DHA YURT BÜLTENİ - 3

İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

SABOTAJ İHTİMALİ DE ARAŞTIRILIYOR

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen pazar günü başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. 500 hektarlık alanda etkili olan ve kırsal Çatalca ile Beyler mahalleleri yakınlarında yoğunlaşan yangına 20 helikopter, 200 arazöz ile müdahale ediliyor. Bu arada vatandaşlardan gelen bazı ihbarlar doğrultusunda yangının çıkış nedeninin sabotaj olma ihtimaline karşı da ekiplerin araştırmalarının sürdüğü ifade edildi.

Karabağlar Tırazlı Mahallesi'nde geçen pazar günü saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Menderes ilçesi yönünde Ürkmez'e ve Seferihisar ilçesi yönüne kadar olan yaklaşık 15 kilometrelik alanda büyüyen yangın, zaman zaman bölgedeki köyleri de tehdit etti. Ekiplerin önlemleri sonrasında yangının köylere ulaşması engellendi. Başladığından beri yangın bölgesinde bulunan ve dün gece boyunca da söndürme çalışmalarına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece görüş sistemi takılı helikopterden ekipleri koordine etti. Yangın, rüzgarın da etkisini azaltmasıyla birlikte kırsal Beyler ile Çatalca mahalleleri yakınlarında yoğunlaştı. 500 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarının 20 helikopter, 200 arazöz ve orman işçileri ile sürdüğü bildirildi.

Bu arada çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili, özellikle vatandaşlardan gelen bazı ihbarlar sonrasında sabotaj olma ihtimaline karşı ekiplerin araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------

Yangın alanından görüntü

Detaylar

Haber: Taylan YILDIRIM, Halil İbrahim KARABIYIK -Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR

======================

Pamukta sezon öncesi fiyat tedirginliği

Aydın'da pamuğun hasadına kısa süre kala fiyatlarda yaşanan belirsizlik ve artan girdi fiyatları üreticileri tedirgin etti. Taban fiyat belirlenip açıklanmasını isteyen İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, "Pamuk destekleme fiyatları kiloda 1 lira 25 kuruş olsun. Eğer gerekli destek verilmezse, gelecek yıl pamuk ekecek çiftçi bulamayız" dedi.

İncirliova'da geçen yıl 26 bin dekar olan pamuk ekimi bu yıl 33 bin dekara çıktı. Hasada 3 hafta kala destekleme ve pamuk fiyatlarındaki belirsizlik, üreticileri düşündürmeye başladı. Geçen sezon kilosu 4 lira 90 kuruştan satılan pamuk, sonraki aylarda 3 lira 50 kuruşa kadar düştü. Girdi fiyatlarının her yıl bir önceki yıla oranla arttığını belirten çiftçiler, sıkıntı çektiklerini kaydetti. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı da pamukta destekleme primlerinin geçen yıl 80 kuruş olduğunu ancak bu yıl bu fiyatın 1 lira 25 kuruş olması gerektiğini savundu.

'ÇOCUK GİBİ BAKIYORUZ'

Çiftçinin zor şartlar altında üretim yaptığına değinen Kaykı, "Pamuklara, 5 aydan beri çocuk gibi bakmaktayız. Pamuk borsasındaki düşüşler, üreticiyi çok tedirgin ediyor. Bu şekilde devam ederse, ayakta duracak çiftçimiz kalmayacak. Tabii ki pamuk fiyatları düştükçe, çiftçimiz de doğal olarak bir yerden destek bekliyor. Şu anda pamuğun kilosunu 5 liradan satmış olsaydık, hiçbir üretici tedirgin olmayacaktı. Maliyetleri kurtarmamız için pamuk desteğinin kiloda 1 lira 25 kuruş olması gerekiyor. İnşallah bizi görür ve duyarlar. Eğer kilo fiyatları düşmeye devam edecek olursa, kiloda 1.5 lira destekleme talebimiz olacak. Bu şartlarda hiçbir çiftçinin ürettiğinin, emeğinin karşılığını alması mümkün değil. Pamuğun kilosu şu an 3 lira 50 kuruşa düştü. Ama geçen yıl aldığımız pamuk çekirdeği ile bu yıl arasında büyük uçurumlar var. Girdilerin hiçbir şekilde kontrolü yok. Pamukta yıllar önce bir taban fiyat vardı. Fındıkta ve darıda olduğu gibi ama ne yazık ki, pamukta bir taban fiyat artık yok. Borsada olan 3 arkadaş, bunu bu hale getiriyor. Gelsinler, sıcağın alnında çalışsınlar. Bu pamuğun nasıl yetiştiğini görünce o zaman vicdanları el veriyorsa, pamuğun fiyatıyla oynasınlar" dedi.

Bazı kişilerin rekolteyi fazla göstererek devlet desteğinden haksız kazanç elde ettiği iddialarını da dile getiren Kaylı, bunun kontrolünün kolay olduğunu, yetkililerin arazileri denetlemesinin çözüm yaratacağını söyledi. Türkiye'nin pamuk üretiminin, tüketiminin altında kaldığını belirten Kaylı, "Paranın tamamı dışarıya gidecek. Dışarıya gideceğine bunu eken çiftçiyi teşvik edelim, paramız da dışarıya gitmesin. Pamuk hasadına yaklaşık 20 gün kaldı ama belirsizlik hala devam ediyor. Bu süreç çiftçiyi çok tedirgin ediyor. Bir an önce taban fiyat belirlesinler" diye konuştu.

Çiftçi Polat Tanrıkulu (33), "İncirliova'da baba mesleği çiftçilikle uğraşmaktayım. 600 dekar arazimde pamuk ekimi yapıyorum. Ben genç bir çiftçi olarak, pamuk üreticisine desteklemenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Genç nesillerin bu işe devam etmesi için devletimizin taban fiyat oluşturup, çiftçiyi memnun edecek rakamlar vermesi lazım" dedi.

Görüntü Dökümü

------

Pamuk ekili tarlalardan görüntü

İncirliova Ziraat Odası Ali Kaykı

Çiftçi Polat Tanrıkulu ile röp.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

====================

Tesise dadadan ayıların bal testi kamerada

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, arıcılıkla uğraşan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef, tesisine dadanıp başına dert olan ayıları, kovanlarından uzaklaştırmak için verdiği mücadele aksiyon filmlerini aratmıyor. Kovanlarını korumak için açık alana bal, ekmek ve meyve bırakan, kovanları konteyner üzerine taşıyıp çelik kafesle önlem alan Sedef, ağaçlardan tırmanarak ulaştıkları peteklere de musallat olan ayıları, teste tabii tuttu. Sedef, elinde bulunan 4 çeşit balı, kalitesini ayılara ölçtürmek için açık alanda masanın üzerine yerleştirdi, olan biteni de foto kapan kameralarınca kayda aldı. Görüntüleri inceleyen Sedef, ayıların ilk tercihinin kilosu bin lira olan dünyaca ünlü Anzer balı olduğunu tespit etti. Balların yerleri değişse de her seferinde Anzer balından yemeye başlayan ayıların, ballar arasındaki vişne reçeline hiç dokunmadığını belirten Sedef, "Kocaoğlan gerçekten ağzının tadını biliyor. Her seferine Anzer balından başlıyor, reçele ise hiç bakmıyor" dedi.

Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi'ndeki arazisi üzerine kurduğu tesiste arıcılık yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi ve Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef, tesisine dadanıp başına dert olan ayıları, kovanlarından uzaklaştırmak için mücadele veriyor. Sedef, tesise dadanan ayılar nedeniyle her yıl zarar gören kovanlarının çevresini çelik kafesle kapatarak önlem aldı. Tesisin çevresine de foto kapan kameraları yerleştiren Sedef, ayıların hareketlerini takibe aldı. Kafes dışına bal, ekmek ve meyve bırakan İbrahim Sedef, kovanlarını yine de ayılardan koruyamadı. Ayılara ikramda bulunup kovanlarını korumaya çalışan Sedef, farklı yöntemler deneyerek tesise gelen ayıların davranışlarını, sayısını artırdığı foto kapanlarla incelemeye aldı.

ANZER BALINI YEDİ, REÇELE İSE BAKMADI

Tesiste kaldığı sırada kimi zaman ayılarla karşılaşan ve balları korumak için verdiği mücadelesiyle aksiyon filmlerini aratmayan Sedef, geçen yıl tesise gelip, çevresindeki ağaçlara tırmanarak çıktıkları konteyner üzerindeki kovanları parçalayarak balları yemeyi başaran ayıları, bu kez teste tabi tuttu. Sedef, kalitesini ayılarla ölçmek istediği elinde bulunan 4 çeşit balı, açık alanda masanın üzerine yerleştirdi, olan biteni kayda almak için de foto kapan kameralarını bu noktaya yönlendirdi. Görüntüleri inceleyen Sedef, balların kokusunu alıp bölgeye gelen ayıların ilk tercihinin kilosu bin lira olan dünyaca ünlü Anzer balı olduğunu tespit etti. Yaklaşık 4 ay süren test süreci anbean görüntülenen ayıların, masa üzerindeki ballardan ilk olarak önceden siparişle satın alınanan Anzer balını yemeye başladığı, ardından diğer bal çeşitlerine yönelip tükettiği, vişne reçeline ise hiç dokunmadığı gözlendi.

'KOCAOĞLAN AĞZININ TADINI BİLİYOR'

'Kocaoğlan' adını verdiği ayılara balları test ettiren Sedef, Anzer balına ilgi gösteren ayıların ağzının tadını bildiğini söyledi. Sedef, "Kocaoğlanlar bana yaklaşık 3 yıldır zarar veriyor ama ben yine de onları 'fazla zarar vermesin' diye besliyorum. Yaptığım incelemelerde, ayılar; ekmek, bal, meyve gibi yiyecekler arasında seçici davranmaya başladı. Aklıma bir fikir geldi 'acaba ballarımızın kalitesini test etsek nasıl sonuç alabiliriz' diye. Masanın üzerine cam kaselere balları doldurdum. Kocaoğlan geldi, Anzer balından başladı. Kaselerin yerlerini değiştirdim, yine Anzer balından başladı. Masanın yerini değiştim, yine Anzer balından başladı. Dedim ki kocaoğlan bu işi biliyor, pahalı ve kaliteli olan balı tercih ediyor. Kocaoğlan gerçekten ağzının tadını biliyor. Yaptığım test sonucunda; kocaoğlan her defasında Anzer balından başladı. Araya sıkıştırdığımız vişne reçelinin tarafına ise hiç bakmadı. Ballarınızı test etmek istiyorsanız, tarafsız, torpilsiz ve ücretsiz olarak ballarınız kocaoğlanlar sayesinde itinayla test edilir" dedi.

'HEM ARILARA, HEM DE AYILARA BAKIYORUZ'

Arıcılık yapanların muhakkak ayıyla dost geçinmek zorunda olduğunu söyleyen Sedef, "Sonuçta o da karnını doyurmak için uğraşıyor. Kurduğum kameralara sık sık yakalanıyorlar. Önceki yıl kafesin zayıf noktasını tespit edip, altını kazarak kovanlara ulaşmışlardı. Ayılar bizim ballardan yiyerek daha da bir güçlendi. Şimdi ise ulaşılması zor olan konteynerin üzerine çıktılar, buradaki balları da afiyetle yediler. Bir taraftan arılara, bir taraftan da ayılara bakıyoruz. Görüntülerini izleyince, zararı ziyanı unutuyor, onları seviyorum" diye konuştu.

ANZER BALI

Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'ndaki Ballıköy köyünde yaklaşık 2 bin 500 kovanda arıcılık yapılıyor. Hava şartları ve çiçek flora nedeniyle yıllık bal üretimi değişkenlik gösteriyor. Anzer balının, solunum hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Anzer Yaylası, kendine özgü 40 endemik çiçek türünün yanı sıra yüzlerce çeşit bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Yurtiçi ve yurt dışından talep olan Anzer balı, önceden sipariş alınarak satılıyor.

Görüntü Dökümü

---------

-Tesisler dorone görüntüsü

-Ayıların tesise dadanması

-Muhabir anonsu (Fatih TURAN)

-Ayılar bal testi

-Röportaj

-Detaylar ve ayıların arşiv görüntüleri

BOYUT: 990 MB

Haber-Kamera: Fatih TURAN/TRABZON,

=====================

Burdur'daki kazalar MOBESE kameralarında

Burdur'da meydana gelen kazalar MOBESE kameralarına yansıdı.

Kentin çeşitli bölgelerindeki kameralara yansıyan kazalarda sürücülerin trafik ışıklarına dikkat etmedikleri gözlerden kaçmadı. Kazaların tek sevindirici yanı ise maddi hasar ve hafif yaralarla atlatılması oldu. Kent merkezinde son 5 ayda meydana gelen kazalara ait görüntülerde Cumhuriyet Meydanı'nda dikkatsiz bir şekilde yola çıkan vatandaşa otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayarak yere savrulması, adliye kavşağında motosikletli sürücünün, çarptığı otomobilin üzerinden fırlaması, mezarlık kavşağında süratli şekilde gelen motosiklet sürücüsünün çarptığı otomobilin üzerinden fırlaması, manastır kavşağında iki otomobil kırmızı ışıkta beklerken, bir anda yola çıkan otomobile başka bir otomobilin çarpması yer aldı.

Görüntü Dökümü

--------------

MOBESE görüntüleri

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

==================

Sivas'ta, nesli tükenmekte olan 'Arap tavşanı' görüntülendi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan 'Arap tavşanı' görüntülendi.

Genellikle Orta Anadolu Bölgesi, Batı Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan kanguru gibi arka ayakları, fare gibi gövdesi olan Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Sivas'ın Altınyayla ilçesinde görüntülendi. Genellikle geceleri ortaya çıkan Arap tavşanını yolda giderken sürücüler fark etti. Sürücüler nadir görülen tavşanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntü Dökümü

-------------

-Cep telefonu görüntüleri

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,