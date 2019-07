DHA YURT BÜLTENİ - 3

Diyarbakır'da 5 milyon 430 bin kök kenevir ele geçirildi (Geniş haber)

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona 5 milyon 430 bin kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda, teröristlerin kullandığı 15 mağara da kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlerle yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanların tespitine yönelik Lice ilçesi kırsalında 30 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00'dan itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, jandarma iç güvenlik timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-128 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut-02 Operasyonu' 2Temmuz 2019 Salı günü saat 22.00 itibariyle tamamlandı.

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi maksadıyla kullandığı, kaya bloklarının altında yer alan toplam 15 değişik ebatlardaki doğal mağara tespit edildi. Mağara içerisinde ele geçirilen teröristlere ait çeşitli yaşam malzemeleri imha edilirken, mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

Operasyon kapsamında yapılan arama faaliyetlerinde arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 63 kilo esrar, 72 ayrı noktada 5 milyon 430 bin 704 kök kenevir bitkisi ile kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 25 bin metre uzunluğundaki su hortumu ve su motoru ele geçirildi. Esrar maddeleri muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri olay yerinde imha edildi.

Operasyonla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Lice ilçesinde ele geçirilen kenevir bitkisi, 26 Haziran 2019 günü ele geçirilen rekor sayıdaki kenevir miktarını geçerek son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur" denildi.

Görüntü Dökümü

--------

Kenevirin ekildiği alanlar

Kenevirlerden görüntü

Güvenlik güçlerinin kenevir tarlasında aramaları

Keneverini yakılması

Ele geçirilen esrar

Operasyondan görüntü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 13 MB

Haber-Kemara: DİYARBAKIR,

===============

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Uşak'ta, serinlemek için gölete giren 28 yaşındaki Serhat Kaya boğuldu. Kaya'nın cesedini, dalgıç polisler uzun arama sonrası göletten çıkardı.

Evli ve 2 çocuk babası Serhat Kaya, dün (salı) saat 17.00 sıralarında bir arkadaşıyla, il merkezine bağlı Bozköy Köyü'ndeki Bozköy Göleti'ne gitti. Serinlemek için bir süre gölette yüzen iki arkadaştan Kaya, bir anda çırpınmaya başladı. Arkadaşı kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kaya'nın suda gözden kaybolması üzerine arkadaşı, jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Durumdan haberdar olan yetkililer ayrıca olay yerine AFAD, itfaiye ve İzmir'den dalgıç polisleri sevk etti. Gölette başlatılan arama çalışmalarından, bu sabah üzücü haber geldi. Serhat Kaya'nın, cesedi bulundu. Sudan çıkarılan Serhat Kaya'nın cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Serhat Kaya'nın olay yerine gelen yakınları, çalışmaları gözyaşlarıyla izledi ve üzüntü yaşadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Göletten görüntü

-Arama çalışmaları

-Dalgıçların cesedi sudan çıkarması

-Serhat Kaya'nın fotoğrafı

-Yakınların bekleyişi ve cesedin bulunmasıyla gelen üzüntüsü

-Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: UŞAK,

===================

Mozaik sanatına yeni bir yorum katıyor

İzmir'de yaşayan mozaik sanatçısı Gülistan Genç, atölyesinde mozaik sanatını bugün ile harmanlayıp, başta mermer olmak üzere doğal taşların farklı tonları ile modern eserler yaratıyor. Geçen 8 Haziran'da dünyanın dört bir yanından 300'den fazla sanatçının yer aldığı, İtalya'nın Floransa kentindeki tasarım haftası Musiwa Week 2019'a katılan tek Türk sanatçı olan Genç'in üç boyutlu 'Andromeda' adlı eseri ise Fuar İzmir'in girişinde sergileniyor.

İzmir'de yaşayan Gülistan Genç (60), Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nü bitirip, birkaç farklı tasarım işinde çalıştıktan sonra Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Bu dönemde İzmir'de gerçekleşen birkaç arkeolojik kazıya giden Genç, seramikten çok mozaikle ilgilenmeye başladı. Özellikle Helenistik Dönem eserlerine ilgi duymaya başlayan Genç, üniversitede aldığı çağdaş tasarım derslerinden öğrendikleri ile mozaik eserler üretiyor. Başta mermer olmak üzere doğal taşları kırıp küçülterek harçla yapıştıran ve her parçayı bir mücevher gibi şekillendiren Genç, antik dönem figürlerini yeniden yorumlayarak, yeryüzü oluşumlarını, evrendeki kara delikleri, jeolojik oluşumları farklı formlarla eserlerine yansıtıyor. Ancak Gülistan Genç, antik dönemde havuz tabanlarında ve duvarlarda lüks bir döşeme şekli olarak kullanılan mozaik sanatını, küçük ve taşınabilir boyutlara getirip çağdaş formlara sokarak 5 bin yıllık sanatı günümüze uyarladı.

Eserleri yurtdışındaki sanatçıların da ilgisini çeken Genç, üçüncüsü bu yıl 8 Haziran'da İtalya'nın Floransa kentinde gerçekleşen tasarım haftası Musiwa Week 2019'a tek Türk sanatçı olarak katıldı. Bunun yanında, Gülistan Genç'in iki eseri tasarım haftasına özel hazırlanan ve dünyadan yüzlerde sanatçının eserinin yer aldığı mozaik dergisinde yer aldı. Birçok ülkeden 300 sanatçının katıldığı tasarım haftasında eserlerini sergileyerek Türkiye'yi temsil eden Genç, aynı zamanda Torbalı'da bulunan atölyesinde gençlere eğitim vermeye devam ediyor. Genç'in 25. Marble Doğal Taş Fuarı için özel tasarladığı üç boyutlu 'Andromeda' adlı eseri, halen Fuar İzmir'in girişinde sergileniyor.

'TÜRKİYE'DE HALA ANTİK MOZAİK ALGISI VAR'

Mozaik sanatının doğasından bahseden Genç, "Mozaik genel anlamda tahta, ahşap, seramik, cam, geri dönüşüm malzemelerinin yan yana getirilip yeni bir görsel oluşturulması sanatıdır. Antik dönemde köleler deniz ya da dere kenarlarındaki kayaçları ve çakılları kırarak antik dönem mozağini yapıyorlar. Benim tekniğim de aynı, ben de onlar gibi harçla ve doğal taşlarla çalışıyorum. Tek tek her parçayı bir mücevher gibi şekillendiriyorum, kompozisyonumu oluşturuyorum. Türkiye'de hala antik mozaik algısı var, çağdaş mozaiği tanımıyorlar. Halk mozaik deyince kazılardan çıkan, 2 bin yıl önce Romalıların yaptığı mitolojik konulu mozaikleri anlıyor. Ben artık daha küçük, taşınabilir ve sergilenebilir boyutlarda çalışıyorum. Doğadan esinlenerek yapıyorum eserlerimi. Depremi, gerilimi, doğadaki çatlakları doğanın bize verdiği materyallerle yeniden yorumlarla sunuyorum. Benim amacım insanların mozaikleri bir tablo, bir heykel alır gibi almaları. Bunun yanında bir hayalim de eserlerimin bir belediyenin meydanında, bir parkın içinde dev boyutlarda sergilenmesi. Yeni öğrenciler yetiştirmeye devam etmek istiyorum, atölyemde küçük workshoplar yapıyorum. Müthiş bir kültürel mirasın üstündeyiz, buna sahip çıkıp yeni sanatçılar yetiştirmeliyiz. İtalya'daki uluslararası bir bienale bu yıl üçüncü kez katıldım. Birçok ülkeden sanatçılarla tanıştım. Herkes farklı bir kültürü yansıttı. Ben son bienale 80 üçgeni kompoze ettiğim ve blok halindeki opal taşını eklediğim bir eserle katıldım. Çok beğenildi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Gülistan Genç'in atölyesinde çalışırken genel ve detay görüntüleri

-Mozaiklerden genel ve detay görüntüler

-Gülistan Genç'in eserlerini anlatması

-Gülistan Genç ile röp.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

===================

Balık derisi hastası Kayra, yaralarının iyileşmesi için destek bekliyor

İzmir'de yaşayan ve halk arasında balık derisi hastalığı olarak bilinen iktiyozis hastası 10 yaşındaki Kayra Uzman'ın engelli raporu iptal edildiği için engelli maaşı kesildi ve aile tedavisi için gerekli ilaç ve kozmetik ürünleri temin edemez hale geldi. Kayra, şimdi vücudundaki yaralarının iyileşmesi için krem ve diğer kozmetik ürünler konusunda destek bekliyor. Yardım çağrısında bulunan anne Süheyla Uzman, "Evdeki kremleri keserek, dibine kadar kullanıyoruz ancak yetmiyor. Biz para değil yalnızca krem istiyoruz" dedi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Adnan ve Süheyla Uzman çiftinin oğulları 10 yaşındaki Kayra, halk arasında balık derisi hastalığı olarak bilinen iktiyozis hastalığıyla mücadele ediyor. Vücudunun birçok yerinde kurulukla beraber yara oluşan ve şiddetli kaşıntıları olan Kayra'nın düzenli olarak, doktorların önerdiği nemlendirici, duş jeli, şampuan, temizleyici, güneş losyonu ve yara kremi gibi belirli ürünlerden ayda 3'er tane kullanması gerekiyor. Vücudundaki yaralar sebebiyle annesinin 'çilek çocuk' diye seslendiği Kayra'nın durumu, geçmeyen kaşıntılarla birlikte her geçen gün kötüye gidiyor. Kayra'nın yüzde 100 engelli raporunun 2 yıl önce iptal edilmesi üzerine, aile engelli maaşını alamaz hale geldi. Yaklaşık 1300 TL tutarındaki engelli maaşının kesilmesi üzerine, aylık bin TL'yi bulan krem ve gerekli kozmetik ürünlerini satın alamadıklarını ifade eden anne Süheyla Uzman, "Kayra bir senede beş kere deri döküyor, yazı yazamıyor, elleri şişiyor, arkadaşları tarafından dışlanıyor, dalga geçiliyor. Bu hastalıkla çok mücadele ediyoruz. Krem kullanabildiğimiz dönemde hastalığı iyiye gidiyor. 3 yaşından 7 yaşına kadar evde bakım parası alabildik. Daha sonra tekrar heyete girdiğinde hastalığının sakin döneme denk geldiğini söylediler ve heyet raporunu alamadık. Zaten her şey ondan sonra başladı. Kremlerini ve ilaçlarını alamaz hale geldik. Artık evde kalan kremlerin kutularını kesip sıyırmaktan parmaklarım acıyor" dedi.

'DOĞDUĞUNDA YAŞAMAZ DEDİLER'

Kayra'nın hastalığının doğuştan olduğunu ifade eden anne Süheyla Uzman, "Yoğun bir hamilelik geçirdim. Doktora gittiğimde her şey normal gibi görünüyordu ancak Kayra doğduğunda kıpkırmızı yaralar içindeydi. 20 gün kuvözde kaldı, doktorlar ölebileceğini söyledi çünkü açık yaraları vardı ama Kayra direndi. Doktor bu hastalığın 'paralı bir hastalık' olduğunu söyledi. Sürekli krem almamız gerektiğini o zaman anladık. Ben Kayra'ya yıllarca çok güzel baktım, kendimi ona adadım. Evi hijyenik tutmak için çok mücadele ettim. Sürekli yara ve kaşıntılarla mücadele ettik. Daha sonra Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yüzde yüz engelli raporu aldık ama iki senedir bu raporumuzu alamıyoruz. Ben kendimi oğluma adadım ama krem alamıyorum. Evdeki kremleri keserek, dibine kadar kullanıyoruz ancak yetmiyor. Biz para değil yalnızca krem istiyoruz. Bizim her şeyimiz krem" dedi.

'AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALIYOR'

Kremlerini kullanamadıkları sürece Kayra'nın durumunun kötüye gittiğini söyleyen Uzman, "Kayra oyuna aç ve oyun nedir bilmiyor. Akşam dışarı çıkıyor ve akran zorbalığına maruz kalıyor. Ona 'sucuk suratlı' diye sesleniyorlar. Dışarıda şort, sandalet, terlik giymiyor. Psikolojimiz alt üst oldu. Kremlerimiz olduğunda Kayra mutlu bir çocuk olabiliyor, cildi yumuşuyor, kızarmıyor, tahriş olmuyor. Bana birilerinin her an krem vermesi mümkün değil. Banyo yaptırırken bile özel solüsyonlar ve suyla yıkanması gerekiyor. Kayra'nın bu sıcak yaz günlerinde sürekli nemli kalması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Valilik bize destek oluyordu ancak heyet süresinin dolması sebebiyle bu desteği de elde edemez hale geldik. Kayra heyete giremediği ve kremlerini kullanamadığı her gün daha kötüye gidiyor. Umarım birileri sesimizi duyar" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Süheyla Uzman ile röp.

-Kayra'nın görüntüleri

-Kayra ve annesinden genel detay görüntüler

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

==================

Martılı Şelalesi ve Krater Gölü keşfedilmeyi bekliyor

Kütahya'nın Simav ilçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Koyunoba Köyü sınırları içerisindeki 1500 rakımlı Akdağ'ın eteklerinde çam ormanlarının içerisine gizlenmiş 4 mevsim akan Martılı Şelalesi ile Krater Gölü, sunduğu görsel şölen ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Yaklaşık 15 metre yükseklikten akan ve 40 kilometre yol katettikten sonra Simav Çayı'na karışan şelale ile hemen yanı başındaki krater gölü bölge halkının dışında fazla bilen yok. Bölge halkının yaz aylarında serinlemek için gittiği Martılı Şelalesi ve Krater Gölü, fotoğraf tutkunları için de doğal bir plato niteliği taşıyor. Görsel bir şölen sunan şelale ile göl, yerli ve yabancı turistler tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Koyunoba Köyü Muhtarı Mustafa Aslantaş (44) şelale ile krater gölün eşsiz bir güzelliğe sahip olmasına karşın Simavlılar tarafından bile fazla bilinmediğine dikkat çekerek, "Burası adeta saklı bir cennet. Bugüne kadar keşfedilmemiş bu saklı cennetin keyfini bizler çıkarıyoruz. Ancak bu güzelliğin turizme kazandırılması gerekiyor. Böyle bir güzelliğin bugüne kadar bırakın yabancıları yerli halk tarafından bile fark edilememiş olması aslında Simav ve turizm açısından çok büyük bir eksiklik. Saklı cennetin turizme kazandırılması demek aynı zamanda köyümüzün ve bölgenin kalkınması demek. Yollarının ve tanıtımının bir an evvel yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Şelale ve krater gölü keşfedenlerin buradan vazgeçemediğini ifade eden Aslantaş, "Saklı cennetin güzelliğini görenler yeniden geliyor hatta içlerinde günlerce kamp yapanlar bile oluyor. Son yıllarda özellikle doğa tutkunlarının adresi haline geldi. Ancak bunları yeterli görmüyoruz" dedi.

AĞUSTOS AYINDA BURADA CEKETSİZ DOLAŞILMAZ

Muhtar Aslantaş, Simav'daki gezilecek ve görülecek en önemli mekanlardan birine sahip olmanın kendileri için övünç kaynağı olduğunu belirtip, "İnsan burada ağustos ayında bile üşür. Buraya gelecekler için uyarıda bulunuyorum. Gelirken yanlarında ceketlerini alsınlar. Özellikle kamp yapmak isteyenler battaniyesiz gelmesin. Çünkü burada özellikle saat 15.00 veya 16.00 dan sonra ceketsiz dolaşılmaz" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Martlı Şelalesi ve Krater Gölü'nden görüntü

-Koyunoba Köyü Muhtarı Mustafa Aslantaş ile röp

Haber-Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),