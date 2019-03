Dha Yurt Bülteni -3

Konya'da 8 kişinin yaralandığı kaza kameradaKonya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Konya'da 8 kişinin yaralandığı kaza kamerada



Konya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi İsmail Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Ö. idaresindeki 42 AAC 821 plakalı otomobil, önünde seyreden otomobili solladığı sırada sokak üzerinden kontrolsüz şekilde caddeye çıkan Ayhan D. idaresindeki 42 CBJ 67 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Her iki otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 6 yakınları itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar kaza yerinde hazır bekletilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü dökümü:



-----------



Yaralıların itfaiye tarafından araçlardan kurtarılması



Yaralıların ambulanslara alınması



Kaza anını gösteren güvenlik kamera görüntüsü



Görgü tanığı röportaj



Kazaya karışan araçlardan detaylar



Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))



==============



Yangında ağır yaralanan Umut, sokağa çıkmak istiyor



Mersin'de, evlerinde çıkan yangında yüzünde ve vücudunun büyük bölümünde 3'üncü derece yanık meydana gelen Umut İşitmez (10), okulundaki arkadaşları ve sokaktaki insanların bakışlarından rahatsız olduğu için evinden dışarıya çıkamıyor.



Geçirdiği 9 farklı ameliyat ile bacaklarından alınan dokular yüz, kol ve sırtına nakledilen Umut'un annesi Mihribah İşitmez, gözyaşları içinde oğlunun gerekli estetik operasyonların ardından utanmadan dışarı çıkıp okuluna gideceği günlerin hayalini kuruyor.



Kent merkezindeki Sağlık Mahallesi'ndeki evlerinde yaşayan İşitmez Ailesi'nin hayatı, geçen yıl 12 Temmuz'da, şarjdaki tablet bilgisayarın patlaması sonucu çıkan yangın ile değişti. Bir lojistik firmasında işçi olarak çalışan ve gece 03.00 sıralarında işten döndüğü sırada evinin yandığını gören baba Bayram İşitmez (33), çocuklarını ve eşini kurtarmak için alevlerin arasına girdi. Umut ile kızı Beril'i (9) kucağına alarak dışarıya çıkarmak isteyen Bayram İşitmez, klima iç ünitesinin patlaması sonucu çocuklarıyla birlikte yere düştü. Panik halinde alevlerin sardığı odaya giren Umut, ağır şekilde yaralandı. İşitmez'in eşi Mihriban (32) ile Beril ise şans eseri yangından yara almadan kurtuldu. Ev kullanılamaz hale gelirken, Umut ambulansla hastaneye kaldırıldı.



'ARKADAŞLARIMIN YANINA GİTMEK İSTİYORUM'



Yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bölümünde 3'üncü derece yanıklar oluşan Umut, 9 gün boyunca yoğun bakımda, takip eden günlerde ise yanık ünitesinde kaldı. Olayın ardından Umut'u ameliyata alan doktorlar, 9 farklı cerrahi operasyon ile küçük çocuğun bacaklarından alınan dokuları yüz, kol ve sırtına nakletti. Yanıklar nedeniyle dışarı çıkmaktan utanan Zübeyde Hanım İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Umut, okula gitmek istemeyince evde eğitim almaya başladı. İnsanların bakışlarından rahatsız olduğunu belirterek, evden çıkmak istemediğini dile getiren Umut, "Arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum. Dışarıda rahatça oynamak istiyorum" diyerek, insanların bakışlarından rahatsız olmadan okula gideceği günün hayalini kuruyor.



'İNSANLAR ÇOK KÖTÜ BAKIYOR'



Oğluna yardım eli uzatılmasını bekleyen anne Mihriban İşitmez ise "Umut'un bakımı çok zor. Yaralarından dolayı krem sürdürmek istemiyor, giymesi gereken kıyafetleri giyemiyor. Çünkü canı çok fazla yanıyor. Banyo yapmak istemiyor çünkü canı çok fazla yanıyor. Eli tutmadığı için çoğu zaman yazı yazamıyor. Ben yazmak zorunda kalıyorum, ödevlerine ben yardımcı oluyorum. Çocuğum için sadece en azından yüzü, eli düzelsin istiyorum. Çünkü insanlar gerçekten çok kötü bakıyorlar. Bakışlarından çok rahatsız oluyor. İnsan içine çıktığında rahatsız olmasın, bunu istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. İnsanların, 'Nasıl yandı, niye yandı?' diye sormaları çok rahatsız ediyor. Bu yüzden sürekli dört duvar arasında" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-----------



Umut'un yürüyüp çalışma masasına oturması



Ders çalışmasından genel ve detay görüntüler



Annesinin Umut'a ders çalışması sırasında yardım etmesi



Umut'un Beril ile birlikte tv izlemesinden görüntüler



Umut'un kıyafetlerinin çıkarılması



Yaraların görüntüleri



Umut ve annesi ile röportaj



SÜRE: 02'57" BOYUT: 325 MB



Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



====================



Yozgat'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı



Yozgat'ta, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.



Kaza sabah 06.30 sıralarında, Yozgat şehir girişinde meydana geldi. İzmir'den, Sivas yönüne giden Aksoy Taşdemir yönetimindeki 35 AL 0912 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak karşı yola geçti. Direk devrilirken, sürücü Aksoy, yanında bulunan Fezair, Şahinder, Berkay Taşdemir ve Fadime Arslan yaralandı. Hafif yaralanan sürücü Aksoy Taşdemir "Uyuya kaldık herhalde, karşı yoldan bu tarafa geçtik" dedi. Yaralılar, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



---------



-Kaza yeri



-Kaza yerinden detay



-Kaza yapan sürücünün kısa konuşması ve ambulansa gitmesi



-Ters dönen otomobilin çekici ile düzeltilmesi



Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,



======================



Minik Beyza Nur, İstiklal Marşını gözyaşları içinde okudu



Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Fatmahanım İlkokulu'nda 'İstiklal Marşını Güzel Okuma' yarışmasında 1'inci sınıf öğrencisi Beyza Nur Keskin gözyaşları içinde ve hıçkırıklara boğularak İstiklal Marşı'nı okurken, içtenliği ile öğretmenleri duygulandırdı.



Pamukova Fatmahanım İlkokulu ve Ortaokulu'nda İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yılı nedeniyle, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma' yarışması düzenlendi. Yarışmada 1'inci sınıf öğrencisi Beyza Nur Keskin, İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde zaman zaman da hıçkırıklara boğularak okurken, kendisini dinleyen öğretmenlerine de duygusal anlar yaşattı. Beyza Nur'un, İstiklal Marşı'nı



okurken bir taraftan da elleriyle gözyaşlarını silmesi dikkat çekerken, marşın son bölümünü okurken Türk Bayrağını gösterdi. Beyza Nur yarışmada sınıfında birinci olurken, okulda ise ikinci oldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



Küçük çocuğun İstiklal Marşı'nı okurken çekilen görüntüleri



Haber: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya),



=====================



Okulun güvenlik görevlisi kadın, muhtarlığa aday oldu



Antalya'da bir ilkokulda güvenlik görevlisi olarak 8 yıldır görev yapan Mihriban Sarı Kılıç (39), mahalle muhtarlığına aday oldu. Kılıç, adaylığını ise 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde açıkladı.



Konyaaltı ilçesinde bulunan Dr. Cahit Ünver İlk ve Ortaokulu'nda 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Mihriban Sarı Kılıç, okulun da içerisinde bulunduğu Öğretmenevleri Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. Kız öğrencilere örnek olmak için bu yola çıktığını belirten Kılıç, en büyük referansının ise 8 yıldır görev yaptığı okulda çocuklarını ona emanet eden veliler olduğunu söyledi. Seçim çalışmaları kapsamında mahalledeki evleri kapı kapı gezen, okuldan tanıdıkları Kılıç'ı görenler önce şaşırıyor, ardından destek sözü veriyor.



'MAHALLELİ, KADIN MUHTAR GÖRMEK İSTİYOR'



Ailesinin yanında olduğunu ve desteklediğini söyleyen Kılıç, "Dr. Cahit Ünver İlk ve Ortaokulu'nda 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Görevimden de kaynaklı öğrenciler ve halkla iç içeyim. İnsanlarla akşama kadar iletişim halindesin, sorunlarını çözüyorsun, bu kapıda sadece çözüm odaklı çalışıyorum. Mahallede yaşayanlar bir kadın muhtar görmeyi çok istiyor. Kız öğrencilerimize örnek olmak için bu yola çıktım. Kızlarımız cesaretli olsunlar, hiçbir şeyden korkmasınlar" dedi.



ADAYLIĞINI DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ'NDE AÇIKLADI



Kadınların her şeyi başarabileceğini dile getiren Mihriban Sarı Kılıç, "Ben adaylığımı Atatürk'ün kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdiği 5 Aralık'ta açıkladım. Kadınların artık ön planda olması lazım. Kendime güveniyorum, bu okulda 8 yıldır insanların güvenini kazanmışım bunu görüyorum. İnsanlar canlarını, çocuklarını bana emanet ediyor ve hiçbir zaman emanetlerine zarar getirmedim" diye konuştu.



'MAHALLEYİ TANIYOR, SORUNLARINI BİLİYORUM'



18 yıldır Öğretmenevleri Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyleyen Kılıç, "Muhtarlık sadece koltukta oturmak değil, yetkili birimlere insanların sıkıntılarını iletebilmeliyiz. Mesleğimin de etkisiyle mahallemizde yaşayanları ve mahallemizi çok iyi tanıyorum, eksiklerini biliyorum. Mahallemizin çocuklarına sosyal, kültürel ve sportif alanda olanaklar sağlamalıyız. Muhtar seçildiğim takdirde kadınlarımızın aile bütçesine katkı sağlaması amacıyla onlara yeni çalışma alanları açmak ve bu yönde çalışmalar yürüteceğim. Yetkili belediyelerin de katkılarıyla, özellikle kadın, çocuk ve emeklilerimiz için kültür turları düzenlemek istiyoruz. Mahallemizde yaşayan herkesin tüm sevinçlerinde, üzüntülerinde yanlarında olacağım ve sorunlarının takipçisi olacağım" dedi.



Görüntü Dökümü



---------------



-Muhtar Adayı Mihriban Sarı Kılıç'tan detaylar



-Mihriban Sarı Kılıç'ın çalışma ortamından detaylar



-Mihriban Sarı Kılıç'ın velilerle konuşması



-Mihriban Sarı Kılıç röportaj



02.48"//314 MB



Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Bülent TATOĞLULLARI/ANTALYA,



==================



Garantili korku başlıyor



Antalya'da 4'üncü sezonuna hazırlanan İskelet Anahtar Evden Kaçış Oyunu için geri sayım başladı. Ahmet Çakıreli tarafından hayata geçirilen korku evinin yeni sezon konsepti 'Sayko', nisan ayında başlıyor. Garantili korku yaşamak isteyenler rezervasyonlarını yaptırmaya başladı.



Yerli, yabancı yüzlerce kişinin gruplar halinde gelerek korku ve eğlenceyi bir arada yaşadığı İskelet Anahtar Evren Kaçış Oyunu, yeni sezona hazırlanıyor. 4 katlı binanın içerisindeki eski oyuna ait izler silinerek yeni oyun için çeşitli yenilikler planlanıyor. İlk açıldıkları yıl 'Sarraf Murat' adlı oyunu, ardından 'Berkeley Yetimhanesi' ve 'Hostes'i hazırladıklarını hatırlatan Ahmet Çakıreli, 2019 sezonunda ise 'Sayko'nun hayata geçeceğini söyledi.



Oyunun 4 katlı bir binanın içinde geçtiğini belirten Çakıreli, "Korkmak isteyenleri, kapıda 'Unutma bunu sen istedin' yazısı karşılıyor. Ardından sirenler çalıyor ve demir kapı üzerlerine kapanıyor. Bu dakikadan itibaren oyun başlıyor. İçeride olanların ipuçlarını bularak oyunu tamamlamaları için 60 dakika süreleri var. Bu yolculukta önlerine birçok engel çıkıyor. Bu engelleri aşmak ve hedefe ulaşmak ise tamamen onların becerilerine kalmış" dedi.



Verilen sürede oyunu bitiremeyenlerin yarışı kaybettiğini söyleyen Çakıreli, "Sezon olarak konseptlerimizi yeniliyoruz. Oyunu bir defa oynayan sürprizleri biliyor ve ikincisinde aynı heyecanı, atmosferi yaşayamıyor" diye konuştu.



Sayko konseptinin diğer üç oyuna göre maksimum derecede korku içerdiğini anlatan Ahmet Çakıreli, "Bu yıl korkunun garantisini veriyoruz. Korkuyu, heyecanı ve adrenalini kemiklerine kadar hissetmeden kimse buradan çıkamayacak. Şimdiden mayıs ve haziran ayı için rezervasyonlar gelmeye başladı. Sürekli müşterilerimiz oyunu heyecanla beklediklerini söylüyor. Yurt dışından bile rezervasyon aldık. Temmuz ayında turist oyuncular gelecek" dedi.



Oyun sırasında alanın kameralar tarafından kayıt altında tutulduğunu hatırlatan Çakıreli, "Oyuncuların korktukları, korkudan ne yapacaklarını şaşırdıkları anlardan oluşan kısa bölümleri de kendilerine anı olarak veriyoruz. Fakat oyunun teşhir edilmemesi için görüntüleri dikkatli seçerek kolajlıyoruz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



Güvenlik kamera görüntüleri



Çalan telefona cevap veren kişinin görüntüsü



Korku evine gelenlerin görüntüsü



Müzik eşliğinde dans etmeleri



Ev içinde anahtarları bulup çıkmak için çalışmaları



Korku evi içinde bölümlerden görüntü



RÖP: Ahmet Çakır Eli



Detaylar



636 MB -- 05.45// HD



Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



==================



Adana'da 300 polisle operasyon; aranan 61 kişi yakalandı



Adana'da kent merkezinde 300 polis ile yapılan operasyonlarda farklı suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 61 kişi yakalandı, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, terör ve narkotik suçlarla mücadele ekipleri, kent merkezinde ev baskınları ve uygulamalar yaptı. Daha önce belirlenen adreslere baskınlar düzenleyen ekipler, ara sokaklarda ise şüpheli gördüğü kişiler üzerinde GBT sorgusu yaptı. Belirli istikametlerdeki yollarda sabit uygulama yapan ekipler ise, şüpheli görülen araçları tek tek durdurarak arama yaptı. Araçlarda bulunan sürücü ve yolculara da üst araması yapıldı.



61 KİŞİ YAKALANDI



Farklı suçlardan kesilmiş cezası bulunan 61 kişinin yakalandığı uygulamalarda, bir kilo 63 gram esrar, 0,93 gram eroin, 305 uyuşturucu hap, 541 gümrük kaçağı sigara, 400 litre sahte içki, 3'ü kurusıkı 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.



Çalıntı 2 motosiklet ve ülkede kalış süresini ihlal ettiği tespit edilen yabancı plakalı bir otomobilin ele geçirildiği uygulamada, 45 araca 11 bin 899 lira para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.



Görüntü Dökümü



--------



Operasyondan genel ve detay görüntüler



DRONE görüntüleri



Araçların durdurulması ve aranması



Şahısların aranması



SÜRE: 02'59" BOYUT: 706 MB



Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

17 Yaşındaki Genç, Günlük Kiralık Evde Başından Vurulmuş Halde Bulundu

İstanbul'daki Otelde Sabaha Karşı Korkutan Yangın: 150 Kişi Tedbir Amaçlı Tahliye Edildi

İki Aracın Kafa Kafaya Çarpıştığı Kaza, Güvenlik Kameralarına Saniye Saniye Yansıdı

Kamuya 40 Bine Yakın Personel Alınacak! İşte Kadrolar