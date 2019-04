Dha Yurt Bülteni -3

Didim'de 41 düzensiz göçmen yakalandı Aydın' ın Didim ilçesi'nden lastik botla yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçiş hazırlığında olan 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Didim'de 41 düzensiz göçmen yakalandı



Aydın' ın Didim ilçesi'nden lastik botla yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçiş hazırlığında olan 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.. Aydın ' ın Didim ilçesinde bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri Taşburun Balıkçı barınağı önlerinde lastik botta yasadışı yollarla Yunan adalarına geçiş hazırlğında olan düzensiz göçmenleri tespit etti. Sahil güvenlik botunun durdurup arama yaptığı lastik botta 38 Suriye, 2 Filistin ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçakların,17'sinin erkek, 7' sinin kadın, 17'sinin çocuk oldruğu belirtildi..



Kayıp Yasin'in annesi: 3 yıldır merdivenlerde yavrumun gelmesini bekliyorum



Konya'nın Akören ilçesinde, 6 yaşında iken evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin'den 3 yıldır haber alınamıyor. Anne Ümmü Şahin (29), "3 yıl bizim için çok zor geçti. Halen oğlumun sağ olduğunu bir yerden çıkıp geleceğini düşünüyorum. Merdivende oturup gelir mi diye yola bakıyorum. Ümidimi yitirmedim. Bir anne yavrusunu asla unutamaz. Oğlum öldüyse bile en azından başında dua edebileceğim bir mezarı olsun. Elbiselerini koklamaktan, fotoğraflarına bakmaktan yoruldum" dedi.



Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü-Yavuz Şahin (39) çiftinin 5 çocuğundan Yasin,4 Nisan 2016 tarihinde Belkuyu Anaokulu'ndan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma, AFAD ve köylüler tarafından çalışma başlatıldı. Evin çevresi, su kuyuları, fosseptikler, sarnıçlar, mağaralar arandı, ağaç ve çalılıkların dipleri kontrol edildi. Çalışmalarda askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arama yapıldı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmaları, kaymakamlık tarafından 24 gün sonra sonlandırıldı.



İçişleri Bakanlığı'nca kayıp çocukların bulunması için Ankara'dan görevlendirilen polis ve askerlerden oluşan özel ekip, geçen yılın Temmuz ayında Konya'ya gelerek, çalışmaya başlattı. . Dosyayı yeniden açan özel ekip, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek, daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ekip, aile ve mahalleli ile de görüştü. Özel ekip de kayıp Yasin'in izine rastlayamadı.



OĞLUM ÇIKIP GELİR Mİ DİYE YOLU GÖZLÜYORUM



3 yılın kendisi için çok zor geçtiğini ve bu olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ifade eden anne Ümmü Şahin, "Bu üç yıl benim için çok zor geçti. Her gün kapıda beklemek çok zor. Her gün belki sağdır, biri getirir bırakır diye beklemek çok zor. Psikolojim bozuk. Çocuklarım kardeşimiz nerede diye ağlıyorlar. Herkesin kardeşi yanında bizimki neden yok diye ağlıyorlar. Onlar ağladıkça ben daha kötü oluyorum. Umudumuzu yitirmedik. Bir gün belki götüren insanlar vicdana, merhamete gelirler, bir zarar vermediyseler getirirler diye bekliyorum. Yasin bir yerlerde diye düşünüyorum." dedi.



Yasin'in 5 aylık iken beyninden iki kez ameliyat geçirdiğini hatırlatan Şahin, şunları söyledi:



" 5 aylıkken beyninden iki kere ameliyat oldu. Böyle olacağını bilseydim keşke o zamanlar bir mezarımız olurdu. Böylesi daha bir çaresizlik. Kim ister 5,5-6 yaşına kadar büyütüp, hastane köşelerinde sürünüp de tam elimizden tutacağı zaman gözümüzün önünde yok olmasını. Hiç olmazsa duasını okuyacağım bir mezarı olsun istiyorum. Elbiselerini koklamaktan, fotoğraflara bakmaktan yoruldum. Kim ister çocuğunun gidip bir daha gelmemesini. Benim çocuğuma her kim ne yaptıysa arasınlar, ölüsünü yada dirisini bana getirsinler."



ÖMRÜM GİTTİ OĞLUM, NERDESİN?



Oğlunu fotoğrafına bakıp gözyaşı döken anne Şahin, "Keşke kendin burada olsan da senin kendini öpsem, sana doya doya sarılsam. Elini bırakmamacasına sarılsam, bir daha bırakmasam. Keşke seni bir bulsam. Ömrüm gitti oğlum neredesin? Dayanamıyorum oğlum artık. Sesimi bari duyuyorsan gel artık ne olur çık gel." diye konuştu.



Adana'da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu



Adana'da polis, otomobille uyuşturucu hap taşıyan şüphelileri, filmleri aratmayan operasyonla yakaladı. İki polisten biri, kaçmaya çalışan şüphelilerin aracının üzerine atlayıp tutunurken, diğer polis ise lastiklere ateş açtı. Otomobilden inip kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, otomobille uyuşturucu hap sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Otomobil, Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde takibe alındı. Sivil polis ekipleri, aracın önünü kavşakta kesti. Otomobillerinden inen 2 polis, şüphelilerin araçtan inmesini istedi. Yakalanmamak için geri menavra yapan şüphelilerin otomobili, başka bir araca çarptı. Polislerden biri, aracın üzerine atlayıp, açık olan sunroof olarak tabir edilen bölümden tutundu, üzerinde yaklaşık 100 metre gitti. Diğer polis ise otomobilin arkasından ateş açarak lastiklerini patlattı. Şüpheliler kaçamayacaklarını anlayınca, otomobilden inip koşmaya başladı. Otomatik vites olan araç sürücüsüz olarak harekete devam etti. Bir süre ilerleyen araç, kaldırıma çarparak durdu.



Yaşanan kovalamacanın ardından araç sürücü İdris Y. (33), yanında bulunan Şiyar K. (24) ve bu kişilerin yardım eden Sinan Y. (26) yakalandı. Şüphelilerin attıkları 920 uyuşturucu hapa el kondu. Tüm bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Emniyete götürülen şüphelilerin uyuşturucu suçundan çok sayıda sabıkası olduğu belirtildi.



Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İdris Y. tutuklandı, Şiyar K. ve İdris Y. ise serbest bıkarıldı.



Bedenini kadavra olarak kullanılmak üzere bağışladı



Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Soğucak Mahallesi'nde yaşayan ve tenis eğitmenliği yapan Serap Sebahat Yılmaz (37), bedenini, öldükten sonra tıp eğitiminde kadavra olarak kullanılmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışladı.



Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Soğucak Mahallesinde yaşayan Serap Sebahat Yılmaz, uzun süredir aklında olan, bedenini kadavra olarak bağışlama düşüncesini hayata geçirmek için İzmir'e geldi. Yaklaşık 5 yıldır bu düşüncenin kafasında olduğunu belirten Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giderek, bağış için gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Yaşadığı Soğucak'ta gönüllü tenis eğitmenliği yapan Yılmaz, "Maalesef Türkiye'de yılda 1-2 kadavra bağışı yapılıyor, bu sayı da çok az. Tıp öğrencileri kadavraya dokunmadan mezun oluyorlar, ben de bu konuda bir yarar sağlamak istedim" dedi.



Kadavra bağışını yaklaşık 5 yıldır düşündüğü ve ertelediği bir plan olduğunu söyleyen Yılmaz, "Yaşamım boyunca hep bir şeylere faydalı olmaya çalıştım. Paylaşmayı, emek vermeyi çok sevdiğim için öldükten sonra da bir şeylere faydalı olmak istedim. Karar verdikten sonra gerisi daha basit ilerliyor. Araştırmalar yaptım, kurumlarla görüştüm, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde karar kıldım. Türkiye'de 80 milyondan fazla insan yaşamasına rağmen senede yılda 1 ya da 2 kadavra bağışı yapılıyor. Bu nedenle de Türkiye'de tıp öğrencileri kadavra üzerinde değil maket üzerinde eğitim alıyorlar. Bunun Türkiye'de ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Türkiye kadavraları çok yüksek bir bütçeyle ya yurt dışından ya da kimsesizlerden temin ediyor. Bilim ve teknoloji ne kadar ilerlemiş de olsa, tıp öğrencileri kadavraya dokunamadan mezun olup, bunun eksikliğini yaşıyorlar. Ben de tıp bilimi adına faydalı olabilmek için böyle bir bağış yaptım" diye konuştu.



Bolu'da doğal yaşamın güzelliği



Bolu Dağı'nda ormanlık bir alanda fotokapan ve videokapana yansıyan hayvanların görüntüleri doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu İl Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından doğal yaşamı inceleme projesi kapsamında Bolu Dağı'nda ormanlık alanlara fotokapan ve videokapanlar yerleştirildi. Fotokapan ve videokapana yansıyan görüntüler Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Görüntülerde ayı, kurt, geyik, ceylan gibi hayvanların doğal yaşamları yer aldı. En dikkat çekici görüntü ise Anadolu vaşağı oldu. Görüntüler, Bolu'daki doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.



