Dha Yurt Bülteni-3

1)YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN SURİYE'DEKİ KONVOYU GÖRÜNTÜLENDİSURİYE'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'lilerin konvoyu Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

1)YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN SURİYE'DEKİ KONVOYU GÖRÜNTÜLENDİ



SURİYE'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'lilerin konvoyu Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.



Nusaybin ilçesine 500 metre mesafede bulunan Kamışlı kentinde PKK/YPG terör örgütü mensuplarına ait konvoy hareketliliği yaşandı. Teröristlerin kullandığı 10 araçlık konvoyda, ağır silahlı kamyonetler yer alırken, Nusaybin'in karşısında geçerken siren çalmaları dikkat çekti. Konvoy bir süre sonra gözden kaybolurken, aynı yol güzergahında bu kez TIR'a yüklenmiş teröristlere ait paletli zırhlı araç görüldü.



Görüntü Dökümü:



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- Konvoydan görüntü



- Kamyonetteki ağır silahlar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN(Mardin),



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 241 MB



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2)EDİRNE'YE GÖÇMEN AKINI SÜRÜYOR; 950 KİŞİ YAKALANDI



TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinden sosyal medyada 'Edirne Umut Yolculuğu' adıyla paylaşımlar yapan grup tarafından örgütlenen düzensiz göçmenler, Türkiye sınır kapılarını açacak söylentileri ile Edirne'de toplanıp Yunanistan' a toplu halde yürüyerek geçmek için Edirne'ye akın ediyor. Edirne'de polis jandarma ekipleri kent giriş noktaları ve Otogar ve Tren Gar'ında yaptığı aramalarda 3 günde 950 göçmen yakaladı. Türkiye'de yaşayan çoğunluğu Afganistan ve İranlı kaçak göçmenler, sosyal medyada 'Edirne Umut Yolculuğu' adıyla açılan hesaplardan, Türkiye'nin sınır kapılarına açacağını ve Yunanistan'a geçiş yapacaklarını belirterek, Edirne'de toplanma çağrıları yaptı. Çağrılar üzerine göçmenler son 3 gündür Edirne'ye akın akın gelmeye başladı. Edirne'de Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentin giriş noktaları ve otogarda yoğun önlemler aldı. Son 3 günde Edirne'ye gelen 950 kaçak göçmen yakalandı.



Karayolunda tedbirlerin artırıldığı gören göçmenler, Edirne'ye gelebimek için demir yoluna yöneldikleri görülüyor. Edirne Tren Gar'ında dün gece aralarında çocuklarında bulunduğu 40 göçmen yakalandı. Göçmenlerin İran ve Afganistan uyruklu olduğu tespit edilirken, göçmenler internet üzerinden bazı grupların çağrısı üzerine, Yunanistan'a gitmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.



'TÜRKİYE SINIR KAPISINI AÇACAK, EDİRNE'DE TOPLANIN '



Edirne Tren Gar'ında yakalanan göçmenler arasında bulunan İranlı Ali Hüseyni, internet üzerinden Türkiye'nin sınır kapısını açacağı paylaşımı üzerine Denizli'den geldiğini söyledi. Edirne'ye gelince durumun öyle olmadığını anladığını belirten Hüseyni, "Ben 100 bin göçmenin takip ettiği sosyal medya hesabından, 'Edirne Umut Yolculuğu' paylaşımda görerek Yunanistan'a gitmek için Denizli'den geldim. Buraya geldiğimde de bunun yalan olduğunu anladım. İnternet üzerinden yapılan çağrılarda, 'Türkiye sınır kapısını açacak, Edirne'de toplanın. Polisleri gördüğünüzde onlara çiçek verin, onlara karşı gelmeyin. Buraya gelince böyle olmadığını anladık. Ben ve çok sayıda göçmen buna inanarak buraya geldik" dedi.



Edirne'de yakalanan düzensiz göçmenler, Edirne Göç İdaresi'nde yer kalmadığı için işlemlerinin ardından civar bölgelerdeki göç idarelerine gönderiliyor.



Edirne'de 2015 yılında sınır kapılarının açılıp, Almanya'nın düzensiz göçmen kabul edeceğini kulaktan kulağa yayan binlerce göçmen, Edirne'ye TEM Otoyolundan yürüyerek gelmişti. Buradan 10 gün kadar yol kenarında çadır kurup barınan ve sınır kapısına yürüyen göçmenleri, polis ve jandarma ekipleri ikna ederek Tarihi Yağlı Güreşlerin yapıldığı Saray İçi Er Meydanı Stadı'nda oradan da istedikleri illere otobüslerle göndermişti.



Görüntü Dökümü



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Garda yakalanan göçmenler



Göçmenlerden detay



Ali Hüseyn, ile röp.



Edirne Gar'ı tabelası



Farklı açılardan detaylar



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,



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3)BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ: HERKESİN HUKUKİ SÜRECİ BEKLEMESİ LAZIM



BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili, "Bu bir haktır. Bu hakkı kullanana da 'Niye bu hakkı kullanıyorsun, bu haktan geri dur' demek bence doğru değildir. Herkesin bu hukuki süreci beklemesi lazım ve erken davranmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bir arkadaşının kızının düğünü için dün akşam Burdur'a geldi. Kent girişindeki bir restoranda partililer tarafından karşılanan Destici, burada bir süre dinlendi ve partililerle sohbet etti. Burada Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan Mustafa Destici, "Seçimlerin ülkemize, milletimize, seçime katılan adaylarımıza sonuçları itibarıyla hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.



'BU BİR HAKTIR'



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yapılan itirazları da değerlendiren Mustafa Destici, "Seçim bir süreç. Seçim takvimi açıklandıktan, Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları açıklayıncaya kadar geçen bir süreç. Bu sürecin içerisinde seçimler sandıklar kapanıp sayıldıktan sonra ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz, bundan sonuç alınamazsa il seçim kuruluna itiraz yapılabilir. Buradan da sonuç alınamazsa Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz yapılabilir. Artık Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar nihai karar olur. Niye itiraz ediliyor, 'oylar neden yeniden sayılıyor' gibi birtakım serzenişleri şahsen doğru bulmuyorum. Zaten sadece İstanbul'da oylar sayılmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, İYİ Parti'nin de, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de, AK Parti'nin de itiraz ettiği yerler var. Biz de 14 yerde seçim sonuçlarına itiraz ettik. İlçe seçim kurullarında netice aldığımız yerler oldu, alamayıp il seçim kuruluna gittiğimiz yerler oldu. Yüksek Seçim Kurulu'na getirdiğimiz seçim çevreleri var. Dolayısıyla bu bir haktır. Bu hakkı kullanana da 'Niye bu hakkı kullanıyorsun, bu haktan geri dur' demek doğru değildir. Herkesin bu hukuki süreci beklemesi lazım ve erken davranmaması gerektiğini düşünüyorum. Buna da herkesin saygılı olması lazım. Yani buradan başka bir şey çıkartmamak lazım, yani illa oylar yeniden sayılıyor diye bunu başka taraflara çekmemek lazım ya da seçim hilesi yapılacakmış gibi bir algıyı toplumda oluşturmamak lazım" diye konuştu.



GÜL VE DAVUTOĞLU'NUN YENİ PARTİ KURACAĞI SÖYLENTİLERİ



Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracakları söylentileriyle ilgili olarak Mustafa Destici, şöyle konuştu:



"Türkiye'de demokrasi var. Herkes parti kurabilir. Ben Sayın Davutoğlu'nun ya da Abdullah Gül'ün parti kurup kurmayacağı noktasında kamuoyundaki söylentiler dışında bir şey bilmiyorum. Özel bir bilgim yok. Ama onların kendilerinin vereceği bir karardır. Tabii ki kurduktan sonra toplumda karşılıkları olup olmayacağına toplum karar verecektir. Bunu da ben demokrasi içinde görürüm. Herkesin yasalara göre, siyasi parti yasasına göre siyasi parti kurma, bunu yürütme, yönetme hakkı vardır. Biraz önce söylediğim gibi 'Niye sonuçlara itiraz ediyorsun' denemeyeceği gibi hiç kimseye bu anlamda da başka farklı bir şey söylenemez. Bekleyip görmek lazım."



'SERT BİR YÜZDE 10 BARAJI VAR'



Türkiye'nin önünde 4.5 yıl seçimsiz bir süreç olduğunu aktaran BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şöyle devam etti:



"Biz de istiyoruz ki istikrarlı bir şekilde bu süreç tamamlansın ama burada yapmamız gereken çok iş var. Öncelikle siyasi partiler kanunumuzu demokratikleştirmeliyiz. Seçim kanunumuzu mutlaka ama mutlaka değiştirmeliyiz. Bakın bu seçimde de gördük ki bizim mahalli seçimleri bu kış şartlarından mutlaka ama mutlaka kurtarmamız lazım. Sert bir yüzde 10 barajı var belediye meclisi ve il genel meclislerinde. Bunun kaldırılması lazım. Şimdi ittifaklar yapıldı ama yasal değil. Bu ittifaklar madem yapılıyor aynen milletvekili genel seçiminde olduğu gibi bunun yasal zemine oturtulması lazım. Tabii yeni bir sisteme geçtik, ben geçerken de ifade ettim. Destekledik ama eksiklikler, noksanlıklar yok mu? Var. Bu süreçte bu eksiklikleri, noksanlıkları da tamamlamak lazım ve Türkiye'yi tam demokratik, sivil, şeffaf bir seçim sistemine ve siyasi partiler yasasına daha doğrusu anayasaya kavuşturmamız lazım."



NİKAH ŞAHİDİ OLDU



Mustafa Destici daha sonra yakın arkadaşı Ziya Sadık Ercan'ın Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki kızının düğününe geçti. Destici salona gelişinde arkadaşı Ziya Sadık Ercan, Tefenni Belediye Başkanı MHP'li Ümit Alagöz ve MHP Burdur İl Başkanı Hikmet Ökte tarafından karşılandı. Destici, Ziya Sadık Ercan'ın kızı Hilal Gül Ercan ile Mustafa Kirlioğlu çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Hilal Gül ve Mustafa çiftine mutluluklar dileyen Destici nikah cüzdanını gelin ve damada verdi.



Görüntü Dökümü:



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Makam aracının gelişi



Partililerle tokalaşması



Mustafa Destici ile röportaj



Düğün salonuna gelişi



Salonda



Nikah şahitliği



Nikah defterini gelin ve damada vermesi



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,



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4)VAN'DA 33 KİLO 233 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir araçta 33 kilo 233 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale ilçesinden kent merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları aracı Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi yakınlarında durdurdu. Uyuşturucu madde arama köpeği 'Alem' ile yapılan aramada 33 kilo 233 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü



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-Takibe alınan araç



-Durdurulan araçta bulunan uyuşturucu paketleri



-Ele geçirilen uyuşturucudan detaylar



VAN/DHA



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5)ÜNİVERSİTENİN LOGO IŞIKLARI 'DÜNYA SAATİ' ETKİNLİĞİ İÇİN KAPATILDI



İZMİR'de Yaşar Üniversitesi'nin logo ışıkları, World Wildlife Fund'un (WWF) her yıl düzenlediği büyük çevre hareketi olan 'Dünya Saati' etkinliği için kapatıldı.



WWF'in dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek adına 6 yıldır düzenlediği 'Dünya Saati' etkinliğine Yaşar Üniversitesi de katıldı. Etkinlik kapsamında, Yaşar Üniversitesi saat 20.30 ile 21.30 arasında logo ışıklarını gelecek için kapattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Üniversiteden genel ve detay görüntü



-Logonun drone görüntüsü



Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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