DHA YURT BÜLTENİ - 3

Honazlılar oy kullanmaya başladı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 31 Mart'ta yapılan ve Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi için bugün yeniden sandık başına gitti. İlçede 22 bin 602 seçmenin, 80 sandıkta oy kullanması bekleniyor.

Honaz'da, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 22 bin 602 seçmenden 20 bin 93'ü oy kullandı. Bu oylardan 19 bin 13'ü geçerli sayıldı. 'Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, rakibi 'Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy aldı. AK Parti'nin, İlçe Seçim Kurulu'na itirazı sonrası 41 sandıkta oylar, yeniden sayıldı. Bunun üzerine Kepenek'in oyu 9 bin 387'ye düşerken, Devecioğlu'nun oyu ise 9 bin 384'e çıktı. Aradaki oy farkı da 3'e düştü. AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz üzerine 13 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla Kepenek ile Devecioğlu arasındaki fark, bu kez 1'e indi. AK Parti, bu defa seçimde oy kullanmaması gereken 'kısıtlı' 3 kişinin oy kullandığ gerekçesiyle YSK'ya itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren YSK tarafından Honaz'daki seçimler iptal edildi ve bugün yenilenmesine karar verildi.

HONAZLILAR İKİNCİ KEZ SANDIK BAŞINA GİTTİ

YSK'nın Honaz ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine Honazlılar, bugün ikinci kez saat 08.00'de sandık başına gitti. 22 bin 602 seçmen, 80 sandıkta belediye başkanını seçmek için oylarını kullanmaya başladı. Sabahın ilk saatlerinde sandık başları sakindi. Ancak okullarda ve okul çevrelerinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görüntü Dökümü

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Sandıklardan detay

Oy kullananlardan görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ,

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Türkiye'de doğurganlık hızının en düşük olduğu il Gümüşhane oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 'Doğum İstatistikleri, 2018' rakamlarına göre 1,3 çocuk ile toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il Gümüşhane oldu. Kentte yaşayanlar, bu durumu geçim sıkıntısı çeken insanların bakamayacakları çocukları yapmak istememelerine bağlıyor.

TÜİK tarafından açıklanan 'Doğum İstatistikleri, 2018' rakamlarına göre Gümüşhane'de geçen yıl bin 165 bebek dünyaya geldi. Bir önceki yıla göre kentte bu oran yüzde 7,5 oranında azaldı. Rakamlara göre bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden 'toplam doğurganlık hızı' 1,3 çocuk olan Gümüşhane bu rakamla Türkiye'de bu oranın en düşük olduğu şehir oldu.

GÜMÜŞHANELİLER KONUŞTU

Gümüşhaneliler, 1,3 çocuk ile toplam doğurganlık hızının en düşük il olma durumunu değerlendirdi.

Esnaf 2 çocuk annesi Mürüvet Susan Ciğerci, Gümüşhane'nin coğrafi şartlardan dolayı insanların geçim sıkıntısı çektiği için bakamayacakları çocukları yapmak istemediklerini söyledi. Ciğerci, "Şehir olarak zaten tarımda, hayvancılıkta ve sanayide sıkıntılarımız var. Bunlardan dolayı insanlar doğurganlıktan çekiniyorlar. Çünkü kendileri çok zor geçiniyorlar. Geçim sıkıntısı çektikleri içinde yeni bir çocuğun masrafı, külfeti çok fazla olduğu için doğurganlık azalıyor. 1 veya 2 çocukta sınırlı kalıyorlardır. Bulunduğum bölge itibariyle alım gücüm biraz daha iyi olmasına rağmen iki çocuktan fazlasını düşünmüyorum. İş hayatında olan bir kadın uzun süre meslek yaşatışına devam ettiği için çocuğa ayıracak vakti kalmıyor. Bu nedenle bakamayacağı çocuğu da doğurmak istemiyorö dedi. 2 çocuk annesi Pınar Çelik de "Gümüşhane çok fazla ekilip, biçilen bir memleket değil. Memur memleketi. İnsanlar neyle çocuk bakacak. Asgari ücret belli bir para, herkes bakabileceği kadar çocuk yapmayı düşünüyorö diye konuştu. Ayşe Meydan ise kentin çok pahalı olduğunu kaydederek, insanların kendilerine güvenmedikleri için çocuk yapmaktan korktuklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Kent detayları

Vatandaş röportajları

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE-DHA

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Asırlık tren istasyonu, kent müzesi oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 1920 yılında yapılan tren istasyonu restorasyonunun ardından kent müzesine dönüştürüldü. Karadeniz'de günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçlerin yer aldığı müzede, inşa edildiği yıllarda Fransa'dan getirilen çatısındaki kiremitlerde sergileniyor.

Tekkeköy Belediyesi, Devlet Demir Yolları'ndan kiraladığı tarihi tren istasyonunu restore ederek kent müzesine dönüştürmek için geçen yıl çalışma başlattı. 1920'li yıllarda yapılan tren garının restorasyonu için yapılan çalışmalar sırasında çatıda eski kiremitler değiştirilmek istendi. Kiremitlerin üzerinde Fransızca ibareler fark edilmesi üzerine yapılan araştırmalarda 'Guichard Carvin' markalı kiremitlerin o dönem Marsilya'da bir fabrikada üretildiği belirlendi. Yaklaşık 300 kiremit, restorasyonu tamamlanan müzeye konuldu. Müzede, Tekkeköy ilçesinin tarihi, kültürü ve vatandaşların günlük yaşamlarında kullandıkları araç ve gereçler ile fotoğraflar yerleştirilerildi. Kent Müzesi 2 ay önce ziyarete açıldı.

Tarihi dokusuna zarar verilmeden aslına uygun şekilde restore edilen tren istasyonunun, kent müzesi olarak çok ilgi gördüğünü söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İçerisinde bulunduğumuz mekanlar harabeye dönmüş, yangınlar geçirmiş ve kalan döküntü haliyle geceleri gençlerimizin kötü alışkanlıklarının merkezi olmuş bir hale gelmişti. Biz istedik ki ilçemizin geçmişi ve burada yaşayan her etnik yapıdaki insanın geçmişinin yansıtıldığı bir Kent Müze'si olsun. Biz burada ki alanın insanların aileleriyle birlikte gelip güzel vakit geçirebileceği bir alan olmasını istedik" dedi.

Restorasyon çalışmaları yapılırken 120 yıllık Fransız kiremitleri tespit ettiklerini dile getiren Togar, "Bu alan içerisinde 120 yıllık olduğu belirlenen Fransız kiremitleri dediğimiz kiremitlere de rastladık. Bu kiremitleri çok sağlam bir şekilde çıkartıp yine bu alanda sergilemeye başladık. Bu şekilde 120 yıllık tarihi parçaları da burada sergilemeye çalışıyoruz. Ayrıca bu alanın içerisinde bulunan demir yolunu da bisiklet yolu yaparak kullanıma açmayı planlıyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Müze dışından detaylar

-Müzede sergilenen eserlerden detaylar

-Müzeden drone görüntüleri

-Röportajlar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Okul duvarından tarihi yazıt çıktı

Muğla'nın Datça ilçesindeki Kazım Yılmaz İlkokulu'nun bahçe duvarında, 2 bin 300 yıllık bir yazıt bulundu. Tesadüf sonucu tespit edilen tarihi yazıt, Marmaris Müze Müdürlüğü ekiplerince yerinden çıkarılarak korumaya alındı.

İskele Mahallesi'nde 1995 yılında eğitim- öğretime açılan Kazım Yılmaz İlkokulu'nun bahçe duvarında, 24 yıldır hiç kimsenin fark etmediği ve üzerinde eski Yunan alfabesi ile yazılar bulunan tarihi yazıt, Datça Belediyesi tarafından Osman Çetiner Sokak'ta yapılan yol düzenleme çalışmaları sırasında, belediyede görevli arkeolog ve restoratör Okan Özalp'in dikkati sayesinde bulundu. Düzenleme sırasında, yükselmesi planlanan yol zeminin okul duvarının bir kısmını kapatacak olması nedeniyle çalışmaları yerinde incelemeye giden Özalp, üzerinde eski Yunan alfabesi ile yazılı yazıtı fark edince, Marmaris Müze Müdürlüğü yetkililerini bilgilendirdi. Marmaris Müze Müdürlüğü'nden gelen ekip, okulun bahçe duvarındaki yazıtı inceleyip, yerinden alınmasına karar verdi. Belediye işçileri tarafından restoratör ve arkeolog Okan Özalp'in gözetiminde dikkatli bir şekilde zarar görmeden yerinden çıkartılan tarihi eser, tutanakla Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

HEYKELİ DİKİLEN BİR KİŞİYİ ONURLANDIRMA YAZISI

Arkeolog ve restoratör Okan Özalp, M.Ö. 3'Üncü yüzyıldan kalma Helenistik Döneme ait olduğu tahmin edilen yazıtın, bir heykelin kaidesi olabileceğini söyledi. Özalp, "Üzerinde eski Yunan alfabesi ile yazılar var. Ancak yazıtın bir parçası yok. Büyük bir ihtimalle yıllar önce kırılmış ve diğer parçası olmadığı için yazılar tam okunamıyor. Ancak, döneminde kente hizmeti geçtiği için heykeli dikilen bir kişiyi onurlandırmak için yazıldığını söylemek mümkün. Yazıt, heykelin kaidesinde teşekkür edilmek üzere konulmuş olabilir. Müze müdürlüğü yetkililerince yapılacak incelemenin ardından yazıtın kesin olarak hangi dönemde yapıldığı ortaya çıkacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

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Arkeolog Ozan Özalp, tarihi eseri incelerken

Özalp gözetiminde, yazıtın okulun bahçe duvarından sökülmesi

Sökülen tarihi yazıtın, arkeolog Okan Özalp tarafından müzeye teslim edilmek üzere taşınması

Genel ve Detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Çeşme Ilıca Plajı'nda şemsiye ve şezlonglar kaldırıldı

İzmir'in gözde turistik ilçesi Çeşme'de Ramazan Bayramı hazırlıkları tamamlandı, tatilciler bekleniyor. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran, bu yaz Ilıca Plajı'nı belediyenin işlettiğini, şezlong ve şemsiyeleri kaldırdıklarını, bu modeli ilçe geneline yayarak, şezlong anarşisini bitireceklerini söyledi.

Geçen bayram tatillerinde yüzbinlerce tatilciye ev sahipliği yapan Çeşme'de, yer kalmadığı için binlerce kişi sahil ve parklarda yatmıştı. Bu bayramda yine tatilcilerin akınına uğraması beklenen Çeşme'de, belediye başkanından sivil toplum temsilcilerine, işletmeciden esnafa kadar herkes talebe hazır olduklarını dile getirdi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yüzbinleri değil, milyonları Çeşme'ye beklediklerini vurgulayarak, "Çeşme yeryüzü, cenneti. Bu sene bir sloganımız var. O da 'Ilıca Plajı, 80'lerdeki gibi'. Bu yazdan itibaren Ilıca Plajı'nı, belediye işletiyor. Şezlong ve şemsiyeleri kaldırdık, tuvaletler tamam. Şezlong anarşisine son verdik. 'Havlunu da al, gel' diyoruz. Bu yaz Ilıca'daki bu modeli seneye tüm plajlarımızda uygulayacağız" dedi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, geçen yıl bayram tatilinde aşırı yoğunluk nedeniyle "Artık gelmeyin" dediklerini hatırlatarak, "İnsanlar parklarda ve sahillerde yatıyorlardı. Mağduriyetin önüne geçmek için böyle bir şey dedik ama şimdi Çeşme kucağını açtı, herkesi bekliyor. Yalnızca bayramda değil, 12 ay gelin" diye konuştu. Çeşme'de otelciler kadar esnaf ve işletmeciler de sezon hazırlıklarını tamamladı. Restoran sahibi Selim Akbaykal, "Hazırız, şimdiden rezervasyonlar dolmaya başladı" derken, dünya şampiyonu milli sörfçü Bora Kozanoğlu ise, "Tatile gelenler hem eğlensin hem de sörf öğrensin. Bu spor için dünyada daha iyi bir yer yok" dedi. Alaçatı'da bir bar- kafeteryanın işletme müdürü olan Volkan Güler ise "24 saat çalışmak için hazırlıklar tamam" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ilıca Plajı görüntü

-Selim Albaykal röp.

-Çeşme'deki bir işletmeden pide yapımı görüntü

-Ayayorgi Koyu anons

-Koy mekan görüntü

-Ekrem Oran Çeşme Belediye Başkanı röp.

Haber- Kamera: Kahraman DURAK/ ÇEŞME (İzmir),

