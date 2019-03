Dha Yurt Bülteni - 3

MHP eski il başkanına cami temizleme cezasıMHP Erzurum eski İl Başkanı Zekai Kaya, 2013 yılında AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

MHP Erzurum eski İl Başkanı Zekai Kaya, 2013 yılında AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kaya'nın cezası TCK'nın 50'nci maddesi uyarınca denetimli serbestlik tedbirine çevrildi ve bir camide 5 ay 28 gün kamu yararına çalıştırılmasına başlandı. Kaya, "Her sabah gelip caminin temizliğini yapıp, sobasını yakıyorum. Muhyettin Aksak beyle rahmetli olmadan helalleşemedik. Varsa kendisine hakkımı helal ediyorum" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili konuşan dönemin AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak için MHP Erzurum eski İl Başkanı Zekai Kaya, 2013 yılında basın açıklaması düzenledi. Açıklamasında Aksak için, "Şehir magandası gibi ceketini sıyırıp vatandaşa yumruk sallıyor. Bu ahlaksızı milletvekili seçtik şuna emin olun ki kuyruğunu kısıp arkasını dönüp giden bir milletvekiline sahibiz" sözlerini kullandı. Milletvekili Aksak, İl Başkanı Kaya'yı mahkemeye verdi. Kaya 2016 yılında Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. TCK'nin 50'inci maddesi uyarınca Kaya'ya verilen ceza denetimli serbestlik tedbirine çevrildi ve bir camide kamu yararına çalıştırılmasına başlandı.



AKSAK'A DUA EDİYORUM



Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Gökçe Yamaç köyüne hafta için saat 08.00'de gidip 17.00'de çıkan Kaya, "Her sabah gelip caminin temizliğini yapıp, sobasını yakıyorum. Muhyettin Aksak beyle rahmetli olmadan helalleşemedik. Varsa kendisine hakkımı helal ediyorum. Kıldığım her 5 vakit namazda kendisine Fatiha okuyorum. Hayatta olsaydı keşke öyle helalleşseydik. Ama nasip olmadı. Cenabı-ı Allah'tan kendisine rahmet diliyorum. 29 Mart'ta cezam bitiyor" diye konuştu.



28 YILDIR SİYASETİN İÇERİSİNDE



Evli ve 3 çocuk babası olan 50 yaşındaki Zekai Kaya siyasete 28 yıl önce ülkü ocaklarında başladığını ifade ederek şunları söyledi; "Şu an cezamı çektiğim Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Gökçe Yamaç köyünde doğdum. Erzurum'da Ülkü Ocakları Başkanlığı ve 2 dönem MHP İl Başkanlığı yaptım. 2015 yılının 7 Haziran seçimlerinde MHP'den üçüncü sıra milletvekili adayı oldum. 1 Kasım'da da üçüncü sıradan adaylığımı koydum. Kazanamayınca siyasetten bir süreliğine de olsa koptuk. Daha sonra İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine bu partide siyaset yapmaya başladım. Partinin de kurucular kurulu üyesiyim. Cezam bittikten sonra İYİ Parti'nin TBMM'de Grup Danışmanlığı görevine başlayacağım."



MİLLETVEKİLİ AKSAK KİMDİR?



Muhyettin Aksak, 10 Temmuz 1957'de Erzurum'da doğdu. Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Erzurum Merkez Yakutiye ilçe Belediye Başkanlığı yaptı. Abdurrahman Gazi Vakfı Genel Başkan Yardımcılığı, Palandöken Vakfı Kurucu Genel Başkanlığı, İlim Yayma Cemiyeti Erzurum Şube Başkanlığı, Erzurum Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlendi. Erzurum Ticaret Odası ve Erzurum İnşaat Mühendisleri Odası üyeliklerinde bulundu. 23'üncü dönemde Erzurum Milletvekili seçildi. 23'üncü dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı idare amiri olarak görev yaptı. 6 çocuk babası olan Aksak 2019'un Ocak ayında yaşamını yitirdi.



Görüntü Dökümü



------------



ekai Kayanın aracı ile köy camisine gelmesi



-Camiden içeri girmesi



-Caminin sobasını yakması



-Denetim defterini imzalaması



-Zekai Kaya ile röp



-Zekai Kayanın köy halkı ile konuşması



-Köy camisinden detaylar



-Muhyettin Aksak'ın görüntüsü(Arşiv)



SÜRE: 07.17 BOYUT: 814 MB



Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



====================



Çocuğuyla adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi kadın ve akrabası tutuklandı



Konya'nın Çumra ilçesinde girdikleri evde çelik kasadan 400 bin lira para çaldığı iddia edilen Navruz E.(41) ve akrabası Zülfiye E. (35), tutuklandı. Adliyeye sevk edilirken çocuğunu kucağından bırakmayan şüphelilerden Navruz E.'nin kendisini görüntüleyen gazetecilere dil çıkardığı görüldü.



Olay, 9 Mart tarihinde Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İş adamı Ömer T.' nin evine giren kişiler, masa üzerinde duran anahtarlarla çelik kasayı açıp, içerisindeki 400 bin lirayı alarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameralarından, şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları bulunan Navruz E. ve akrabası Zülfiye E. olduğunu tespit etti. Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi'nde oturan şüpheliler, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken çocuğunu kucağından bırakmayan Navruz E.'nin kendisini görüntüleyen gazetecilere dil çıkarması dikkat çekti. Çıkarıldıkları mahkemede suçlamaları reddeden iki şüpheli tutuklandı. Navruz E.'nin tutuklanması üzerine çocuğunun yakınlarına teslim edildiği belirtildi.



Görüntü Dökümü



------------



Şüphelilerin Asayiş Şubesinden çıkartılması



-Genel ve detay



Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))



=================



Eşini öldüren kocaya müebbet, yardım eden sevgilisine 17 yıl hapis



Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaybolduktan 22 gün sonra Gaziantep'te cesedi bulunan, 2 çocuk annesi Gülgülizar Ayalp'i (28) öldürdüğü öne sürülen Kemal Ayalp (30) ve kendisine yardım ettiği belirtilen sevgilisi Güler Özkaraman'ın ömür boyu hapis cezası ile yargılandığı davada karar verildi. Gaziantep 11'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Kemal Ayalp'e ağırlaştırılmış ömür boyu ile 8 yıl hapis cezası, sevgilisi Güler Özkaraman'a (20) ise 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Pazarcık'ın Narlı Mahallesi'nde oturan Gülgülizar Ayalp, 4 Mart 2018 tarihinde ortadan kayboldu. Aynı gün bir süre ayrı yaşadığı eşi Kemal Ayalp'in otomobiline binerken görülen Ayalp için yakınları ve güçleri arama çalışması başlattı. 26 Mart sabahı Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, çalılıklar arasında çürümüş kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin 22 gündür kayıp olarak aranan Gülgülizar Ayalp'a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde av tüfeği kartuşları bulundu.



Bunun üzerine eşi Kemal Ayalp ile sevgilisi olduğu belirtilen Güler Özkaraman gözaltına alındı. Kemal Ayalp'in sattığı kişiden alınan otomobilde yapılan incelemede, kan lekeleri ile saçma izlerine rastlandı. Olayda kullanılan av tüfeği ise bulunamadı. Güler Özkaraman'ın montunda ise kan lekeleri olduğu tespit edildi. Ayalp ve Özkaraman, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayalp ve Özkaraman hakkında 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Davanın karar duruşmasına Ayalp ve Özkaraman, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatları ile Gülgizan Ayalp'in ailesinin avukatları ve davaya taraf olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatları mahkemede hazır bulundu.



AVUKAT BERAAT İSTEDİ



Mahkemede son savunmasını yapan Kemal Ayalp, önceki ifadesini aynen tekrarladığını söyledi. Avukatı Muhammed Sait Doğan ise, "Suçu sübuta erdirecek herhangi bir somut delil bulunmamıştır, bir cinayet işlenmiş, ancak bunun kimin yaptığı bilinmiyor ise delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verilmesini talep ediyoruz. Mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.



ÖZKARAMAN: BEN BU OLAYIN MAĞDURUYUM



Sanık Güler Özkaraman da önceki savunmasını tekrar ederek, "Savunmalarımı tekrar ederim, mağduriyetimi daha önce de dile getirdim. Cinsel istismara uğradım, gözlerim önünde bir cinayet işlendi. Kemal'in söylediklerine uymak zorundaydım, çünkü hayatım tehlike altındaydı. Kendi ailemin yanında psikolojik olarak iyi hale geldiğimde de olaya ilişkin bildiklerimi anlattım. Ben bu olayın sanığı değil, mağduruyum" diye konuştu.



Tarafları dinleyen mahkeme heyeti kararını verdi. Mahkeme, Kemal Ayalp'in, 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 8 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Heyet, Güler Özkaraman'ın ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına, olayı haksız tahrik altında işlediği için cezanın 15 yıla düşürülmesine, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar verdi. Ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 5 yıl ceza verilen Özkaraman, toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Görüntü Dökümü



---------



Kemal Ayalp'in adliyeden çıkarılması



Jandarma aracına bindirilmesi



Jandarma aracının gidişi



Gülgülizar Ayalp'in fotoğrafı



Ayalp'in fotoğrafının bulunduğu masa



Berat Ayalp'in annesinin fotoğrafını alıp ağlaması



Cenazenin getirilişi



Mehmet Efilti'nin kızının tabutunun başında ağlaması



Fatma Palta'nın kızının tabutunu öpüp ağlaması



Berat Ayalp'in kardeşi Kürşat'ı öpmesi



Bir yakınının kucağındaki Kürşat



Berat Ayalp'in ağlaması



Tabutun üzerine battaniye örtülmesi



Kürşat Ayalp'in tabutun üzerine oturtulması



Tabutun cenaze aracına konulması



Haber: Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP,



===================



Bodrum'da liseliler Barış Manço'yu şarkılarıyla andı



Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir lisenin öğrencileri, merhum sanatçı Barış Manço'yu şarkılarıyla andı.



Bodrum Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde '20. Yılın Özlemiyle Barış Dolu Şarkılar' adlı konser düzenledi. Konuşma yapan Okul Müdürü Bilal Turgut, Barış Manço'nun herkesin hayatında farklı bir yeri bulunduğunu belirtti. 500 kişilik salonda yaklaşık 700 kişinin izlediği konserde, merhum sanatçı Barış Manço'nun birbirinden güzel eserleri seslendirildi. Müzik öğretmeni Canan Aydemir öncülüğünde konsere hazırlanan Bodrum Anadolu Lisesi öğrencileri, performansıyla salonu dolduranlardan tam not aldı. Dönence şarkısıyla başlayan konserde Manço'nun hayatı sinevizyon gösterisi anlatıldı. Konser sonunda genç müzisyenler, uzun süre ayakta alkışlandı. Barış Manço'nun yakın dostları ve çalışma arkadaşları İzzet Öz, Tamer Şahin, Cem Sayar, Eser Taşkıran, Mine Mucur, Ömer Yüzbaşıgil, Afak Algan ve Baran Yıldırım ile AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, MHP İlçe Başkanı Ömer Varan, AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Tahir Ateş, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar konseri izledi.



Görüntü Dökümü



-------



Okul müdürü konuşması



Konserden genel detay görüntü



Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),



==================



İranlı turistleri mehterle karşıladılar



Erzurum'da bu yıl ikincisi düzenlenen Doğu Anadolu Alışveriş Festivali'ne katılan İranlı'lar mehterle karşılandı. Nevruz Bayramı nedeniyle akın akın Erzurum'a gelen İranlılar şehrin ekonomisini canlandırıyor.



Merkez Yakutiye ilçesinde çoğunluğu kuyumcu olan tarihi Taş Mağazalar Semti'nde düzenlenen festivalin açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun destekleriyle MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezince (AVM) düzenlenen açılışta, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve folklör ekibi gösteri sundu. Açılışta sahne alan İranlı ve Türk sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik edenler, oynayarak gönüllerince eğlendi.



MNG AVM'de devam edecek festivalde, söz konusu alış veriş merkezindeki büyük markaların mağazalarında indirim uygulayacak ve çeşitli konser ve aktivitelerin düzenleneceğini belirten MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan Süer, "Bizim gibi büyük alışveriş merkezlerinin dışında esnafımızı da ayakta tutmamız gerek. Bölge halkımız kendini caddelerden ve pazarlardan geri bırakmamalı. Şu an 47 otobüs Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Erzurum'a giriş yaptı. Karayolu ile gelen çok ciddi bir ziyaretçi var. Bu hafta cadde ve sokaklarda hep İranlı turist göreceksiniz. Festivalimizi unutulmaya yüz tutan Taşmağazalar Semti'ni canlandırmak için buradan başlattık" diye konuştu.



Kendilerini büyük bir çoşku ile karşılayan Türk halkını kendilerine çok yakın gördüklerini söyleyen İranlı turistler ise, "Tatili Erzurum'da doya doya yaşıyoruz. Gündüzleri Palandöken'de kayak yapıp akşamları da şehre inip alış-veriş yapıyoruz. Burada aradığımız herşeyi buluyoruz" deliler.



Görüntü Dökümü



-----------



-Mehteran ekibinin Taş Mağazalar semtine gelmesi



-Vatandaşların cep telefonu ile mehteran ekibini çekmesi



-Cadde ortasından yerel sanatçıların konser vermesi



-Vatandaşlardan detay



-İranlı turistlerin gelmesi



-İranlı sanatçının konser vermesi



-İranlı turistlerin müzik eşliğinde oynaması



-Genel Müdürü Aydoğan Süer'in konuşması



SÜRE: 05.42 BOYUT: 638



Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



=======================



Anne adaylarına, jakuzide 'suda doğum' imkanı



Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında oluşturulan içinde jakuzi bulunan 'Suda Doğum Ünitesi'nde anne adaylarına 5 yıldızlı otel konforunda doğum imkanı sunuluyor. Normal doğumu teşvik amacıyla başlatılan uygulama ile bir yılda 20 kadın suda doğum yaptı.



Sağlık Bakanlığı'nca 2 yıl önce normal doğumu teşvik amacıyla Türkiye'de 9 ilde 11 devlet hastanesinde suda doğum hizmeti verilmeye başlandı. Pilot iller arasında yer alan Samsun'da geçen yıl nisan ayından başlayan uygulama ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında 'Suda Doğum Ünitesi' oluşturuldu. 5 yıldızlı otel konforundaki ünitede, jakuzide suda doğumu tercih eden anne adaylarına, çift kişilik yatak, bebek beşiği, oturma grubu, buzdolabı, televizyon, özel banyo hizmeti de sunuluyor.



'KONFORU ARTIRDIĞI İÇİN TERCİH EDİLİYOR'



Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Eda Türe, suda doğum ünitesinin normal doğumu teşvik etmek amaçlı olarak başlatıldığını söyleyerek "Suda doğum özellikle ağırlık hissinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte anne adayına hareket kabiliyeti sağlıyor. Doğum sancılarının kontrolü açışından konfor sağlıyor ve doğum eyleminin daha çabuk gerçekleşmesini yardımcı oluyor. Gün geçtikçe anne adaylarından talep artmakta. Anne adaylarının konforunu arttırdığı için tercih ediliyor. Suda doğum ünitesi faaliyete geçtikten bu yana 20'inci doğumumuzu gerçekleştirdik. Özellikle biz suda doğum ile ilgili bilgileri gebe okulumuzda veriyoruz ve anneler suda doğum nedeniyle gün geçtikçe normal doğumu tercih etmekte. Bu uygulamayla annelerin konforunu oldukça arttırmış durumdayız. Odalarımız oldukça konforlu. Bu uygulamadan anne adaylarından herhangi bir ücret almıyoruz, isteyen herkesi suda doğuma yönlendirebiliyoruzö dedi.



'BURADA ÇOK RAHAT ETTİK'



Suda doğum yaparak 3 kilogram ağırlığında 50 santimetre boyunda bir erkek bebek dünyaya getiren öğretmen Feyza Keskin Çebi de (27), "Gece sabaha karşı hastaneye geldim. 2 saatlik bir sancı sürecim oldu. Daha sonra buradaki görevli ebeler suda doğumdan bahsettiler. Bende suda doğuma ikna oldum. Bu şekilde çok rahat bir doğum geçirdim. Doğum esnasında çok rahattım. Daha önce internetten de araştırıp okumuştum, ayrıca arkadaşlarımdan da duymuştum. Özel hastanelerde olmayan konfor var, ailemle burada çok rahat ettik. Suda doğumu ve normal doğumu bütün anne adaylarına tavsiye ediyorum. Doğumdan sonra hemen ayağa kalkabildiğim içinde ayrıca çok mutluyumö şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:



-------



-Ünite dışından detay



-Ünite içi ve jakuziden detay



-Suda doğum yapan anne ve bebeğinden detay



-Röportajlar



-Detaylar



Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,



===================



Evinde 75 kedi besliyor



Mersin'de hayvansever Yasemin Açık (37), evinde tam 75 kedisi ile birlikte yaşıyor. Kedilerin beslenmesinden temizliğine ve sağlık sorunlarına kadar her ayrıntı ile yakından ilgilinen Açık, sokaktaki hayvanların bakımını da gönüllü olarak yapıyor.



Merkez Toroslar ilçesindeki 2 katlı evinde yalnız yaşayan 1 çocuk annesi Yasemin Açık yaşamını 10'u felçli, 12'si kör olmak üzere 75 kedisi ve köpeği 'Patraş' ile sürdürüyor. Eski sahibi tarafından kürekle dövüldüğü için birçok kemiği kırılan, bu nedenle de ömrünün sonuna dek günlük ilaç kullanması gereken 'Patraş'in kedilerle dostluğu ise görenleri şaşırtıyor.



MUTLULUK VERİCİ



75 kedi ile aynı ortamda bulunmanın zor ancak manevi açıdan tatmin edici olduğunu belirten hayvansever Yasemin Açık, "Her birinin iyileştiğini görmek, yemek yediğini görmek, yaralarının toparlandığını görmek, yardım edebildiğimi bilmek çok mutlu ediyor beni. 16 senedir bu şekilde yaşıyorum. Sanırım sonuna kadar da böyle gidecek. Kör kedilerin normal kedilerden hiçbir farkı yok. Felçli kediler özel bakım gerektiriyor. Günlük olarak tuvalet ihtiyaçları karşılanıyor. 2 veterinerin takibinde tedavilerini ve sağlıklarını kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Mali olarak ciddi bir yük bu. Maddi olarak ihtiyacım yok aslında ama insanların çocuklarıma destek olmasını istiyorum. Özel mama yiyenler var, epilepsi, hepatit hastası olan var, felç olanlar var. Onların düşük proteinli mamalar yemesi gerekiyor. Bu bir maliyet tabii ki ama hayvanseverlerin destekleri sayesinde ayakta kalabiliyoruz" dedi.



ZORLU MESAİ



Hayvanlarla ilgilenmek için erken saatlerde uyandığını dile getiren Açık, "Güneş doğmamış oluyor ben kalktığım zaman. Sabah kahve içip kendime gelmeye çalışıyorum. Sonrasında temizliğe başlıyorum. 6 ila 8 saat arası temizlik sürüyor. Pansumanları yapılıyor, bezleri değiştiriliyor, tuvaletleri yaptırılıyor. Patraş bana Ankara'dan geldi. 70 kiloluk bir köpekti ve buraya geldiği zaman kedilere zarar vermiş bir köpekti. Bahçenin bir bölümünde ona bir kafes yaptık. Kediler girdi, çıktı. Yüz yüze geldiler derken şu an birlikte yaşıyorlar" diye konuştu.



Sokakta yaşayan kedi-köpeklerin bakımını da gönüllü olarak yürüten Yasemin Açık'ın bu şekilde birebir ilgilendiği hayvan sayısı 150'yi buluyor.



Görüntü Dökümü



---------------



-Kedilerin genel ve detay görüntüleri



-Felçli kedilerin görüntüleri



-Bir kedinin mama yemesi



-Kör bir kedinin detay görüntüsü



-Köpek ve kedilerin genel görüntüleri



-Yasemin Açık'ın bir kedinin bakımını yapması



-Yasemin Açık ile röportaj



SÜRE: 04'24" BOYUT: 477 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

