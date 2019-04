Dha Yurt Bülteni -3

Seçimde muhtarlığı, kavgada gözünü kaybettiOsmaniye'de girdiği muhtarlık seçimini 150 oyla kaybeden Aziz Deprem (42) kendisine destek verenlere teşekkür ziyareti yaptığı sırada bir kişi ile çıkan tartışma sonrası uğradığı saldırıda sol gözünü kaybetti.

Seçimde muhtarlığı, kavgada gözünü kaybetti



Osmaniye'de girdiği muhtarlık seçimini 150 oyla kaybeden Aziz Deprem (42) kendisine destek verenlere teşekkür ziyareti yaptığı sırada bir kişi ile çıkan tartışma sonrası uğradığı saldırıda sol gözünü kaybetti.



İki çocuk babası Aziz Deprem, Rahime Hatun Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. 8 bin 200 seçmenin bulunduğu ve 7 kişinin yarıştığı muhtarlık seçiminde Deprem, 150 oyla kaybetti. Seçim sonrası kendisine destek veren kişilere teşekkür etmek isteyen Deprem, ikameti başka mahallede bulunan fakat sahte adres beyannamesinde bulunduğunu iddia ettiği S.A. ile tartışmaya başladı. Bu sırada S.A., Deprem'in gözüne elindeki anahtarlıkla vurdu. Aldığı darbeyle, yere yığılan Deprem'i çevredekiler en yakındaki hastaneye kaldırdı. Gözünde görme problemi oluşan Deprem, tedavisinin ardından Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Deprem'in gözünde yüzde 80 görme kaybı olduğu anlaşıldı. Kendisini yaralayan kişiden şikayetçi olduğunu belirten Aziz Deprem, "Benim gözümü geri versinler, beni bu hale getiren kişiden şikayetçiyim. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum" dedi. Savcılık ve polise de giderek şikayette bulunduğunun söyleyen Deprem, olayın sorumlularının cezandırılmasını istedi.



Görüntü Dökümü



---------



Darp edilen muhtar adayı Aziz Deprem'in konuşması



Hastane odasında görüntüsü



Gözünden detay



Hastaneden arşiv görüntüler



SÜRE: 02'02" BOYUT: 225 MB



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,



=====================



Markette 'tırnakçılık' yapınca yakalandı, '40 senedir yapıyorum' dedi



Mersin'de, 40 yıldır 'tırnakçılık' yöntemi ile dolandırıcılık yaptığını ve birçok kez yakalandığını itiraf eden Ahmet.K. (59) tutuklandı.



Üst üste 2 gün kent merkezindeki bir markete giren bir kişi, yaptığı alışverişin ardından işyeri sahibine gösterdiği 200 TL'yi hızlı bir şekilde cebine koyup, alışveriş tutarından arta kalan para üstünü de alıp marketten çıktı. Şüphelinin verdiği parayı alıp almadığından şüphelenen işyeri sahibi, güvenlik kameralarını incelediğinde 'tırnakçılık' ismi verilen yöntemle dolandırıldığını anladı.



İşletme sahibinin başvurusu üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliği belirlenen Ahmet K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ahmet K. adliyeye sevk edileceği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularına verdiği cevaplar ile dikkat çekti.



"İddialar doğrudur. Para üstü alıp, para üstü vermiyorum kardeşim. Her yerde, günde 2-3 defa yapıyorum. 40 senedir yapıyorum kardeşim" dedi. Şüpheli, 'Birgün yakalanacağınızı düşünmediniz mi sorusunu da, "Her zaman yakalanıyorum kardeşim" şeklinde yanıtladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



Görüntü Dökümü



---------------



Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü



Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri



Zanlının emniyetten çıkarılıp araca bindirilmesi



Polis aracının emniyetten ayrılması



SÜRE: 02'55" BOYUT: 317 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



=====================



Yangınla hayalleri de kül oldu



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuşdil ailesinin evi elektrik kontağı sonucu yanarken, 4 ay sonra evlenecek olan Ayşe Kuşdil'in (29) çeyizi de yandı.



Dün, Gebze Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde Ahmet Kuşdil'e ait evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangında, 4 ay sonra evlenecek olan Ayşe Kuşdil'in çeyizi de kül oldu. Ayşe Kuşdil yangının mutfakta başladığını belirterek, "Gece yarısı sabaha karşı yatıyordum. Abimin yanıyor diye bağırmasıyla kalktık. Dumandan birbirimizi göremiyorduk. Baktım mutfak yanıyor. Kapıyı açarak dışarı çıkmaya başladık. Yangınla beraber çeyizimin tamamı da yandı. Yakında evleneceğim ama maalesef her şeyim gitti. Hayallerim de gitti. Yangın elektrik kontağından çıkmış. Her şeyimiz yandı. Çok kötü durumdayız, mahvolduk" dedi.



Anne Fatma Kuşdil ise, "Evimiz sabaha karşı yandı, her şeyimiz yandı. Çocuklarımla canımızı zor kurtardık. Kızımın da çeyizi vardı, onların hepsi yandı. Allah kimseye böyle bir durumu yaşatmasın. Hiçbir şeyimiz



kalmadı. Canımızı zor kurtardık, ama başka hiçbir şey kurtaramadık. Buzdolabı yandı, çamaşır makinesi yandı, tabak çanakların hepsi yandı. Hiçbir şeyi kurtaramadık." diye konuştu.



Görüntü Dökümü



------------



Evden görüntüler



Yanan eşyalardan görüntü



Ayşe Kuşdil ile röp



Fatma Kuşdil ile röp.



Haber: Mesut IŞIK/Kamera: Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli),



========================



Ağrı'da PKK operasyonu: 13 gözaltı



Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 13 kişi, gözaltına alındı.



Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent merkezi ve bazı ilçelerde PKK/KCK adına faaliyet yürüten kişilerin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi. Ekiplerin kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtilen açıklamada, "Operasyon neticesinde 13 şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyon sonucu yakalanan 13 şahsın ikametgahlarında yapılan aramalarda 10 kalaşnikof mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 12 fişek, bir sahte nüfus cüzdanı, ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.



ÇATIŞMA ÖNCESİ OPERASYON



Öte yandan Tutak ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grubun silahlı çatışmaya gireceği bilgisinin alınması üzerine, polis ve jandarma ortak operasyon düzenledi. 2 kişi, gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 2 adet AK-47 kalaşnikof marka silah ve bu silaha ait 6 şarjör ile birlikte 249 mermi, 2 hücum yeleği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 14'lü brovning tabanca, 50 tabanca fişeği ele geçirildi.



Görüntü Dökümü



--------



-Evlerde bulunan mühimmatlar



1.32 DK/ 71MB



Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,



====================



CHP'li başkan, yolda karşılaştığı tilkiyi besledi



Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'un Maltepe ilçesinde belediye başkanlığı seçimini kazanan CHP'li Ali Kılıç, sonuçların açıklanmasından sonra memleketi Tunceli'ye gelip, anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Kılıç, dönüşte yolda karşılaştığı tilkiyi de besledi.



İstanbul'un Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç, 31 Mart seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre yeniden başkan seçildi. Ali Kılıç, sonuçları açıklanmasından sonra memleketi Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kaymaztepe köyüne gelerek anne ve babasının kabrini ziyaret edip, kurban kesti. Bir gece Pülümür ilçesinde kaldıktan sonra uçakla İstanbul'a gitmek için Erzincan'a doğru yola çıkan Kılıç, yolda tilkiye rastladı. Cankurtaran tepesinde araçtan inen Kılıç, yol kenarında bir süre tilkiyi etle besledi.



Tilkiyle karşılaşmasının unutulmaz bir an olduğunu belirten Ali Kılıç, "Cankurtaran tepesinde bir hayli kar vardı, birden kar üzerinde tilkiyi fark ettim. Aracı durdurarak aşağı indim, yaklaştım. Ürkek adımlar ile uzaklaştı sonra yaklaşarak beslemek istedim. Yuvası da yakınlardaymış. Yuvaya girip tekrar çıkarak bana doğru geldi. Sonra elimizdeki yiyecekleri verdik, yedi. Pülümür'de kasaptan et aldırdım ve ellerimle besledim. Bir miktar et de yuvanın yakınına bıraktım. Tunceli insanı yaban hayatına sahip çıktığı için insanlardan kaçmıyorlar. Çok güzel ve unutulmaz bir andı benim için" dedi.



Görüntü Dökümü



----------



Ali Kılıç ve yola inen tilki



Tilkiyi yolda severken



Tilki yuvasına doğru karlı bölgeye giderken



Tilkinin yuvaya girip çıkması



Ali Kılıç'ın yuva girişinde tilkiye et vemesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 15 MB



Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,



===================



Erzurum'da 2 bin 890 metrede 10 metrelik karla mücadele



Erzurum Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Palandöken Dağı'ndan geçen Tekman karayolunu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 5 aydır kapalı bulunan yolda yaklaşık 10 metreye yüksekliğe ulaşan karı temizlemek için iş makineleriyle günlerdir çalışma yapılıyor.



Türkiye'nin birçok bölgesinde bahar sıcak yüzünü gösterirken, Erzurum'da karla mücadele devam ediyor. Erzurum'da ilk kar yağışının başladığı Kasım ayıyla birlikte ulaşıma kapanan Tekman karayolunun Palandöken Dağı bölümünde 5 ay sonra çalışma başlatıldı. 140 kilometre mesafeyi kapsayan eski yola alternatif olarak geçtiğimiz yıllarda açılan ve Palandöken Dağı'ndan geçen 66 kilometrelik yolda ulaşımın yeniden sağlanmasını hedefleyen Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü 122'nci Şube Şefliği ekipleri, 2 bin 890 metre rakımda çalışmalarını sürdürüyor. Kar püskürtme aracının yanısıra greyder, kepçe gibi iş makinelerinin de bulunduğu bölgede ekipleri yer yer 10 metreye ulaşan kar kalınlıkları zorluyor. İş makineleriyle tonlarca karı temizlemeye çalışan ekipler, zirvede zorlu hava koşullarıyla da mücadele ediyor.



Erzurum'dan kısa sürede Tekman ilçesine ulaşımın sağlanacağı yolda yaklaşık 10 gün sonra araçların geçebileceğini belirten yetkililer, zirve sebebiyle olumsuz hava şartlarının da çalışmaları zorlaştırdığını bildirdi.



Görüntü Dökümü



-----------



-İş makinelerinin yolda çalışması



-Kar kalınlığı ve makinelerin çalışması



-Yolda yapılan çalışmalardan detay



Haber: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Seçimi Kaybeden Aday, İlanla Vatandaşlara Teşekkür Etti

Elazığ'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem! Birçok İlde Hissedildi

Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi

Tanzime Alternatif Geliyor! CHP'li Belediyeler Halk Marketler Kuracak