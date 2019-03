Dha Yurt Bülteni -3

Otomobil tabelaya çarptı: 2 ölü (1)İzmit Sanayi Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DF 5206 plakalı otomobil yol kenarındaki tabelaya çarptı.

Otomobil tabelaya çarptı: 2 ölü (1)



İzmit Sanayi Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DF 5206 plakalı otomobil yol kenarındaki tabelaya çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.



Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli), -



Adana'da 82 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi



Adana'da polis, 82 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana- Ceyhan Karayolu'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta 3 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü akaryakıtı, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depodan aldığını söyledi. Söz konusu adrese giden polis, depoda da 79 bin litre akaryakıt buldu. Depo görevlisi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.



Görüntü Dökümü



Kaçak akaryakıt deposundan ve varillerden görüntü



SÜRE: 01'23" BOYUT: 153 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



Ağabey katili yakalandı



Adana'da, ağabeyi Özkan Boz'u (38) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Mehmet Akın Boz (26), polis tarafından yakalandı.



Olay, 19 Mart'ta Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde evde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen ve aynı evde yaşayan Mehmet Akın Boz ile ağabeyi Özkan Boz arasında tartışma çıktı. Aile bireylerinin ve mahalle bekçilerinin araya girmesiyle sakinleşen ağabey- kardeş, yaklaşık yarım saat sonra yeniden kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçakla ağabeyi Özkan Boz'u sol göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Mehmet Akın Boz, kaçtı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülen Özkan Boz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



DAHA ÖNCE KARDEŞİNİ BIÇAKLAMIŞ



Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari katil zanlısı Mehmet Akın Boz'u yakalamak için 50 güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, görüntülerden Boz'un Denizli Mahallesi'nde bir arkadaşının evine gittiğini saptadı. Eve baskın yapan polisler, zanlıyı yakaladı. Öldürdüğü ağabeyinin daha önce kendisini bıçakladığını söyleyen Boz, "Olay günü ağabeyim çok içki içmişti. Mahallede bana ve komşulara küfür etmeye başladı. Kendisini uyardım, hakaret etmeye devam etti. Elini beline attı, ben de beni tekrar bıçaklayacağını düşünüp, olayı gerçekleştirdim" dedi.



Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Boz, daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Görüntü Dökümü



Zanlının Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi



Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması



Polis aracına bindirilmesi



SÜRE: 01'11" BOYUT: 131 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



1.5 yaşındaki Yusuf, solunum cihazı için yardım bekliyor



Antalya'da kas hastası 1.5 yaşındaki Yusuf Göktuğ Uzun, solunum yetersizliği nedeniyle 1 ay önce yoğun bakıma alındı. Acil ameliyata alınan Yusuf'un boğazı delindi ve solunum cihazına bağlandı. Yusuf'un hastaneden çıkabilmesi için solunum cihazına ihtiyacı var. Maddi durumu yetersiz olan aile, solunum cihazı almak için yardım bekliyor.



Sultan ve Harun Uzun çiftinin üçüncü çocukları Yusuf Göktuğ, 12 Haziran 2017 tarihinde kas hastası olarak dünyaya geldi. Kasları gelişemediği için nefes almakta güçlük çeken Yusuf Göktuğ, solunum yetersizliği nedeniyle geçen 17 Şubat'ta Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Rahat nefes alması için boğazında delik açılan Yusuf, solunum cihazına bağlanarak yaşamını sürdürüyor. Bir aydır yoğun bakımda tedavisi süren Yusuf'un hastaneden çıkabilmesi için solunum cihazına ihtiyacı var. Solunum cihazı alacak durumu olmayan aile ise yardım bekliyor.



'SOLUNUM CİHAZI OLMADAN OĞLUMUN YAŞAMASI MÜMKÜN DEĞİL'



Anne Sultan Uzun, "Yusufum bir cihaz sayesinde nefes alabiliyor. O cihaz olmadan hastaneden çıkamıyoruz. Doktorlar SMA hastalığından şüpheleniyor. Kan tahlilleri de alındı, sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Solunum cihazı olmadan oğlumun yaşaması mümkün değil, hastaneden çıkarsa oğlum ölür. Bir anne olarak oğlumun ölmesini istemiyorum. Çocuğumun yaşamasını istiyorum. Solunum cihazını almada yardım eden birileri olursa hemen çıkacağız hastaneden. Her zaman televizyonda görürdüm ama benim de başıma geleceğini bilemezdim" diye konuştu.



Sultan Uzun, solunum cihazının fiyatının 24 bin lira olduğunu, devletin ise 9 bin lirasını karşıladığını belirterek, hayırseverlerden yardım beklediğini kaydetti.



Görüntü Dökümü



Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden genel görüntü



Anne Sultan Uzun'un telefonundaki oğlu Yusuf Uzun'un videolarından detay görüntüler



Sultan Uzun'la röportaj



Yusuf Göktuğ Uzun'un hastanedeki video görüntülerinden detay görüntü



316 MB/// 2.54 "



Haber-Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,



Van'da otomobilin jantlarında 6 kilo eroin ele geçirildi



Van'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde, narkotik köpek 'Şila' ile yapılan aramada, jantların içerisine gizlenmiş 6 kilo 244 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde kontroller yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada, jantların içerisine gizlenmiş 6 kilo 244 gram eroin ele geçirildi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



-Durdurulan otomobilde narkotik köpek 'Şila' ile yapılan arama



-Aramada ele geçirilen eroin



-Detaylar



Haber: Orhan AŞAN/VAN,



Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' böceği tehlikesi



Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, 'Drakula' olarak adlandırılan Turunçgil Uzun Antenli Böceği'nin ardından 'kahverengi kokarca' tehlikesi ortaya çıktı. Günde 30 kilometre yol kat eden, fındık bitkisinin kökünü 20 günde kuruttuğu belirlenen böceğe karşı yurt dışından ithal edilecek sinek türü ile biyolojik mücadele yapılacak. Özellikle sahil kesimlerinde etkili olan 'kahverengi kokarca' için ihbar hattı da oluşturuldu.



Doğu Karadeniz'de,son yıllarda görülen farklı böcek türleri tarım ürünlerine zarar veriyor. Çay bitkisine zarar veren 'Ricania simulans' adlı 'vampir' olarak da bilinen kelebek türünün ardından fındık bahçelerinde görülen Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği ile mücadele yürütülüyor. Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, 'Drakula' olarak adlandırılan Turunçgil Uzun Antenli Böceği'nin ardından yeni bir tehlikeli tür daha ortaya çıktı. 'Kahverengi kokarca' adı verilen ve günde 30 kilometre yol kat eden böcek, fındık bitkisinin kökünü 20 günde kuruttuğu belirlendi. Gürcistan'dan Türkiye'ye geldiği belirtilen böcek türü için harekete geçilirken, böceğe karşı yurt dışından ithal edilecek sinek türü ile biyolojik mücadele yapılması kararlaştırıldı.



İHBAR HATTI OLUŞTURULDU



Doğu Karadeniz'de görülmeye başlayan böcek türü ile ilgili biyolojik mücadele için gerekli olan finansmanın teminin sağlanması adına sektördeki temsilcilerinin de katılımıyla toplantı düzenlendi. Özellikle sahil kesimlerinde etkili olan 'kahverengi kokarca' için ihbar hattı da oluşturuldu. Üreticilerin bahse konu böceğe rastlamaları halinde '444 0208' numaralı hatta ihbarda bulunması istendi.



'ÇOK ACİL ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR'



Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, sadece fındığın değil bütün meyve ve sebzelerin 'kahverengi kokarca' tehditi altında olduğuna işaret etti. Arslantürk "Geçen mahsul yılında özellikle Artvin bölgesinde zarar vermeye başlamıştı. Şu an kahverengi kokarca Giresun'a kadar ulaşmış durumda. Sadece fındığa değil öz suyu olan bütün meyve ve sebzelere zarar veren bir hayvan. Çok acil önlem alınması gerekiyor. Biz gerekli araştırmalarımızı devam ettiriyoruz. Bakanlıkla ile de görüşmelerimizi yaptık. Zararlı ile mücadele şeklinin kimyasallarla değil de biyolojik şekilde mücadele yapılmasına karar kılındı. Kahverengi kokarcanın doğadaki düşmanı olan bir sinek çeşidini ithal edip Türkiye'de biyolojik mücadele başlatılacak. Böcek, nisan ayından itibaren kışlıklarından uyanıp zarar vermeye başlıyor Biz böceğin ilk çıktığı zamandan çalışmalara başlayıp zararı minimuma düşürmeye gayret edeceğizö dedi.



Görüntü Dökümü



Fındık bahçe detayları



Böceklerden detay



Sebahattin Arslantürk ile röp.



Detaylar



Haber-Kamera: Aleyna KESKİN - TRABZON,



Silifke'de erik hasadı başladı



Mersin'in Silifke ilçesindeki erik seralarında ilk hasat yapıldı. 100'er gramlık paketler halinde hazırlanarak İstanbul'a gönderilen 100 kilo eriğin fiyatı mega kentte belirlenecek.



Türkiye'de 'çileğin anavatanı' olarak bilinen ancak ılıman iklimi sebebi ile birçok meyve-sebzenin üretimine olanak sağlayan Silifke'nin Keben, Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören, Kabasakallı, Atayurt, Atakent, Taşucu mahallelerinde üretilen erikte hasat dönemine girilmesi yüzleri güldürdü. İlçedeki ilk hasatla toplanıp 100'er gramlık kaselere konulan 100 kilogram erik, İstanbul'a gönderildi. Fiyatı megakent İstanbul'a belirlenecek olan eriğin maliyeti karşılayarak çiftçiyi memnun etmesi bekleniyor.



Erik üretiminin genel olarak Göksu Vadisi'nde yapıldığını belirten Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, "Ürünlerimizi İzmir, Ankara, İstanbul ve Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen tüccarlarımız değerlendirmekte. Tüccarlar olmasa ürünlerimizi pazarlama şansımız olmuyor. 'Aracı' dediğimiz tüccar arkadaşlarımızı ortadan kaldırmak bizim için kayıp olacaktır" dedi.



Birliğin Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş ise bölgede 120 dönüme yakın sera kurulduğunu dile getirerek, "Açık alanda 8 bin dönüm olan arazimizi turfandası Nisan ayında çıkmaktayken, örtü altında Mart ayının 15-20'si gibi bir süreye çektik. Bu yıl yağışların bol olmasından dolayı verimde biraz düşüklük var. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Ürünlerimiz yurtiçi ve yurtdışına pazarlanmakta. Genelde İstanbul'daki hallere gönderiyoruz. Ürünün bollaştığı dönemlerde de ihracatçılar geliyor, bölgemizden alıyor" diye konuştu.



Çiftçi Soner Taşeli de açıktaki erik ağaçlarını 10 yıl önce seraya aldığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Mevsimsel şartlar üreticileri çok etkiliyor. Bu sene meyve olacak diye bir garanti yok. Sabaha kadar uyumadığımız günler oluyor. Mevsimsel şartlardan dolayı iki senedir bu seradan ürün alamıyordum. Bu sene rekolte yüzde elli oranında. Bu sene girdi maliyetleri de çok vurdu. Fiyatlardan geçen sene memnun kalmadık. Bu sene de emeklerimizin karşılığını alıp almamakta şüpheliyiz. Açıktaki meyvelerde bu sıkıntıyı daha çok hissediyoruz. İşçilik ve ambalaj maliyetlerinde yüzde yüzlük bir artış var. Tarımla uğraşan üreticilerde büyük sıkıntı var. Bu sıkıntı giderilmezse üretici sayısında her sene azalma olacağını hissedecek piyasa. Bu da halka daha pahalı meyve-sebze olarak yansıyacak. Yetkililerin bu duruma acil bir yöntem uygulamalarını istiyorum."



Görüntü Dökümü



Eriklerin detay görüntüsü



Hasattan görüntüler



Paketlemeden görüntüler



Paketlenen eriklerin görüntüsü



Erik Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş ile röportaj



Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen ile röportaj



Üretici Soner Taşeli ile röportaj



SÜRE: 07'31" BOYUT: 160 MB



Haber-Kamera: Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin),



Yavru keçi, ilgi odağı oldu



Trabzon'da, Muhsin Tokmak'ın sokakta birlikte yürüyüş yaptığı 6 günlük yavru keçi, vatandaşların ilgi odağı oldu. Sokaktaki kalabalık cep telefonlarıyla, evcil hayvan gibi sahibinin peşinden yürüyen yavru keçiyle sık sık fotoğraf çekip, selfie yaptı.



Trabzon'da yaşayan Muhsin Tokmak, Atatürk Alanı'nda, 6 günlük keçisini alarak yürüyüşe çıktı. Evcil bir hayvan gibi sahibinin peşinden yürüyen yavru keçi, çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla, evcil hayvan gibi sahibinin peşinden yürüyen minik keçiyle sık sık fotoğraf çekip, selfie de yaptı.



Keçisiyle, sokaktaki ilgiden ötürü güçlükle yürüyüş yaptığını anlatan Tokmak, bir hayvansever olarak bütün hayvanlara aynı ilgi ve şefkatin gösterilmesi gerektiğini söyledi. Tokmak, "Millet kedi, köpek gezdiriyor. Biz de keçi gezdiriyoruz. Bir hayvan sever olarak bütün hayvanlarımızı aynı ilgi ve aynı şefkat ile seviyoruz. Yediriyoruz, içiriyoruz. Büyüyecek ve bizimle beraber yaşayacak. Benim peşimden ayrılmıyor, yedirdiğiniz zaman hani derler ya hayvan bırakmazmış diye demek böyle bir hissi varmış" dedi.



Görüntü Dökümü



Keçiden görüntüler



Vatandaşın ilgisi



Röp ve detaylar



Haber-Kamera: Uğur AYDIN/TRABZON, -



Down Sendromlu çocuklar, bisikletle gezip besleme yaptı



Osmaniye'de, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, bir gurup down sendromlu çocuk, bisikletlerle şehir turu yaptırılıp, ardından sokak hayvanlarını elleri ile beslediler.



Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği öncülüğünde, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bisiklet Kulübü ve Korkut Ata Doğa, Gençlik ve Spor Kulübü alt grubu "Fatih'in Torunları" üyelerinin de katkıları ve Tosyalı Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Okulu öğrencilerinin katılımlarıyla '+1 Farkla' konulu besleme etkinliği düzenlendi.



Down sendromlu öğrenciler, çocuk römorklu bisikletlere bindirilerek şehir turu yapıldıktan sonra, beslenme odaklarında sokak kedilerini besleme faaliyetine katıldı. Bisiklet sporcuları, öğrencilerin gezi sırasındaki mutluluklarının gözlerinden okunduğunu, aynı zamanda onlara sokak hayvanlarını hayvan ve doğa sevgisini aşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.



Etkinliğe ilkokul seviyesindeki 10 down sendromlu öğrencinin 2 öğretmen ile birlikte katıldığını 30 bisikletli gencin bulunduğunu belirten HAYTAP İl Temsilcisi Ali Laçinbala, "Bu haftaki etkinliğimizde '+1' fakımız olsun istedik. Down Sendromlu arkadaşlarımızla beraber doğada karbon emisyonu salmadan bisikletlerimizle tur attık, sokak hayvanlarımızı besledik. Bunun devamının gelmesini istiyoruz ve bizler etkinliklerimize devam edeceğiz. Faaliyetimizin diğer şehirlere de örnek olmasını temenni ediyorum. Özellikle bu projemizde bize destek veren Tosyalı Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Okulu Müdüriyetine ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Bu bağlamda çocukları bizlere emanet edip bizlere inandılar. Ayrıca bizlere destek olan işadamlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.



Görüntü Dökümü



-Okulun girişte asılı olan tabelası



-Down Sendroml Öğrencilerin okulun çıkması



-Araçlara bindirilmeleri



-Okul binasından görüntü



-Öğrencilerin bisiklete bağlı çocuk römorkuna bindirilmeleri



-Römorkta otururken gezdirilen öğrencilerin sevinci



-Etkinliğe katılan bisikletli gençler



-Sokak Hayvanları Besleme noktalarına gelinmesi



-Downlu öğrencilerin sokak kedilerini beslemeleri



-Sokak kedisinden yakın görüntü



-Besleme çalışmasından detaylar



-HAYTAP İl Temsilcisi Ali Laçinbala konuşması



BOYUT: 126 MB SÜRE: 04'00"



Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,



Burdur'da yüzme havuzu açılışa yakın



Burdur'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılma aşamasına geldi.



Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve beraberindekilerle Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu gezerek Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya'dan bilgi aldı. Vali Şıldak incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Burdur'un çok güzel bir tesise kavuşmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Vali Şıldak, "En kısa sürede buradaki prosedürler Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından tamamlanacak. Biz de gerekli olan personel planlamalarını ve görevlendirmeleri en kısa sürede yapacağız. Gençlik Merkezi'mizin hemen karşısında ilimizin en işlek caddesi üzerinde böyle bir tesis Burdur halkının, öğrencilerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin hizmet alacağı çok nezih bir alan olarak en kısa sürede hizmete girecek. Tamamlanmış diyebiliriz. Sadece prosedür olarak bazı işlemlerin yapılması gerekiyor. Bunlarla ilgili süreç devam ediyor. Ama görüldüğü gibi pırıl pırıl bir tesis oldu. Çok temiz bir şekilde işletilecek ve nezih bir şekilde kullanılacak inşallah. Bu tesis inşallah ilimizin göz bebeği olacak, kültürel açıdan, sosyal açıdan, sportif açıdan gençlerimizin faydalanacağı bir alana dönüşecek" dedi.



Bazı kamu yatırımlarında yüklenicilerden kaynaklı sorunlar yaşanabildiğini belirten Şıldak, "Burası da üçüncü el değiştirme sonucunda tekrardan ikinci ikmal ihalesi yapılmak suretiyle bu hale getirilmiş bir yatırım. Bunlarda idarenin ve bakanlığın hiçbir kusuru yok. Müteahhit tamamlayamayınca fesih süreci yasal bir süre olarak işletiliyor. Ama önemli olan sonuçtur. Bu sonuçların takip edilmesi, alınması elbette her yönden takibi gerektiren konular. Başta değerli Milletvekilimiz Bayram Özçelik olmak üzere burada emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Sürecin devamında ilgili kurum olarak da Gençlik ve Spor teşkilatı bizim de desteğimizle burayı en uygun şartlarda halkımızın hizmetine en kısa sürede sunacaktır. İlimize kullanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Milletvekili Bayram Özçelik de "Geçen aylardan itibaren yoğun bir çalışma yapıldı ve sonuçta Burdur'umuzun şehir merkezinde ilk, orta, lise öğrencilerimizin çok daha fazla istifade edebileceği yüzme havuzumuza kavuştuk. Çocuklarımız beden eğitimi derslerinde öğretmenlerinin eşliğinde burada spor yapma imkanı bulacak" diye konuştu.



Yüzme havuzunun çok dedikodusunun yapıldığını kendilerine bu konu üzerinden ağır eleştiriler yapıldığını kaydeden Özçelik, "Burdur halkımız tarafından şunun bilinmesi gerekiyor. Bir yatırımın programa alınması çok önemlidir. Bundan sonra projesinin yapılması büyük bir aşamadır. Daha sonra ödenekleri ayrıldı. Yükleniciden kaynaklanan problemleri tamamen siyasi olarak bize ve bakanlığımıza atfetmek akıl tutulmasıdır. Alay edercesine bize ithamda bulunmak doğru bir şey değildir. İlimize hayırlı olsun" dedi.



Görüntü Dökümü



Havuz dış görünüş



Vali ve beraberindekilerin incelemesi



Vali ve Vekilin açıklamaları



Detay



Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

