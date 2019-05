DHA YURT BÜLTENİ-3

1)İZMİR'DEKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI ARTTI

İZMİR'de, bu yıl kış ayında yağan rekor yağışların da etkisiyle, barajlar doldu. Barajlardaki güncel dolululuk oranları, geçen yılın ortalamasına göre arttı.Son yıllarda en fazla yağışın düştüğü kış aylarını geride bırakan İzmir'de, barajlardaki doluluk oranları sevindiriyor. Zaman zaman yaşanan su baskınları ve fırtınalar İzmir'lilere zor anlar yaşatsa da, şehirdeki tüm barajların doluluk oranları, geçen yılın ortalamasına göre arttı. İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan ve geçen yıl yüzde 44.6 doluluk oranına sahip olan Tahtalı Barajı'ndaki seviye, yüzde 87.2'ye çıktı. Diğer içme suyu barajları olan Balçova'da ise, geçen yıl yüzde 64.9 olan doluluk oranı yüzde 69.9'a, Ürkmez Barajı'nda ise 92.2'den 96.2'ye yükseldi. İki sene önce, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan, geçen yılki yağışlarla ortalamasını yüzde 37.2'ye çıkaran Alaçatı Barajı ise yüzde 84.5'i bulan doluluk oranıyla yüzler güldü. İçme suyuna yönelik olan Güzelhisar Barajı'ndaki doluluk oranı da, yüzde 80.3'ten, 85.3'e çıktı.

DİĞER BARAJLARDAKİ DURUM

İzmir'deki diğer barajlardan Zeytinova Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 41'den 52.5'e, Kestel Barajı'nda yüzde 89.3'ten 97.5'e, Seferihisar Barajı'nda yüzde 57.4'ten 93.3'e, Kavakdere Barajı'nda yüzde 43'ten 99'a, Beydağ Barajı'nda yüzde 11.5'ten 19.6'ya, Çaltıkoru Barajı'nda yüzde 95.9'dan 99.9'a çıktı. Su seviyesi inen tek baraj ise Bademli olarak kayıtlara geçerken, geçen yıl yüzde 98.7 olan doluluk oranı 97.2'ye indi.

2)AFRİKA SICAKLARI MARMARİS'TE SOKAKLARI BOŞALTTI, PLAJLARI DOLDURDU

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Afrika sıcak hava dalgası artan nemle birleşince yerli ve yabancı turistler ile kent sakinlerini bunalttı. Şehir merkezinde sokaklar boşalırken, plaj ile otel havuzları dolup taştı. Afrika'dan gelen sıcak havanın etkisini gösterdiği Marmaris'te, şehir merkezinde caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler, gölgede 36 dereceyi gösterdi. Yüzde 47 nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu şehir merkezinde, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak ölçüldü. Ana cadde ve sokaklar bunaltıcı hava nedeniyle boşalırken; sahil yürüyüş yolları, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışanlarla doldu. Mavi bayraklı plajlarda, yerli ve yabancı turistler renkli görüntüler oluşturdu. Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen bazı turistler, gün boyu denizden çıkmadı. Kimileri şemsiye altında şezlonglarında uzanarak denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Heyecan yaşamak isteyenler ise jet ski, deniz paraşütü, muz ve çember gibi su sporları araçlarıyla eğlendi. Uzunyalı Mevkisi'ndeki sahil yürüyüş yolunda hizmet veren restoran ve kafeteryalar, tavanlarına kurdukları soğuk buhar sistemi ile müşterileri serinletti. Otel havuzları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Havuz başını dolduran turistler, şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken çocuklar, yüzerek ve çeşitli oyunlarla anın keyfini çıkardı. Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, "Afrika sıcak hava dalgasıyla birlikte nem de arttı. Yaşlı, hasta ve oruç tutanlar gündüz 11.30 - 15.30 arası mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasınlar. Şapkasız dolaşılmamalı ve gölge yerler tercih edilmeli, uzun süre güneş altında kalınmamalı" dedi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Afrika sıcakları etkisini göstermeye başladı. Bugünden itibaren ağustos sonuna kadar yüksek nem ile birlikte bunaltıcı sıcaklar etkisini gösterecek" bilgisi verdi.

3)CENGİZHAN'A TRENİN ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

ADANA'da 24 Mayıs'ta evden ayrıldıktan sonra tren rayları kenarında cesedi bulunan 13 yaşındaki Cengizhan K.'ye tren çarpma anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta meydana geldi. Tren raylarının yakınında bir çocuğun hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırmada cesedin, ailesinin 24 Mayıs'ta kayıp ihbarında bulunduğu Cengizhan K.'ye ait olduğu tespit edildi. Cengizhan K.'nin cenazesini otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cengizhan K.'nin cansız bedeni, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cengizhan K.'nin yakınları, bu sırada göz yaşı döktü. Cengizhan K.'nin cenazesi, Karaisalı ilçesindeki Kuzgun Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Olayın ardından soruştarma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, Cengizhan K.'nin duvar üzerinden atlayarak tren raylarına geldiğini ve kendisini trenin önüne attığını saptadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

4)YOLDA OTOMOBİL ÇARPAN KURT VE KOVALADIĞI YAVRU KÖPEK ÖLDÜ



ERZİNCAN'da şehir merkezine inen kurtlar yavru köpeğe saldırdı. Saldırıdan kaçan köpek ve peşindeki bir kurt, yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu telef oldu.

Olay, Fevzi paşa Caddesi'nde saat 03. 00 sıralarında meydana geldi. Kent merkezine inen 4 kurt, yavru köpeğe saldırdı. Saldırıdan kurtulmak için yolun karşısına geçen yavru köpek ile ardından gelen kurta otomobil çarptı. Köpek ve kurt, telef oldu. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden ayrıldı. Evlerinin balkonlarından olaya şahit olan ise durumu polise bildirdi. Polis olay yerine gelerek inceleme yaptı. Köpek ve kurt ölüleri olay yerinden kaldırıldı.

5)LÖSEMİLİ OSMAN'A BAYRAM SÜRPRİZİ

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinden lösemi tedavisi nedeniyle 5 ay önce İzmir'e gelen 8 yaşındaki Osman Zafer Evlioğlu (8) bu Ramazan Bayramı'nı hastanede geçirecek. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin Bornova'daki evlerinden birinde kalan Osman, bayram öncesi yapılan ziyaret ve sürpriz hediyelerle bayram sevincini erken yaşadı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Evlioğlu'nun en küçük oğlu Osman Zafer Evlioğlu, geçen ocak ayında karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yaklaşık 15 gün süresince teşhisi konulamayan Osman, apandisit şüphesiyle ameliyata alındı. Operasyon sırasında apandisit sorunu olmadığı anlaşılan Osman'a tahlillerin ardından lösemi teşhisi konuldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Servisi'ne 18 Ocak'ta giriş yaptıklarını anlatan anne Fatma Evlioğlu, "Hematolojinin ne olduğunu burada gördük. Meğer hastalığımız lösemiymiş. İlk başta söylenenleri konduramadık. Ama hastanede gördük ki nice çocuklar var. Zamanla bu durumu bizim gibi Osman da kabullendi. O akıllı bir çocuk. O da, biz de, iyileşeceğine inanıyoruz" dedi. Osman'ın 5 aydır ilaç tedavisi gördüğünü belirten Evlioğlu, ona küçük ablası 24 yaşındaki Saliha Cüce'den ilik nakli yapılacağını söyleyerek şunları anlattı:

"Osman'ın iki ablası var. Biri Batman'da biri Urfa'da yaşıyor. Osman'ın kanı küçük ablası ile uyumlu çıktı. Hamileyken Urfa'dan buraya geldi ve hastanede tahlilleri yapıldı. Şimdi 2 aylık bebeği var. Ama onunki uyumlu çıktı. Doktorlarımız uygun zamanı söyleyince tekrar buraya gelip kardeşine şifa olacak."

"SAĞLIK OLUNCA HER GÜN BAYRAM"

Eşinin Osman'a lösemi teşhisi konulmadan 15 gün önce çalışmak için Arabistan'a gittiğini belirten anne Fatma Evlioğlu, hastalıkla mücadele ederken onlara İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin hem maddi hem manevi destek olduğunu dile getirdi. İlkokul 2'nci sınıfta okuyan Osman Zafer Evlioğlu'nun ikinci dönem okuluna devam edemediğini söyleyen Evlioğlu, "Okulundan arkadaşlarından ayrı kaldı. Burada oyuncaklarla vakit geçiriyor. Kullandığımız her malzeme hijyen olmalı. Kağıt havludan tutun el sabununa kadar her ihtiyacımızı İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği temin ediyor. Yeni bir küre başlayacağımız için bayramı hastanede geçireceğiz. Bu bayram bizim için değişik olacak. Yeni küre başlamasak iki günlüğüne memlekete gidebilirdik. Ama oğlumun sağlığı için burada olacağız. Hiç önemli değil. Sağlık yerinde olunca her gün bayram. Hasta olduktan sonra Dursunbey'de olsam ne fayda" diye konuştu.

DİZİ OYUNCUSU BARIŞ ARDUÇ'TAN 100 TERLİK

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan'ın getirdiği oyuncak, terlik ve giyim paketini alınca büyük mutluluk yaşayan Osman, aynı zamanda sıkı bir Galatasaray taraftarı. Şampiyon olan takımının formasını üzerinden çıkarmayan Osman'ın en büyük dileği ise sevdiği takımın oyuncularıyla tanışmak. Doğum gününü Osman ile birlikte kutlayan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan, pastasının mumunu Osman ile beraber üfledi. Özellikle bayram gibi özel günlerde çocukları mutlu etmek istediklerini dile getiren Ozan, "Hastanede kalan çocuklarımız için de hediyeler götürüyoruz. Gelen fitre ve zekatları, erzak paketlerini ailelelere ulaştırıyoruz. Çocuklarımıza bayram coşkusunu yaşatacak çam sakızı çoban armağanı küçük hediyeler götürüyoruz. Onların en sevdiği şey oyuncak. Sokağa çıkamadıkları için evde oynamaları için oyuncak onları sevindiriyor" dedi. Dizi oyuncusu Barış Arduç'un da hasta çocuklar için destek olduğunu anlatan Sevil Ozan şöyle konuştu:

"Barış Arduç'un fanları çocuklarımız için 100 adet terlik ve oyuncaklar yolladı. Onları hem hastanedeki hem de evde kalan çocuklarımıza dağıttık. Hayırseverlerin ve sanatçılarımızın desteğiyle hasta çocuklarımıza el uzatıyoruz. Biz aracıyız. Onlardan alıp çocuklarımıza ve ailelerine veriyoruz. Mevcut 7 evimizde 14 aile kalıyor. Evlerde kalan kardeşleriyle birlikte toplam 25 çocuğumuz var. Hepsini ayakkabı ve terliklerine varıncaya kadar giydirdik. Gerekirse ailelere de hediye veriyoruz. Toplam 60 paketi ise servislere bıraktık."

6)1'İ GÖRME ENGELLİ 3 SURİYELİ TARİHİ TEVRAT'I SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

ADANA'da tarihi Tevrat'ı satmayı planlayan 1'i görme engelli 3 Suriyeli, yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu bir grubun, ellerindeki tarihi Tevrat'ı satma planı yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonunda belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu A.A. I.M. ve M.M.'yi yakaladı.1'i görme engelli 3 Suriyeli şüpheli gözaltına alınırken, Tevrat'a el konuldu. Tevrat, incelenmek üzere müze görevlilerine teslim edildi. Başlatılan soruşturma sürüyor.

