Dha Yurt Bülteni -3

Donör bulunması için seferberlik başlatılan Deniz Bartu, yaşamını kaybettiTrabzon'da, sosyal medyadan yapılan çağrıya binlerce takipçinin karşılık vermesi ile donör bulunması için kampanya başlatılan Deniz Bartu Menteşe (6) yaşam mücadelesini kaybetti.

Trabzon'da, sosyal medyadan yapılan çağrıya binlerce takipçinin karşılık vermesi ile donör bulunması için kampanya başlatılan Deniz Bartu Menteşe (6) yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuğun 5 yıl önce, 29 yaşındayken annesi öğretmen Damla Akar Menteşe de yumuşak doku kanserinden yaşamını yitirmişti.



Akçaabat ilçesinde 2 çocuk annesi, öğretmen Damla Akar Menteşe 5 yıl önce yumuşak doku kanserinden yaşamını yitirdi. Ölüm acısı yaşayan aile, 14 Şubat 2016'da, Menteşe'nin oğlu Deniz Bartu'ya da annesi gibi kanser teşhisi konulmasıyla bir kez daha yıkıldı. Yaklaşık 3 yıldır lösemi tedavisi süren ve doktorların 3 ay içerisinde donör bulunmaması halinde hayati fonksiyonlarının tehlikeye gireceğini belirttiği Deniz Bartu için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı. Binlerce takipçiden karşılık bulan çağrı, kısa sürede kampanyaya dönüştü.



Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde çağrılar üzerine, kök hücre bağışı kampanyaları başlatıldı. Bağışçıların, illerdeki Kızılay şubelerine giderek doku tipinin belirlenebilmesi için kan bağışında bulunmaları istendi. Ailesi, Deniz Bartu'nun sağlığına kavuşabilmesi için uygun donörü umutla bekledi.



BABASI ACI HABERİ



Uygun donör geç bulunan ve tedaviye cevap vermeyen Deniz Bartu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Soner Menteşe, oğlunun acı haberini sosyal medya hesabından yaptığı, "Yavrum, güzel oğlum Deniz Bartu vermiş olduğu yaşam mücadelesini kaybetmiştir" sözleri ile duyurdu. Küçük çocuğun ölümü, donör bulunması için seferber olan sosyal medya takipçilerini üzdü.



Yaralı kızını bir an olsun bırakmadı



Aksaray'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole düşen otomobilde 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kendisi de yaralanan Ebru Keskin (22), kızı Eylül'ü (2) bir an olsun kucağından bırakmadı.



Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Gültepe köyü yakınlarında meydana geldi. Selma Koca (37)yönetimindeki 68 AAN 132 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü Selma Koca ile Ebru Keskin, Aziz Bayram Yalçın (19), Ahmet Mustafa Yalçın (12), Mehmet Can Yalçın (13) ve Eylül Keskin yaralandı. Kaza yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bu sırada kendisi de yaralanan Ebru Keskin, yaralanan minik kızı Eylül'ü bir an olsun kucağından bırakmadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Elektrik direği 7 yıldır leyleklerin yuvası



Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Oda köyünde leylekler 7 yıldır aynı direğe yuva yapıyor. Bölge halkının 'baharın müjdecisi' olarak nitelendirdiği leylekler bu yıl da yuvalarını kurdu.



Sandıklı'ya bağlı Oda köyünün elektrik trafosuna bağlı yüksek gerilim hattına ait beton direk 7 yıldır leyleklerin yuvası oldu. Köy halkı her yıl aynı noktaya gelen leyleklerin yuva yapması için elektrik direğinin yaklaşık 20 metre ilerisine ağaçtan bir direk yaptı. Ancak leylekler elektrik direğine yuva yapmaktan vazgeçmedi. 3 yıl önce leylek yuvasında elektrik hattından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Sandıklı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası yuva yanarak kül oldu. Leylekler ise yangından kısa süre sonra yanan yuvalarını tekrar yaptı.



Oda köyü halkı çaresiz leyleklerin durumunu kabul etti. 7 yıldır aralıksız olarak aynı direğe gelerek yuva yapan leylekler bu yıl da geldi. 2 leylek direğin üzerine yuva kurarken, bölge halkı da leylekleri rahatsız etmemek için özen gösteriyor. Köy halkı leylekleri 'baharın müjdecisi' olarak nitelendiriyor.



Meryem öğretmen köyüne muhtar oldu (YENİDEN)



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden 3 yıl önce mezun olduktan sonra atanamayan Meryem Önkür (25), köyüne muhtar oldu. 5 erkek rakibini geride bırakarak aldığı 210 oyla muhtarlığa seçilen Meryem Önkür, tebrik ziyaretlerini kabul ediyor. Misafirlerine ikramda bulunan Önkür, artık köyünün gelişmesi için çalışacağını söyledi.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe köyünde yaşayan Mubar- Mustafa Önkür çiftinin 9 çocuğundan en büyüğü olan Meryem Önkür, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Atanamadıktan sonra köyüne dönen Önkür, hayvancılık yapan ailesine yardımcı olmaya başladı. Bu sırada köyde yaşanan sorunları da gözleyen Meryem Önkür, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için köyünde muhtar olmaya karar verdi. Meryem Önkür, 200 hanesi 955 nüfusuyla Doğubayazıt'ın en büyük köyü olan Dalbahçe'de 5 erkek muhtar adayı rakibiyle mücadele etti. 31 Mart akşamı sona eren seçimler sonucu yapılan sayımda 210 seçmenin oyunu aldığı belirlenen Meryem Önkür, köyüne muhtar seçildi. Artık köyünün gelişmesi için çalışacağını belirten Önkür, seçim öncesi verdiği sözleri bir bir yerine getireceğini belirterek, "Projelerimin tamamını hayata geçirip köyümde çok güzel işler başaracağım. Bu köye kadın eli değecek" dedi.



KÖYLÜLER TEBRİK ZİYARETİNDE



Köyüne muhtar olan öğretmen adayı Meryem Önkür, seçim sonrası tebrik ziyareti için gelenlerin akınına uğruyor. Misafirlere eliyle ikramlarda bulunan çiçeği burnunda muhtar, köylülerine yeni dönemde yapacağı işleri de anlatıyor. Meryem Önkür'ün muhtar olmasına sevindiğini belirten Ramazan Karavuş, "Meryem muhtar oldu. Köyümüze kadın eli değecek son derece mutlu olduk" diye konuştu.



Müşteri gibi gelip, başka müşterinin telefonunu çaldı



Gaziantep'in islahiye ilçesinde, bir iş yerine müşteriymiş gibi giren şüpheli, tezgahta duran başka bir müşteriye ait cep telefonu çalıp kaçtı. Hırsızlık, iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheli telefon sahibi tarafından yakalandı.



Olay, dün öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Güzey'e ait cep telefonu satışı yapılan iş yerine müşteri gibi gelen M.Ö., cep telefonunu satmak istediğini söyledi. Bu sırada iş yerine telefonunu satmak için gelen B.D.'ye ait cep telefonunu fark eden M.Ö. telefonu alarak kaçtı. B.D. ise telefonunun çalındığını fark ederek hırsızı kovalamaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla yakalanan şüpheli M.Ö., olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Yaşanan olay ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Nitrojen dondurmaya büyük ilgi



Mersin'deki bir işletmenin müşterilerine sunduğu dondurma büyük ilgi görüyor. Nitrojen olarak bilinen sıvı azot kullanılarak imal edilen ve tüketildiğinde ağızdan duman tabakası çıkması ile dikkat çeken dondurma, yaz ayları öncesinde eğlenceli bir serinlik vaat ediyor.



Geleneksel dondurma anlayışından farklı bir lezzet sunmak isteyen bir şirket, ABD menşeili bir ürünü Türkiye'deki vatandaşlarla buluşturdu. Özel tanklarda muhafaza edilen nitrojenin şeker ve tahıl bezelerinin üzerine dökülmesi ile servis edilen ve yiyen kişinin ağız ve burnundan duman çıkması ile dikkat çeken 'Ejderha Nefesi' isimli ürün, gençlerin ilgi odağı oldu. Mersin'de yaşayan Aykut Özçete de markanın kentteki ilk temsilcisi olarak hizmet vermeye başladı. Farklı bir lezzet tatmak ve sıradışı bir deneyim yaşamak için Özçete'nin şehir merkezindeki işletmesine gelenler, yaşadıkları eğlenceli anları cep telefonlarının kameraları ile kayıt altına alıyor. Yiyenin adeta ejderhaya dönüştüğü bu dondurma, sıcak iklimi ile bilinen Mersin'de eğlenceli bir serinlik sunuyor.



Ürüne ilişkin bilgiler veren Özçete, "Tayland, Brezilya, İngiltere ve İsveç gibi birçok ülkede bu ürün piyasalarda. Yaklaşık 7-8 aydır insanlar bu ürünün yur tdışında tadına bakıyordu. Ürünümüz 2 ana kalemden oluşuyor. Tahıllı ve şekerli. Tuzlu ya da şekerli isteyen müşterilerimize, her ağız tadına ulaşabiliyoruz. Ürünümüzün ana özelliği sıvılaştırılmış azot, yani nitrojen. Herhangi bir şekilde insan sağlığına olumsuz etkisi olan bir ürün değil. Çünkü soluduğumuz havanın yüzde 78'inin içinde azot var. Kullandığımız ürün de bunun sadece sıvılaştırılmış hali. Hazır olarak gelen şekerleme ve tuzlu bezelerimizin içine nitrojeni dökerek insanlara bir serinlik katıyoruz. 1 porsiyon bardak şeklinde müşterilerimize bunu sunuyoruz ve 4-5 dakika içerisinde tüketilmesini istiyoruz. Sıvılaştırılmış azot olduğu için uçma oranı oluyor. Zaten gelen müşterilerimiz de 3-4 dakika içerisinde bu ürünü büyük bir keyifle, eğlenerek, gülerek tüketmiş oluyorlar. Ürünümüz masalara gittiği andan itibaren telefonlar ellerde. Duman çıkarken bir fotoğraf, bir video çekiyorlar. Biz bundan çok mutlu oluyoruz. Kahkaha atarak ürünümüzü yiyorlar. Eğlenerek yemeleri ve insanların yüzündeki tebessüm bizi daha çok mutlu ediyor" dedi.



'Ejderha Nefesi'nin lezzetli bir ürün olduğunu söyleyen Vildan Şahin ise "İnternette görümüştüm. Acaba nasıl buhar çıkıyor ağzımızdan diye merak ettim. Geldim, denedim. Çok güzel bir ürün hem tat olarak hem de çok eğlenceli buldum. Bir anda ağız ve burundan buhar çıkması çok farklı. Herkesin tatmasını çok isterim, çok beğendim" diye konuştu.



1 oy farkla kazandığı muhtarlığı, itiraz üzerine 2 oy farkla kaybetti



Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 muhtar adayından biri olan İbrahim Uğurlu (38), dün resmi olmayan sonuçlara göre 1 oy farkla kazandığı muhtarlığı, mevcut muhtar Nevzat Garip'in itirazı üzerine yeniden sayım yapılmasıyla 2 oy farkla kaybetti.



İlçede 4095 seçmeni bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde biri kadın 6 aday, muhtarlık için yarıştı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhuriyet Mahallesi'nde 3434 kişi oy kullandı.Oylardan 3216'sı geçerli sayıldı. Oyların sayılmasının ardından adaylardan İbrahim Uğurlu 891, Nevzat Garip 890, Kemal Yılmaz 683, Habibe Uçar 358, Başer Yiğenoğlu 303, Fazıl Tekayak ise 91 oy aldı. Halı yıkama işi ile uğraşan İbrahim Uğurlu, seçimi 1 oy farkla kazandığını açıklayarak kendisine oy verenlere teşekkür etti.



MUHTAR İTİRAZ ETTİ



Ancak mahalle muhtarı olarak seçimlere giren ve resmi olmayan sonuçlara göre 890 oy alan Nevzat Garip, arada sadece 1 oy olduğunu belirterek İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. Kabul edilen itiraz üzerine dün oylar yeniden sayıldı. Dün gece sonuçlanan sayım sonrası İbrahim Uğurlu'ya 890, muhtar Nevzat Garip'e ise 892 oy çıktı. Bu kez İbrahim Uğurlu, çıkan karara itiraz edeceğini açıkladı.



Haber: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), -

