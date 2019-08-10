DHA YURT BÜLTENİ - 3

BAYRAM TATİLİ YOLUNDA KAZA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Aksaray'da bayram tatiline giden ailenin otomobili, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Mersin'e bayram tatiline gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Mehmet Serhat Aksoy (34) yönetimindeki 06 AL 35 16 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücüsünün kayınvalidesi Semiha Doğan (59) öldü. Yaralanan Mehmet Serhat Aksoy, eşi Zahire Doğan Aksoy (32), oğlu Emir Sarp Aksoy (4) ile baldızı Gizem Doğan (25), bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zahire ile Emir Sarp Aksoy'un sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yaralı Gizem Doğan, annesinin hastaneye getirilmediğini fark edince, "Annem nerede? Ben öleyim, anneme bir şey olmasın. Ne olur bana annemi gösterin" diye uzun süre gözyaşı döktü.

Semiha Doğan'ın cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yeri detay

Otomobilden detay

Yaralıların hastaneye getirilişi

Hastaneden detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

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TUR OTOBÜSÜ BARİYERLERE ÇARPTI: 5 YARALI

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tur otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Çayhan Kavşağında meydana geldi. İzmir'den Şanlıurfa'ya giden Hikmet Güngör yönetimindeki 35 T 4447 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere ve köprü korkuluklarına çarptı. Kazada, yedek şoför ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Tur otobüsünden detaylar

Yolcuların beklemesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ DHA

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BAYRAMDA 300 EKİP GÖREV YAPACAK

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Kurban Bayramı dolayısıyla 73 trafik ekibi olmak üzere toplam 300 ekipte, 1000 polisin görev yapacağını söyledi. Sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyaran Yıldız, kazaların genellikle sürücülerin gidecekleri yerlere yaklaştıklarında meydana geldiğini kaydetti.

Yılda yaklaşık 11 milyon aracın geçiş yapığı Konya, Eskişehir, Kütahya, İzmir ve Antalya yollarının geçiş noktası olan kentte Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk artarken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tedbirleri arttırdı. Bayram tatili boyunca trafik ekipleri başta olmak üzere yaklaşık 300 ekip ve 1000 polis, vatandaşın huzur ve güveni için çalışmalarını yürütüyor.

'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, araç sürücülerine direksiyon başında daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, aşırı hızdan kaçınmalarını istedi. Yıldız, "Tüm Afyon emniyeti olarak vatandaşımızın daha huzurlu ve dikkatli yolculuk yapabilmeleri ve sevenlerine kavuşabilmeleri için 24 saat esasına göre görev yapmaya devam edeceğiz. 73 trafik ekibimiz vatandaşımızın huzuru için görevde olacak. Ekiplerimiz görünür olduğu zaman trafik kazalarında çok ciddi azalmalar olduğunu görüyoruz. O yüzden ekiplerimiz gece gündüz vatandaşlarımıza hem yardımcı olmak olabilecek kazaları engellemek için görevde olacak" dedi.

'DİKKATLİ ARAÇ KULLANIN'

Sürücülerin genelde kazaları varmak istedikleri yere yaklaştığında yaptığını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Bayramlarda yollar kan gölüne döndü, insanlar hayatlarını kaybetti' gibi konuları konuşmayız inşallah. Geçen bayram olduğu gibi kazaların olmamasını ve insanlarımızın yaşamasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın kurallara uymaları konusunda hassasiyet bekliyoruz. Kazaların çoğunluğuna baktığımız zaman vatandaşlarımız varmak istedikleri yere yaklaştıklarında kaza yaptıklarını görüyoruz. Biz tüm sürücülerimize ve vatandaşlarımıza bayram öncesi özellikle araçlarına binip gidecekleri yere kadar tüm trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Sürücülerin varmak istedikleri yere hızlı değil de sağlıklı varmalarını istiyoruz. Hiç birimiz üzülmeyelim istiyoruz. Bu bayramlar sevinçlerin ve mutlulukların paylaştığı günlerdir. Acıları paylaşmayalım. Kurallara mutlaka uyalım."

'SAHTE PARAYA KARŞI DİKKATLİ OLUN'

Trafik kurullarının yanı sıra Kurban Bayramı dolayısıyla büyük veya küçükbaş hayvan satın alacak olan vatandaşları da sahte para konusunda uyaran Müdür Yıldız, "Kurban Bayramı dolayısıyla kurban edilecek hayvanların sirkülasyonu olacak. Bunu fırsat bilen özellikle hayvan satın almaya gelerek insanlarımızı kandıranlara karşı vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Şüphelendikleri zaman hemen bize ulaşsınlar. Hem hayvan hırsızlıklarına hem de sahte para konularına karşı çok duyarlı olsunlar" dedi.

'YILDA ORTALAMA 11 MİLYON ARAÇ GEÇİYOR'

Afyonkarahisar'daki araç geçişlerine de değinen Yıldız, geçen yıl Ocak-Ağustos döneminde 5 milyon aracın kentten geçiş yaptığını, bu yıl aynı dönemde ise araç sayısının 7 milyonu bulduğunu vurguladı. Yıl boyunca 11 milyon aracın Afyonkarahisar'dan geçtiğini belirten Yıldız, "Yılda ilimizden ortalama 11 milyon araç geçiyor. Bunu saate vurduğumuzda saatte 5 bin aracın geçtiği yoğun bir güzergahta görev yapıyoruz. O yüzden bu yolları kullanacak olan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; bayram öncesi, bayram süresi ve bayram dönüşü çok yoğun oluyor. Kural hatası yapan sürücülerimizin yanı sıra bir an önce gideceği yere döneyim mantığı ile kazaya sebebiyet verecek sürücüler de olabilir. Trafik kurallarına uymayan veya diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atacak sürücüleri mutlaka bize bildirsinler. Hatta her 7 kilometrede bir ekibimiz olacak. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri mutlaka ekiplerimize bildirsinler. Biz trafik kuralları konusunda çok hassasız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Araçlardan detay

Araçlar ilerlerken detay

Genel detaylar

Müdür Yıldız'ın konuşması

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR,

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VALİDEN SÜRÜCÜLERE CEVİZ EZMESİ

Burdur Valisi Hasan Şıldak, trafik uygulama noktasında Kurban Bayramı tatiline giden sürücülere ceviz ezmesi dağıttı.

Vali Hasan Şıldak, beraberinde Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ile Kışla Mahallesi çevreyolu uygulama noktasında bayram tatiline giden sürücülere hem ceviz ezmesi dağıttı hem de emniyet kemeri ve hız limitleri başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Sürücüler ve araçlardakilerin bayramını kutlayan Vali Şıldak, uygulama noktasında görevli personele de ceviz ezmesi ikram ederek, bayramlarını kutladı.

Bütün vatandaşlara ve sürücülere kazasız bir bayram tatili temennisinde bulunan Vali Şıldak, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bütün illerimize göndermiş olduğu talimatlar çerçevesinde trafikteki farkındalığı ve bilinçlendirmeyi artırmak adına insanlarımıza, sürücülerimize yönelik pek çok sürücümüzle görüştük, burada amacımız kazaların azaltılması, insan hatasından, sürücü hatasından kaynaklı kazaların en aza indirilmesiydi. Gerek aşırı hız, gerek emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonundan uzak durulması, motosiklet türü araçlarda kesinlikle kask kullanılması, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla yürütülen kampanyanın da gençlerimizde ve yeni nesilde farkındalık oluşturması amacıyla bu çalışmalar sürdürülüyor" dedi.

Bayram tatili süresince ilde trafik ve asayiş tedbirlerinin en üst seviyede alındığını vurgulayan Vali Hasan Şıldak, "Trafikte tavizsiz ve denetlemeye yönelik en iyi şekilde vatandaşlarımızın yanında olacağız. Vatandaşlarımızdan da üst seviyede duyarlılık bekliyoruz. Artık Türkiye'miz modern, her alanda atılımlar yapan ve trafik sorununu aşmaya muktedir olan bir bilinç seviyesine eriştiğini düşünüyoruz. Ancak bunun için topyekün bir mücadelenin devam ettirilmesi gerekiyor. İlimiz genelinde emniyet sorumluluk alanında 25 trafik ekibimiz 142 personeliyle görevi başında olacak, jandarmamız da 15 trafik ekibi 30 personel olmak üzere toplam ilimiz genelinde 40 ekip 172 personelimiz trafik akışı olan güzergahlarda teyakkuz halinde olacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Uygulamadan

Vali Şıldak'ın açıklamaları

Yoldaki trafik

Valinin ezme dağıtması

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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KUZENİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜREN ZANLI ORMANLIK ALANDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aralarında husumet bulunan amcasının oğlu Ertuğrul Kazak'ı, av tüfeği ile vurarak öldüren İsmail Kazak, jandarma ekiplerinin ormanlık alanda düzenlediği operasyonda yakalandı.

Olay, 7 Ağustos akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasından evine gitmek için traktörü ile seyir halinde olan Ertuğrul Kazak (48)'ın önü, aralarında daha önceden husumet bulunan amcasının oğlu İsmail Kazak (40) tarafından araçla kesildi. Aracından inen İsmail Kazak, yanında bulunan av tüfeği ile traktör üzerinde Ertuğrul Kazak'a doğru ateş açtı. Ertuğrul Kazak, vücuduna isabet eden saçmalarla traktörden düşerken, araç yol kenarına devrildi. Şüpheli İsmail Kazak, olay yerinden otomobili ile kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ertuğrul Kazak'ın göğsüne isabet eden saçmayla hayatını kaybettiğini belirledi. Kazak'ın cenazesi Çayyaka mahallesinde toprağa verildi.

ORMANDA YAKALANDI

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan zanlı İsmail Kazak'ın yakalanması için Bursa ve İnegöl Jandarma Komutanlığınca özel ekip kuruldu. Zanlının yakalanması için titiz bir çalışma yürüten ekipler, Kazak'ın Kırsal Deydinler mahallesindeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla zanlı, cinayette kullandığı tüfekle birlikte yakalandı. Olaydan 3 gün sonra yakalanan cinayet zanlısı İsmail Kazak gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlı İsmail Kazak'ın adli kontrolden çıakrılışı

-Hayatını kaybeden Ertuğrul Kazak'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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POLİSİ GÖRÜNCE SOYUNDU

Adana'da trafik ışıklarında duran araçların sürücülerinden para isteyerek, dilencilik yapan bedensel engelli bir erkek, polisleri görünce üzerindeki kıyafetleri çıkarıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında duran sürücüler, kendilerinden para isteyen 45 yaşlarındaki kişiyi polise ihbar etti. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sol bacağı diz altından kesik olan dilenci, polisi görünce küfür ederek soyunmaya başladı.

Çevredekilerin getirdiği örtüyle üzeri kapatılan dilenci, polis otosuna bindirildi. Ancak kapıyı açıp indi. Üzerindeki örtü arkadan bağlanan dilenci, taşkınlık yapmayı sürdürünce kelepçelendi. Zabıta ekipleri beklenirken, çevredekileri rahatsız etmeye devam eden dilenci, polis otosuyla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Görüntü Dökümü:

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Çıplak vatandaşın yerde yatması

Polislere direnmesi

Polislerin üzerini örtmesi

Yerdeki koltuk değnekleri

Gözaltına alınması

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA,

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