Dha Yurt Bülteni -3

Denizde sürüklenen kaçaklar kurtarıldıİzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 2 gün boyunca gerçekleştirilen 3 operasyonda, yasa dışı yollardan Yunan adalarında geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 101 kaçak göçmen yakalandı.

Denizde sürüklenen kaçaklar kurtarıldı



İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 2 gün boyunca gerçekleştirilen 3 operasyonda, yasa dışı yollardan Yunan adalarında geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 101 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak gruplarından birinin, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenirken kurtarıldığı belirtildi.



Sahil Güvenlik ekipleri geçen cumartesi günü, Çeşme ilçesinden bindikleri lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollardan geçmek isteyen bir grup kaçak göçmen olduğunu belirledi. Saat 12.30'da lastik botun yerini belirleyip durduran ekipler 32'si Filistin, 5'i Suriye ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 38 kaçak göçmeni yakalandı. 28'si erkek, 2'si kadın ve 8'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri bir gün sonra yine Çeşme açıklarında bir grup kaçak göçmenin Sakız Adası'na geçmeye çalıştığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, saat 05.00 sıralarında, Karaada'nın kuzeybatısında lastik botta belirlediği kaçakları yakaladı. 23'ü Suriye ve 20'si Filistin uyruklu 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçaklardan 18'inin erkek, 8'inin kadın ve 17'sinin çocuk olduğu belirtildi.



ZOR DURUMDAKİ KAÇAKLAR KURTARILDI



Dikili'den dün (pazar) fiber tekneyle denize açılarak Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 16'sı Suriye ve 4'ü Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmenin içinde bulunduğu fiber tekne, motor arızası yaptı. 5'i erkek, 4'ü kadın ve 11'i çocuk olan 20 kaçak göçmen, zor anlar yaşadı. Denizde sürüklenen kaçakların yardım çağrısı üzerine konudan haberdar olan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Madra Çayı önlerinde 07.30 sıralarında tespit edilen fiber teknedeki kaçaklar kurtarıldı. Tüm kaçaklar, kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemi tamamlanan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Görüntü Dökümü



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Çeşme ilçesi önlerinde lastik botta yakalanan kaçaklardan görüntü



Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR,



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Karlıova'da fırtına çatıları uçurdu



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde fırtına nedeniyle çok sayıda ev ile bir lisenin çatısından kopan parçalar, etrafa savruldu.



Karlıova ilçesinde dün etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçe halkı, şiddetli rüzgar nedeniyle evlerinden çıkamadı. Karlıova Anadolu Lisesi'nin çatısının bir bölümü şiddetli rüzgara dayanamayarak yere düştü. Akşam saatlerinde fırtınanın etkisini artırmasıyla çok sayıda evin çatısı da uçtu. Bu sabah saatlerinde etkisini yitiren fırtınanın yol açtığı tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı.



Görüntü Dökümü



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-Okul bölgesinden görüntüler



-Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 66 MB



Haber: Serkan BİNGÖL-Kamera: KARLIOVA(BİNGÖL),



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Çarmelik Kervansarayı, Tarım Müzesi oluyor



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları ile destek verdiği Çarmelik Kervansarayı, Türkiye'nin en büyük Tarım Müzesi ile Tarımsal Eğitim ve Araştırma Merkezi'ne dönüştürülecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa tarım şehri, tarım havzasının oluşması gerekiyor. Bugüne kadar tarımsal birikim olarak insanlarımız arasında kırsal yerleşim birimlerimizde oluşmuş zenginliği, tarihe yolculuk eden bu kervansarayda sergilemenin doğru olacağını düşünüyoruz" dedi.



Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Büyük Han köyünde yer alan ve kitabesi bulunamadığı için kesin yapım tarihi bilinmeyen; ancak tarihi geçmişi 17'nci yüzyıla dayanan Çarmelik Kervansarayı, önceki yıllarda restorasyon başlatılarak, turizme kazandırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları ile Çarmelik Kervansarayı'na, son yıllarda ziyaretçi akını oldu. Kervansaraya Türkiye'nin en büyük Tarım Müzesi ile Tarımsal Eğitim ve Araştırma Merkezi kurulması için Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Tarım İl Müdürü Murat Çakmaklı ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner protokol imzaladı. Protokol kapsamında, Evliya Çelebi'nin de 'Seyahatname'sinde bahsettiği tarihi kervansaraya, tarımsal faaliyetlerde kullanılan tarihi traktör, çapa, kazma, kanı ve tarla sürme işlerinde kullanılan tarım aletlerinin yer aldığı müzelik malzemeler konulmaya başlandı.



'ŞANLIURFA'DA TARIM HAVZASININ OLUŞMASI GEREKİYOR'



Bölge halkını umutlandıran Çarmelik Kervansarayı'nın Tarım Müzesi'ne dönüştürülmesi için düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Başkan Nihat Çiftçi, tarım ve turizm şehri Şanlıurfa'ya, Türkiye'nin en büyük tarım müzesini yaptıklarını söyledi. Projeyle Şanlıurfalı çiftçilere hizmet verileceğini dile getiren Başkan Çiftçi, şunları söyledi:



"Şanlıurfa tarım şehri. Şanlıurfa'da tarım havzasının oluşması gerekiyor. Bugüne kadar tarımsal birikim olarak insanlarımız arasında kırsal yerleşim birimlerimizde oluşmuş olan zenginliği tarihe yolculuk eden bu kervansarayda sergilemenin doğru olacağını düşünüyoruz. Bunun için Çarmelik Kervansarayı'nın restorasyonundan sonra Kırsal Yaşam Tarım Müzesi ve Eğitim Merkezi olarak faaliyete alınması kararlaştırdık. Bu proje, Şanlıurfalı çiftçilerimize hizmet verecek. Bu tarihi kervansaray, Şanlıurfa tarımının kalkınmasına, tarım bilincinin yükselmesine ve bilimin tarıma uygulanmasına vesile oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve GAP Tarım ve Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa yürüteceğiz. Tarımsal potansiyelimizi gerçekleştirmeye yönelik ortak protokolümüzü imzaladık. Bu güzel Çarmelik Kervansarayı'nın Kırsal Yaşam Tarım Müzesi ve Eğitim Merkezi'ne dönüşmesinde çok önemli emekler oldu. Önce restorasyon ve daha sonra da müzeye dönüşmesi için arkadaşlarımız gece gündüz çalıştılar. Şanlıurfa böyle farklı bakış açıları ile gelişmeye devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de gelişeceğine hep birlikte şahit olacağız."



Öte yandan Tarım Müzesi'ne malzeme desteğinde bulunacak çiftçilerin adlarının, müzede yaşatılacağı belirtilip, çiftçilerden sergilenecek eserler için destek istendi.



Görüntü Dökümü



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-Tarım müzesinde sergilenen malzemeler



-Eski traktörler ve tarım aletleri



-Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi açıklama yapması



-Çarmelik Kervansarayı genel görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 858 MB



Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)



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Ulucami'de kırık buğday çorbası ikram edildi



Bursa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı dolayısıyla Ulu Camii'ye gelen vatandaşlara kırık buğday çorbası ikram edildi.



Bursa'da 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104'üncü yıl dönümünün ilk etkinliği günün ilk ışıklarında Ulu Camii'de gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte sabah namazının ardından Çanakkale Savaşı'nda askerlerin temel öğünlerinden olan kırık buğday çorbası ikram edildi. Etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugün muhteşem kuruluşun ve diriliş olan Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılını kutladıklarını hatırlattı. Bu mücadelede emek ve gayret veren tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Aktaş, "Bugün hem şehrimizde hem de ülkemizde farklı farklı etkinlikler yapılacak. O günü anmaya ve anlamaya çalışacağız. Geldiğimiz noktada üç gün önce Yeni Zelanda'daki olaylar gösterdi ki ülkemiz çok stratejik bir konumda ve gözlerin çok üzerinde olduğu bir ülke. Bu manada günün ilk saatlerini ve sabahın ilk ışıklarını güzel bir etkinlikle karşıladık. Bursa'nın sembolü olan Ulu Camii'de sabah namazı sonrasında Onur Marketlerin o gün askerlerimizin kırık buğday çorbası içerek karınlarını doyurdukları gibi kırık buğday çorbası ikramıyla güne başladık. Cemaatimizin de yoğun ilgi gösterdiği bu organizasyona hem o günleri anlamak hem de başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın hem de bu ülkeyi bir daha böyle zor durumlarda bırakmasın" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Çorba dağıtımı



-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş röportaj



-Onur Market Bursa Bölge Genel Koordinatörü Murad Yavuz Gök Röportaj



-Detaylar



Süre: 03.05 Boyut: 345 MB



Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,



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Bolu'da caddenin neşesi oldular



Bolu'da tesadüf eseri arkadaş olan Selahattin Yaman(70) ve Durmuş Altındağ(74) kentin en işlek caddesinde birlikte müzik yapıp, dans ederek geçimlerini sağlıyor.



Bolu'da oturan Selahattin Yaman, 1 yıl önce kentin sokaklarında geçimini sağlamak için keman çaldığı sırada, yanına Durmuş Altındağ geldi. Durmuş Altındağ, Selahattin Yaman'ın çaldığı kemana kendine has tarzıyla oyun havaları oynayarak eşlik etmeye başladı. Durmuş Altındağ ve Selahattin Yaman arkadaş oldu. Selahattin Yaman ve Durmuş Altındağ, maddi imkansızlıklar nedeniyle para kazanmak için kentin en işlek caddesinde keman çalıp, göbek atmaya karar verdi. 2 arkadaş, havanın güzel olduğu günlerde İzzet Baysal Caddesi'ne gelmeye başladı. Yaklaşık 1 aydır Bolu'nun neşesi olan Durmuş Altındağ, kıvrak dansları ve kendine has figürleriyle vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. Selahattin Yaman da, çaldığı kemanla Bolu caddelerinin kemancı ağabeyi haline geldi.



Durmuş Altındağ, "Ben 40 senedir bekarım. Benim hanımım yok. Benim hanımım aniden öldü. 5 tane kadın beni evlenme vaadiyle kandırdı. 100 bin TL param gitti. O yüzden bu hale düştüm ben. Allah kimsenin başına vermesin. Benim bin 500 TL maaşım var. Buradan da Allah bereket versin bir şeyler kazanıyoruz. 3 tane kızım bir tane oğlum var. Köyde yaşıyorum. Bolu merkezine gelmeyi düşünüyorum. Bu işi eğlenmek için yapıyoruz. Burada arkadaşlar beni görünce neşeleniyor. Onları neşelendirmek için yapıyorum. Neşenin yerini hiçbir şey bulmaz. Buradan kazandığımız parayla geçimimizi sağlıyoruz. Bir aydır burada arkadaş ile buluşup öğleden sonra iş yapıyoruz" diye konuştu.



Selahattin Yaman, "Para kazanmak için uğraşıyoruz. Kemanı 1970 yılından beri çalıyorum. Hayatımı hep kemandan kazandım. Düğünlere gidiyorum, başka işlere gidiyorum. Keman çalarak hayatımı kazanıyorum" dedi. Vatandaşlar da Yaman ve Altındağ'ın çaldıkları müzik ve danslarının çok eğlenceli olduğunu izlemekten keyif aldıklarını söyledi.



Görüntü Dökümü



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-Dans etmeleri



-Durmuş Altındağ ile röp.



-Selahattin Yaman işe röp.



-Vatandaşlar ile röportajlar



-Detaylar



Süre: 03.58-Boyut: 443 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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