Dha yurt bülteni - 3

Ordu'da sağanak fındığı vurdu

Ordu'da etkili olan sağanak yağışla oluşan sel ve heyelanlar, tarım arazilerine hasar verdi, hasadı süren fındık bahçelerinde zarar oluştu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, fındığın yağmurdan etkilendiğini belirterek, "Yağış hasadı olumsuz etkiliyor. Geçen yıl bölgemizde yine sel meydana gelmiş fındık etkilenmişti. Şuan ki selde kısmen etkilenme var. Üreticilerimiz özellikle ıslanan fındıkları hava güneşlenince güzelce kurutmalı" dedi.

Ordu'da iki gündür etkili olan sağanak yağışla derelerin taşması sonucu sel ve heyelanlar oluştu. Sel ve heyelanlarda, bölgede ekili tarım arazileri zarar görürken, hasadı süren fındık bahçeleri de su altında kaldı. Metrekareye 109 kilogram yağış düşerken, yağışlar en çok; Ünye, İkizce, Perşembe, Çaybaşı, Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Ulubey ve Korgan ilçelerinde etkili oldu. Akkuş'a bağlı Salman Mahallesi'nde yağışlarla birlikte oluşan heyelanda da 4 ev, hasar gördü. Evler boşaltılırken bölgedeki tarım arazileri sel sularından nasibini aldı. Yağmurla birlikte bahçelerde olgunlaşan fındıklar, dallarından koparak yere döküldü. Su baskını nedeniyle hasat edilip harmanda kurutma sürecinde olan fındıklar da ıslandı.

'YAĞIŞ HASADI OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, fındığın yağmurdan etkilendiğini belirterek, "Bölgemizde hasat devam ediyor, yağış hasadı olumsuz etkiliyor. Geçen yıl bölgemizde yine sel meydana gelmiş fındık etkilenmişti. Şuan ki selde kısmen etkilenme var. Üreticilerimiz özellikle ıslanan fındıkları hava güneşlenince güzelce kurutmalı. Toplanan fındığı mutlaka çuvaldan harmana boşaltmak gerekiyor. Harmandaki fındıkta havalandırılarak kurutulmalıö dedi.

DERE KENARLARINDAKİ BAHÇELER DAHA ÇOK ETKİLENDİ

Ünye ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde 2 ton fındık üreten Kamil Temiz ise, yeni başladıkları fındık hasadına yağmur nedeniyle ara verdiklerini söyledi. Derelere yakın bahçelerde, yere dökülen fındıkların kısmen etkilendiğini belirten Temiz, "Bahçede topladığımız fındıkları çuvallarla harmana taşıyoruz. Fındık hep ıslandığı için kurutması zor olacak. Buranın rakımı sahil kesiminden biraz yüksek, fındık geç olgunlaştığı için hasada yeni başladık. Bu havaya bakılırsa kurutması da bizi zorlayacak. Yere dökülen fındıklarda kapsülünden ayrılıyor, hasat maliyetini de iki katına çıkarıyor, yağmurun bu yönde olumsuzluğu var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

-Muhabir anonsu

-Vatandaşlarla fındık harmanında röportaj

-Fındık bahçesinden ve selden görüntü (drone)

-Fındık harmanından taşan derelerden görüntü (drone)

-Sel sularına giden fındıktan görüntü (cep telefonu)

-Harmandan detay görüntü

-Selde telef olan inek sel sularında giderken görüntüsü

-Bahçede olgunlaşıp daldan yere dökülen fındıklardan görüntü

-Diğer detaylar

Süre: 4.20 DK Boyut: 645 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Turgut DAĞDEVİREN-ORDU-DHA

=====================

Tropikal meyve üreticilerinin Avrupa hayali

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 25 bin dekar arazide 25 çeşit tropikal meyve üretmeyi başaran çiftçiler, meyvelerin gördüğü ilgiden oldukça memnun. Çiftçiler Avrupa pazarı hayali kurarken Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ali Yalçın, "Avrupa'nın ihtiyacının en az yüzde 10'unu karşılarız" dedi.

Antalya'nın en doğu ilçesi Gazipaşa, yıllardır muz yetiştirilen birkaç merkezden biri olarak çiftçiye gelir sağlıyor. Bakımı kolay, ekonomik getirisi yüksek tropikal meyvelerin ilçe ikliminde kolaylıkla yetiştirildiğini keşfeden üreticiler, son birkaç yıldır bu meyvelerin üretimine yöneldi. Muzdan sonra avokadoyla devam eden üretim, Güney Amerika ve Güney Asya kökenli liçi (lychee- kral meyvesi), longan, passiflora (çarkıfelek), mango, papaya (ağaç kavunu), ejder meyvesi (pitaya), guava (sarı ve kırmızı çilek), kahve, sapote (çikolata meyvesi), feijoa (kaymak ağacı), karambola (yıldız meyvesi), kei elması, sapodilla, pomela, lime limon, graviola (tarçın elması), goji berry, jackfruit, ambarella (altın elma), moringa, snake fruit (yılan meyvesi), rose apple (gül elması) ve pawpaw meyvesi ile sürüyor.

25 BİN DEKARDA TROPİKAL MEYVE ÜRETİLİYOR

25 çeşit tropikal meyveyi 25 bin dekar arazi üzerinde diktiği fidanlarla yetiştirmeye başlayan üreticiler, mango ve avokado hasadı da yapmaya başladı. Meyvelere olan ilgiden memnun olan çiftçiler, Türkiye'de ilk defa Gazipaşa ilçesinde geçen ay kurulan Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi çatısı altında birleşti. Kısa sürede üye sayısını artıran kooperatif sayesinde çiftçiler ürettikleri meyveleri pazara daha kolay sunabilmeyi amaçlıyor.

MANGO 35, EJDER MEYVESİ 25 TL

Farklı görüntüsü ve lezzetli aromalarıyla dikkati çeken tropik meyvelerden ejder meyvesinin tanesi 25, mangonun tanesi 35, papayanın tanesi 12, liçinin ise kilogramı 130 liradan alıcı buluyor. İlçede en fazla üretimi yapılan muz ve avokado ihraç edilirken diğer tropikal ürünler şu an için iç piyasaya sunuluyor. Meyveler özellikle lüks oteller ve büyük marketlerde satılıyor.

AVRUPA PAZARININ YÜZDE 10'UNA TALİPLER

Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı ziraat mühendisi Ali Yalçın, sebze seralarını tropikal meyvelere ayıranların olduğunu belirterek, "Üretimin kolay olması ve getirisinin yüksek olması nedeniyle tercih ediliyor. Üretimden pazarlama aşamasına kadar destek olarak Avrupa pazarına açılmayı hedefliyoruz. Tropikal meyve pazarı yeni olduğu için net bir rakam verememekle birlikte kurulan bahçelerimize bakınca Avrupa'nın ihtiyacının en az yüzde 10'unu karşılarız" dedi.

'TALEBE YETİŞEMİYORUZ'

Tropikal meyve üreticisi emekli öğretmen İzzet Akyol, üretimde bir alternatif arayışına girdiklerini ve muz üretilen bir ilçe oldukları için diğer tropikal meyvelere de yöneldiklerini söyledi. Bahçesinde 25 çeşit meyve yetiştirmeye başladığını belirten Akyol, yurt dışındaki ürünlere göre iklimin daha uygun olması nedeniyle aromasının daha farklı olduğunu ifade etti. Herhangi bir ilaç ya da kimyasal ürün kullanmadıklarını da kaydeden Akyol, "Bu ağaçlarda böcek yok, o yüzden herhangi bir ilaç vermiyoruz. Sadece su ve doğal gübre. Amacımız önce çiftçilerimizin bu ağaçlara alışıp bahçe sayısını arttırmak. Yurt dışından arayıp tüm meyveleri isteyenler var. Yurt dışına açılırsak daha çok gelir elde ederiz" dedi.

Tropikal meyve üretimi ve ticaretini yapan Tahir Kısaarslan ise üretimden ve meyvelerin gördüğü ilgiden oldukça memnun olduğunu söyledi. Avrupa'dan çok talep geldiğini de anlatan Kısaarslan, "Ürün sayımız az. Bu nedenle fiyatlar yüksek gidiyor. Talebi karşılayamıyoruz. Mango çok isteniyor ama üretimimiz az, yetişemiyoruz. Çiftçilere alım garantisi verilerek çiftçi bu alana yönlendirilebilir" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

Tropik meyve ağaçlarından görüntü

Meyvelerden görüntü

Mango meyvesinin kesilmesi

DHA Muhabiri Alparslan Çınar'ın ANONSU

RÖP 1: İzzet Akyol

RÖP 2: Ali Yalçın

RÖP 3: Tahir Kısaarslan

Ejder meyvesinin görüntüsü

Ejder meyvesinin kesilmesi

Detaylar

590 MB -- 05.20/// HD

Haber: Alparslan ÇINAR-Yücel BULUT-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

===================

Spor eğitmeninin cinayet sanığına müebbet hapis cezası

Bursa'da para nedeniye husumetli olduğu spor eğitmeni Ali Özden'i (38) tabancayla vurup öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erhan Kırsaçlıoğlu (47), 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kırsaçlıoğlu, son savunmasında, "Olay günü onu görünce, bana ateş edeceğini düşünerek, önce ben ateş ettim. Amacım öldürmek değildi, ben orada kendimi korudum" dedi.

Olay, geçan yıl Nisan ayında Bursa'nın Kestel ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası beyaz eşya tamircisi Erhan Kırsaçlıoğlu, para yüzünden aralarında husumet bulunan spor eğitmeni Ali Özden ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Kırsaçlıoğlu, belindeki tabancayı çıkartıp, Ali Özden'i kovalamaya başladı. Kırsaçlıoğlu, bir marketin önünde yakaladığı Özden'i peş peşe ateş ederek, öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Erhan Kırsaçlıoğlu, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Erhan Kırsaçlıoğlu hakkında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasında son savunmasını yapan Kırsaçlıoğlu, "Biz olay günü Ali Özden ile tesadüfen karşılaştık. Ali Özden ve arkadaşları, daha önce beni borç bahanesiyle darp etmişlerdi. Olay günü onu görünce bana silahıyla ateş edeceğini düşünerek, önce ben ateş ettim. Amacım öldürmek değildi. Ben orada kendimi korudum" dedi.

Mahkeme heyeti, iyi hal ve tahrik unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek, Erhan Kırsaçlıoğlu'nu mübebbet hapis cezasına çarptırdı.

Görüntü Dökümü

----------

***ARŞİV***

Ali Özden'in kovalanmasu

Erhan K.'nın silahla kovalaması

Vatandaşların kaçışması

SÜRE: 2 dakika 15 saniye

BOYUT: 253 MB

BURSA,

=================

Bu kulaçlar şiddet gören kadınlar için

İzmir'de açık su yüzücüsü olan 6 kişilik ekip, kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Çeşme'den Seferihisar'a kulaç atmaya başladı. Yaklaşık 24 saat boyunca 80 kilometre mesafe kat edecek olan yüzücüler, başlarına taktığı bonelerde de şiddet gören kadınların isimlerini taşıyor.

İzmir'de, açık su yüzücüsü olan 6 kişilik ekip, Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD) desteği ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'nın (EÇEV) işbirliği ile kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen ortak bir proje kapsamında, Çeşme'den Seferihisar'a doğru kulaç atmaya başladı. Eski milli yüzücüler Senem Ülker ve Ayşin Oya Bekbay'ın yanı sıra eczacı Seda Kansuk, bir şirketin üst düzey yöneticisi Şadi Gödek, makine mühendisi Memduh Kansuk ve bilgisayar mühendisi Uğur Doğan'dan oluşan ekip sabahın erken saatlerinde Çeşme'de toplandı. Yüzücüler toplanma alanına 'Kadına değil kendine meydan oku' yazılı tişörtlerle geldi, başlarına taktığı bonelerde de şiddet gören kadınların isimlerini taşıdı. Kendi alanlarında önemli başarılara imza atan ekip, toplumun kanayan yarası kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla dönüşümlü olarak 1'er saat olmak üzere Çeşme'den Seferihisar'a yüzerek ortalama 80 kilometre mesafe kat edecek. Gece boyunca kesintisiz devam edecek yüzme aktivitesi için yüzücülere bir ışık kaynağı ile destek verilecek.

Görüntü Dökümü

----------

-Yüzme etkinliğinden görüntüler

-Tekneden yüzücülerin takip edilmesi

-İlk yüzücünün suya girişi

Haber: Hande NAYMAN -Kamera: İZMİR,

=================

Telefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldı

Konya'da telefon hattı direğinde mahsur kalan yavru kedi, saatler sonra kurtarıldı.

Merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Erkut Sokak üzerinde yaşayan vatandaşlar, telefon direği üzerinde bulunan yavru kedinin aşağıya inemediğini gördü. Vatandaşlar bir süre kendi imkanlarıyla kediyi bulunduğu yerden indirmeye çalışsada bunda başarılı olamadılar. Vatandaşlar bunun üzerine yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen MEDAŞ ekipleri, kurtarma aracının sepetini uzatarak yavru kediyi aşağıya indirdi. Bu sırada kurtarma operasyonunu izleyen çocuklarda kedinin kurtarılmasını sevinç çığlıkları atarak kutladı. Doğaya bırakılan yavru kedi bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Kedinin direkte kurtarılmayı beklemesi

-Vatandaşlardan röportaj

-Kedinin kurtarılması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

