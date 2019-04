Dha Yurt Bülteni-3

1)IĞDIR'DA CUMHUR İTTİFAKI ADAYI TEZEL SONUÇLARA İTİRAZ ETTİIĞDIR'da cumhur ittifakının MHP 'li adayı İsa Yaşar Tezel , seçim sonuçları için İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Şaibeli bir seçim olduğunu ileri süren Tezel, delilleri seçim kuruluna sunduklarını söyledi. Iğdır 'da 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre HDP adayı Yaşar Akkuş , geçerli oyların yüzde 50.07'sini alarak belediye başkanlığına seçildi. Seçimde oyların yüzde 46,7'sini alan cumhur ittifakının MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel , sonuçlara itiraz etti. Seçimde usulsüzlük olduğunu ileri süren Tezel, MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zoman ile birlikte İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi. Seçimlerde usulsüz olduğuna dair ellerinde delil bulunduğunu belirten İsa Yaşar Tezel, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir hukuk devleti olduğu inancıyla Iğdır Adliyesi'ndeyiz. Hazırlanan evraklarımızı maddi delillerimizle birlikte il seçim kuruluna vereceğiz. Toplamda 4 itiraz dilekçesi maddi delilleri ile birlikte İl seçim kuruluna sunacağız.. Biz bağımsız yargının gücüne inanıyoruz. Şaibeli bir seçim vardır. Buna Bağımsız yargımız tarafından müdahale edilerek yeniden seçimin tekrarı, oyların sayımı konusunda çok ciddi delillerimiz vardır. Biz hukuka ve adalete inanıyoruz. Hak yerini bulacaktır" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------Cumhur ittifakı adayı Tezel'in adliye önüne gelmesi-Tezel'in adliye önünde açıklamasıHaber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR/ DHA=================================================2)VAN'DA ÇIĞIN KAPATTIĞI İRAN SINIRINDAKİ MAHALLE YOLU ULAŞIMA AÇILDIVAN'da, çığ düşmesi sonucu kapanan İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi yolu, ekiplerin saatler süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu yolda kar tüneli açarak, çalışmaları yürütülürken, yolda kalanlar düşen çığların üzerinden yolun karşı tarafına geçmeye çalıştı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların tümünü ulaşıma açarken, çığ düşmesi sonucu kapanan İran sınırındaki Esenyamaç Mahallesi'nin Sualtı mezra yoluna düşen tonlarca ağırlığında ve metrelerce yükseklikteki çığ kütleleri, karla mücadele ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Yer yer 8 metreyi bulan kara rağmen çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı noktalarda tünel açarak, güçlükle ilerleyebildi. Mahalle yolunda kalan bazı vatandaşlar, düşen çığların üzerinden yolun karşı tarafına geçmeye çalıştı.Görüntü Dökümü-----------------------Yer yer 8 metreyi bulan çığ kütleleri arasında çalışan iş makineleri Kar tüneli açarak ilerleyen iş makineleri-Düşen çığların üzerinden geçen bazı vatandaşlar-DetaylarEngin ERTÜRK/BAŞKALE (Van),==================================================3)KAMYONETİN ARKASINDA SÜRÜKLENEN GEBE EŞEK YAŞAM SAVAŞI VERİYORİZMİR'in Çiğli ilçesinde bir vatandaş tarafından, buğday tarlasına girdiği için kamyonetin arkasına bağlanıp sürüklenen eşek, Kemalpaşa 'daki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirildi. Burada bakımı yapılan ve gebe olduğu anlaşılan eşeğin ön ve arka bacaklarındaki açık yaraların tedavisi ise sürüyor. İzmir 'in Çiğli ilçesinde buğday tarlası olan bir vatandaş, buraya giren eşeği cezalandırmak için, geçen 22 Mart 'ta kamyonetinin arkasına bağlayarak metrelerce sürükledi. Sürüklenme sonucu bacaklarındaki kasları parçalanan ve kemikleri dışarı çıkan eşek, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirildi. Veteriner kontrolleri yapılarak gebe olduğu belirlenen eşeğin her gün düzenli olarak pansumanları ve bakımı yapılmaya devam ediyor. Kendisiyle aynı kaderi paylaşan birçok hayvanın yer aldığı barınakta yaşam savaşı veren eşeğe 'Buğday' ismini veren çiftiliğin sahibi Sibel Çakar, eşeğin durumunun iyi olduğunu, fakat düşük yapma riskinin bulunduğunu söyledi.'BU BİR İNSANLIK SUÇU'Eşek Buğday gibi şiddet gördükten sonra yaşama döndürülen birçok hayvanın bakımını üstlenen çiftliğin sahibi Sibel Çakır, şunları söyledi: "Bizim olaydan haberimiz oldu ve araçla alıp barınağa getirdik, eşeğin tedavilerini sürdürüyoruz. Ancak kaslar parçalanmış, kemikleri dışarı çıkmış, deri parçalanmış. Geldiğinde ayağa kalkamıyordu, şimdi bile zaman zaman ağrılarından dolayı kalkamıyor. Düşük yapma riski var. Hayati riski hala devam ediyor. Tedavileri aralıksız devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama bu bir insanlık suçudur, bugün bunu bir hayvana yapan yarın bizim çocuklarımıza, yaşlılarımıza yapacak. Kime gücü yeterse ona karşı yapacak. Bu maalesef ülkemizde çok sık yaşanmaya başlandı. Araç arkasına bağlayıp, köpek, eşek, at sürüklemek. Sanki intikam alıyorlar hayvanlardan. Hayvanlara yönelik bu tür davranışlar Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılmalı. Sadece para cezası ile kalınmaması lazım. Bir takım yaptırımlar uygulanmalı, kişiye hapis cezası uygulanmalı. Para cezaları çok komik, bir canın değeri 300 TL, 500 TL değil. Canın değeri parayla ölçülemez tabii ki ama biraz daha caydırıcı cezalar olmalı. Bu hayvanların ruhları, sinir sistemleri olduğunun ve acı çektiklerinin farkına varılacağı şekilde kanunların çıkartılması lazım."Görüntü Dökümü-------------------------Eşeğin sürüklenme görüntüsü-Eşeğin bakımından genel ve detay görüntüler-Sibel Çağlar ile röp.Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Nevra UÇKAÇ/İZMİR,