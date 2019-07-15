DHA YURT BÜLTENİ - 3

(Özel)-15 Temmuz şehidinin annesi: Kanımızı veririz vatanımızı vermeyiz

15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Balkanlığı'na FETÖ'cü pilotlar tarafından atılan bombada şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in Kahramanmaraş'ta yaşayan annesi Saadet Ergüven, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Kan ile alındı bu vatan yine canımızı, kanımızı veririz vatanımızı vermeyiz" dedi.

Kahramanmaraş Valiliği ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit aileleri ve gaziler onuruna akşam yemeği verdi. Yemeğe şehit aileleri ve gaziler ile Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

ÖZKAN: 15 TEMMUZ, FETÖ'NÜN İNSANLARIMIZA YÖNELİK SALDIRININ ADIDIR

Kuran tilavetiyle başlayan yemekte dua edilmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Vahdettin Özkan, 15 Temmuz hain darbe girişimini telin etiğini söyledi. Bu tür vesayet odaklarının, demokrasi dışı girişimlerin olmaması için bütün insanların uyanık olması gerektiğini ifade eden Özkan, "Kamu bürokrasisi, güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere devletin değişik kurumlarında tiyatral olarak rol alan FETÖ terör örgütünün elemanları tarafından insanlarımıza, medeniyetlerimize yönelik bir saldırının adıdır 15 Temmuz. Bunun ortaya çıkmasıyla Türk Milleti bütün fertleriyle topyekun buna karşı 'dur' demiştir, bunu telin etmiştir, lanetlemiştir, tükürüğüyle boğmuştur adeta" dedi.

ERGÜVEN: CUMA GÜNÜ KONUŞMUŞTUK

Yemeğe, 15 Temmuz akşamı görevli olduğu Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na atılan bombalarla şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in babası ismet ve annesi Saadet Ergüven ile kardeşleri de katıldı. Oğluyla gurur duyduğunu belirten Saadet Ergüven, aradan 3 yıl geçtiğini ama acısının dinmediğini söyledi. Ergüven, "3 yıl geçti ama nasıl geçti. Sanki bugün olmuş gibi. Bayrakları görünce 'Bugün şehit olmuş Niyazi' dedim. Yavrum ciğerim 3 yıl geçti, geçiyormuş. Ciğerimle cuma günü konuşmuştuk 'İyiyim' dedi. Gündüz çalışmış akşam evine gitmiş. İlk bomba patlamış ondan sonra 'Görev var yetişin' demişler. Arabasına binip gitmiş. Havadan bombayı atmışlar" dedi.

'ALLAH O ACI GÜNLERİ GÖSTERMESİN'

Sık sık oğlunun mezarını ziyaret ettiğini belirten ve konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Saadet Ergüven şöyle devam etti: "Çocuğumun başına varıyorum mermerlerini, toprağını öpüyorum, 'Yavrum ben geldim' diyorum. 'Bir gün gelir' diyorum ama gelmiyor. 5 çocuğum vardı onu da çok seviyordum. Yavrum bir başkaydı, ne edeyim kader öyleymiş. Yapacak, diyecek bir şeyim yok. Yaktı beni yavrum yaktı. Allah o günleri bir daha getirmesin. Allah bu ülkemizi korusun, esirgesin. Bu vatan kan ile alındı. Öyle herkes bu vatana gelip de 'Bu vatanı alırım' demesin. Kan ile alındı bu vatan yine canımızı, kanımızı veririz vatanımızı vermeyiz. Allah vatanımızı böldürmesin, bayrağımızı indirmesin Rabb-ül Alemin cephede çarpışan yavrularımızı, bütün ümmeti Muhammedi esirgesin. Yavrum sevgili peygamberime komşu olsun. Allah bir daha ülkemize öyle acı günleri göstermesin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yemeğe katılanlar

Vali Vahdettin Özkan'ın yemeğe gelişi

Vali Özkan ile röp.

Kuran okunması

Dua edilmesi

Saadet Ergüven ile röp.

Saadet Ergüven oğlunun fotoğrafını tutarken

Saadet Ergüven'in eşi İsmet Ergüven ve torunlarıyla birlikte

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 886 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Rize'de şehitler için 3 kilometre yüzdüler

Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla denizde yüzme etkinliği düzenlendi. Bir grup yüzücü Rize Limanı ile Gündoğdu Limanı arasında 3 kilometreyi 2.5 saatte yüzdü.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla denizde düzenlenen yüzme etkinliği için Rize Limanında sabahın erken saatinde bir araya gelen 15 kişilik yüzücü grup, kendilerini serin sulara bıraktı. Denizde kulaç atarak 3 kilometre yüzen yüzücüler, 2.5 saatte, Gündoğdu Limanı'ndan karaya çıktı.

Etkinliğe katılan Rize eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı, belediye başkanı olduğu dönemde de deniz sezonunu açıp, kapatığını belirterek "Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne ve 15 Temmuz şehitlerinin anısına bir etkinlik düzenledik. Amacımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bayramına dikkat çekmek ve deniz sporunu artırmaktır. Bu bir yarışma değil sadece sivil inisiyatifin gerçekleştirdiği bir farkındalık etkinliğidir. Umut ediyorum ki bu etkinlik geleneksel olarak yapılır." dedi.

Etkinliği organize eden Rize İl Genel Meclisi Üyesi Emin Kanbur da "Rize merkezin en batı yakasından en doğu yakasına yüzdük. Yaklaşık 3 bin metrelik bir parkur. Zaten sağlık için 12 ay yüzüyoruz. Rize'de dağcılık, doğa sporları üst düzeyde yapılırken sanki denizden biraz uzaklaştık. Bu tür etkinliklerle bunada dikkat çekmeye çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yüzücülerin hazırlıkları

Halil Bakırcı ve Emin Kanbur röportajları

Yüzmeye başlama ve yüzme görüntüleri

Drone ile yüzme görüntüsü

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER - Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

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6 diplomalı doktor, 7'ncisi için sınava girdi

Bursa'da bir sağlık ocağında aile hekimi olarak görev yapan Taner Ödemiş'in okuma azmi görenleri kendine hayran bırakıyor. Bu zamana kadar 6 üniversite bitiren Ödemiş, 7'ncisini okumak üzere geçtiğimiz günlerde Dikey Geçiş Sınavı'na girdi. Daha önce Anadolu Üniversitesi Adalet bölümü mezunu olan Taner Ödemiş sınavdan güzel bir sonuç alması durumunda Hukuk Fakültesine gitmek istiyor. İlk olarak önceden hastane yöneticisi olarak görev yaptığı sırada işletme bilgilerine ihtiyaç duyduğu için Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirerek başlayan Ödemiş, " Gençlere de örnek olduğum için seviniyorum. Çünkü görev yaptığım yerde üniversite okuma oranı düşük. Buradaki gençlere örnek olmak istiyorum" dedi.

Bursa Atıcılar Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hakimliği yapan 30 yıllık doktor Taner Ödemiş'in okuma azmi görenleri kendine hayran bırakıyor. İnegöl Devlet Hastanesi'nde yönetici olarak görev yaptığı sırada işletme bilgilerine ihtiyaç duyması üzerine Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirerek başladığı koleksiyonunda 6 üniversite diploması bulunuyor. Daha önce Anadolu Üniversitesi Adalet bölümü mezunu olan Ödemiş, 7'nci diplomasını almak için DGS sınavına girdi. Sınavdan iyi bir sonuç alması durumunda Hukuk Fakültesi okumak isteyen Ödemiş, "İnegöl Devlet Hastanesi'nde İdarecilik dönemimde bazı işletme bilgilerine ihtiyacımız oldu. Bu nedenle Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdim. Daha sonra bu işletme bilgilerimin tam yeterli olmadığını görünce Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü'nde master yaptım. Yine idarecilik dönemimde bilgisayar programlarında sıkıntı yaşadığımızda Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümünü bitirdim. Daha sonra sağlık hukuku konusunda eksiklerimizin olduğunu fark edince Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü'nü bitirdim. Çocuklarımın biri mimar oldu, diğeri de mimarlık son sınıfta. Bu nedenle emlakçılık okumak istedim, bu sene de o bitiyor." dedi.

"GENÇLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

Sağlık hukuku konusunda Türkiye'de eksikliklerin olduğunu ifade eden doktor Ödemiş, "Adalet bölümünü bitirdiğim için Dikey Geçiş Sınavı'na hukuk Fakültesini bitirmek için girdim. bu bölümü bitirirsem daha faydalı olacağımı düşünüyorum. Bu nedenle sınavlara girmeye devam ediyorum. Bu hobi değil, gereksinim olduğu zaman okuyorum. Bunu işimde de, sosyal hayatımda da kullanıyorum. Ayrıca gençlere örnek olduğum için mutluyum. Çünkü bu dönemde özellikle çalıştığım bölgede üniversite okuma oranı düşük. Onlara da bu şekilde örnek olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Hukuk fakültesini okuduktan sonra okuma serüveninin biteceğini belirten Taner Ödemiş yine de açık kapı bırakıyor. İhtiyaç olursa Tarih Bölümü okuyabileceğini söyleyen Ödemiş, "Diploma koleksiyonu artık sonlanacak tabi ki. Daha ilerisini düşünmüyorum. Fakat ileride belki sosyal faaliyetler için okuyabilirim. Mesela ben Makedonya Arnavut Kosova dernek başkanıyım. O bölgedeki tarihsel süreç ve gelişimlerde bazı bilgiye ihtiyaç olursa onu da okuyabilirim." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Taner Ödemiş hasta muayene ederken

-Diplomalardan detaylar

-7'nci üniversite için sınava girerken

-Röportaj

-Detaylar

Süre: 04.33 Boyut: 510 MB

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Mersin'in 'Leylekli köyü'

Mersin'in Silifke ilçesinde 'Leylekli Köy' olarakta bilinen Kurtuluş Mahallesi'nde elektrik direklerine yuva yapan leylekler, havadan görüntülendi. Köyün simgesi haline gelen leylekleri görmek için vatandaşlar, çevre ilçelerden köye ziyarete geliyorlar.

Silifke ilçesinde denize yakın bölgede tarım ürünlerinin yoğun olarak yetiştirildiği Kurtuluş Mahallesi'nde köylülerin yaşadığı evlerin çatılarına ve elektrik direklerinin üzerlerine yuva kuran leylekler, köyün simgesi oldu. Çevre ilçelerden vatandaşların fotoğraflarını çekmek için geldikleri leylekler, köylülüler tarafından zarar verilmemesi için de korunuyor. Köyde yaşayanlar leyleklerin sevdikleri yerlere yuva yaptıklarını belirtti.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Işıklandırmanın olduğu elektrik direklerinin üzerine yuva yapan leylekler, yavrularını da burada besliyor. Drone ile çekilen görüntüler ile leyleklerin yuvalarındaki hali yakın bir şekilde görüntülendi. Havadaki Drone'u görünce dişi ve yavru leylekler saklanırken, 'aile reisi' konumundaki erkek leylek ise koruma iç güdüsüyle gelebilecek tehlikelere karşı saklanmadan bekliyor.

Görüntü Dökümü

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Köyün görüntüsü

Yuvasındaki leylekler

SÜRE: 01'42" BOYUT: 188 MB

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR-Mustafa ERCAN/MERSİN,