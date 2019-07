DHA YURT BÜLTENİ - 3

Aydınlar beldesinin içme suyu, zebra midye tehdidi altında

AYGIR GÖLÜ'NDE ZEBRA MİDYELERİNİN İSTİLASI

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Aygır Gölü, zebra midyelerin istilasına uğradı. Midyeler, içme suyunu gölden sağlayan 2 bin 500 kişinin yaşadığı Aydınlar beldesinin içme suyu deposunu tıkadı. Göle dalış yapıp, hem deponun mazgallarını temizleyen, hem de sualtı kamerası ile koloni halinde yaşayan midyeleri görüntüleyen dalgıç Cumali Birol, önlem alınmaması durumunda Aygır Gölü'nün büyük tehlikeyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Van Gölü havzasında ve Süphan Dağı eteklerinde bulunan doğal güzellikleri ile turistik bir öneme sahip olan Aygır Gölü'nü istila eden zebra midyeler, ilçeye 28 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 kişinin yaşadığı Aydınlar beldesinin içme suyu deposunu tıkadı. Eşsiz bir ekosisteme sahip olan göle dalış yapan dalgıç Cumali Birol, midyelerin tıkadığı mazgalları temizledi. Birol, sualtı kamerası ile koloni halinde yaşayan midyeleri de görüntüledi.

Dalgıç Cumali Birol, beldenin içme suyunun yanı sıra ilçedeki tarım alanlarının büyük bir bölümünün sulama ihtiyacını karşılayan Aygır Gölü'nde istilacı olan zebra midyelere karşı önlem alınmaması durumunda, sıkıntıların yaşanacağını söyledi. Gölün büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu anlatan Birol, şöyle konuştu:

"Zebra midyenin Aygır Gölü'ne vermiş olduğu sıkıntı ve problemleri, yine suyun altında bugün gördük. 4- 5 yıl öncesine kadar burada kesinlikle böyle bir şey yoktu. Ancak son zamanlarda bu tehdit devam etmekte ve biz ayda dört kez vananın ağzını temizlemek zorunda kaldık. Göl tabanındaki ekosistemin ne kadar sıkıntılı olduğunu gördük. Dolayısıyla bu sıkıntının bertaraf edilmesi noktasında Türkiye'de herhangi bir konu yok. Biz defalarca gelip buraları temizliyoruz, belde içme suyunu elde ediyor ve tekrar zebra midyelerin oraya yapışması sonucu boruların ve peteklerin ağzını tıkadığından dolayı su gitmiyor. Zebra midyenin bir tanesinin yılda 400 bin adet yumurta bıraktığını bizler biliyoruz. Ama bakıyoruz ki bu göl yavaş yavaş elden gidecek. Bunun aynı zamanda ekosisteme çok büyük bir zararı söz konusu. Ekosistemi nasıl kurtaracağımızın çabasını sarf ediyoruz, ama henüz kat edilmiş bir mesafe de yok. İnşallah ileriki günlerde bununla ilgili yeni çalışmaları yapıp, bu tehlikeyi bertaraf etme noktasında çalışmalarımız olacak."

Altay tankının mazgalları Aydın'da üretiliyor

Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay'da yer alacak mazgallar, Aydınlı demirci ustası 38 yaşındaki Musa Siner tarafından üretiliyor. Siner, "Yaptığımın işin Altay Milli tankımızın olduğunu öğrenince bundan dolayı gurur ve onur duydum" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) geleceğe yönelik ihtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen Altay tankına monte edilecek olan mazgallar, Aydın'da üretiliyor. Demirci ustası evli ve 3 çocuk babası Musa Siner, Altay tankının mazgal demirlerinin yapmanın gururunu yaşıyor. Teklifin kendisine geldiğinde gururlandığını söyleyen Siner, "48 adet sipariş için bizden istenilen fiyat teklifini sunmamızın ardından gereken onay geldi ve sözleşmemizi imzaladık. Mazgal üretimi için ızgaralara ait imalat dokümanı ve 3D çizimlerin bana iletilmesinin ardından 1 Temmuz Pazartesi günü hemen çalışmalara başladık. Son sistem sulu kesim makinelerimizle gerçekleştirdiğimiz imalatla mazgal üretimini gerçekleştiriyoruz. Üretim safhasında montajı, gazaltı kaynakla son teknolojik imkanlardan faydalanarak yapıyoruz. Bizim burada ürettiğimiz mazgallar, Altay tankının üzerine ve yanlarındaki gözetleme noktalarına monte edilecek. Ayrıca köşebent ve çerçevelerin yanı sıra atış sırasında, kullanılan lazer gibi koruma sistemleri için de bu mazgallar bir nevi koruyucu ekipman niteliği taşıyor" dedi.

AĞIRLIĞI 17 KİLO

Mazgal demirlerinin üretiminin sonuna geldiğine değinen Siner, "Ürettiğimiz ham haldeki mazgallar, ana fabrikada boyama işleminden geçirilecek. Bu mazgallar, roket ve bombadan da koruma amaçlı bir özelliğe sahip. 5 ayrı ölçüde gerçekleştirdiğimiz mazgal üretiminde, bu nedenle gayet titiz davranıyoruz. Bir mazgalın üretimi, yaklaşık 45 dakikamızı alıyor. 64 santim uzunluğundaki mazgaldan 16 adet, 59 santimden 16 adet, 45.5 santimden 8 adet, 34 santimden de 8 adet olmak üzere 48 adet üretim yapacağız. Ürettiğimiz bir mazgalın ağırlığı ortalama 17 kilogramdır. Ölçülere göre ağırlık da değişiyor. 48 adet mazgal için yaklaşık 1 ton 300 kilogram demir kullanacağız. Yaptığımın işin Altay Milli tankımızın olduğunu öğrenince bundan dolayı gurur ve onur duydum. Milli bir işte bizimde bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Bundan sonrada farklı işler olduğunda elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Doğa harikası At Yaylası'na demir kapılı önlem

BOLU'da, vatandaşların sık sık ziyaret ettiği ve turizm açısından büyük önem taşıyan At Yaylası'nın korunması amacıyla Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından At Yaylası'na giriş yapılan 3 noktaya sadece yetkili kişiler tarafından açılabilen 3 demir kapı konuldu.

Bolu'nun doğa harikalarından biri olan, yılkı atlarının doğal yaşam alanı olan At Yaylası'nın 3 giriş noktasına Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından demir kapı konuldu. Kapının konulmasına gerekçe olarak da bölgenin doğal yapısının korunması gösterildi. Yayla girişi, Tokad-i Hayrettin yolu, Gölet girişinin olduğu bölgelere konulan kapılar sadece müdürlük yetkilileri ve yangın söndürme ekipleri tarafından açılabilecek. Ayrıca yaylada her yıl düzenlenen yayla festivalleri de iptal edildi. Ağaççılar, Kürkçüler, Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan köylerinin yaylası olarak kullanılan At Yaylası sakinleri de durumdan memnun.

Yaylada yaşayan Turgut Yokuşoğlu, kapıların konulmasını olumlu karşıladığını belirterek, "Çünkü buraya gelen piknikçiler bütün pisliklerini burada bırakıp gidiyor. Burası meradır. Hayvanların otladığı yerlerdir. O pislikleri hayvanlar yiyor. Ondan sonra da bazıları ölüyor. Bu kapılar çözüm olmaz. Girilecek başka yerler var. Bir şekilde girerler. Bisikletle, motosikletle, yürüyerek girer. Önerim güzel önlem alınması ve o önlemlerin takip edilmesi" dedi.

Yaylada geleneksel hale gelen festivallerin kaldırılmasının hoş olmadığını aktaran Yokuşoğlu, "Kaçak kesimler var onlar önlensin. Orman tahribatı var, onlar önlensin ve temizliği iyi olmalı. Festivaller yapılıyordu, kaldırıldı. Yıllardır gelen bir gelenek görenekti festivaller. Kaldırılması hoş olmadı ama maliyet çok yüksek, halk artık bunu kaldıramıyor" diye konuştu.

Bir başka yayla sakini Murat Bilge de kararı olumlu olarak değerlendirdi. Bilge, yayla halkının neredeyse tamamının demir kapı konmasını olumlu karşıladığını belirterek, "Bence çok doğru bir karar. Oraya giren araçların hem çöpleri, hem ateş yakmaları ve hem de doğayı tahrip etmeleri açısında çok doğru bir karar. Güzellik, yeşillik ve hayvancılığın yaşayabilmesi için çok doğru isabetli bir karar olmuştur. Daha önce dışarıdan gelen insanlar çöplerini orada bırakıyorlardı. Ben ve konuştuğumuz bazı insanlar da bu kararın olumlu olduğunu söylüyorlar." diye konuştu.

Saklı cennet, Nadire Kanyonu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki tarafı Toros Dağlarıyla oluşan Nadire Kanyonu, adeta saklı kalmış bir cennet. Rengi nedeniyle halk tarafından Turkuaz Gölü olarak adlandırılan Ermenek Barajı'na akan suların da kanyondan geçmesi nedeniyle, kanyon içinde tekneyle gezilebiliniyor.

Taşeli Platosunda yer alan dağlık ve ormanlık sarp kayalarla çevrili bir kalenin önünde kurulan Ermenek, doğa ve tarihi yapısıyla turizmin yeni gözdesi olmaya başladı. Konya, Antalya ve Mersin'e komşu olan Ermenek'e ilçesine Göksu'nun güney kolu olan Ermenek Çayı'nın üzerinde oluşan Ermenek Barajı ile Nadire Kanyon'u turkuaz rengiyle güzellik katıyor. Fariske Çayı'nın, baraja akan sularıyla dolu olan kanyon, derin bir kanyon olma özelliğini de taşıyor. İki tarafı devasa Toros Dağlarından oluşan kanyonu, Ermenek Belediyesi'ne ait teknelerle gezerek, doğal güzelliklerle bulaşabiliyorsunuz. Kanyonu gezerken de Ayhatun mağarasını görme imkanınızda oluyor.

ERMENEK KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, Ermenek'in 5 bin yıllık bir tarihin izlerini taşıdığını, doğası ve tarihi yapılarıyla keşfedilmeyi beklediğini söyledi. Ermenek'i, Türkiye'nin yeni bir turistlik bölgesi yapmayı planladıklarını ifade eden Zorlu, "Tatil turizminin anlamı artık değişti. 5 yıldızlı otellerdeki modern köleliğe karşı çıkmaya başladı. Ermenek'te doğaya iç içe oluyorsunuz. Biz zaten mümkün olduğu kadar turizm yatırımlarımızı betonsuz, demirsiz; ahşap ve taş ağırlıklı yapacağız. Burada bungalov türü yapılanma, kamp ve karavan türü yapılanmalar olarak, doğası ve yapısını koruyacağız. Ermenek'te evlerimizin yüzde 70'nin kapılarının üzerinde anahtar durur. Kilitlenmez. Bu bizim misafirperverliğimizi gösterir. Ermenek Barajı, turkuaz rengiyle insanı büyülüyor. Barajda tekne turlarımız var, yüzen evimiz var. Baraj kıyısında in evlerimiz var. Ermenek'e organik köy yaptırıyoruz. Yöremize ait 46'ya yakın organik ürünleri tespit ettik. Bu ürünlerimizi bu evlerde ve e- ticaretle satacağız. "diye konuştu.

Ermenek'e en büyük güzelliği ise Nadire Kanyonu'nun kattığını belirten Zorlu, şunları söyledi:

"Nadire Kanyonumuz, Ambar Boğazı'ndan girince 10 kilometre uzunluğundadır. Orada doğanın bütün renklerini, su oyunlarını görebilirsiniz. İnsanların yapay olarak yapamayacakları Ayhatun Mağarası var. Ayrıca kanyona küçük parmak iskelelerle, orada küçük çay bahçeleri, restoranlar oluşturacağız. Hatta seneye tekneyle üç saat gidip- gelmek sıkıcı olmasın diye, tekneyle giden turist, karaya çıkıp ATV veya üstü açık ciplerle dönecek. Böylelikle foto safari yapabilecek."

