Dha yurt bülteni - 3

HDP önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde düzenlenen oturma eyleminin 9'uncu gününde aile sayısı 23'e çıktı.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip bir gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin üçüncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı gününden itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.

BU SABAH 3 AİLE DAHA KATILDI

Oturma eyleminin 9'uncu gününde Diyarbakır'da oturan Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ercan (40) için bu sabah oturma eylemine başladı. Diyarbakırlı Fatma Akkuş da, 28 Ağustos 2019'da kaybolan ve internette terörist kıyafeti giyerken videosunu gördüğü kızı Songül için oturma eylemine katıldı. Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu da 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için oturma eylemi başlattı. Annesi vefat eden Sedat Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret edip, memleketi Erzurum'a dönerken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos 2019'dan beri haber alamadıkları ve PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 03 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını ileri sürerek 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ve eşi Hediye Begdaş, Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs 2019'da ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine ve Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuru iken Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ederek 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan- Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eylem başlattı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten- Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası yaşayan Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ziyareti sırasında HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli ancak Diyarbakır'da oturan Salih- Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metine bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Kuzey Irak'a kaçırıldığını iddia ederek 10 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdüğü oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2019'da kaybolan ve internette terörist kıyafeti giyerken videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum'a giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL- Nurettin FİDANCAN- Selim KAYA- Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, -

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Ayder'de kentsel dönüşüm otel ve otoparkla başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçiliyor. Yaylada, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi ile altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Proje kapsamında ilk olarak bin 800 araçlık otopark ile kaplıca oteli inşa edilecek.

Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'Turizm Merkezi' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliği ile öne çıkan yaylada bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise Doğal SİT Alanı ilan edilerek koruma altına alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla, 'Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi' ilan edildi. Bu gelişmelerin ardından yayla için yasaya göre 2 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı oluşturulması gerekiyordu. Ancak, aradan 21 yıl geçmesine rağmen yayla için imar planları hazırlanmadı.

KAÇAK YAPILAR YÜKSELDİ

Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası, her geçen gün doğal özelliğini yitirdi. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ve çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşma ile SİT ve Milli Park yasalarına muhalefetten yargılandı. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi, Ayder Yaylası'ndaki 290 yapıdan 158'i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alımı yoluyla açık ihaleye çıkıldı. Ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı. 5 ayrı koruma kararına rağmen kaçak yapıların yükseldiği Ayder Yaylası'nda TOKİ tarafından uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için 5 farklı yayla modeli hazırlandı. Uygulanacak modelde dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapıların yer alması öngörülüyor. Proje, kaplıca merkezi yıkılarak yerine kaplıca oteli ile yer altına otopark yapımı ile başlayacak.

VALİ ÇEBER: '1800 ARAÇLIK OTOPARK YAPILACAK'

Rize Valisi Kemal Çeber, Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm projesi uygulanacağını belirterek, "Kentsel dönüşümle 1800 araçlık otopark inşaatı planlanıyor. Yaptığımız otoparkın üstü de yemyeşil olacak, insanlar otoparktan indiği zamanda seyir terasları gibi o güzellikleri görecekler. Ayder'in girişinde ilk olarak 'otoparktan başlayalım' dedik. Gidenler hem trafik sıkıntısı çekmesin, yapacak olduğumuz şeyin emareleri orada görülsün hem de hazine arazileri daha yoğunlukta olduğu için en sağlıklı başlama yeri olduğunu düşündük. Ondan sonra da bir değişiklik olmazsa termal otelin bulunduğu bölüm ticari alanlardan başlayacağız. Sonra 3-4 etaplık bir proje halinde hepsini tamamlayacağız" dedi.

'3 YILDA TAMAMLANACAK'

Projenin kolay olmadığını ancak 3 yıllık süreçte tamamlanmasının hedeflendiğini de kaydeden Vali Çeber, "Hala arkadaşlarımız teknik anlamda hem zemin hem binaların şekli hem binaların oturumu hem alanların kullanımı şeklinde çalışmalara devam ediyor. Bu çok kolay bir iş değil. Oradaki mekan sahiplerinden tutun da yerli bizim hemşehrilerimize kadar, ondan sonra bu işi ticari anlamda şekillendirecek arkadaşların fikirleri alınıyor. Mevzuat üzerine bunlar oturtulmaya çalışıyor varsa bir mevzuat değişikliği bunun üzerinde çalışılıyor ama 3 yıllık bir süreç sonunda bunu tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'AYDER'İ KİRLETTİK, REZİL ETTİK'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos 2017'de, katıldığı AK Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında, Ayder Yaylası ile ilgili, "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm, değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım" değerlendirmesinde bulunmuştu.

AYDER YAYLASI

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, bin 350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal, iç, kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor. Ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan, 1 Eylül'e kadar süre verilen salıncakların tamamı da kaldırılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ayder Drone görüntüsü

Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklamaları

Ayder Projesi görüntüsü

BOYUT: 435 MB

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER-Arzu ERBAŞ/RİZE,-

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Oğlu yaptığı menemeni beğenmeyen anne, balkondan atladı

Adana'da Atike T. (70), yaptığı menemeni beğenmeyen oğlu Barış T. ile tartışmasının ardından 2'nci kattaki balkondan atladı. Ayağı kırılan anne hastaneye kaldırılırken, oğlu gözaltına alındı.

Olay, Çukurova ilçesi Mesut Mertcan Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Barış T., annesi Atike T.'nin yaptığı menemeni beğenmedi. Anne ile oğlu arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Atike T., 2'nci katta bulunan evinin balkonuna çıkarak kendisini aşağı bıraktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ayağı kırılan Atike T.'yi hastaneye kaldırdı, Barış T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Anne-oğulun sürekli tartıştığını söyleyen apartman sakinleri, Barış T.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Apartmanın görüntüsü

-Balkondan görüntü

-Balkondaki sandalye ve terlikten detay

-Olay yerindeki polisler

SÜRE: 01'05" BOYUT: 120 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Yerli turistlerden Antep Fıstığı bahçesine ilgi

Türkiye'nin dört bir yanında gelen yerli turistler Gaziantep'in Nizip ilçesinde yetişen Antep Fıstığı bahçelerini ziyaret ederek, fıstığın yetişme ve işlenme süreçleri hakkında bilgi aldı.

Bir turizm firmasının düzenlediği etkinlikle Gaziantep'e gelen yerli turist kafilesi kentte en çok Antep Fıstığı'nın yetiştiği Nizip ilçesini ziyaret etti. Burada fıstık bahçesini gezen kafile Nizip Ziraat Odası Genel Sekreteri Fatih Altunses ve Meclis Üyesi Deniz Kahraman'dan Antep Fıstığı'nın yetiştirilmesi konusunda bilgi aldı. Dalından koparılan taze fıstıkların tadına bakan kafiledekiler daha sonra bir fıstık işleme tesisini ziyaret ederek fıstığın sofraya gelinceye kadarki gördüğü işlemleri izledi. Antep Fıstığı'nı yetişme ve işlenme sürecini ilk kez gören turistler kendilerini ağırlayan Ziraat Odası yetkililerine ve işletmecilere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Antep Fıstığı bahçesi

Turistlerin ağaçtan fıstık toplaması

Ziraat Odası yetkililerinin turistlere bilgi vermesi

Turistlerin fıstık tesisinde çalışmarı izlemesi

Genel ve detay görüntüler

BOYUTU: 188 MB

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

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Muşlu terzi, 58 kişiye sigara bıraktırdı

Muş'ta 35 yıldır terzilik yapan 52 yaşındaki Alican Taşdemir, 2008 yılından beri uyguladığı kampanyalarla bugüne kadar 58 kişiye sigarayı bıraktırdı. Sigara içmekten vazgeçenlere yüzde 50 indirimle kıyafet diken Taşdemir'in bu çalışması Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay ile Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) tarafından takdir belgesiyle ödüllendirildi.

Mavi İş Merkezi'nde terzilik yapan 4 çocuk babası Alican Taşdemir, 11 yıl önce sigarayla mücadele kararı verdi. Sosyal sorumluluk çalışması olarak insanların sağlıklarını tüketen ceplerini yakan sigara tüketimini önlemek için terzi olarak kampanya düzenlediğini belirten Taşdemir, Bir esnaf olarak bu konuda duyarlılık oluşturmak için sigarayı bırakanlara yüzde 50 indirimle elbise dikmeye başladım. 11 yıl önce bir kişiyle başladığım kampanyada bugün 58 kişiye ulaştım. Çok mutluyum, insanları sigaradan uzaklaştırmak beni sevindiriyor. Bunun para ile kıyaslanacak hiç bir yanı yok" dedi.

YEŞİLAY TAKDİR BELGESİ VERDİ

Sigarayla mücadelede büyük bir başarı sağlayan Alican Taşdemir, Yeşilay Muş Şubesi tarafından ödüllünderildi. Yeşilay Şube Başkanı Halil Sabak, sigarayı bırakana yüzde 50 indirim kampanyası ile bugüne kadar 58 kişiye ulaşan Taşdemir'e takdir belgesi verdi. Sabak, "Yeşilay ailesi olarak esnaf ağabeyimiz Alican Taşdemir'e, sigaraya karşı başlatmış olduğu mücadele de, gönül projesinde ona takdir belgemizi takdim ettik. Teşekkür edip, takdir ediyoruz" ifadesini kullandı.

Takdir belgebsi için Yeşilay'a teşekkür eden Taşdemir, emeklerinin karşılık görmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Taşdemir, sigaraya bırakana yüzde 50 indirim kampanyasını sürdüreceğini söyledi.

Terzi Alican Taşdemir'in kampanyasından 4 yıl önce yararlandığını belirten Mustafa Altay, sigarayı bıraktığından bu yana sağlıklı bir yaşam sürdürdüğünü ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Terzi dükkanından detay

-Terzi Alican Taşdemir'in müşteriyle ilgilenmesinden detaylar

-Taşdemir'in çalışmasından detaylar

-Taşdemir'in gazetelerde yer alan haberlerinden detaylar

-Taşdemir'in almış olduğu takdir ve teşekkür belgelerinden detaylar

-Yeşilay tarafından Taşdemir'e takdir belgesi takdiminden detay

-Terzi Alican Taşdemir Röp.

-Taşdemir'in sigarayı bırakan müşterisi ile sohbetinden detay

(Süre: 05.28 Boyut: 612 MB)

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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Silifke'de tekne turlarına büyük ilgi

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu mahallesinde düzenlenen günübirlik yat turları yaz sezon sonu yaklaşmasına rağmen yoğun ilgi görüyor.

Sabah saatlerinde Taşucu Limanı'ndan hareket eden teknelerle tura çıkan tatilciler, Barbaros Koyu, Dana Adası, Tisan Yarımadası ve Boğsak Koyu arasında bulunan doğal güzellikleri gezip, yeşil ile mavinin örtüştüğü koylarda mavi serinliğin tadını çıkarıyor. Taşucu turizm işletmelerince düzenlenen turların en dikkat çekici eğlence etkinliğini ise köpük partisi ve çeşitli animasyon gösterileri oluşturuyor. Bu kapsamda yazın son günlerini değerlendirmek isteyen yaklaşık 500 tatilci, 7 tekne ile mavi yolculuğa çıktı. Akdeniz'in serin sularında dört ayrı koyda yüzen, teknede güneş banyosu yapan, köpük partisinde eğlenen gruplar, hareketli müzik eşliğinde yöresel oyunlar oynayıp, çeşitli yarışmalarla hünerlerini sergiledi.

Akdeniz'in serin sularında gün boyu eğlenen tatilciler, kışa girmeden mavi yolculuk gerçekleştirmenin keyfini yaşadıklarını söyledi. Tekne işletmecileri ise, tekne turlarının yanı sıra gece mehtap turları düzenlediklerini, turların eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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Teknede dans edenler

Oyun oynamaları

Tekneden atlayıp yüzenler

Genel ve detaylar

SÜRE: 04'35" BOYUT: 508 mb

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/SİLİFKE,(Mersin),

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Erbaa'da kontrollü patlama kamerada

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tuğla fabrikalarının Hasan Uğurlu Hidroelektrik Santrali havzasından hammadde alabilmeleri için başlatılan Dokuzçam- Narlıdere baraj yolunda dinamitle gerçekleştirilen kontrollü patlama kameralara yansıdı.

İlçede bulunan tuğla fabrikalarının hammadde alması için geçen yıl Ekim ayında Dokuzçam-Narlıdere köyleri arasında yol açma çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında kayalık bölgelerin kontrollü şekilde patlatılarak genişletilmesine karar verildi. Bölgede dinamitle gerçekleştirilen kontrollü patlamanın görüntüleri Erbaa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İl Genel Meclis Üyesi Hakan San ve Toprak Sanayicileri Kooperatifi Başkanı Ayhan Ata ile birlikte bölgedeki çalışmaları inceleyen Kaymakam Bülent Karacan, tamamlandığında bölgedeki köyler için alternatif bir yolun daha açılmış olacağını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Patlama anı görüntüsü

Haber: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

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