DHA YURT BÜLTENİ - 3

Selin vurduğu mahalle boşaltılıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin en ağır hasara yol açtığı Çamlıktepe mahallesi boşaltılıyor. Sel afeti sırasında helikopterle tahliye edilerek kurtarılanlar, sel sularının çekilmesi ile döndükleri mahallede boşaltma kararı verilen evlerindeki eşyaları kurtarmaya çalışıyor.

Trabzon'da, 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı. Selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sel ve heyelanlarda 11 bina yıkıldı, 14 bina ağır hasar aldı, yol ve köprüler çöktü, tarım arazileri zarar gördü.

14 BİNA İÇİN BOŞALTMA KARARI

Sel felaketinin en ağır hasara yol açtığı Çamlıktepe mahallesi boşaltılıyor. 11 binanın yıkıldığı, 14 bina ağır hasar aldığı, yol ve köprülerin çöktüğü, tarım arazilerinin zarar gördüğü mahallede sel afeti sırasında helikopterle tahliye edilerek kurtarılanlar, sel sularının çekilmesi ile döndükleri mahallede boşaltma kararı verilen evlerindeki eşyaları kurtarmaya çalışıyor. Yıllardır yaşadıkları mahallelerini terk etmek zorunda kalan aileler, hüzün yaşıyor. Mahalllede ağır hasar alan 14 bina için boşaltma kararı verilmişti. Evlerinden zorunlu şekilde ayrılacak olan vatandaşlar, köy hayatına alıştıkları için şehirde yaşamanın kendilerine çok zor geleceğini belirtiyor.

'İNEKLERİMİZİ NEREYE GÖTÜRELİM'

Çamlıktepe mahallesinde evdeki eşyaları toplayan Ömer Cevahir, "Çok acele bir şekilde evlerin boşaltılma kararı alındı. İneklerimiz koyacak yerimiz dahi yok. Bu kadar aceleye ne gerek var. Bizim ineklerimiz var burada. Burada yapılan acelecilikten dolayı üzgünüz. İneklerimiz var onları nereye götüreyim?" diye sordu.

'BİRAZ MAĞDUR OLDUK'

Kira yardımı aldıklarını belirten İsmail Cevahir ise "Bize kira yardımı yaptılar. Ölülerimi bulamadığımız için evlerimizi henüz boşaltmadık. Devlet her konuda bize yardımcı olmaya çalışıyor. Bize yer gösterin ahırınızı yapayım diyor ama kendimize ait öyle bir yerimiz yok. Onun için biraz mağdur olduk" diye konuştu.

Hamdi Cevahir ise, "Ölülerimiz oldu geri kalanlarda canlı ölü oldu. Dedemizin yaşadığı tarihimizin olduğu bir yerden gitmek o kadar kolay olmuyor. Tarlalarımız ve hayvanlarımız var. Şehirde yaşamaya alışık değiliz. Bu doğa bizim yaşamdı. Birden bire hayatımız bitti" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Çamlıktepe mahallesinde yıkılacak evlerin drone görüntüsü

-Mahalleden ayrılacak ailenin eşya taşıma görüntüleri

-Genel detaylar

-Röportajlar

-Anons

Haber: Selçuk BAŞAR - Kamera : Aleyna KESKİN/TRABZON,

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Kaybolan İranlı çocuk polise sığındı

Denizli'de annesini kaybeden İran uyruklu 6 yaşındaki Vahap Hariri, ağlayarak kent meydanında görev yapan polisten yardım istedi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla annesi bulunan çocuk, bu kez de sevinç gözyaşı döktü.

Denizli'deki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda annesi ile gezintiye çıkan İran uyruklu Vahap Hariri, alışveriş yaptıkları bir mağazanın çıkışında annesini kaybetti. Çevresinde annesini bulamadığı için ağlayan çocuk, şehrin simgesi olan horoz heykeli önünde görevli trafik polisi Zeynel Abidin Şentürk'ün yanına giderek yardım istedi. Şentürk ve ekip arkadaşları, ağlayan çocuğu önce sakinleştirdi, ardından da annesinin bulunması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, 15 dakikalık bir çaba sonucu çocuğun annesine ulaştı. Hariri, yanına getirilen annesini görür görmez, koşup boynuna sarılarak bu defa sevinç gözyaşı döktü. Oğluna kavuşan İranlı anne ve oğlu polislere teşekkür edip, el ele tutuşarak uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

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-Kaybolan Vahap Hariri'nin görüntüsü

-Polis memuru Zeynel Abidin Şentürk'ün annesini kaybeden çocuk ile ilgilenmesi

-Çocuk ile annenin tekrar kavuşma anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Marmaris'te sıcaktan bunalanlar denize ve havuzlara koştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek nemle birlikte artan sıcak havadan bunalanlar, sokakları boşaltıp, senirlemek için deniz kenarları, havuz başları ve su parklarına akın etti.

Hava sıcaklığının 36 dereceyi aştığı Marmaris'te, deniz suyu sıcaklığı 24 dereceyi buldu. Açık alanda daha fazla hissedilen sıcaktan bunalanlar, sokakları boşalttı. Kentin en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi ile Ulusal Egemenlik Caddesi'nde neredeyse kimse kalmadı. Parklardaki ağaç gölgelerinin altı, sıcaktan korunmak isteyenlerin dinlenme yeri oldu. Sıcak havadan bunalan tatilci ve kentte yerleşik yaşayanların çoğu ise, sahil kenarlarını, su parklarını veya havuzları tercih etti. Denizde yüzenler, şezlonglarında keyif yaptı. Çocuklarıyla birlikte su parklarına gidenler ise kaydırak, dönme dolap ve örümcek gibi oyuncaklarda hem serinledi hem eğlendi. Su parkında yakar top oynayanlar, birbirlerini havuza atanlar, anın keyfini çıkardı. Havuz başındaki animatörler, turistleri eğlendirmek için hünerlerini sergiledi. Sahiller, su parkları ve havuz başlarında eğlenenler, renkli görüntüler sergiledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Boş sokaklar görüntü

Park ve yeşil alanlarda ağaç altında uyuyan, oturan ve dinlenenler genel-ayrıntılı görüntü

Plajlar kalabalık 15 saniye görüntü

Otel havuzunda animatörler eşliğinde eğlenenler genel-ayrıntılı görüntü

Su parklarında birbirlerini havuza atanlar, su kaydırağında kayanlar, eğlenenler genel-ayrıntılı görüntü

(Toplam: 4 dakika 57 saniye-357 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Karadeniz'de yeşile yolculuk başladı

Karadeniz Bölgesi'nde 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesinde sona geliniyor. Proje ile 7 metre genişliğinde gidiş-geliş tek şerit beton ve asfalt olarak inşa edilen yolla, yaylalar birbirine bağlanıyor. Yeşil Yol'un tamamlanan etaplarının ulaşıma açılması ile Karadeniz'de yeşile yolculuk başladı. Yeşile yolculuğa çıkanlar, sahile inmeden yüksek rakımlı Karadeniz yaylalarını geziyor.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Doğu Karadeniz Turizm Master Planı kapsamında, Karadeniz yaylalarının birbirine bağlanması amacıyla 'Yeşil Yol' Projesi hazırlandı. Proje ile Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylaları 2 bin 600 kilometrelik yol ağı ile birbirine bağlanması planlandı. Yaylalarda kesintisiz, kolay ve konforlu ulaşımın sağlanmasının amaçlandığı projede, 7 metre genişliğinde gidiş-geliş tek şerit olarak beton ve asfalt yol yapıldı. 9 ilin yaylaları ve turizm merkezlerini üst kottan birbirine bağlayan ve sona gelinen Yeşil Yol'un tamamlanan etaplarında yeşile yolculuk başladı. Yeşile yolculuğa çıkanlar, sahile inmeden yüksek rakımlı Karadeniz yaylalarını geziyor. Yol çalışmaları halen sürerken, güzergah üzerinde yapılan oteller, restoranlar, kayak tesisleri de hizmet vermeye başladı. Yeşil Yol ile birlikte Karadeniz'de yayla turizminin yaz-kış hareketli geçmesi de hedefleniyor. Yeşil Yol hattında 40 farklı noktada turizm merkezleri oluşturulacağı, çalışmaların ise 2020 yılında tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

'YOL ULAŞIMDA ÇOK KONFORLU'

Tokat'tan Ordu'nun Aybastı ilçesi Perşembe yaylasına gezmeye gelen Mahmut Şahin, Yeşil Yolun tamamlanan kısımlarının çok konforlu olduğunu belirterek, "Tokat Aybastı'ya yakın, arkadaşlarımızla doğa harikası Perşembe yaylasına geldik. Buranın özellikle küçükbaş hayvan besicileri için bölge ekonomisine büyük katkısı var. Perşembe yaylası Karadeniz'de yoğun ziyaret edilen yaylalardan birisi. Buralara gelip doğa ile baş başa olup nefes alıyoruz. Ordu'yu kendimize daha yakın hissediyoruz. Yaylalarda doğal ürünleri yiyoruz, burada yoğun olarak Arap turistlere rastlıyoruz. Beton yol çok güzel, ulaşımda çok konforlu. Bu yolların diğer yaylalara da bağlanması gerekiyor" dedi.

'BURALARDA STRES ATIYORUZ'

İstanbul'dan Ordu'nun yaylalarını gezmeye gelen Musa Kılınç ise, "Ailecek yaylaları geziyoruz. Buralarda stres atıyoruz. Manzarası, göleti, şelalesi var. Yaylalar insanı başka bir dünyaya açıyor sanki. Bizim için hem sosyal faaliyet oluyor, hemde ailecek gezmek güzel. Herkesin yaylalara çıkıp buraları görmesini tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Beytullah Öztürk de yayla yollarının konforlu olmasıyla artık bölgedeki yaylaları daha keyifle gezdiklerini vurgulayarak, herkese Karadeniz yaylalarını gezmesini tavsiye etti.

Görüntü Dökümü

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-Yaylalardan görüntü (drone)

-Yeşil yoldan görüntü (drone)

-Yaylada şelaleden görüntü (drone)

-Yaylada piknik yapan vatandaşlardan görüntü

-Yaylada vatandaşlarla röportaj

Süre: 4.01 DK Boyut: 598 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-GİRESUN,

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Kadifekale'de kadınlar tandır ekmeği yaparak evlerini geçindiriyor

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kadifekale surları içinde tandır ekmeği yapıp satan Doğu ve Güneydoğlu kadınlar, hem geleneklerini yaşatıyor hem de evlerinin geçimini sağlıyor. Kadınlar, son yıllarda un, tuz, maya gibi ekmek yapımında kullanılan malzemelerin fiyatlarında artış olduğunu, bu nedenle birçok kişinin ekmek yapımından vazgeçtiğini söylüyor.

Konak'taki tarihi yerlerden olan Kadifekale surları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor. Kadifekale'ye gidenler, surların üzerinden kenti seyredebildiği gibi, burada geleneksel yöntemlerle halı ve kilim dokuyan, tandır ekmeği yapan kadınları da ilgiyle seyrediyor. Ancak tandır ekmeği, artık çok az kadın tarafından yapılıyor. Evlerini geçindirmek ve geleneklerini yaşatmak için tandır ekmeği yaptıklarını söyleyen Doğu ve Güneydoğulu kadınlar, yüksek maliyetlerden şikayet ediyor.

4 yıldır Kadifekale'de ekmek yapan 4 çocuk annesi Riskiye Özal (44), bu yıl ekmek alımlarının düşük olduğunu, istedikleri işi yapamadıklarını belirtti. Ekmeğin büyüklüğüne göre fiyatının 1 lira ile 3 lira arasında değiştiğini aktaran Özal, "Ekmeğin gramını bilmiyorum. Vatandaşlar ekmeği büyük veya küçük istiyor. Biz de göz kararıyla yapıyoruz. Ara sıra sipariş oluyor. Eskisi kadar çok ekmek yapılmıyor. Kadınların birçoğu ekmek yapıp satmaktan vazgeçti. Çünkü her şey çok pahalı oldu" dedi. Yalnızca ramazan ayında çok sipariş aldıklarını ifade eden Özal, "Geçimimizi bununla sağlıyoruz. Kızım üniversitede okuyor, onun okul masraflarını buradan kazandığım parayla karşılamaya çalışıyorum. Bu ekmekle yaşıyoruz, yapıp satmazsak aç kalırız" diye konuştu.

'ZOR BİR İŞ AMA ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Çok az Türkçe bilen Harbiye Aktaş (48) da, çocukları için ekmek yapıp sattığını belirtti. Yaptığı ekmeklerle elektrik, su, kira masrafını karşılamaya çalıştığını kaydeden Aktaş, "Hava çok sıcak. Bu sıcaklarda bir de tandır ateşinin önündeyiz. Zor ama çocuklarımız için çalışıyoruz" dedi.

Ekmek almak için Kadifekale'ye gelen Nurhayat Öncü (29) de, "Biz Didim'den buraya aile ziyaretine geldik. Gelmişken de ekmeği alalım istedik. Afiyetle yiyeceğiz. Bu ekmeği çok seviyoruz. Doğal bir ekmek, annelerimizin kendi elleri ile yapılıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadifekale'de ekmek yapan kadınlardan görüntü

-Kadınların ekmek yaparken görüntüsü

-Tandırlardan görüntü

-Ekmek almaya gelenlerden görüntü

-Ekmek yapan ve ekmek alanlarla röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Yaralı bulunan peçeli baykuş tedaviye alındı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, yaralı halde bulunan ve av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen peçeli baykuş, tedaviye alındı.

Saruhanlı'ın kırsal Adiloba Mahallesi'ndeki bir arazide, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yırtıcı bir tür olan baykuş, Saruhanlı Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Yaralı baykuşun, tarlalarda fare ve haşerelerle beslenen nesli tükenme tehlikesi altında olan 'peçeli' cinsi olduğu belirlendi. Sağ kanadından yaralı olan ve uçamayan baykuşa ilk müdahale burada yapıldı. Kanadındaki saçmalardan, avcılar tarafından tüfekle vurulduğu sanılan baykuş, Tarım ve Orman Bakanlığı 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Burada Veteriner Hekim Engin Bahçeci tarafından tedaviye alındı.

Veteriner Hekim Bahçeci, av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen başkuşun sağ kanadında kırıklar bulunduğunu belirtip, "Genel muayenesini yaptık. Şu an için tedavisi devam ediyor. Eğer iyileştirebilirsek yaralı bulunduğu bölgede doğal ortamına bırakacağız. Eğer buradaki tedavilere yanıt vermezse İzmir Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkı'na gönderip, daha iyi koşullarda tedavi edilmesini sağlayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı baykuşun görüntüsü

-Baykuşun tedavisinden görüntü

-Veteriner Hekim Engin Bahçeci ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,