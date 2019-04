Dha Yurt Bülteni-3

TIR DEVRİLDİ, TEM ULAŞIMA KAPANDI BÜYÜKBAŞ HAYVAN YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ Kaza saat 07.45 sıralarında, TEM Otoyolu Körfez gişelerine 3 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Kaza saat 07.45 sıralarında, TEM Otoyolu Körfez gişelerine 3 kilometre uzaklıkta meydana geldi. İstanbul istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 BL 802 plakalı 20 büyükbaş hayvan yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Aracın dorsesi çekiciden ayrılarak yola devrildi. Hayvanlar yola saçılırken, yol ulaşıma kapandı. Yardıma koşan vatandaşlar hayvanları yol kenarındaki yeşillik aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.



TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, İstanbul istikametine gitmekte olan araçlar Körfez gişelerinden çıkarak D-100 Karayolu'nu kullandı. Kazada bazı hayvanların yaralandığı görülürken, iplerle çitlere bağlandılar.



2)AKYAZI'DA OTOBÜS DEVRİLDİ: 33 YARALI



SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi, 3'ü ağır 33 kişi yaralandı. Kaza saat 05.15 sıralarında, TEM yolu Akyazı Topağaç mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mithat Bülent Vural (65) yönetimindeki 78 BS 510 plakalı, Pamukkale Turizm'e ait otobüs, bir anda kontrolden çıktı. Savrulan otobüs, devrildi. Kaza yerine çok sayıda 112 Acil, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 33 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



HABER-KAMERA: Kadir KAZIN/AKYAZI(Sakarya),



3)ŞEHİTLER İÇİN 30 BİN 400 KİLOMETRE KOŞACAK



MERSİN'den teslim aldığı Türk Bayrağı'nı 15 Temmuz 2018'de İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaştırmayı başaran atlet Bekir Zengin (24), 81 ilin bayraklarını köprüye taşımak istiyor. Zengin, 27 Nisan'da Hakkari, Şırnak ve Mardin illerinden alacağı bayraklar ile İstanbul'a doğru yola çıkacak. Her yıl 3 kentin bayrağını Şehitler Köprüsü'ne ulaştıracak olan Zengin, 27 yıl sürmesi planlanan proje kapsamında, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in vücuduna isabet eden 30 kurşunun her biri için bin kilometre olmak üzere toplam 30 bin 400 kilometre mesafeyi koşarak kat edecek. Şehitler ile gaziler için '15 Temmuz Vefa Koşusu' düzenleyen ve geçtiğimiz 1 Haziran 2018'de dönemin Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan teslim aldığı Türk Bayrağı ile İstanbul'a doğru koşmaya başlayan Tarsus Gençlik Spor Kulübü'nün lisanslı atleti Bekir Zengin, 38 günde bin 50 kilometreyi geride bırakıp, bayrağı hain darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dalgalandırdı. İmzasını attığı bu projesi ile tüm Türkiye tarafından tanınan Zengin, gözünü şehit ve gaziler için yeni bir koşu organizasyonuna çevirdi. 27 yıl sürmesi planlanan 'Tüm Şehit ve Gaziler Adına 81 İl Bayrak Sevdası Koşusu'na hazırlanan Zengin, her yıl 3 ilden alacağı bayrakları yine koşarak Şehitler Köprüsü'ne ulaştıracak. 27 Nisan'da Hakkari, Şırnak ve Mardin illerinden alacağı bayraklar ile İstanbul'a koşmayı hedefleyen Zengin, 50 günde 2 bin 15 kilometre kat edecek. Her yıl 3 ilin bayrağını taşıyacak olan Bekir Zengin, gelecek yıl ise Van, Bitlis ve Muş'tan alacağı bayrakları taşıyacak. 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in vücuduna isabet eden 30 kurşunun her biri için bin kilometre olmak üzere toplam 30 bin 400 kilometre mesafeyi koşarak kat etmeyi planlayan Zengin, projenin finalini ise 2025 yılında Çanakkale'den alacağı bayrağı köprüye taşıyarak yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na verdiği proje dosyasına ilişkin henüz dönüş alamadığını anlatan atlet Bekir Zengin, 20 gün içerisinde dosya kabul edilmez ve bu hayalini hayata geçiremezse kariyerine son noktayı koyacağını belirtti.



'ŞEHİT VE GAZİLERE ARMAĞAN'



Duygu ve düşüncelerini dile getiren Bekir Zengin, "Proje ve dilekçemi dosya halinde hem Spor Bakanlığı'na hem de İçişleri Bakanlığı Talep Bürosu'na sundum. 3 ay geçmesine rağmen bir haber gelmedi. Projenin başlama tarihine 20 gün kaldı. Bu 20 gün içerisinde bir haber gelmezse projem tamamen yanacaktır. Cumhurbaşkanımıza, spor ve içişleri bakanımıza sesleniyorum; bu proje tüm şehit ve gazilerimizin ailelerine armağan olacak bir koşudur. 81 ilin valiliklerinden koşarak Türk bayrağımızı omuzlayacağım ve İstanbul Şehitler Köprüsü'ne, Allah izin verirse her sene 15 Temmuz'a 3'er bayrak çıkararak, cumhurbaşkanımız, spor bakanımız ve İstanbul valisine devretmek üzere emanetimi omuzlayacağım" dedi.



'BAYRAKLARIN SERGİLENMESİ TALEBİ'



15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Şehit Ömer Halisdemir'in 30 kurşuna hedef olduğunu kaydeden Zengin, "Bu kurşunların her bir tanesi için bin kilometre koşarak, toplamda 30 bin 400 kilometre yol kat edeceğim. Bu projem 27 sene sürecektir. 2045'te Çanakkale'den aldığım bayrakla yapacam koşumu İstanbul Şehitler Köprüsü'nde noktalayacağım. Bu tarihe geçilecek bir koşu olacak. Götüreceğim bayrakların da Cumhurbaşkanımızın yaptırdığı Şehitlik Müzesi'nde sergilenmesini talep ediyorum" diye konuştu.



4)DOKTORLAR ŞİDDETE KARŞI AİKİDO ÖĞRENDİ



İZMİR'de, Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen 'Emdate3 Dinamik Acil Tıp Eğitimi' sempozyumunda pratisyen hekim ve son sınıf tıp fakültesi öğrencilerine yönelik eğitim verildi. Son dönemde doktorlara yönelik artan şiddet olaylarının da konuşulduğu sempozyumda, kendisi de doktor olan Aydın Sinan Ceylan, doktorların kendilerini koruması için onlara Aikido öğretti. Meslektaşları tarafından ilgiyle izlenen Ceylan, Aikido'yu kavga etmek için değil, olası olaylarda kendilerini korumak için yaptıklarını belirtti.



Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen 'Emdate3 Dinamik Acil Tıp Eğitimi' sempozyumunun üçüncüsü İzmir'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 17 tıp uzmanının eğitmen olarak katıldığı sempozyuma pratisyen hekimler ve son sınıf tıp öğrencileri katıldı. Hekimlere yönelik eğitimlerin verildiği sempozyumda doktorların mesleklerinde yaşadıkları sorunlara da değinildi. Bu sorunların başında gelen doktorlara yönelik şiddet olayları da sempozyumda ele alındı. Kendisi de doktor olan Aikido eğitmeni Aydın Sinan Ceylan, meslektaşlarına olası şiddet olaylarında kendilerini korumak için teknikler gösterdi. Doktorlar tarafından büyük ilgi gören ve neşeli anların yaşandığı Aikido eğitiminde bazı gönüllü doktorlar da, eğitmenin gösterdiği hareketleri yapmaya çalıştı. Amaçlarının şiddetin önlenmesi ve şiddet olayları karşısında kendilerini korumak olduğunu söyleyen Doktor Aydın Sinan Ceylan, şöyle dedi: "Burada bir sunum gerçekleştirdik. Bunun amacı her insanın bir miktar da olsa kendini savunmayı bilmesi. Hangi meslek grubunda olursak olalım, başımıza şiddet olayı gelebilir. Biraz olsun kendimizi savunmayı bilirsek hayatımızda büyük değişikliklere neden olabilecek şeylerden kaçınmış oluruz. Buna yönelik bir çalışma yaptık. Doktor arkadaşları bilinçlendirmeye çalıştık. Herkesi spora ve şiddetsiz bir yaşama özendirmeyi amaçlıyoruz. Söylediklerimiz yanlış anlaşılmasın. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Böyle bir durumla karşılaşırsak kendimizi savunmasını bilelim diye bunu öğreniyoruz." Etkinlik hakkında bilgi veren Acil Tıp Uzmanları Derneği eğitmeni Dr. Sıtkı Sarper Sağlam, şiddetten yana olmadıklarını, Aikido'yu kendilerini savunmak için öğrendiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Etkinliğimiz Türkiye'nin her yerinden gelen 17 tıp uzmanın katılımıyla olan bilgi birikimin aktarılmasıdır. Günümüzdeki acil servislerde karşılaştığımız zor hastaları öğrenmek istiyoruz. Bu zor hastalarla ilgili spot ve hap bilgileri özellikle sahada çalışan hekimlerle son sınıf öğrencilerle paylaşmak istiyoruz. Bunu yaparken kendi içerisinde yetenekleri olan arkadaşlarımızın yeteneklerini bizimle paylaşmasını istiyoruz. Hoş vakit geçirdi. Bilimsel kongreler öğrenmeye değil, mevcut bilgileri paylaşmaya yönelik oluyor. Biz bir farklılık yapmak istedik. Bu işin içindeki Aikido da günümüzün şiddet olaylarına tepkisellik değil, sadece kendimizi korumak, savunmak adına görsel şovdu. Hiçbir zaman şiddet yana olmadık. Zaten bakanlığımızın şiddete karşı sıfır toleransı var."



(ÖZEL)



5)HASTANE ÇALIŞANLARI 'KRAV MAGA' ÖĞRENİYOR



ULUSLARARASI Kendini Koruma ve Mücadele Organizasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Bircan Pilatin, hastanede çalışan güvenlik görevlilerine dövüş sanatı 'Krav Maga' eğitimi veriyor. Hastane çalışanları, birçok dövüş sanatının karması olarak bilinen 'Krav Maga' ile son dönemlerde sağlık personellerine yönelik artan şiddet eylemlerini engellemeyi amaçlıyor.



Uluslararası Kendini Koruma ve Mücadele Organizasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Bircan Pilatin, ekibiyle birlikte Bağlar Gençlik Merezi'ndeki spor salonunda, hastanede çalışan güvenlik görevlilerine yönelik 'Krav Maga' eğitimi veriyor. Sağlık personellerine yönelik artan şiddet eylemlerinin önüne geçilmesi amacıyla eğitimleri gönüllü olarak veren Pilatin ve ekibi, bu sanatla yaşanabilecek bir şiddet eylemini profesyonelce savurmayı öğretiyor.



Pilatin, şiddeti önlemeye yönelik eğitimleri gönüllü olarak verdiklerini belirterek, "Savunma sporları federasyonuna bağlı bir derneğiz. Gönüllü olarak güvenlik görevlilerine eğitim veriyoruz. Son zamanlarda sağlık çalışanlarına, öğretmenlere yapılan şiddetler ve bunlara karşı nasıl kendimizi koruyabiliriz, nasıl bir teknik yürütebiliriz, bunun için gönüllü bir ekip oluşturduk ve kendimiz dernek olarak gönüllü eğitim veriyoruz. Güvenlik görevlilerine 2 gün boyunca eğitim vereceğiz. Kendilerine nasıl yaklaşılacağına, güvenlik görevlisinin teknik olarak nasıl şiddeti önleyebileceklerine, sağlık çalışanlarını nasıl koruyabileceklerine yönelik eğitim veriyoruz. Çalışmalarımızın temelinde 'Krav Maga' var. 'Krav Maga' eğitimini 7'den 77'ye herkese veriyoruz. Çocuklardan, ileri yaş gruplarına kadar verebiliyoruz ancak bunun dışında özellikli gruplara veriyoruz. Güvenlik görevlileri, kolluk kuvvetleri gibi" dedi.



'HERKESE 'KRAV MAGA'YI ÖNERİYORUZ'



'Krav Maga' sanatının başta kadın ve çocuklar olmak üzere herkesin öğrenmesi gerektiğini ifade eden Pilatin, "Kendini koruyamayan ve daha çok kadın grupları da önemsiyoruz. Çünkü sokakta veya herhangi bir yerde başımıza gelebilir. Bu spor tamamen gerçek hayatta kendimizi nasıl koruyabileceğimizi öğreten bir programdır. Bu programı özellikle tüm kadın ve çocuklar başta olmak üzere herkesin öğrenmesi gerekiyor. Özellikle çocuklarda odaklanma ve stres atma ile kas ve vücut gelişimini artırmaktadır. Sporun önemini zaten biliyoruz, spor olumsuz davranışlardan koruyor. Biliyoruz, maalesef madde bağımlısı çocuklar var, onları nasıl sokaktan alabiliriz, spora nasıl teşvik edebiliriz, bunlara yönelik çalışmalara da yoğunlaştık. Herkese 'Krav Maga'yı öneriyoruz" diye konuştu.



'KRAV MAGA'YI ÖĞRENDİKTEN SONRA KORKMUYORUM'



'Krav Maga' sanatını öğrendikten sonra tek başına yürürken korkmadığını ifade eden Pilatin, "Bu savunma eğitimini özellikle kolluk kuvvetleri, güvenlik personelleri ve sağlık çalışanları ile doktorlara verilmesi gereken bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Kişinin kendini koruyabilmesi, bu sanatın en büyük özelliğidir. Ayrıca kişiye özgüven de sağlıyor. Bu sporu yaparken sakin olmayı, kalp atışlarını kontrol edebilmeyi, olaylara daha sağlıklı yaklaşabilmeyi öğreniyorsunuz. Hem şiddete karşı kendini korumayı, hem de şiddeti önleyebilmeyi öğreniyorsunuz. Saldırgan olduğu zaman nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kendi mesleğin dışında savunma sporlarıyla ilgileniyorum. Kadınların özellikle öğrenmesini istiyorum. Bunu öğrendikten sonra en güzel tarafı sokakta yürürken, bir evin kapısından girerken, karanlık bir yerde yürürken, korkarak yürümüyorum. Bu inanılmaz bir rahatlık veriyor bir kadın için. Günümüzde taciz, şiddet, kapkaç gibi olaylar var. Bunları önlemek adına, kendimi korumak adına bu sporun yapılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.



'KRAV MAGA' NEDİR?



'Krav Maga', yakın zamanda İsrail savunma birliklerince geliştirilen bir dövüş sanatıdır. Dövüş anlamına gelen 'krav' ile temas anlamına gelen 'maga' sözcüklerinin birleştirilmesiyle ismi ortaya çıkan dövüş sanatı, boks, kick boks, muay thai, judo, ju jitsu, bjj, aikido, karate ve tekvando tekniklerini içerisinde barındırıyor. 'Krav Maga'da öldürme teknikleri çıkarılarak, kişisel savunma için daha basit hale getirilmiştir.



6)KOZAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 ŞÜPHELİ ADLİYEDE



ADANA'nın Kozan ilçesinde güvenlik güçlerinin, daha önce tespit edilen evlere yaptığı operasyonlarda, 10 bin 20 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile fiziki ve teknik takip sonucu ilçe merkezi ve köylerde daha önce tespit edilen evlere uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Jandarma ve polis ekipleri, evlerde yaptığı aramalarda 10 bin 20 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 9 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



7)KARGODA PEYNİR TENEKELERİNDE ESRAR ELE GEÇTİ



DİYARBAKIR'da polis ekiplerince kargo aktarım merkezine düzenlenen operasyonda peynir tenekelerinde 26 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Tenekeleri kargoya bırakan kişi ya da kişiler aranıyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 6 Nisan günü bir kargo aktarma merkezine operasyon düzenledi. Operasyonda kargo olarak gönderilmek istenen peynir tenekelerinin içerisinde 26 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, tenekeleri kargoya bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



