğü zaman çok gücüme gidiyordu. Ama sonra çalıştıkça çok memnun oldum. Anladım ki kötü bir yapmıyoruz. Helalimle çalışıp, evime ekmeğimi götürebiliyorum. Beni bu işe kim sebep olup aldıysa çok teşekkür ederim. Şehir dışından gelenler bizi görünce şaşırıyorlar. 'Böyle bir iş yaptığınız için sizinle gurur duyuyoruz' diyorlar. Biz de çok memnun oluyoruz, seviniyoruz. Kadınlar Günü'nde de çalışıyoruz. Kadınların başına her ne gelirse gelsin, ne eziyet çekerse çeksin sabah kalkıp, işine gülerek giden kadınlarız biz. Ne yaşarsak yaşayalım, yine dik durmaya alışkınız bizö diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



----------



-Tarihi Odunpazarı evleri



-Kadınların temizliği



-Cadde ve sokaklar



-Temizlik yapan kadın detay



-Çöp kamyonu sürücüsü Aysun Tabak



-Kamyon kullanması



-kadınlarla röp.



-Hep birlikte kadınlar gününü kutlamaları



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHRİ,-



===================



AKUT'un kadın kahramanları



İZMİR'de, Arama Kurtarma Derneği'nde (AKUT) görev yapan toplam 194 gönüllüden 84'ünü oluşturan AKUT kadınları iki ayrı dünyada yaşıyor. Günlük hayatlarına devam eden kadınlar, afet, kaza veya kayıp çağrısı geldiğinde iş kıyafetlerini çıkarıp her zaman yanlarında taşıdıkları AKUT kıyafetlerini giyerek can kurtarmak için hazır bekliyorlar.



Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaza ve kaybolmalarda, afetlerde, hayvan kurtarma operasyonlarında görev yapıyor. AKUT kurulduğu günden bu yana Türkiye genelinde 2 bin 500 gönüllüsü ile 3 bin 103 operasyona çıkıp 2 bin 719 vatandaşın hayatını kurtardı. AKUT'un İzmir ekibinde görev yapan 194 kişinin 84'ünü de kadınlar oluşturuyor. AKUT gönüllüsü kadınlardan pazarlama ve satış uzmanı Fatma Şeker (40) ve yapı ressamı Başak Şekercioğlu (37), AKUT işleyişinde kadın erkek ayrımının yapılmadığını, aksine kadınların erkeklerle aynı eğitimleri alıp, operasyonlarda aynı görevleri üstlenebildiğini anlattı.



'İKİ AYRI DÜNYA YAŞIYORUZ'



AKUT İzmir Ekibi'nde kurumsal iletişim birim sorumluluğunu yürüten Fatma Şeker, 1999 depreminden beri AKUT gönüllüsü olmanın hep aklında olduğunu söyleyerek, "AKUT aklımda 'Sesimi duyan var mı' cümlesinin kulaklarımda çınlaması ile kaldı. Birisi için bir şey yapabilmek, bir şeye dokunabilmek gerçekten çok farklı bir duygu. Eskiden aracımın arkasında çok farklı materyaller vardı, şimdi kaskım, sırt çantam, montum bulunuyor. Biz aslında iki ayrı dünya yaşıyoruz ve ikisi de çok özel. Ben işim gereği topuklu ayakkabılarımla toplantılara katılan biriyim. Fakat bir çağrı geldiğinde, bambaşka bir dünyaya giriyorum. Ayağıma bagajımda duran dağcılık botlarımı, üzerime yürüyüş pantolonumu, AKUT tişörtümü giyip, kaskımı ve maskemi takıyorum. Topuklu ayakkabı giyip işime gitmeyi de seviyorum, sonra onu arabamın bagajına koyup botlarımı giyip sahaya çıkmayı da seviyorum. Günlük hayatta da hep hazır haldeyiz. AKUT'u tercih etmemin bir nedeni de, kadın erkek eşitliğini daha iyi hissedebileceğimi düşündüğüm bir yer olması. Erkeklerle aynı eğitimleri alıyoruz, aynı şartlarda çalışıyoruz, aynı operasyonlara çıkıyoruz. Eşitlik anlamında kendimi iyi hissedebileceğim bir yer" dedi.



AKUT'un işleyişinden bahseden Şeker, "AKUT lojistik aracı denen bir aracımız var, operasyonlara ve eğitimlere çıktığımızda o aracın düzenli bir şekilde yerleştirilmesi lazım. Bizim malzemelerimiz de çok fazla ve Başak o aracı bütün erkeklerden daha iyi yerleştirir, hiçbir malzeme dışarıda kalmaz. Düzen anlamında erkeklerden daha iyiyiz galiba. Neredeyse her hafta, hafta içi bir gün ve hafta sonları uzun ama faydalı birçok eğitim alıyoruz. AKUT'a katılan herkes her eğitimi alır, daha sonra da kendi istedikleri, yatkın oldukları alanlara göre ayrılırlar. AKUT aslında bir holding nasıl çalışıyorsa öyle çalışıyor. Eğitimleri alırken de, kadın erkek ayrımı olmadan eşit şartlarda alıyoruz. Tabii ki erkek ve kadının gücü aynı değil, bazı noktalarda erkekler 45 dakika çalışıyorsa, kadınlar 25 dakika çalışsa bile boş durmuyor. AKUT'a gelmekte çok geç kaldım, keşke bir 10 yıl önce gelseydim dediğim zamanlar oluyor. Gönüllü olmak isteyen kadınlar çekinmeden bize katılabilirler" diye konuştu.



'EKİPTE KİMSE BİZE 'BUNU YAPAMAZSIN' DEMEZ'



5 yıldır AKUT İzmir Ekibi'nde iletişim lojistiği birim sorumlusu olan Başak Şekercioğlu ise, "Biz bir kentsel arama kurtarmaya gittiğimizde delici, kırıcı aletler kullanıyoruz. Bunlara hep erkek işi olarak bakılır fakat biz kadınlar olarak hepsini kullanıyoruz. Kimse bize 'sen çekil, bunu yapamazsın' demiyor, demez de zaten. AKUT araçlarının kullanılmasında da rol üstleniyoruz. Kentsel arama kurtarmalarda kadınlar olarak avantajlı olduğumuz durumlar da olabiliyor. Girilmesi gereken dar alanlar olabiliyor ve kadınlar daha rahat girebiliyor. AKUT'a katıldığımdan beri baş ucumda deprem ve ilk yardım çantası bulunuyor. Birine bir şey olduğunda sorumlu hissediyorum, AKUT hayatımda büyük bir farkındalık yarattı" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------



-AKUT tatbikat videosu



-AKUT kadınlarının çalışmalarından video



-Fatma Şeker ile röp



-Başak Şekercioğlu ile röp



Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR,



=================



Down sendromlu 25 çocuğa yemek ısmarlayarak uzlaştılar



Adana'da bir restoranda çalışan Kerem Yağmahan, tartışma sonucu darbettiği mağaza çalışanı Ahmet Çiçek ile hakkında dava açılmadan uzlaşarak, çalıştığı restoranda down sendromlu 25 çocuğa kuru fasulye-pilav ısmarladı.



Restoran çalışanı Kerem Yağmahan, geçen ay alışverişe gittiği mağazada tartıştığı çalışan Ahmet Çiçek'i darbetti. Mahkemelik olan ikili, Adana Adliyesi Uzlaşma Bürosu'nun önerisiyle uzlaşmaya karar verdi. Ahmet Çiçek, down sendromlu çocuklara yemek ısmarlaması karşılığında Kerem Yağmahan'la uzlaşabileceğini bildirdi.



Bunun üzerine Kerem Yağmahan, özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören down sendromlu 25 çocuğa, çalıştığı restoranda kuru fasulye ve pilav ısmarladı. Kerem Yağmahan, alışveriş yaparken tartıştığı Çiçek'i bir anlık sinirle darbettiğini ancak daha sonra pişman olduğunu belirterek, uzlaşma teklifi üzerine çocuklara severek yemek ısmarladığını kaydetti. Ahmet Çiçek ise davayı uzatmamak için uzlaşma programından faydalandıklarını bu uzlaşmanın sonucunda da çocuklara faydalı bir etkinlik düzenlendiğini anlattı.



Görüntü Dökümü



------------------------



Tarafların uzlaşması



Çocuklara kuru fasulye pilav dağıtılması



Genel ve detay görüntüler



Uzlaşan iki tarafın konuşması



SÜRE: 02'17" BOYUT: 253 MB



Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,



================



Galeriç Ormanları ilgi çekiyor



Türkiye'deki nadir subasar ormanlardan birisi olan Samsun'daki Galeriç Ormanları doğal güzelliği ile görenleri etkiliyor.



Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde yer alan ve Türkiye'deki nadir subasar ormanlardan birisi olan Galeriç Ormanları doğal güzelliği ile görenleri etkiliyor. İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar ormanları ile 56 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal ekosistemlerinden olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti içerisindeki alan, görsel şölen sunuyor. Özellikle fotoğraf sanatçılarının ilgi gösterdiği ormanlar, yaban kuşlarına da ev sahipliği yapıyor.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Galeriç Ormanlarının kent için çok önemli bir bölge olduğunu belirterek alanın koruma altında olduğunu söyledi. Ormanın korunması için mücadeleler verdiklerini belirten Albayrak "Bu mücadelemiz de sonuç verdi ve alan koruma altına alındı. Alanda küçük bir ağaç evimiz ve kıl çadırımız var. İnsanlar doğayla bir araya gelebilsinler ve doğal güzelliği keşfetsinler istedik. Bu alanın korunması gerektiği bilincine varılsın düşündük. Bu kısımlar çok büyük ilgi görüyor. Bu haliyle birlikte çok fazla ziyaretçimiz oluyor" dedi.



Özellikle fotoğrafçıların bu bölgeye büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Albayrak, "Gelin ve damat fotoğrafları, hatta bebekler için bile çekimlerde burası kullanılır hale geldi. Bu alan Samsun için çok güzel bir çekim noktası oldu. Güzelliğinde yansıtılması içinde önemli bir değer oldu. Böyle yerleri bir daha elde edebilme imkanımız olmadığı için koruma altına aldık. Ama buradaki doğal güzelliğinde paylaşılması gerekiyor" diye konuştu.



GALERİÇ ORMANI



Kızılırmak Deltasında bulunan Galeriç Ormanı, ülkemizdeki nadir subasar ormanlardan birisidir. Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan ormanda 35 ötücü kuş türü kuluçkaya yatmaktadır. Bu bölgenin yaban hayat açısından en ilginç alanlan ise ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döker ormanlarıdır. Bu ormanlar günümüzde parçalanmış olmakla birlikte Yörükler Beldesi kuzeyinde kalan Galeriç Ormanı henüz bütünlüğünü korumaktadır. Kızılırmak Deltası barındırdığı kuş varlığı açısından çok büyük öneme sahiptir. Varlığı ülkemize uluslararası platformda prestij sağlayan deltan, doğa turizmi, çevre eğitimi, bilimsel araştırma gibi konularda çok büyük bir potansiyeli oluşturuyor.



Görüntü Dökümü:



---------------------



-Galeriç ormanından drone ile detay



-Galeriç ormanınıdan detaylar



-Röportaj



Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ONDOKUZMAYIS(Samsun),



====================



Dünyanın dört bir yanına alem satıyor



Bursa'da, dedesinden kalan mesleği 52 yıldır devam ettiren Ayhan Savut'un (72) yaptığı el emeği alemler, birçok ülkedeki camileri süslüyor. Yeni İstanbul Havalimanı'na inşa edilecek caminin alemlerini de hazırladığını belirten Savut, "Dedemizden kalan mesleğimizi hala sürdürüyoruz. Bir çok ülkeden alem siparişi alıyoruz" dedi.



Osmanlı döneminin alem ustalarından Mustafa Efendi'nin torunu Ayhan Savut'un ürettiği alemler, yurtiçi ve yurt dışından ilgi görüyor. Mesleğinin 3'üncü kuşak temsilcisi alem ustası Savut, "Babam yaşlanmaya başlayınca 20 yaşında alem yapmaya başladım. Meslekteki 50 sene geride kaldı. Dünyanın her yerine alem yaptım. 1979 senesinde Suudi Arabistan Kralı'na alem yaptım. Hala Riyad'da pırıl pırıl duruyormuş. Dünyanın her yerine lazım oldukca alem ihracatı yapıyorum. Yurtdışında İslam Dernekleri var. Amerika'da, Almaya'da, Hollanda'da cami yapıyorlar. Hemen hemen hepsine alem yaptım. Geçtiğimiz yıl Fildişi Sahilleri'ne gönderdim. Daha sonra Gana'da büyük bir cami yaptılar" dedi.



KARARMAYAN ALEM ÜRETTİ



Kardeşinin makine mühendisi olduğunu ve onun tavsiyeleriyle ürünlerini geliştirip, kararmayan alem ürettiğini belirten Savut, "Bu işi yapan çok meslektaşım var. Türkiye'de 12-13 tane alemci var. Kararmayan alem yapmaya kimsenin ömrü yetmez. Kardeşim makine yüksek mühendisi. Dünyanın her yerini gezdi. Nereye gittiyse bana bir şeyler getirdi. Onlardan yola çıkarak deneye deneye ben buldum" diye konuştu.



3'ÜNCÜ HAVALİMANI CAMİSİ'NE ALEM YAPTI



İstanbul Yeni Havalimanı'nda inşa edilen caminin alemlerini de kendisinin ürettiğini belirten alem ustası Savut, "İstanbul'daki yeni havaalanına cami yapılıyormuş. Onu yapan firma benimle irtibata geçti. Yapılacak olan cami için alem yapmamı istediler. Onları da yapmak üzereyim. İki tane minaresine, bir tane ana kubbeye bir de şadırvan çeşmesine alem yaptım. Minareler için 230 santimetre, kubbesi için 400 santimetre alem yapıyorum" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü



--------------



-Alemci Ayhan Savut'un röportajı



-Cami alemlerinden drone görüntüleri



-Alem yapımından detaylar



-Dosya adı: 0803alemci



Süre: 05.32 Boyut: 620 MB



Haber: Tahsin AYDIN - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,



====================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Meteoroloji'den Sevindiren Haber! Hava Sıcaklıkları, Yarın ve Hafta Sonu Artacak

Bakan Selçuk: Kadın İstihdamını 9 Milyona Çıkardık

Eşeğin Sütünü de Sütünden Elde Ettiği Sabunları da Satıyor

Nükleer Silahlarda Kullanılan Madde Sivas'ta Ele Geçirildi