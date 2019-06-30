DHA YURT BÜLTENİ-3

1)İZMİR'DE FECİ KAZA: 2 ÖLÜ

İZMİR'in Balçova ilçesinde, iddiaya göre hızlı olduğu ileri sürülen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarına ve MOBESE kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Çarmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan 2 kişi ön camdan çıkarak yola savruldu. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Levent Marina kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir- Çeşme Otoyolundan Balçova istikametine seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 KEY 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik ışıklarına, daha sonrada kavşağın ortasında bulunan MOBESE kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Bilal Uğur Tekin ve Ahmet Karasakal ön camdan çıkarak yola savruldu. Kazada iki kişi ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tekin ve Karasakal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, sürücü ve yolcu koltuğundaki emniyet kemerlerinin takılı olduğu, fakat Tekin ve Karasakal'ın emniyet kemerini kullanmadığı tespit edildi. Kazada hızlı olduğu iddia edilen otomobil hurdaya dönerken, trafik ışıklarında da maddi hasar meydana geldi. Tekin ve Karasakal'ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilden görüntü

-Ambulans ve polis ekiplerinden görüntü

-Cenazelerden görüntü

-Genel ve Detay görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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2)DATÇA'DA ALEVLER 20 HEKTAR MAKİLİK ALANI KÜLE ÇEVİRDİ

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki makilik alanda başlayan ve yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda kontrol altına alınan, ancak şiddetli rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlenen yangın, havadan ve karadan müdahale ile 12.5 saatte güçlükle söndürüldü. Alevlerin zaman zaman yakındaki Palamutbükü Limanı ile çevresindeki ev, restoran ve pansiyonlara 100 metre kadar yaklaştığı yangında, ilk belirlemelere göre 20 hektar makilik alan küle döndü. Tedbir amacıyla bölgede 1 helikoter ile soğutma çalıması sürerken, 10 arazöz de müdahale etmeden hazır olarak bekletiliyor.

Datça'nın ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Cumalı Mahallesi Palamutbükü Limanı üst tarafında televizyon verici antenleri ve su deposunun bulunduğu tepedeki makilik alandan, dün (cumartesi) saat saat 17.30 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredikilerin Alo 177 ihbar hattına durumu bildirmesi üzerine bölgeye Milas ve Marmaris ilçelerinden 1'er söndürme helikoteri ile Datça Orman İşletme Şefliği'ne ait 7 arazöz ve 30 orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAGAME) de destek verdi. Havadan ve karadan müdahele ile alevler 1 saatlik çaba sonucu kontrol altına alındı, 3 hektarlık makilik alan zarar gördü.

YENİDEN ALEVLENDİ

Helikopterlerin olay yerinden ayrılmasından yaklaşık bir saat sonra soğutma çalışmaları yapılırken, bölgeye yakın bir alanda alevler yeniden başladı. Esen kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tekrar etkili oldu. Datça Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazöz ve Datça MAGAME ekipleri, tepeden sahile doğru bir hat halinde inmeye başlayan alevlere müdahale etti. Muğla, Köyceğiz, Marmaris, Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü ile Datça Hava Radar Mevki Komutanlığı ve Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de takviye olarak bölgeye gönderildi. 20 arazöz ve 100'e yakın orman işçisi ile söndürme çalışmalarına devam edildi. Tatilciler ve bazı Datçalılar da ellerine geçirdikleri çalı parçaları, kazma ve kürekler ile alevlere müdahale edip, itfaiye ekiplerinin hortumlarını sermelerine yardımcı oldu.

YERLEŞİM YERLERİNE YÖNELEN ALEVLER KORKUTTU

Rüzgarın yerleşim yerine ters istikame doğru esmesi söndürme ekiplerine bir an olsun rahat nefes aldırdı. Ancak rüzgarın etkisini kaybetmesinden sonra alevler bu defa zaman zaman yön değiştirip, yerleşim alanlarına doğru yönelmeye başladı. Alevlerin, Palamutbükü Limanı ve çevresindeki restoran ve pansiyonlar ile evlere 100 metre kadar yaklaşması korkuttu. Bunun üzerine söndürme çalışmaları yerleşim yerinin yakınında yoğunlaştı. Bir pansiyon ve bir restoran tedbir amacıyla boşaltıldı. Ancak, 2 saat kadar sonra rüzgar tekrar kuvvetlenince, tekrar yön değiştiren yangın yerleşim yerinden uzaklaştı. Alevler gece boyunca zaman zaman etkili oldu. Alevler, saat 02.30 sıralarında, kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte bir helikopterde bölgeye sevk edilip, soğutma çalışmalarına katıldı. Yangın saat 06.00 sıralarında tamamen söndürüldü. İlk belirlemelere göre aralarında az sayıda küçük çam ağacının da bulunduğu, toplamda 20 hektarlık makilik alan küle döndü.

Yangın söndürülmüş olmasına rağmen, saat 09.30 sıralarında, alevlerin tekrar başlayabilme ihtimaline karşılık tedbir amacıyla bölgeye gönderilen bir helikopter ile yeniden soğutma çalışması başlatıldı. 10 arazöz de bölgede hazır olarak bekletiliyor.

Datça'da yaşayan 68 yaşındaki Ali İhsan Özlü, Datça'nın büyük bir tehlike atlattığını belirtip, "Eğer rüzgar Lima'na doğru esmiş olsaydı buradaki işletmeler ve evler zarar görebilirdi. Şansımız varmış" dedi.

Yangının rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine değip, şerare yapması sonucu çıktığı sanılırken, jandarma soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan yerlerin görüntüsü

-Hazır olarak bekletilen arazözlerden görüntü

-Datça'da yaşayan 68 yaşındaki Ali İhsan Özlü ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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3)SICAKTAN BUNALAN BURSALILAR, BOTANİK PARK'A KOŞTU

Bursa' da aşırı sıcaktan bunalanlar, hafta sonu doğa harikası botanik parkta vakit geçiriyor. Aileler, ağaçların gölgesinde piknik yapıp, bisikletle geziyor. Yurt çapında görülen sıcak hava dalgaları, herkesi serin ortam arayışına itti. Bursa'da da artan sıcaklar nedeniyle aileler, özellikle doğa ile iç içe alanları tercih etti. Güneşin kavurucu etkisinden kaçarak gölgelere sığınanların uğrak yeri, Bursa Botanik Parkı oldu. Yetişkinler parkta piknik yapıp, bisiklet sürmenin keyfini yaşarken, çocuklar ise oyun alanlarında eğlendi.

Sınavların ardından öğrencileriyle birlikte piknik yapan Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Reyhan Leba, geç gelen sıcakların bir anda bastırdığını belirtti. Geçen haftanın aşırı sıcak geçtiğini belirten Leba, "Genelde her yerde nefes alınacak yerlere rastlayamıyoruz, çok şükür Bursa'mızda bu tür piknik alanları mevcut, fırsat buldukça değerlendiriyoruz" dedi.

Sıcak havalarda genellikle insanların evden çıkmak istemediğini belirten üniversite öğrencisi Duygu Önder ise "Serinlemek için doğa ile iç içe olmak gerekiyor, temiz hava alıyoruz. Genelde şehirde çarpık kentleşme, kirli hava var. O yüzden bu tarz alanları tercih ediyoruz" diye konuştu.

Vaktini gölgelik alanlarda geçiren vatandaşlardan Dilşad Keleş ve Ayhan Seferov da bu tarz doğal alanlar sayesinde insanların nefes aldığını ve bir nebze olsun sıcaklardan korunarak rahatladıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Botanik parktan detaylar

-Piknik yapan vatandaşlardan detaylar

-Parkta oynayan çocuklardan detaylar

-Bisiklet süren çocuklardan detaylar

-Röportajlar

-Süre: 02.43 Boyut: 304 MB

-Haber: Gürkan DURAL- Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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4)KULUÇKADAN ÇIKAN LEYLEKLER UÇMAYA HAZIRLANIYOR

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Leylekler Vadisi, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan leylek kolonisine ev sahipliği yapıyor. Ardıç ağaçlarının tepesindeki yuvalarda kuluçkadan çıkan yavru leylekler uçmaya hazırlanıyor.

Afrika'dan Nil Vadisi üzerinden bahar aylarında gelen leylekler, Beyşehir ilçesi Yeşildağ ve Adaköy bölgesinde Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıp kuluçkaya yattı. Şimdilerde kuluçkadan çıkan yavru leylekler ise uçmaya hazırlanıyor. Yavrularla birlikte sayıları artan leylekler havaların soğumasıyla, tekrar Afrika'ya göç edecek.

Bölgedeki leyleklerin iyi bir yaşam sürdürebilmeleri için çeşitli projeler üreten Ankara Doğal Denge Derneği Başkanı Ali Özer, ekibiyle birlikte bölgeye gelip incelemelerde bulundu.

Yeşildağ ve Adaköy'ün keşfedilmemiş bir hazine olduğunu belirten Özer, şunları söyledi:

"Bu bölgede ciddi bir kuş varlığı söz konusudur Leylekler Vadisi'ne leyleklerimiz bahar aylarında geldi ve şu an yavrularını büyütüyorlar. Yavru leylekler uçmaya hazırlanıyor, kendilerince kanatlarını çırpıp havalanmaya çalışıyor. Bu bölgede yapay yuvalar yerleştirmiştik. Memnuniyette gördük ki, bu yapay yuvalar artık leylekler tarafından da yuva olarak benimsenmiş ve kabul edilmiş, onları da kullanıyorlar. Elektrik telleriyle ilgili problem vardı. Leylekler elektrik çarpmasından dolayı telef oluyordu. MEDAŞ iş birliğiyle o sorunu da ortadan kaldırdık. Dolayısıyla leyleklerimiz bu yıl daha mutlular, yavrularını büyütüyorlar . Ağustos ayında da bir 10 bin kilometre giderek sıcak iklimlerde varlıklarını sürdürecekler.ö

(Görüntü Dökümü

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Leyleklerin çırpınması, uçması

Leylek ve yuvalarından detay

Röportaj

(Haber- kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA)

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5)ALEYNA TİLKİ'DEN 30 BİN KİŞİYE MUHTEŞEM KONSER

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 17.'incisi düzenlenen Akçakoca Finduk Festivali'nin 2. gününde ünlü şarkıcı Aleyna Tilki yaklaşık 30 bin kişiye söylediği birbirinden güzel şarkılar ve performansıyla geceye katılanları büyüledi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 17.'si düzenlenen Finduk Festivali'nde sahne aldı. Denizden tekneyle sahneye gelen Tilki orkestra hazirlanirken sahne kenarinda dans etti. Yaklaşık 30 bin kişiye şarkı söyleyen Aleyna Tilki, seslendirdiği şarkılarla geceye katılanları doyasıya eğlendirdi.

Sanatçı Aleyna Tilki, Bariş Manço'nun 'Gül pembe' adlı şarkısını seslendirken o dönemde olmak istediğini söyledi. Sahnede yaklaşık iki saat kalarak seyircileri costurdu. Şarkı söylediği sırada vatandaşlar zaman zaman şarkılarına eşlik etti. Ünlü sanatçı konser sonrasi fanlariyla teknede buluşup fotograf cektirdi. Bir fanatigi Aleyna Tilki'nin bulunduğu tekneye çıkmak istedi. Korumaları uzaklaştırmak isteyince Aleyna Tilki hayranını telefonunu alarak selfi çekip telefonu yeniden hayranına uzattı. Sahnede yaklaşık iki saat kalan sanatçı daha sonra Akçakoca'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Aleyna Tilki'nin tekneyle gelmesi

-Sahne alması

-İzleyecier

-Haber-Kamera-Aysenur Yaman-Akçakoca-Dha