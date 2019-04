Dha Yurt Bülteni -3

Kendisini polise ihbar eden arkadaşını öldürdüAdana'da kullanılmayan çiftlikte başından vurularak öldürülen Suat Duruhan'ın katil zanlısı Ramazan Y. (24) yakalandı.

Kendisini polise ihbar eden arkadaşını öldürdü



Adana'da kullanılmayan çiftlikte başından vurularak öldürülen Suat Duruhan'ın katil zanlısı Ramazan Y. (24) yakalandı. Uyuşturucu madde satma suçundan aranan Ramazan Y.'nin arkadaşını kendisini polise ihbar ettiği için öldürdüğü ortaya çıktı.



Geçtiğimiz 1 Nisan'da gece yarısı Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki kullanılmayan çiftlikte iddiaya göre, tek el tabanca sesi ve ardından yardım çığlığı duyan mahalle sakinleri, dışarıya çıktıklarında plakasını alamadıkları bir otomobilin hızla sokaktan ayrıldığını gördü. Çiftliğe doğru yönelen mahalleli, olay yerine gittiklerinde Suat Duruhan'ı başından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen Duruhan'ın yakınları otomobil ile kentteki bir özel hastaneye götürdü. Duruhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısını yakalamak için harekete geçti.



YAKALANDI, TUTUKLANDI



Kullanılmayan çiftlik çevresinde araştırma yapan ekipler, şüphelinin Ramazan Y. olduğunu saptadı. Polis, bunun üzerine Y.'nin saklanabileceği 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Şüpheli Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde yakalandı. Ramazan Y. ise sorgusunda, uyuşturucu madde satma suçundan aranması olduğunu, öldürdüğü Duruhan'ın kendisini polise ihbar ettiğini ve aralarında çıkan tartışma sonucu tetiği çektiğini söyledi. Ayrıca Ramazan Y.'nin 27 Mart günü Ramazan Eren'i de (23) Çamlıbel Mahallesi'nde yan bakma meselesi yüzünden yaraladığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Görüntü Dökümü



----------



-Zanlının emniyetten çıkarılması



-Olay yerinden arşiv görüntüler



Haber-Çağlar ÖZTÜRK Kamera: Adana,



==================



Bursa'da AVM'de terk edilen Hamza'nın annesine 3 yıl hapis cezası isteniyor



Bursa'da oğlu Hamza'yı (4), AVM'nin oyun parkında cebine not bırakarak terk eden Gamze Nur E. (31) hakkında, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamesinde çaresizliğini ifade eden anne Gamze Nur E., hakkında "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali, terk etme' suçlarından 3 yıl hapis cezası istemi ile Bursa Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde geçtiğimiz Ocak ayında, oğlu Hamza'yı bir AVM'nin oyun parkına getiren Gamze Nur E., bir süre sonra çocuğunun cebine not bıraktıktan sonra terk etti. Oyun alanındaki yalnız çocuğu fark eden AVM görevlilerinin ihbarı üzerine gelen polisler, çocuğun cebindeki notu buldu. Notta, 'Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim' yazdığı görüldü. Notu ve çocuğu alan polisler, yapılan soruşturma sonucu anne Gamze nur E.'ye ulaştı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından gözaltına alınan Gamze Nur E., götürüldüğü emniyet müdürlüğünde, çok zor durumda olduğu ve geçinemediği için böyle bir şey yaptığını söyledi. Gamze Nur E., sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gamze Nur E., hakkında Cumhuriyet Savcısı Ayşegül Ayan Büyükçetinkaya tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.



İddianamede, şüpheli annenin yaklaşık 8-9 ay önce kendi isteğiyle birlikte yaşadığı oğlunu yurda teslim ettiğini, babasının ise cezaevinde olmasından dolayı bakamayacağını düşünerek, yurda teslim etmesinin uzun süreceğini bu nedenle oğlunu 04 Ocak 2019 tarihinde çaresizlik içinde AVM içersinde çocuk parkına, cebine kendi el yazısıyla yazdığı notu bıraktığını ve yurda verileceğini bildiğini, pişman olduğu yönündeki savunmasına yer verildi.



3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR



Yine iddianamede annenin oğlunun cebine koyduğu "Çok zor durumdayım, kimsem yok, ona bakamıyorum, tek çarem buydu. Bir başıma yapabildim. Kendime bakamıyorum. Onu da perişan etmek istemiyorum. Nasıl insan bu demeyin. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın, İyiliği için mecburdum, Allah onu korusun. Hayat gülerse bir gün bende çocuğuma kavuşurumö notu yazan anne hakkında, hakkında TCK'nun 97/1 ile TCK 233/1 maddelerine göre "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali, terk etmeö den 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hamza (4), Sırameşeler Çocuk Evleri yurdunda bulunurken, anne Gamze Nur E., önümüzdeki ay hakim önüne çıkacak.



Görüntü Dökümü



---------------



-3 yaşındaki hamzadan görüntüler



-Polis ve güvenliklerin Hamza ile oynaması



-Hamza'nın polislerin kucağında ekip aracına götürülmesi



Süre: 2.05 Boyut: 233 MB



=======================



İzmir'de PKK operasyonu: 8 gözaltı



İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 8 kişi gözaltına alındı. Örgüt adına, kentte faaliyet içinde oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Görüntü Dökümü



-----------



Şüphelilerden görüntü



Haber: Mehmet CANDAN Kamera:/ İZMİR,



====================



Bu antika dükkanındaki hiç bir ürün satılık değil



Bursa'da yaşayan Rafet Nalıncılar (84), 62 yıldır topladığı yüzlerce antika ürünü 10 yıldır küçük dükkanında sergiliyor. Her birine aşkla bağlı olduğunu belirten Nalıncılar, "Çok ısrar edenler oluyor ama hiç birini satmıyorum. 10 liralık ürüne bin lira verseler yine satmam" dedi.



Bursa'da 62 yıl önce aile mesleği olan kuyumculuğa başlayan Rafet Nalıncılar(84), 30 yıl boyunca kuyumculuk yaptı. Meslek hayatında yine ailesinin diğer üyelerinin de olduğu gibi antika ürünlere merak saran Nalıncılar, çevresinden antika ürünler toplayıp evinde koleksiyon yapmaya başladı. Kuyumculuktan 1988 yılında emekli olan Nalıncılar, hobisine daha çok yönelince yüzlerce antika ürüne sahip oldu. 2009 yılına kadar evinde sakladığı eşyaları kendisine ait dükkanda sergilemek isteyen Nalıncılar Tarihi Koza Han'daki dükkanını 'Antikacı'ya dönüştürdü. Dükkanının pek çok yerine astığı 'Satışımız yoktur' yazıları ile dikkat çeken Nalıncılar yaptığı açıklamada, "Benim dükkanımda satış yok. Bana çok eşya almak için gelen oldu. ancak satmıyorum. Çok ısrar eden de oluyor, bu eşyaları satamam. Eşyalarımı çok seviyorum" dedi.



"BENİM PARAYA İHTİYACIM YOK"



Dükkanında kendisi için değerli olan işin vatandaşlara antikaları sergilemek olduğunu belirten Nalıncılar, "10 liralık bir eşyaya bin lira teklif etseler vermem. Benim paraya ihtiyacım yok. Vatandaşlar gelince mutlu oluyorum. Eşyaları tanıtıyorum, onlara keman çalıyorum" ifadelerini kullandı.



Dükkanına pek çok turistin geldiğini belirten Nalıncılar, "Kozahan'ı gezmeye gelen turistler benim dükkanıma da uğruyor. Dükkana gelip eşyalara bakıyorlar. Bende onlarla sohbet ederek mutlu oluyorum. İleride ömrüm yeterse müze açmak istiyorum" şeklinde konuşmasını sürdürdü.



FAVORİLER: EYFEL KULESİ VE NALIN



1957 yılında aldığı Metal Eyfel Kulesi minyatürü ile ilk antika koleksiyonuna başlayan Nalıncılar, "Dükkanımda ki antika sayısı belki 100, belki bin. Sayamadık. Burada en eski antika eşyam Osmanlı kılıçları. Koleksiyonerliğe ilk başladığım eşya 1957 yılında aldığım Eyfel Kulesi. Onunla başladım, benim için özel bir parça. Bir de dedemin yaptığı nalınlar benim için çok kıymetlidir. Bunlar el yapımı, yaklaşık 150 yıllık nalınlar. Gerçi burada bütün eşyalar kıymetli benim için" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------------



-Dükkanın dış görünüşü



-Ziyaretçilerden görüntüler



-Eşyalardan detaylar



-Rafet Nalıncılar Röportaj



-Keman Çalarken



-Eşyaların tozunu alırken



Süre: 05.12 Boyut: 583 MB



Haber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,



==================



Önce spor sonra ders



Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Hatice Görgülü İlkokulu'nun öğrencileri, haftanın 3 günü, derse okul bahçesinde spor yaptıktan sonra başlıyor. Öğretmenlerin de eşlik ettiği öğrenciler, güne daha zinde başladıklarını söylüyor.



Yunusemre ilçesinde 634 öğrencinin eğitim gördüğü Hatice Görgülü İlkokulu'nda pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftanın 3 günü öğrenciler, sabah ders saati öncesi 15 dakika müzik eşliğinde spor yapıyor. Okul bahçesinde bir araya gelerek sabah sporu yapan öğrencilere, öğretmenleri de eşlik ediyor. 'Önce spor, sonra ders' projesi adı altında yapılan sabah sporunda öğrenciler, ısınma hareketleri sonrası çeşitli egzersizlerle vücutlarını ve beyinlerini rahatlatarak derse zinde giriyor.



Okul müdürü Zeynel Mutlu, etkinliğe hava şartlarının uygun olduğu sürece devam edeceklerini belirtti. Mutlu, projedeki amacın çocuklara sporu sevdirmek ve sporun önemini herkese öğretmek olduğunu belirtti. Projenin okulda başlamasından sonra öğrencilerin gün içerisinde daha enerjik olduğunun altını çizen rehber öğretmen Kemal Erkan, "Öğrencilerimiz enerjilerini daha doğru ve yerinde kullanmayı öğreniyor. Sporun hayatın bir parçası olduğunu öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Hem velilerimizden hem de öğrencilerimizden oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi.



ÖĞRENCİLER MEMNUN



4'üncü sınıf öğrencisi Bilal Taşdemir, "Spor, okula gelme hevesimi arttırıyor. Böylece derslere daha zinde giriyorum. Bu etkinliğin her gün olmasını isterdim. Çok güzel bir etkinlik" dedi. 4'üncü sınıf öğrencisi Betül Kara ise, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spor yaparak güne başlamaktan mutlu olduğunu ifade etti.



Görüntü Dökümü



---------



Öğrencilerin spor yapmasından görüntü



Öğrencilerin egzersiz hareketlerinden görüntü



Öğrencilerin derse girmelerinden görüntü



Okul Müdürü Zeynel Mutlu röp.



Rehber öğretmeni Kemal Erkan röp.



Öğrenciler Bilal Taşdemir, Betül Kara röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,



====================



Kadıralak Yaylası, bu yıl da mora büründü



Trabzon'un Tonya ilçesinde 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla bu yıl da mor örtüyle kaplandı. Ortalama üç hafta süreyle görülebilecek 'Mavi yıldız' çiçekleri için yaylaya turlar düzenlenmeye başlandı.



Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte mavi yıldız çiçeklerinin açmasıyla mor örtüyle kaplanıyor. Her yıl nisan ayında açan ve 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan ince uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği yayla bu yılda mor renklere büründü. İlkbaharın gelişiyle yeşilin farklı tonlarını sunmaya başlayan yayla, mavi yıldız çiçekleriyle renk çümbüşüne dönüştü. Mavi yıldız çiçekleriyle mora bürünen yaylanın eşsiz manzarasını fırsat bilen doğaseverler ve fotoğrafçılar da yaylaya tur programları düzenlemek için harekete geçti. 'Mavi yıldız' çiçekleri yaylada ortalama üç hafta süreyle görülebilecek.



Yöre sakinleri de 'mavi yıldız' çiçeklerinin kısa bir süre görülebildiği yaylada, hayvanlarının kışlık yiyeceklerini elde etmek için toprağı gübrelemeye başladı. Dört bir yanı ağırlıkla ladin ağaçlarıyla çevrili yaylanın mor renge bürünmesini kadınlar da kemençe eşliğinde horon oynayarak kutladı.



TABİAT PARKI İLAN EDİLMİŞTİ



Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan 'mavi yıldız' çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan, ince uzun yapraklı çiçek Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu endemik bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, Tabiat Parkı ilan edilmişti. Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay gölle yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor.



Görüntü Dökümü



--------



Drone ile yayla detayları



Çiçek detayları



Horon oynayan kadınlar



Detaylar



Haber-Kamera: İnan KALYONCU TRABZON,



===============



Bu da seyyar restoran



Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sektöründe çalıştıktan sonra ailesiyle birlikte memleketi Ordu'ya dönen Musa Elikçi (40), Samsun'dan satın aldığı eski otobüsü restorana dönüştürdü. Otobüsün içerisine televizyon, ızgara, mutfak, kuzine soba, masa ve sandalye gibi eşyalarla donatan Elikçi, köyleri dolaşarak köfte ekmek satışı yapıyor.



Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sektöründe çalışan Musa Elikçi, döndüğü memleketi Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşamaya başladı. Samsun'dan eski bir yolcu otobüsü satın alan evli ve 3 çocuk babası Musa Elikçi, otobüsün içerisini özel donanımla seyyar restorana çevirdi. Otobüsün içerisine televizyon, ızgara, mutfak, kuzine soba, masa ve sandalye gibi eşyalarla donatan Elikçi, köyleri dolaşarak köfte ekmek satışı yapıyor.



Kemal Sunal'ın bir filminden esinlenerek böyle bir şey yapmaya karar verdiğini, gördüğü ilgi karşısında da işlerinin iyi gittiğini belirten Musa Elikçi, "Marmaris'te ağabeyimin restoranında çalıştım, daha sonra memleketime geri dönmeye karar verdim. Buraya gelince kafama göre iş bulamadım. Eski bir otobüs aldım köfte arabasına çevirdim. Köylere gittiğimde herkes merakla şaşkınlığını gizleyemiyor. Çok şükür işlerimizde gayet iyi. Otobüse binerek çay içiyorlar, köfte yiyorlar. Sosyal medyada paylaşmak için sürekli fotoğraf çekiniyorlar. Buda işlerimize olumlu yansıyor. İstediğimiz zaman otobüsü hareket ettirebiliyoruz, köyleri gezip hizmeti ayağa götürüyoruz" dedi.



OTOBÜSÜ GÖRÜNCE MOLA VERİYOR



Karadeniz-Akdeniz yolunun Mesudiye'den geçtiğini, yolun geniş olmasıyla otobüsün yolda rahat hareket ettiğini, yol üzerindeki köylere de giderek belli günlerde seyyar restoran hizmeti verdiğini anlatan Musa Elikçi, "Memleketimize geri döndük çok şükür ekmek paramızı kazanıyoruz. Genelde park halinde hizmet veriyoruz. Yoldan geçen otobüsü görünce mola verip çay içiyor, köfte yiyor. Karadeniz-Akdeniz yolu daha tamamlanmadan daha çok rağbet var, bu yol bittiği zaman işlerimin daha da artacağını umuyorum. Yaz dönemi memlekete gurbetçilerde çok geliyor. Ege'de, Akdeniz'de turizm bölgelerinde böyle hizmetler var. Kendi memleketimizde de böyle bir hizmeti yapalım istedik" şeklinde konuştu.



Mesudiye'de oturan Sinan Biçer, "Köyde kafa dinlemek için buraya otobüse geliyoruz. Ben görünce aklıma ilk rahmetli Kemal Sunal'ın seyyar bir evi vardı, o film geldi. Arkadaşlarla toplantı yerimiz artık burası, bizim içinde gayet iyi oldu. Hem köftemizi yiyoruz, hemde çayımızı içip sohbet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Aracıyla Mesudiye'ye giderken otobüsü görünce merakını gidermek için mola verdiğini ve çok şaşırdığını belirten Hüseyin Özbucak ise, bölgede daha önce böyle bir şeye rastlamadığını da söyledi.



Görüntü Dökümü



-----------



-Restoran otobüsten görüntü (drone)



-Otobüsün içinden görüntü



-Otobüste çay içen, köfte yiyenlerden görüntü



-Otobüse binen vatandaşlardan görüntü



-Musa Elikçi ile röportaj



-Vatandaşlarla röportaj



-Diğer detaylar



Süre: 3.46 DK Boyut: 560 MB



Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA



==================



Üniversite mezunu kasap, muhtar oldu



Mersin'in Erdemli ilçesinde, elektronik teknolojisi bölümü mezunu Muhammed Var (27), kasaplık yaptığı mahallede muhtar oldu.



Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay İskenderun Meslek Yüksek Okulu Elektronik Bölümü mezunu Muhammed Var, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde, Erdemli ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 441 nüfuslu Hacıalanı Mahallesi'nde 126 seçmenin 67'sinin oyunu alarak muhtar oldu. Mahallede kasaplık yapan Muhammed Var, üniversiteyi bitirdikten sonra kendi mesleğiyle ilgili bir iş bulamadığı için baba mesleği olan kasaplık yaptığını belirterek, "Hacıalanı Mahallesi'nde 7 yıldır kasaplık yapıyorum. Mahalle sakinlerimizin isteği ile 31 Mart'ta muhtar adayı oldum. Seçimlerde ilçemizin en genç muhtarı olmayı hak kazandık. Mahalle halkıma çok teşekkür ederim. İnşallah mahallemizin eksiklerini belirleyip, hizmetler getirmek için halkımızla birlikte çalışacağızö dedi.



EN GENÇ MUHTAR



Mahalle sakinlerinden Hüseyin Eseli ise, "Mahallemizin artık genç bir muhtarı var. Kendisi çok girişken birdir. Gençlerin önünü açmak adına mahalleli olarak böyle bir karar aldık. 27 yaşında Erdemli'nin en genç muhtarını seçtik. Hayırlı olsun" diye konuştu. Genç muhtar Muhammed Var, mazbatasını eşi Merve Var ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'ndan alarak göreve başladı.



Görüntü Dökümü



-------------------



Muhammed Var kasaplık yaparken



Muhtar Var, mahalle tabelasının önünde



Muhtar Var ile röportaj



Mahalle sakinleriyle konuşması



Mahalle sakini Hüseyin Eseli ile röportaj



(BOYUT: 206 MB) (Süre: 2.37 dakika)



Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),



==================



Ceza İnfaz Kurumu 'nefes' aldı



Hatay'ın İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Hatay Baro Başkanlığı arasında başlatılan eğitim ve iyileştirme faaliyetlerindeki işbirliğiyle personellere ve hükümlülere nefes terapisi verildi.



Hatay Baro Başkanlığı'nın katkılarıyla kurum personeli ve kurumda bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik 'Nefes Teknikleri ile Yeni Bir Hayata Nefes Almak - Yeni Ben Tekniği ile Geçmişe Ait Negatif Duygulardan Arınma' konulu nefes terapisi çalışması gerçekleştirildi. İskenderun Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan çalışmayı, regresyonist, nefes eğitmen ve yazar Emel Çekici yürüttü. Kadın hükümlü-tutuklular ile kadın personel, erkek hükümlü- tutuklular ile erkek personel birlikte olmak üzere iki oturum şeklinde düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Nefes eğitmeni Emel Çekici, terapinin bedensel, zihinsel ve ruhsal faydalarını uygulamalı olarak gösterdi.



UYGULAMALI EĞİTİM



Tutuklu ve hükümlüler çalışma sonrasında, bu güne kadar aldıkları nefesin bu kadar önemli olduğunu düşünmediklerini, etkinlik süresince oldukça rahatladıklarını, zaman zaman kendileriyle ilgili fark edemedikleri duyguları fark etmeye başladıklarını ifade etti.



Görüntü Dökümü



-----------



-Cezaevininin girişi



-Hatay Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Sevinç Çakır'ın konuşması



-Nefes alma tekniklerini veren eğitmen Emel Çekici'nin konuşması



-Nefes alma şeklini uygulama ile göstermesi



-Tutuklulara nefes aldırıp hareket etmelerini sağlaması



-Teşekkür plaketleri verilmesi



SÜRE: 5,43 sn BOYUT: 258 mb



Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

