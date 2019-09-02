Dha yurt bülteni - 3

Serebral palsi hastası Mustafa, klavyeyi burnu ile kullanarak ikinci kitabını yazıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 'beyin felci' olarak bilinen doğuştan 'Serebral Palsi' hastası olan 38 yaşındaki Mustafa Erol, 3 yıl önce klavyeyi burnu ile kullanarak yazıp, piyasaya çıkardığı 'Herkes Beni Engelli Sanıyo!' isimli hikaye kitabının ardından başka bir engellinin hayatını konu alan ikinci kitabını yazmaya başladı. Okumayı kendi imkanları ile öğrendikten sonra ilkokul, ortaokul ve lise ve üniversiteyi dışarıdan bitirip yüksek lisansını da tamamlayan Erol, azmiyle örnek oluyor.

Efeler'de yaşayan emekli memur Mehmet Emin Erol (64) ve ev kadını Hatice Erol (58) çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan 'serebral palsi' hastası Mustafa Erol ellerini ve ayaklarını kullanamasa bile yaptıklarıyla görenleri şaşırtıyor. Okumayı evde kendi imkanlarıyla öğrendikten sonra 1999 yılında ilkokulu ardından ortaokulu ve liseyi dışarıdan okuyarak mezun oldu. Daha sonra üniversite sınavına girerek Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde 2 yıllık Halkla İlişkiler Bölümünü 2008 yılında tamamladı. Aynı okulda yatay geçiş yaparak İşletme Fakültesi'ni 2011 yılında bitirdi. Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü'nde ise yüksek lisansını geçen 26 Ağustos'ta tamamladı. Burnuyla 'Herkes Beni Engelli Sanıyo!' isimli kendi hayatını konu alan kitabını 7 yılda tamamlayarak 2016 yılında piyasaya süren Mustafa Erol, şimdi ise başka bir engelli gencin hayatını anlatan bir hikaye kitabı yazmaya başladı. Hedefinde doktora yapmak var.

'O BİZİM GURURUMUZ'

Oğlu ile gurur duyduğuna belirten Hatice Erol, "Mustafa doğuştan engelli olarak dünyaya geldi. Okumayı evde öğrendi. İlk bilgisayar almak istediğimizde, 'Bu haliyle kullanamaz' dedik. Israrcı olunca, aldık. Klavyeyi elleriyle kullanmayı denedi, başaramadı. Daha sonra burnuyla yazabileceğini kendi tespit etti. İlk zamanlar zor oldu ama daha sonra yazmayı ilerletti. Kitabını ve 125 sayfalık tezini hep burnuyla yazdı. Eğitimini de bu şekilde tamamladı. 7 yılda kendi hayatını anlatan 'Herkes Beni Engelli Sanıyor' kitabını yazarak piyasaya çıkardı. Şimdi yine başka bir engelli gencin hayatını anlatan ikinci hikaye kitabını yazmaya başladı. Bu kitaptan sonraki hayali roman yazmak. Mustafa ile gurur duyuyoruz. Ailesi olarak her zaman onun yanında olduk. Başarısında bizim de katkımız olabilir ama en çok kendi başarısı. Mustafa'nın bu başarıları elde edeceğini inanamıyorduk. Mustafa çok kitap okuyor. Şu ana kadar 500 civarında değişik türde kitap okudu. O bizim her şeyimiz."

Anne Erol, engelli ailelerinden çocuklarına sahip çıkmalarını, hiçbir zaman mücadeleyi bırakmamalarını istedi.

Görüntü Dökümü

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-Serebral palsi hastası Mustafa Erol'un burnu ile bilgisayar klavyesine dokunarak yazı yazması, yazdıklarını okuması

-Mustafa Erol'un diplomaları ve yazdığı hikaye kitabının görüntüsü

-Anne Hatice Erol ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Çalınan arabasına 4 yıl sonra kavuştu

Iğdırlı Tanrıverdi Akbulut, 2015 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalınan otomobiline 4 yıl sonra kavuştu. 1996 model otomobiline sarılarak öpen Akbulut, "Ben arabadan umudu kesmiştim. Bulundu haberi gelince çok sevindim. Ruhsat ve plakasını yenileyerek kullanacağım" dedi

Gebze ilçesinde özel bir şirkette servis şoförlüğü yapan 71 yaşındaki Tanrıverdi Akbulut'a ait 34 FDD 75 plakalı otomobil, otoparktan çalındı. Bir süre aracından gelecek ümitli haberi bekleyen Tanrıverdi Akbulut, daha sonra memleketi Iğdır'a dönerek buraya yerleşti. Otomobilinden ümidi kesen Tanrıverdi Akbulut'a sevindirici haberi Kayseri Emniyet Müdürlüğü verdi. 3 Temmuz 2019 günü uygulama yapan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 74 BU 479 plakalı otomobili durdurdu. Aracı kriminal incelemeye alan polisler, şase numarasının başka bir araçtan kesilerek monte edildiğini belirledi. Devam eden inceleme ve soruşturma sonunda otomobilin 15 Temmuz 2015'te Kocaeli Gebze'den çalınan 34 FDD 75 plakalı araç olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Iğdır'da yaşayan Tanrıverdi Akbulut'u arayan ekipler aracını teslim almasını istedi.

Kayseri'ye giderek 4 yıl önce çalınan otomobilini teslim alan Tanrıverdi Akbulut, büyük sevinç yaşadı. Akbulut, otomobiline sarılarak onu kaporta ve camlarından öptü. Kavuştuğu otomobil ile Iğdır'ın cadde ve sokaklarında bir süre gezen Akbulut, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden gelen telefon üzerine çok mutlu olduğunu belirterek, " "Ben aracı unutmuştum. Dört yıl önce parkta çalınan otomobilime kavuştum, Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne ve polislere çok teşekkür ederim. Yeni kavuştuğum arabama ruhsat ve plaka çıkarıp kullanmaya devam edeceğim" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tanrıverdi Akbulut'un arabasına sarılması öpmesi

-Tanrıverdi Akbulut'un arabasını çalıştırması

-Arabadan genel ve detaylar

-Tanrıverdi Akbulut ile röp

Tanrıverdi Akbulut'un arabasını sürmesi

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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Tadı dünyaya ün salan Kırkağaç kavunları askıda

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen, aroması ve dayanıklılığı ile ün salan Kırkağaç kavunları, kış aylarında da tüketilmek üzere askılara alınmaya başladı. İlçede üretilen toplam 45 bin ton kavundan 30 bin tonu iplerle bağlanıp, depolardaki tahta direklere asılıp bekletilecek. Kalanların 10 bin tonu iç piyasada tüketilirken, 5 bin tonu ihraç edilecek.

Kırkağaç kavununda hasat sezonu devam ederken kışın satışa sunulmak üzere ayrılanlar askılara alınıyor. Tarlalardan büyük bir özveriyle toplanan, traktörlerle belediye ya da özel kişilere ait depolara getirilen kavunlar, önce dört bir yanlarından iplerle bağlanıyor. Daha sonra tahta direklere asılan kavunlar şubat ayına kadar alıcısını bekliyor. Çürümeye dayanıklı olması, aroması ve sert kabuğuyla diğer kavun türlerinden ayrılan ve bu özellikleriyle 2008 yılında coğrafi işaret tescili alan Kırkağaç kavununun büyük bölümü daha çok gelir getirdiği için kış aylarında pazara sunulacak.

İlçe genelinde 45 bin ton kavun hasatı elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, bu yıl 850 çiftçinin 1200 hektar alan üzerinde kavun ürettiğini söyledi. Özarı, 45 bin ton kavunun 30 bin tonunun askılara asılacağı kaydetti. 10 bin tonun doğrudan iç pazarda satılacağını belirten Özarı, kalan 5 bin tonunun ise doğrudan Almanya, Fransa, Hollanda ve Yunanistan gibi pek çok ülkeye ihraç edileceğine dikkat çekti. Özarı, hasadın ardından tarladaki kilogram fiyatının 1.5 lira ile 1.80 lira arasında olan Kırkağaç kavunlarının kış aylarında askıdan indiğinde kilogramının 5 lira civarında satılacağını bildirdi.

'KAVUNLARA TIPKI BİR BEBEK GİBİ DAVRANIYORUZ'

Kavunlara tıpkı bir bebek gibi davrandıklarını belirten 65 yaşındaki üretici Zeycan Aydın da, "Yıllardır Kırkağaç kavunu yetiştiriyorum. Kavunlarımızı sabahın çok erken saatlerinde hasat ediyoruz. Güneş tam olarak doğmadan hasat ediyoruz ki oradaki soğukluğunu buraya depoya getirdiğimizde de korusun diye. Traktörlerin zeminine yorgan seriyoruz ve yükledikten sonra buraya getiriyoruz. Kavunlara tıpkı bir bebek gibi davranıyoruz. Kesinlikle fırlatıp atmıyoruz. Elden ele değil, tek tek taşıyıp, önce depolarımızda yere serdiğimiz yorganlar üzerine koyuyoruz. Ardından da tek tek dört bir yanlarından bağladığımız bu kavunları, tahta direklere asıyoruz. Tahta direklere asmamızın nedeni tadını ve aromasını iki kat daha artırması. Kavunları bu depolarda, klimalar ile 14-15 derece sıcaklıkta tutuyoruz. Daha sonra tüccarların gelip almasını bekliyoruz. İnşallah bu sene yüzümüz güler. Emeğimizin karşılığını alırız" diye konuştu.

30 senedir Kırkağaç'ta kavun yetiştiriciliği yapan Nevzat Aydın (65) da, Kırkağaç kavunun aroması ile diğer kavun türlerinden farklı olduğunu belirtip, "Kavunumuzun lezzeti toprağından kaynaklanıyor. Hele bir de askıda kaldı mı lezzeti daha da artıyor. En önemlisi de uzun süre bozulmadan dayanıyor olması" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kavun tarlasından görüntü

-Kavunların traktör üstündeki görüntü

-Kavunların asılma işleminden görüntü

-Asılan kavunlardan görüntü

-Kavun üreticisi Zeycan Aydın ve Nevzat Aydın röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL - Erdinç ALKAN/ MANİSA,

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Ben Fero Alanya'yı salladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde konser veren ünlü rapçi Ben Fero söylediği şarkıları ve sahne performansıyla hayranlarından alkış aldı.

Bu yaz çıkardığı 'Demet Akalın' adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan rapçi Ben Fero, Alanya'nın ünlü mekanı Illusion Event Hall'de sahneye çıktı. Mekanı dolduran yaklaşık 4 bin kişinin tezahürat ve alkışlarıyla sahneye çıkan Ben Fero, konserine '3-2-1' adlı şarkısıyla başladı. Ünlü rapçi daha sonra 'Mahallemiz Esmer', 'Biladerim İçin' gibi sevilen şarkılarını ardı ardına seslendirdi.

Son albüm şarkılarının yanı sıra eski bestelerini de seslendiren Ben Fero, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Ben Fero, sahne performansı ve şarkılarıyla Alanyalı hayranlarından alkış aldı. Illusion Event Hall yetkilileri ise yaz konserleri çerçevesinde, yaz boyunca her hafta en sevilen müzik insanlarını Alanyalı eğlence severlerle buluşturacaklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Ben Fero konseri

Alandan detaylar

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA, -

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Burak Yeter Alanya'yı coşturdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde mikser başına geçen ünlü DJ Burak Yeter eğlence sevenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel dizisinin jenerik müziğini de hazırlayan DJ Burak Yeter Alanya'nın sevilen eğlence mekanı Illusion Event Hall'da hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 3 bin kişinin doldurduğu mekanda mikser başına geçen Yeter birbirinden hareketli yerli ve yabancı şarkıları çalarak Alanyalı eğlence severleri müziğe doyurdu.

"MUTLUYUM"

Sahne performansı öncesinde gazetecilere konuşan Burak Yeter, "Alanya'da olmaktan çok mutluyum. Buranın benim ikinci evim olduğunu her zaman söylüyorum. Çok fazla geldiğim yerlerden biri. Alanyalılarla bu coşkuyu yaşamaktan dolayı mutluyum" dedi

AVRUPA MÜZİK LİSTELERİNDE ZİRVE

İtalyan şarkıcı Elodie'nin vokalini yaptığı ve Avrupa müzik listelerinde en çok dinlenenler arasına giren Friday Night parçası hakkında da konuşan Burak Yeter, "Friday Night ile çok ciddi bir çıkış yakaladık. Çünkü şarkının vokali Elodie'ye ait. Kendisi İtalya'nın çok ünlü bir ses sanatçısı. Kendisi de şarkıya çok büyük renk kattı. Aynı zamanda Friday Night ile beraber biz yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz 'Tuesday' şarkısıyla 77 ülkede birincilik yaşamıştık ama bu bizim 2 senemize mal oldu. Bu parçayı İtalya'da çıkardığımız gün 1 numara oldu. Bu bizim için çok güzel ve çok heyecanlıyız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Burak Yeter performansından görüntüler

-Burak Yeter Röp

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA, -

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Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu

Hakkari'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir PKK'lı terörist ikna edilerek, teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 01.09.2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -