DHA YURT BÜLTENİ-3

1)TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 7 KİŞİ YARALANDI

ADIYAMAN'da, traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi. Ömer Karaman yönetimindeki 02 ARR 852 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 HC 769 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada sürücü Ömer Karaman ile otomobildeki Muhammed Kahraman, Hüseyin Kahraman, Figen Kahraman, Yeliz Kahraman, Ercan Kahraman ve Emin Kahraman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

2)DİYARBAKIR'DA 122 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 122 bin 789 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesi Sivritepe Mahallesi bölgesinde yasadışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün Dicle Nehri hattında belirlenen 5 ayrı noktada uyuşturucu operasyonu düzenleyen ekiplerin bölgede yaptığı aramalarda, 122 bin 789 kök Hint keneviri ve 2 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.A.'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

3)TEKEL BAYİSİNİ BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN SOYMUŞLAR

ADANA'da, tekel bayine girip 30 bin TL değerinde 125 şişe alkollü içecek ve 488 paket sigara çalan 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sorgularında soygunu borçlarını ödemek için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde tekel bayi olan Onur Gök, sabah dükkana geldiğinde hırsızlık olayını fark edip, polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 125 şişe alkollü içecek ve 488 paket sigara ile 1000 TL çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin aynı suçtan sabıkalı olan Ahmet Ş., Fahrretin L., Murat B. ve Servet İ. olduğunu belirledi. 4 şüpheli evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Çalınan alkollü içecekler ve sigaralar da ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Fahrettin L. sorgusunda, trafik kazası yaptıklarını, borçlarını ödemek için tekel bayiini soyduklarını söyledi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4)ENGELLİ KEDİ EVİ'NDE EN ÇOK YAVRU KEDİ MAMASINA İHTİYAÇ VAR

İZMİR'de Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi bünyesinde Ege Fikir Ortaklığı Derneği'nin (EFODER) de katkıları ile kurulan Engelli Kedi Evi'nde 4 yıldır sokakta zarar görmüş, sakat kalmış, hastalık geçirmiş birçok kedinin bakımı yapılıyor. Belediye çalışanlarının yanı sıra her gün bir EFODER gönüllüsü barınağa gelerek barınak temizliği ile kedilerin beslenmesine, ilaçlarının verilmesine yardımcı oluyor. EFODER'in Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Şen Ayyıldız, engelli kedi sahiplendirmenin zorluklarına dikkat çekti.

İzmir'de Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi bünyesinde 4 yıl önce EFODER'in de katkıları ile kurulan Engelli Kedi Evi'nde sokakta bulunmuş veya sokağa atılmış yavru ve yetişkin, sakat ve hasta birçok kedi bulunuyor. Kedilerin yaşamına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi amacıyla kedi yuvaları, minderleri ve oyuncakları ile düzenlenmiş olan barınakta, kedilerin hijyenik bir ortamda yaşaması için her gün düzenli temizlik ve mama desteği sağlanıyor. Belediye çalışanları tarafından yapılan bakımın yanı sıra, her gün bir EFODER gönüllüsü barınağa gelerek, engelli kedilerle ilgileniyor. Gönüllüler, barınağın dezenfekte edilmesinden mama ve suların koyulmasına, trafik kazası sonucu felç olan bir kedinin beslenmesine ve dışkı yapmasına yardımdan, enfeksiyon kapmış olan yavru kedinin göz damlasının sıkılmasına kadar kedilerin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. EFODER'in Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi'nde düzenlediği sahiplendirme etkinliğinde, sokak hayvanları ile buluşan çocuklardan birkaçı yavru kedi ve köpekleri sahiplendi. Çocuklara belediye tarafından hazırlanan hayvan sevgisi karnesi verildi. Hayvan severlerin desteği ve bağışları ile mama ve ilaç desteğini de sürdüren EFODER gönüllüleri, engelli hayvanlar konusunda daha büyük bir hassasiyet yaratılması ve vatandaşların bu hayvanları sahiplenmeleri için çağrıda bulundu.

'ENGELLİ KEDİ SAHİPLENDİRMEK ZOR'

2004 yılında kuruan EFODER'in Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Şen Ayyıldız, derneğin hayvan hakları, engelli hakları ve sağlık ve bilim olarak 3 kuruldan oluştuğunu belirterek, barınakta kedilere tedavi, besleme ve kısırlaştırma yapıldığını anlattı. Ayyıldız, engelli hayvanları sahiplendirmenin zorluklarına dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Onlara güzel bir yuva bulabilmek için her şeyi yapıyoruz. Altlarının temizliği, mamaları ve sularının koyulması, yerlerin dezenfekte olması, gezdirilmeleri. Gönüllü desteğine ihtiyacımız var. Buraya temizlik yapmaya değil onlarla oynamaya başlarını okşamaya sevmeye gelsinler. Buna o kadar çok ihtiyaçları var ki. Felçli olan kedimizin bakımı çok zor, özel bir bakım ve vakit gerekiyor. Buraya tek kişi gelebiliyoruz ve ona ayrılan zamanda diğerlerini aksatmış oluyoruz. Buraya sabah 8'de gelip akşam 8'de çıktığımız da oluyor. Hayvanseverlerden engelli hayvanların daha çabuk yuva bulabilmeleri konusundaki projelerle bize destek olmalarını bekliyoruz. Bu canlara elinizi uzattığınız vakit size sarıldıklarını hissedeceksiniz."

KOLU, BACAĞI OLMAYAN KEDİLER VAR

Haftada iki gün barınağa gelerek hayvanlarla ilgilenen Suzan Ayazoğlu, denge sorunu yaşadığı için yürüyemeyen ve sürekli dönen kedilerin sokakta yaşayamayacak durumda olduğunu vurgulayarak, özellikle yavru kedi mamasına ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Ayazoğlu, şunları söyledi:

"Çalıştığım için iki gün gelebiliyorum ve o iki günü de burada geçirmeyi tercih ediyorum. Aşırı derece güzel bir spor, form tutmama yardımcı oluyor ve beni çok huzurlu kılıyor. Bu sadece onlar için değil kendim için de yaptığım bir şey. Sabahları 9 gibi geliyorum, bazen bir arkadaşım yardıma geliyor. Öncelikle tedavi olması gerekenlerin iğnelerini doktorlarımızla yaptırıyoruz. Göz tedavileri olanları kendim yapıyorum. Önce sürpriz mamaları verip, temizliğe girişiyoruz. Engelli kedilerimizin bazıları dışkılayamıyor, bunlara yardımcı oluyoruz. Gönüllü eksiğimiz var. Ben haftanın iki günü buradayım, birkaç kişi daha var. Fakat kimse gelemediği zaman bu hayvanlar bakımsız kalıyorlar. Kolu ve bacağı ampute olan kedilerimiz var, çok ufak yaşta tedavi olmadığı için

kör olan kedilerimiz var, araba çarpması nedeni ile felç kalan kedilerimiz var, çocuklu anne kedilerimiz var. Denge sorunu olan kediler var, yürüyemiyorlar tam bu yüzden sürekli dönüyorlar. Bu kedilerin sokakta yaşama şansı olmadığı için burada onlarla ilgileniyoruz. Belediye bize mümkün olduğu kadar destek oluyor fakat bizim daha çok ilaç, hasta bezi ve kuru mamaya, özellikle yavru kedi mamasına ihtiyacımız var"

'SATIN ALMA, SAHİPLEN'

Göreve geldiği ilk günden itibaren sokak hayvanları ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı CHP'li Erhan Kılıç, çocuklara hayvanların bir eğlence unsuru ya da bir oyuncak olmadığının öğretlilmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, şöyle konuştu: "Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, kısırlaştırıldıktan sonra bulunduğu mahalleye bırakılması özellikle sokaklarımızda tedaviye muhtaç durumdaki hayvan dostlarımızı merkezimize alarak tedavilerinin yapılması gibi birçok çalışma yürütüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz kampanyamızın ana teması 'Satın alma sahiplen' idi. Miniklerimizin karnelerini almadan hemen önce bir hayvan dostumuzu sahiplenerek sevince ortak olmasını amaçladık. Genç nesillere hayvan sahiplenme konusunda sorumluluk bilincinin yerleştirilmesi gerekiyor. Hayvanların bir eğlence unsuru, bir oyuncak olmadığı, onların sevgiye, şefkate ve sahiplenmeye ihtiyaç olduğu bilincinin yerleştirilmesi gerekiyor. Ailelerin de bu konuda bilinçlenerek merkezimizdeki sahiplenilmeyi bekleyen onlarca sokak hayvanımızı sahiplenmesi gerekiyor. Onları sahiplenerek bir yaşama bir ışık tutmuş olacaklar. Bu yüzden ben bütün ailelerimizi Buca Belediyesi'nin Veteriner Hizmetleri'ne bağlı olan merkezine davet ediyorum" dedi.

